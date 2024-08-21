Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 7 дней

Родственник на Кавказе
Представьте, что вы приехали в гости и вам хотят показать все самое лучшее. Именно такое ощущение у вас будет от этой поездки на Кавказ. Вы отправитесь в Пятигорск, Железноводск, Приэльбрусье и Кисловодск. Увидите Голубые озера, замок Шато-Эркен и Медовые водопады. Вас ждет всесезонный горнолыжный курорт Домбай и купание в термальных источниках в ст. Суворовская под открытым небом.
5
3 отзыва
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 7 дней
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 7 дней
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 7 дней
Ближайшие даты:
20
фев3
мар24
мар7
апр19
апр19
мая2
июн
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Свободное время

Групповой трансфер в Минеральные Воды:

  • ж/д вокзал в 14:30;
  • аэропорт в 15:00.

Размещение в гостиницеПятигорска.

Свободное время.

В 18:00 приветственный ужин с национальной кухней в кавказском ресторане.

Трансфер в гостиницу.

Прибытие. Свободное времяПрибытие. Свободное времяПрибытие. Свободное времяПрибытие. Свободное время
2 день

Пятигорск и Железноводск

Экскурсия по Пятигорску с посещение основных достопримечательностей:

  • озеро «Провал»;
  • Эолова арфа;
  • Академическая галерея;
  • грот Лермонтова;
  • парк «Цветник»;
  • место дуэли М. Ю. Лермонтова.

Подъем на гору Машук с обзорным видом на Пятигорск.

Посещение парка Зеленый квартал, где представлены работы ландшафтных дизайнеров с уникальными растениями.

Экскурсия по Железноводску.

Посещение курортного парка, городского озера и каскадной лестницы.

Экскурсия по Железноводску проводится с апреля по октябрь.

Пятигорск и ЖелезноводскПятигорск и ЖелезноводскПятигорск и ЖелезноводскПятигорск и Железноводск
3 день

Домбай, Тебердинский национальный парк

Посещение древнего православного Шаонинского храма 10 века.

Подъем к храму займет 30 минут пешком.

Вход на территорию Тебердинского заповедника с посещением вольеров.

Остановка у горной реки Уллу-Муруджу — одной из самых чистых рек России, вода в ней кристальна и очень полезна для организма.

Размещение в гостинице.

Прогулка по заповедным территориям.

Домбай, Тебердинский национальный паркДомбай, Тебердинский национальный паркДомбай, Тебердинский национальный паркДомбай, Тебердинский национальный парк
4 день

Мусса-Ачитара. Термальные источники

Освобождение номеров.

Подъем на канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара (высота 3 200 м).

Купание в термальных источниках в ст. Суворовская под открытым небом (температура воды до +40 градусов).

Прибытие и размещение в гостинице Пятигорска.

Мусса-Ачитара. Термальные источникиМусса-Ачитара. Термальные источникиМусса-Ачитара. Термальные источникиМусса-Ачитара. Термальные источники
5 день

Карачаево-Черкесская республика. Экскурсия в Кисловодск

Экскурсия на Медовые водопады (Карачаево-Черкесская республика).

Посещение Чайного домика с дегустацией варенья и чая.

Конная прогулка по красивейшим горным склонам (по желанию за доп. плату).

Экскурсия в Кисловодск с посещением основных достопримечательностей:

  • аллея курортного парка;
  • Нарзанная галерея;
  • Курортный бульвар.

Возвращение в гостиницу Пятигорска.

Свободное время.

Карачаево-Черкесская республика. Экскурсия в КисловодскКарачаево-Черкесская республика. Экскурсия в КисловодскКарачаево-Черкесская республика. Экскурсия в КисловодскКарачаево-Черкесская республика. Экскурсия в Кисловодск
6 день

Приэльбрусье

Приэльбрусье (Кабардино-Балкарская республика).

Баксанское ущелье.

Поляна Нарзанов.

Подъем на канатной дороге на самую высокую гору Европы — Эльбрус.

Размещение в гостинице Нальчика.

Свободное время.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
7 день

Верхняя Балкария. Отъезд

Экскурсия на Голубые озера.

Круглый год температура воды здесь +9, а цвет меняется несколько раз за день.

Экскурсия в замок Шато-Эркен, это виноградное хозяйство более 1000 га.

Экскурсия в Верхнюю Балкарию.

Вы увидите высокие горы, красивую природу и старинные родовые башни.

Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал в 19:00 г. Минеральные Воды.

Верхняя Балкария. ОтъездВерхняя Балкария. ОтъездВерхняя Балкария. ОтъездВерхняя Балкария. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Тариф проживания2-местное размещениеДоплата за 1-местное размещение
Эконом («Классик», Пятигорск)44 00018 000
Стандарт («Маск Пятигорск», Пятигорск)51 00018 000
Комфорт (бизнес-отель «Маск»)52 00021 000

Скидка детям до 12 лет включительно — 10%.

В данном туре у нас есть несколько тарифов. Отличие тарифов только в гостинице, в которой будут проживать в Пятигорске. По программе тура 4 ночи в Пятигорске, 1 ночь в Домбае (гостиница Белые Ночи или У Нарзана), 1 ночь в Нальчике (гостиница Корона).

Во всех тарифах возможен вариант подселения. Если на даты тура находятся гости, которые путешествуют одни и не против подселения, то мы можем их объединить (по согласованию) и доплачивать не придётся. Но подселение не гарантируем, это не от нас зависит.

Варианты проживания

Маск

4 ночи

Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.

Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности. Атмосфера домашнего уюта, гостеприимство персонала, высокий уровень обслуживания и демократичные цены — главные достоинства.

На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни.

Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху. Вся мебель изготовлена на мебельной фабрике «Маск».

МаскМаскМаскМаскМаскМаск

Бизнес-отель «Маск»

4 ночи

В Ставропольском крае в городе Иноземцево, расположился отель под названием «Маск». Здесь имеется автомобильная парковка, предоставляется доступ в интернет, тренажерный зал и экскурсионное обслуживание.

Все апартаменты просторные, светлые и уютные. В собственных ванных комнатах есть душ, туалет и раковина.

В ресторане по утрам сервируются сытные и вкусные завтраки. В лобби-баре представлен хороший выбор напитков.

В конференц-зале вы всегда можете арендовать проекционный экран, мультимедийный проектор, флипчарт и компьютер.

Ближайшая достопримечательность это дом Рошке. На расстоянии 13 км, расположен ближайший аэропорт Минеральные воды, до железнодорожного вокзала Иноземцево 3 км.

Бизнес-отель «Маск»Бизнес-отель «Маск»Бизнес-отель «Маск»Бизнес-отель «Маск»Бизнес-отель «Маск»Бизнес-отель «Маск»

Классик

4 ночи

Гостиница «Классик» располагается в центральной части Пятигорска. Здание находится в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры.

Для размещения подготовлены номера различной категории и ценовой политики. Каждый из них выполнен в индивидуальном стиле и оснащен необходимой мебелью для комфортного отдыха.

В кафе можно заказать разнообразные блюда по меню и напитки.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 18 км, а до железнодорожного вокзала 2,5 км.

КлассикКлассикКлассикКлассикКлассикКлассик

Корона

1 ночь

Трехзведочная гостиница «Корона» расположилась в Нальчике. Работает она с 2007 года и с тех пор только улучшает качество своего обслуживания. Дружелюбный и внимательный персонал круглосуточно готов ответить на вопросы, которые возникли во время проживания.

Номерной фонд составляют 4 категории, каждая из которых обустроена удобной мебелью, а также необходимой техникой, для того чтобы отдых здесь был максимально комфортен. Каждый номер по-домашнему уютен и имеет собственный санузел и ванную комнату.

На территории отеля работает ресторан, в котором подаются изысканные блюда с национальной кухней. По утрам накрывается завтрак для всех жильцов «Короны».

Для тех, кто приехал в город по работе, персонал готов предложить конференц-зал, который укомплектован современным мультимедийным и звуковым оборудованием, что благоприятно поспособствует переговорам или важной конференции.

Вблизи можно увидеть такие достопримечательности и известные места как музей Кабардино-Балкарской республики, ипподром, парк имени Атажукина. Остановки общественного транспорта находятся в пешей доступности.

КоронаКоронаКоронаКоронаКоронаКорона

У Нарзана

1 ночь

Отель «У Нарзана» расположился на побережье главной реки Домбайской поляны — Аманауз, практически в центре Домбая.

Просторные современные номера с приятным интерьером оборудованы комфортабельной мебелью. Ванные комнаты оснащены душевыми кабинами. Также предоставляются комплекты полотенец и средства личной гигиены. В число удобств входит наличие ТВ и Wi-fi.

Отдыхающие могут посетить уютный ресторан, работающий при отеле. Его меню состоит из блюд европейской и кавказской кухни. Повара по запросу готовят диетическую пищу.

Доступна услуга аренды конференц-зала.

Здесь для гостей созданы все условия для насыщенного отдыха. Так, в свободное от катания на лыжах время можно провести в сауне, караоке или бильярдной. В округе также много водопадов и других достопримечательных мест. Водопад Чертова мельница располагается в 1,85 км. Расстояние до железнодорожного вокзала Черкесск — 111,5 км, до международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова — 137,4 км.

У НарзанаУ НарзанаУ НарзанаУ НарзанаУ НарзанаУ Нарзана

Белые Ночи

1 ночь

Отель «Белые ночи» находится на курорте Домбай в окружении пихтового леса. Он занимает 3-этажное белоснежное здание. Недалеко находится целебный нарзанный источник.

Номерной фонд представлен 6 видами апартаментов разного уровня комфортности. Обстановка во всех комнатах приближена к домашней. Гости могут разместиться, как в стандартных 2-местных номерах, так и в более просторных апартаментах на 4,5,6 человек.

Питание в гостинице не предусмотрено. Но Домбай – развитый курортный поселок, где можно найти пункты питания на любой вкус. Рядом с отелем в шаговой доступности находятся столовые, рестораны, бары, кафе. Выбрать, где покушать, можно основываясь на пристрастиях к определенной кухне.

Персонал организует экскурсионные туры. В гостинице также можно воспользоваться услугами профессионального инструктора по горнолыжному катанию. Поблизости находятся знаменитый хребет Мусса-Ачитара, водопад Чучхурский, ущелье Алибек.

Белые НочиБелые НочиБелые НочиБелые НочиБелые НочиБелые Ночи

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах
  • Трансфер в рамках тура
  • Билеты на термальные источники
  • Питание: завтраки и приветственный ужин
  • Экологические сборы
  • Экскурсионная программа
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание: обеды, ужины
  • Доплата за 1-местное размещение в зависимости от тарифа
  • Индивидуальный трансфер
  • Билет на зиплайн - 2 000 руб
  • Подъем на канатке (по желанию, цены могут измениться):канатная дорога на Эльбрус - 2 100 руб. подъем на вершину горы Мусса-Ачитара - 2 300 руб. подъем на гору Машук - 420 руб
  • Канатная дорога на Эльбрус - 2 100 руб
  • Подъем на вершину горы Мусса-Ачитара - 2 300 руб
  • Подъем на гору Машук - 420 руб
  • Конные прогулки - от 450 руб
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Специальное снаряжение не требуется, особых требований к одежде нет.

Одежда и обувь должны быть спортивные, удобные, по погоде. О погоде предупреждаем за неделю до начала тура. На Эльбрусе снег лежит даже летом, поэтому для экскурсии на Эльбрус необходима будет одежда потеплее. Также понадобятся купальник/купальные плавки, шлепки для термальных источников, дождевики/зонтик на случай осадков, солнцезащитные средства.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли брать с собой детей?

Рекомендованный возраст туристов от 5 лет. Но также в этом туре уже участвовали дети 2, 3, 4 года. Все индивидуально, если ребенок хорошо переносит дорогу.

За тур будет несколько длительных переездов по 3,5 часа в пути. Дорога местами серпантин.

Возможно ли подселение, если я путешествую один?

Практика подселения есть, но не гарантируем подселение. В случае если турист путешествует один и подселение не находится, тогда необходимо будет доплачивать за одноместное размещение.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли в туре скидки?

Детям до 12 лет включительно скидка — 10%.

Может ли программа меняться?

Организаторы тура оставляют за собой право менять порядок проведения экскурсий не меняя программу в целом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
21 авг 2024
Хороший тур👍
Б
26 июн 2024
Тур очень понравился. Спасибо за организацию тура.
А
7 окт 2024
Организовано все отлично, вовремя встретили, вовремя привезли, в гостиницу заселились быстро, все пешие прогулки организованы на высшем уровне, безопасно

Похожие туры из Нальчика

Вояж в созвездие гор. Зимний тур на Кавказ
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Вояж в созвездие гор. Зимний тур на Кавказ
Начало: Минеральные Воды / Пятигорск
9 фев в 10:00
23 фев в 10:00
от 36 000 за человека
Майские каникулы на Кавказе
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Майские каникулы на Кавказе
Начало: Г. Минеральные Воды
30 апр в 10:00
7 мая в 10:00
от 37 000 за человека
Майский родственник на Кавказе
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Майский родственник на Кавказе
Начало: Г. Минеральные Воды
28 апр в 10:00
5 мая в 10:00
от 46 000 за человека