Мои заказы

Новогодние огни Эльбруса

Путешествие через горные перевалы, ущелья и долины, где джипинг и треккинг откроют нам доступ к скрытым от глаз уголкам природы. Одной из фишек тура станет посещение Чегемских водопадов — каскадов
читать дальше

воды.

Захватывающий дух перевал Актопарк и древнее селение Эльтюбю перенесут нас на века назад, к традициям и культуре горных народов.

Каждый день — это сочетание экстрима, природы и истории, а подниматься в горы будет удобно и комфортно благодаря современным внедорожникам.

5
1 отзыв
Новогодние огни ЭльбрусаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогодние огни ЭльбрусаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогодние огни ЭльбрусаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
30
дек

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Термальные источники

Ваши кавказские каникулы начнутся в городе Минеральные Воды.

Вас ждет комфортный групповой трансфер в Нальчик, который займет около 2,5 часов. В пути не будет сопровождения гида, но время пролетит незаметно за любованием окружающими пейзажами.

Внимание! Время групповых трансферов основывается на времени рейсов всех участников группы. Время, указанное в программе — ориентировочное, точное время будет указано в памятке перед началом тура.

По дороге к отелю у вас будет возможность окунуться в термальные бассейны с минеральной водой различной температуры, где можно расслабить мышцы и снять усталость после дороги.

Комплекс оборудован бассейнами, массажными столами, горками и безопасной зоной для детей. Дополнительно на месте оплачивается входной билет от 700 рублей с человека. Продолжительность купания 1 час 30 минут.

Вечером, по прибытии в Нальчик, вы заселитесь в уютный отель.

После этого вы сможете прогуляться по новогоднему Нальчику. Праздничные огни, уличные представления и новогоднее шоу создадут атмосферу настоящего праздника в окружении гор.

При наличии рейсов в Нальчик просим при бронировании уточнить о возможности замены города прибытия.

Питание в этот день самостоятельно.

Прибытие. Термальные источникиПрибытие. Термальные источникиПрибытие. Термальные источникиПрибытие. Термальные источники
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия «Величественный Эльбрус». Новогодний ужин

Завтрак в гостинице. Сегодня нам нужно много успеть, поэтому сразу отправляемся в путь.

Представьте себе подъем на самую высокую гору Европы — Эльбрус, с комфортом, в закрытых кабинках канатной дороги до высоты 3800 метров. Дополнительная плата — 2700 руб. /чел. на месте.

Вокруг открываются захватывающие виды заснеженных хребтов и бескрайних ледников. На этой высоте вы сможете оставить открытку близким в самом высокогорном почтовом ящике России. Не забудьте сфотографироваться у фотозоны Зеркальный куб.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу зимнего Кавказа — игра в снежки или поездка на снегоходе (за доп. плату — от 10000 руб. /чел.) до Приюта 11 на высоте 4200 метров подарят вам незабываемые эмоции.

Обед в местном кафе самостоятельно.

После активного дня, насыщенного восхитительными панорамами и свежим горным воздухом, вы возвращаетесь в Нальчик, чтобы встретить Новый год в отеле.

Возвращение в Нальчик после 19:00.

Новогодний ужин с программой предлагает отель «Азимут», где вы сможете встретить праздник с новыми друзьями и насладиться национальной кухней.

Столы во время банкета сервируются на 8–10 человек. Стоимость праздничного ужина — от 6000 рублей с человека. Точная стоимость будет известна после 1 ноября.

Экскурсия «Величественный Эльбрус». Новогодний ужинЭкскурсия «Величественный Эльбрус». Новогодний ужинЭкскурсия «Величественный Эльбрус». Новогодний ужинЭкскурсия «Величественный Эльбрус». Новогодний ужин
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Джип-экскурсия. Селение Эльтюбю и Чегемские водопады

Начните день с завтрака в уютной гостинице, а затем отправляйтесь на внедорожниках в величественное Чегемское ущелье — одно из самых красивых и атмосферных мест Кавказа.

Здесь вас ждут карстовые водопады, которые образовались благодаря бурлящим рекам, прорезавшим глубокие каньоны в Скалистом хребте.

Представьте себе: узкая тропинка в ущелье, а с обеих сторон возвышаются скалы высотой до 800 метров. Это место впечатляет своей природной мощью и величием.

Далее вас ждёт визит на парадром «Флай Чегем». Мекка любителей экстремальных эмоций летом, зимой это место поражает великолепием пейзажей.

Обед в уютном кафе (не входит в стоимость) с блюдами национальной кухни станет идеальной передышкой перед новым этапом приключений.

После обеда вы продолжите путешествие через перевал Актопрак на высоте 2200 метров, наслаждаясь видами, которые открываются с высоты птичьего полёта.

Заключительной частью дня станет посещение древнего селения Эльтюбю, где находятся средневековые башни и каменные склепы. Это одно из самых загадочных мест региона, пропитанное древними легендами и историей. Родина знаменитого поэта Кайсына Кулиева, что добавляет месту особую культурную ценность.

Возвращайтесь в гостиницу, полные впечатлений, где вас ждёт свободный вечер для отдыха и новых планов на следующий день.

Ужин самостоятельно.

Джип-экскурсия. Селение Эльтюбю и Чегемские водопадыДжип-экскурсия. Селение Эльтюбю и Чегемские водопадыДжип-экскурсия. Селение Эльтюбю и Чегемские водопадыДжип-экскурсия. Селение Эльтюбю и Чегемские водопады
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Голубые озера и Верхняя Балкария. Отъезд

После завтрака и выселения из гостиницы самое время подсластить свой день и посетить магазин сладостей при знаменитой нальчикской кондитерской фабрике. Это место, где каждый сможет приобрести местные конфеты, зефир и мармелад.

Вы отправитесь в путешествие в сердце Балкарии, где раскинулось ущелье реки Черек, регион, история которого насчитывает столетия. 18 горских аулов, разбросанных по живописным склонам — настоящее сокровище для любителей истории и археологии.

Вас ожидает встреча с местным жителем, который поделится историями о жизни горцев, их обычаях и древних обрядах. Прогулка по средневековым башням и поселениям-аулам подарит ощущение путешествия во времени.

В этих местах снимали культовый фильм «Война» режиссёра Балабанова, и вы сможете ощутить атмосферу, вдохновлявшую кинематографистов.

После насыщенной программы вас ждёт обед с блюдами национальной кухни — прямо в гостях у горской семьи или в уютном кафе.

Финальной точкой путешествия станет визит на Голубое озеро — природную жемчужину Кабардино-Балкарии. Его прозрачные воды и невероятная глубина в 278 метров создают завораживающую картину.

Трансфер в аэропорт Минеральные Воды. При наличии рейсов из Нальчика просим при бронировании уточнить о возможности замены города вылета.

Голубые озера и Верхняя Балкария. ОтъездГолубые озера и Верхняя Балкария. ОтъездГолубые озера и Верхняя Балкария. ОтъездГолубые озера и Верхняя Балкария. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение в НальчикеМесто в двухместном номереОдноместное размещениеДоп. место (ребенок или взрослый)
«Бутик-отель Нальчик» 4* Номера стандарт5750070000По запросу
Отель «Азимут» 4* Супериор twin/dbl67000

72000 стандарт (кровать полуторная)

89000 супериор

60000

Варианты проживания

Азимут

3 ночи

Располагается в тихом районе города. В числе удобств интернет, бесплатная парковка, живописный сад, терраса для загара. За дополнительную плату можно заказать трансфер от/до аэропорта.

Здесь есть фитнес-центр с современными тренажерами на все группы мышц, крытый бассейн, сауна. На территории работает SPA-комплекс, где можно посетить разнообразные процедуры по уходу за лицом и телом.

Номера оформлены в индивидуальном стиле, укомплектованы удобными кроватями, функциональной мебелью, телевизором, индивидуальной системой кондиционирования, сейфом и мини-баром.

Собственный санузел оснащен качественной сантехникой, феном и гигиеническими принадлежностями. Для поддержания чистоты уборка в номерах проводится ежедневно.

Каждое утро в отеле сервируется завтрак «шведский стол». В баре представлен широкий выбор легких закусок и вкуснейших напитков. В роскошном ресторане гости могут отведать изысканные блюда интернациональной кухни.

До центра города на машине можно доехать за 15-20 минут. Расстояние до ж/д вокзала составит около 7 км, а до аэропорта 11 км.

АзимутАзимутАзимутАзимутАзимутАзимутАзимутАзимутАзимут
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Бутик-отель Нальчик

3 ночи

Комфортабельные номера с классическим дизайном оборудованы удобными спальными местами, телевизором, кондиционером и собственной ванной. Некоторые имеют выход на балкон с видом на город.

Из удобств — прачечная, камера хранения и предоставляют утюг с гладильной доской. Гости могут подключиться к бесплатной сети Wi-Fi.

На территории работает ресторан. Завтраки готовят по меню с возможностью доставки в номер, а также есть упакованные ланчи. Дополнительно в комнатах установлен чайник.

Расстояние до аэропорта — 3.5 км, до железнодорожного вокзала — 1.2 км. Для личного автомобиля постояльцев предусмотрена парковка. В пешей доступности филармония, Атажукинский парк.

Бутик-отель НальчикБутик-отель НальчикБутик-отель НальчикБутик-отель НальчикБутик-отель НальчикБутик-отель Нальчик
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер аэропорт Мин. Воды - гостиница - аэропорт Мин. Воды
  • Проживание по программе
  • Сопровождение гида
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Поездка на внедорожниках
  • Питание, указанное в программе:3 завтрака либо сухпайки в зависимости от времени выезда на экскурсиюобед с блюдами национальной кухни в 4 день
  • 3 завтрака либо сухпайки в зависимости от времени выезда на экскурсию
  • Обед с блюдами национальной кухни в 4 день
  • Обзорные экскурсии с местным гидом
  • Экосборы
  • Для гостей отеля «Азимут» пользование бассейном в течение дня
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод или Нальчика и обратно
  • Оплачивается на месте: купание в термальном комплексе «Гедуко/Баксан» от 700 руб. /чел., 1 час 30 минпоездка на снегоходе - от 10000 руб. /чел. канатная дорога - 2700 руб. /чел
  • Купание в термальном комплексе «Гедуко/Баксан» от 700 руб. /чел., 1 час 30 мин
  • Поездка на снегоходе - от 10000 руб. /чел
  • Канатная дорога - 2700 руб. /чел
  • Новогодний ужин в отеле с программой - от 6000 руб. /чел., точная стоимость будет известна после 1 ноября
  • Доп. услуги на местах размещения
  • Трансфер от аэропорта или ж/д в Нальчике до отеля, стоимость по запросу
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды / Нальчик
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для подъёма на склоны вулкана Эльбрус рекомендуем взять с собой следующие вещи:

  • куртка;
  • кофта (флисовая);
  • перчатки и шапка;
  • удобная обувь;
  • накидка от дождя (дождевик) для тела и рюкзака;
  • солнцезащитные очки и крем (SPF50);
  • индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как проходят встреча и проводы в аэропорту?

Групповой трансфер из аэропорта или ж/д вокзала рекомендуемого города прибытия осуществляются в назначенное время, но не позднее 13:30. В аэропорту туристов встречает гид/водитель с табличкой.

Проводы туристов в аэропорт и на ж/д вокзал рекомендуемого города отправления к рейсам после 20:00 часов местного времени.

Для туристов, приезжающих/уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату.

Может ли измениться порядок экскурсий?

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.

Как подбирается время группового трансфера?

Время группового трансфера подбирается с учетом полетных данных всех участников тура на основании времени прилета\вылета, указанного в билете, который туристы предоставляют не позднее чем за 5 дней до начала тура. При отсутствии билета, время отправления трансфера подбирается туроператором самостоятельно.

Время в программе точное?

Время, указанное в программе — ориентировочное, точное время будет указано в памятке перед началом тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Антон
4 янв 2025
Это было наше свадебное путешествие, первое путешествие подобное. Мы с женой в восторге, джип экскурсия высший класс. Виды завораживают, гид Эдуард профессионал, знает абсолютно всё про всё. Жаль, что фотографии не передают тот вид. Обязательно приедем снова.

Тур входит в следующие категории Нальчика

Похожие туры из Нальчика

Новый год по-кавказски
На автобусе
5 дней
1 отзыв
Новый год по-кавказски
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
4 янв в 10:00
55 000 ₽ за человека
Вояж в созвездие гор. Зимний тур на Кавказ
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Вояж в созвездие гор. Зимний тур на Кавказ
Начало: Минеральные Воды / Пятигорск
7 дек в 10:00
21 дек в 10:00
от 39 825 ₽ за человека
Мультиактив на Эльбрусе. Три ущелья Кабардино-Балкарии осенью
Джиппинг
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Мультиактив на Эльбрусе. Три ущелья Кабардино-Балкарии осенью
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
24 сен в 10:00
15 окт в 10:00
от 45 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Нальчике
Все туры из Нальчика