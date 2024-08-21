Программа тура по дням
Прибытие. Свободное время
Групповой трансфер в Минеральные Воды:
- ж/д вокзал в 14:30;
- аэропорт в 15:00.
Размещение в гостиницеПятигорска.
Свободное время.
В 18:00 приветственный ужин с национальной кухней в кавказском ресторане.
Трансфер в гостиницу.
Пятигорск и Железноводск
Экскурсия по Пятигорску с посещение основных достопримечательностей:
- озеро «Провал»;
- Эолова арфа;
- Академическая галерея;
- грот Лермонтова;
- парк «Цветник»;
- место дуэли М. Ю. Лермонтова.
Подъем на гору Машук с обзорным видом на Пятигорск.
Посещение парка Зеленый квартал, где представлены работы ландшафтных дизайнеров с уникальными растениями.
Экскурсия по Железноводску.
Посещение курортного парка, городского озера и каскадной лестницы.
Экскурсия по Железноводску проводится с апреля по октябрь.
Домбай, Тебердинский национальный парк
Посещение древнего православного Шаонинского храма 10 века.
Подъем к храму займет 30 минут пешком.
Вход на территорию Тебердинского заповедника с посещением вольеров.
Остановка у горной реки Уллу-Муруджу — одной из самых чистых рек России, вода в ней кристальна и очень полезна для организма.
Размещение в гостинице.
Прогулка по заповедным территориям.
Мусса-Ачитара. Термальные источники
Освобождение номеров.
Подъем на канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара (высота 3 200 м).
Купание в термальных источниках в ст. Суворовская под открытым небом (температура воды до +40 градусов).
Прибытие и размещение в гостинице Пятигорска.
Карачаево-Черкесская республика. Экскурсия в Кисловодск
Экскурсия на Медовые водопады (Карачаево-Черкесская республика).
Посещение Чайного домика с дегустацией варенья и чая.
Конная прогулка по красивейшим горным склонам (по желанию за доп. плату).
Экскурсия в Кисловодск с посещением основных достопримечательностей:
- аллея курортного парка;
- Нарзанная галерея;
- Курортный бульвар.
Возвращение в гостиницу Пятигорска.
Свободное время.
Приэльбрусье
Приэльбрусье (Кабардино-Балкарская республика).
Баксанское ущелье.
Поляна Нарзанов.
Подъем на канатной дороге на самую высокую гору Европы — Эльбрус.
Размещение в гостинице Нальчика.
Свободное время.
Верхняя Балкария. Отъезд
Экскурсия на Голубые озера.
Круглый год температура воды здесь +9, а цвет меняется несколько раз за день.
Экскурсия в замок Шато-Эркен, это виноградное хозяйство более 1000 га.
Экскурсия в Верхнюю Балкарию.
Вы увидите высокие горы, красивую природу и старинные родовые башни.
Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал в 19:00 г. Минеральные Воды.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тариф проживания
|2-местное размещение
|Доплата за 1-местное размещение
|Эконом («Классик», Пятигорск)
|44 000
|18 000
|Стандарт («Маск Пятигорск», Пятигорск)
|51 000
|18 000
|Комфорт (бизнес-отель «Маск»)
|52 000
|21 000
Скидка детям до 12 лет включительно — 10%.
В данном туре у нас есть несколько тарифов. Отличие тарифов только в гостинице, в которой будут проживать в Пятигорске. По программе тура 4 ночи в Пятигорске, 1 ночь в Домбае (гостиница Белые Ночи или У Нарзана), 1 ночь в Нальчике (гостиница Корона).
Во всех тарифах возможен вариант подселения. Если на даты тура находятся гости, которые путешествуют одни и не против подселения, то мы можем их объединить (по согласованию) и доплачивать не придётся. Но подселение не гарантируем, это не от нас зависит.
Варианты проживания
Маск
Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.
Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности. Атмосфера домашнего уюта, гостеприимство персонала, высокий уровень обслуживания и демократичные цены — главные достоинства.
На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни.
Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху. Вся мебель изготовлена на мебельной фабрике «Маск».
Бизнес-отель «Маск»
В Ставропольском крае в городе Иноземцево, расположился отель под названием «Маск». Здесь имеется автомобильная парковка, предоставляется доступ в интернет, тренажерный зал и экскурсионное обслуживание.
Все апартаменты просторные, светлые и уютные. В собственных ванных комнатах есть душ, туалет и раковина.
В ресторане по утрам сервируются сытные и вкусные завтраки. В лобби-баре представлен хороший выбор напитков.
В конференц-зале вы всегда можете арендовать проекционный экран, мультимедийный проектор, флипчарт и компьютер.
Ближайшая достопримечательность это дом Рошке. На расстоянии 13 км, расположен ближайший аэропорт Минеральные воды, до железнодорожного вокзала Иноземцево 3 км.
Классик
Гостиница «Классик» располагается в центральной части Пятигорска. Здание находится в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры.
Для размещения подготовлены номера различной категории и ценовой политики. Каждый из них выполнен в индивидуальном стиле и оснащен необходимой мебелью для комфортного отдыха.
В кафе можно заказать разнообразные блюда по меню и напитки.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 18 км, а до железнодорожного вокзала 2,5 км.
Корона
Трехзведочная гостиница «Корона» расположилась в Нальчике. Работает она с 2007 года и с тех пор только улучшает качество своего обслуживания. Дружелюбный и внимательный персонал круглосуточно готов ответить на вопросы, которые возникли во время проживания.
Номерной фонд составляют 4 категории, каждая из которых обустроена удобной мебелью, а также необходимой техникой, для того чтобы отдых здесь был максимально комфортен. Каждый номер по-домашнему уютен и имеет собственный санузел и ванную комнату.
На территории отеля работает ресторан, в котором подаются изысканные блюда с национальной кухней. По утрам накрывается завтрак для всех жильцов «Короны».
Для тех, кто приехал в город по работе, персонал готов предложить конференц-зал, который укомплектован современным мультимедийным и звуковым оборудованием, что благоприятно поспособствует переговорам или важной конференции.
Вблизи можно увидеть такие достопримечательности и известные места как музей Кабардино-Балкарской республики, ипподром, парк имени Атажукина. Остановки общественного транспорта находятся в пешей доступности.
У Нарзана
Отель «У Нарзана» расположился на побережье главной реки Домбайской поляны — Аманауз, практически в центре Домбая.
Просторные современные номера с приятным интерьером оборудованы комфортабельной мебелью. Ванные комнаты оснащены душевыми кабинами. Также предоставляются комплекты полотенец и средства личной гигиены. В число удобств входит наличие ТВ и Wi-fi.
Отдыхающие могут посетить уютный ресторан, работающий при отеле. Его меню состоит из блюд европейской и кавказской кухни. Повара по запросу готовят диетическую пищу.
Доступна услуга аренды конференц-зала.
Здесь для гостей созданы все условия для насыщенного отдыха. Так, в свободное от катания на лыжах время можно провести в сауне, караоке или бильярдной. В округе также много водопадов и других достопримечательных мест. Водопад Чертова мельница располагается в 1,85 км. Расстояние до железнодорожного вокзала Черкесск — 111,5 км, до международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова — 137,4 км.
Белые Ночи
Отель «Белые ночи» находится на курорте Домбай в окружении пихтового леса. Он занимает 3-этажное белоснежное здание. Недалеко находится целебный нарзанный источник.
Номерной фонд представлен 6 видами апартаментов разного уровня комфортности. Обстановка во всех комнатах приближена к домашней. Гости могут разместиться, как в стандартных 2-местных номерах, так и в более просторных апартаментах на 4,5,6 человек.
Питание в гостинице не предусмотрено. Но Домбай – развитый курортный поселок, где можно найти пункты питания на любой вкус. Рядом с отелем в шаговой доступности находятся столовые, рестораны, бары, кафе. Выбрать, где покушать, можно основываясь на пристрастиях к определенной кухне.
Персонал организует экскурсионные туры. В гостинице также можно воспользоваться услугами профессионального инструктора по горнолыжному катанию. Поблизости находятся знаменитый хребет Мусса-Ачитара, водопад Чучхурский, ущелье Алибек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах
- Трансфер в рамках тура
- Билеты на термальные источники
- Питание: завтраки и приветственный ужин
- Экологические сборы
- Экскурсионная программа
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание: обеды, ужины
- Доплата за 1-местное размещение в зависимости от тарифа
- Индивидуальный трансфер
- Билет на зиплайн - 2 000 руб
- Подъем на канатке (по желанию, цены могут измениться):канатная дорога на Эльбрус - 2 100 руб. подъем на вершину горы Мусса-Ачитара - 2 300 руб. подъем на гору Машук - 420 руб
- Канатная дорога на Эльбрус - 2 100 руб
- Подъем на вершину горы Мусса-Ачитара - 2 300 руб
- Подъем на гору Машук - 420 руб
- Конные прогулки - от 450 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Специальное снаряжение не требуется, особых требований к одежде нет.
Одежда и обувь должны быть спортивные, удобные, по погоде. О погоде предупреждаем за неделю до начала тура. На Эльбрусе снег лежит даже летом, поэтому для экскурсии на Эльбрус необходима будет одежда потеплее. Также понадобятся купальник/купальные плавки, шлепки для термальных источников, дождевики/зонтик на случай осадков, солнцезащитные средства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли брать с собой детей?
Рекомендованный возраст туристов от 5 лет. Но также в этом туре уже участвовали дети 2, 3, 4 года. Все индивидуально, если ребенок хорошо переносит дорогу.
За тур будет несколько длительных переездов по 3,5 часа в пути. Дорога местами серпантин.
Возможно ли подселение, если я путешествую один?
Практика подселения есть, но не гарантируем подселение. В случае если турист путешествует один и подселение не находится, тогда необходимо будет доплачивать за одноместное размещение.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли в туре скидки?
Детям до 12 лет включительно скидка — 10%.
Может ли программа меняться?
Организаторы тура оставляют за собой право менять порядок проведения экскурсий не меняя программу в целом.