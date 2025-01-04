1 день

Прибытие. Термальные источники

Ваши кавказские каникулы начнутся в городе Минеральные Воды.

Вас ждет комфортный групповой трансфер в Нальчик, который займет около 2,5 часов. В пути не будет сопровождения гида, но время пролетит незаметно за любованием окружающими пейзажами.

Внимание! Время групповых трансферов основывается на времени рейсов всех участников группы. Время, указанное в программе — ориентировочное, точное время будет указано в памятке перед началом тура.

По дороге к отелю у вас будет возможность окунуться в термальные бассейны с минеральной водой различной температуры, где можно расслабить мышцы и снять усталость после дороги.

Комплекс оборудован бассейнами, массажными столами, горками и безопасной зоной для детей. Дополнительно на месте оплачивается входной билет от 700 рублей с человека. Продолжительность купания 1 час 30 минут.

Вечером, по прибытии в Нальчик, вы заселитесь в уютный отель.

После этого вы сможете прогуляться по новогоднему Нальчику. Праздничные огни, уличные представления и новогоднее шоу создадут атмосферу настоящего праздника в окружении гор.

При наличии рейсов в Нальчик просим при бронировании уточнить о возможности замены города прибытия.

Питание в этот день самостоятельно.

