Программа тура по дням
Прибытие. Термальные источники
Ваши кавказские каникулы начнутся в городе Минеральные Воды.
Вас ждет комфортный групповой трансфер в Нальчик, который займет около 2,5 часов. В пути не будет сопровождения гида, но время пролетит незаметно за любованием окружающими пейзажами.
Внимание! Время групповых трансферов основывается на времени рейсов всех участников группы. Время, указанное в программе — ориентировочное, точное время будет указано в памятке перед началом тура.
По дороге к отелю у вас будет возможность окунуться в термальные бассейны с минеральной водой различной температуры, где можно расслабить мышцы и снять усталость после дороги.
Комплекс оборудован бассейнами, массажными столами, горками и безопасной зоной для детей. Дополнительно на месте оплачивается входной билет от 700 рублей с человека. Продолжительность купания 1 час 30 минут.
Вечером, по прибытии в Нальчик, вы заселитесь в уютный отель.
После этого вы сможете прогуляться по новогоднему Нальчику. Праздничные огни, уличные представления и новогоднее шоу создадут атмосферу настоящего праздника в окружении гор.
При наличии рейсов в Нальчик просим при бронировании уточнить о возможности замены города прибытия.
Питание в этот день самостоятельно.
Экскурсия «Величественный Эльбрус». Новогодний ужин
Завтрак в гостинице. Сегодня нам нужно много успеть, поэтому сразу отправляемся в путь.
Представьте себе подъем на самую высокую гору Европы — Эльбрус, с комфортом, в закрытых кабинках канатной дороги до высоты 3800 метров. Дополнительная плата — 2700 руб. /чел. на месте.
Вокруг открываются захватывающие виды заснеженных хребтов и бескрайних ледников. На этой высоте вы сможете оставить открытку близким в самом высокогорном почтовом ящике России. Не забудьте сфотографироваться у фотозоны Зеркальный куб.
Не упустите возможность окунуться в атмосферу зимнего Кавказа — игра в снежки или поездка на снегоходе (за доп. плату — от 10000 руб. /чел.) до Приюта 11 на высоте 4200 метров подарят вам незабываемые эмоции.
Обед в местном кафе самостоятельно.
После активного дня, насыщенного восхитительными панорамами и свежим горным воздухом, вы возвращаетесь в Нальчик, чтобы встретить Новый год в отеле.
Возвращение в Нальчик после 19:00.
Новогодний ужин с программой предлагает отель «Азимут», где вы сможете встретить праздник с новыми друзьями и насладиться национальной кухней.
Столы во время банкета сервируются на 8–10 человек. Стоимость праздничного ужина — от 6000 рублей с человека. Точная стоимость будет известна после 1 ноября.
Джип-экскурсия. Селение Эльтюбю и Чегемские водопады
Начните день с завтрака в уютной гостинице, а затем отправляйтесь на внедорожниках в величественное Чегемское ущелье — одно из самых красивых и атмосферных мест Кавказа.
Здесь вас ждут карстовые водопады, которые образовались благодаря бурлящим рекам, прорезавшим глубокие каньоны в Скалистом хребте.
Представьте себе: узкая тропинка в ущелье, а с обеих сторон возвышаются скалы высотой до 800 метров. Это место впечатляет своей природной мощью и величием.
Далее вас ждёт визит на парадром «Флай Чегем». Мекка любителей экстремальных эмоций летом, зимой это место поражает великолепием пейзажей.
Обед в уютном кафе (не входит в стоимость) с блюдами национальной кухни станет идеальной передышкой перед новым этапом приключений.
После обеда вы продолжите путешествие через перевал Актопрак на высоте 2200 метров, наслаждаясь видами, которые открываются с высоты птичьего полёта.
Заключительной частью дня станет посещение древнего селения Эльтюбю, где находятся средневековые башни и каменные склепы. Это одно из самых загадочных мест региона, пропитанное древними легендами и историей. Родина знаменитого поэта Кайсына Кулиева, что добавляет месту особую культурную ценность.
Возвращайтесь в гостиницу, полные впечатлений, где вас ждёт свободный вечер для отдыха и новых планов на следующий день.
Ужин самостоятельно.
Голубые озера и Верхняя Балкария. Отъезд
После завтрака и выселения из гостиницы самое время подсластить свой день и посетить магазин сладостей при знаменитой нальчикской кондитерской фабрике. Это место, где каждый сможет приобрести местные конфеты, зефир и мармелад.
Вы отправитесь в путешествие в сердце Балкарии, где раскинулось ущелье реки Черек, регион, история которого насчитывает столетия. 18 горских аулов, разбросанных по живописным склонам — настоящее сокровище для любителей истории и археологии.
Вас ожидает встреча с местным жителем, который поделится историями о жизни горцев, их обычаях и древних обрядах. Прогулка по средневековым башням и поселениям-аулам подарит ощущение путешествия во времени.
В этих местах снимали культовый фильм «Война» режиссёра Балабанова, и вы сможете ощутить атмосферу, вдохновлявшую кинематографистов.
После насыщенной программы вас ждёт обед с блюдами национальной кухни — прямо в гостях у горской семьи или в уютном кафе.
Финальной точкой путешествия станет визит на Голубое озеро — природную жемчужину Кабардино-Балкарии. Его прозрачные воды и невероятная глубина в 278 метров создают завораживающую картину.
Трансфер в аэропорт Минеральные Воды. При наличии рейсов из Нальчика просим при бронировании уточнить о возможности замены города вылета.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение в Нальчике
|Место в двухместном номере
|Одноместное размещение
|Доп. место (ребенок или взрослый)
|«Бутик-отель Нальчик» 4* Номера стандарт
|57500
|70000
|По запросу
|Отель «Азимут» 4* Супериор twin/dbl
|67000
72000 стандарт (кровать полуторная)
89000 супериор
|60000
Варианты проживания
Азимут
Располагается в тихом районе города. В числе удобств интернет, бесплатная парковка, живописный сад, терраса для загара. За дополнительную плату можно заказать трансфер от/до аэропорта.
Здесь есть фитнес-центр с современными тренажерами на все группы мышц, крытый бассейн, сауна. На территории работает SPA-комплекс, где можно посетить разнообразные процедуры по уходу за лицом и телом.
Номера оформлены в индивидуальном стиле, укомплектованы удобными кроватями, функциональной мебелью, телевизором, индивидуальной системой кондиционирования, сейфом и мини-баром.
Собственный санузел оснащен качественной сантехникой, феном и гигиеническими принадлежностями. Для поддержания чистоты уборка в номерах проводится ежедневно.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак «шведский стол». В баре представлен широкий выбор легких закусок и вкуснейших напитков. В роскошном ресторане гости могут отведать изысканные блюда интернациональной кухни.
До центра города на машине можно доехать за 15-20 минут. Расстояние до ж/д вокзала составит около 7 км, а до аэропорта 11 км.
Бутик-отель Нальчик
Комфортабельные номера с классическим дизайном оборудованы удобными спальными местами, телевизором, кондиционером и собственной ванной. Некоторые имеют выход на балкон с видом на город.
Из удобств — прачечная, камера хранения и предоставляют утюг с гладильной доской. Гости могут подключиться к бесплатной сети Wi-Fi.
На территории работает ресторан. Завтраки готовят по меню с возможностью доставки в номер, а также есть упакованные ланчи. Дополнительно в комнатах установлен чайник.
Расстояние до аэропорта — 3.5 км, до железнодорожного вокзала — 1.2 км. Для личного автомобиля постояльцев предусмотрена парковка. В пешей доступности филармония, Атажукинский парк.
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер аэропорт Мин. Воды - гостиница - аэропорт Мин. Воды
- Проживание по программе
- Сопровождение гида
- Транспортное обслуживание по программе
- Поездка на внедорожниках
- Питание, указанное в программе:3 завтрака либо сухпайки в зависимости от времени выезда на экскурсиюобед с блюдами национальной кухни в 4 день
- 3 завтрака либо сухпайки в зависимости от времени выезда на экскурсию
- Обед с блюдами национальной кухни в 4 день
- Обзорные экскурсии с местным гидом
- Экосборы
- Для гостей отеля «Азимут» пользование бассейном в течение дня
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод или Нальчика и обратно
- Оплачивается на месте: купание в термальном комплексе «Гедуко/Баксан» от 700 руб. /чел., 1 час 30 минпоездка на снегоходе - от 10000 руб. /чел. канатная дорога - 2700 руб. /чел
- Купание в термальном комплексе «Гедуко/Баксан» от 700 руб. /чел., 1 час 30 мин
- Поездка на снегоходе - от 10000 руб. /чел
- Канатная дорога - 2700 руб. /чел
- Новогодний ужин в отеле с программой - от 6000 руб. /чел., точная стоимость будет известна после 1 ноября
- Доп. услуги на местах размещения
- Трансфер от аэропорта или ж/д в Нальчике до отеля, стоимость по запросу
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для подъёма на склоны вулкана Эльбрус рекомендуем взять с собой следующие вещи:
- куртка;
- кофта (флисовая);
- перчатки и шапка;
- удобная обувь;
- накидка от дождя (дождевик) для тела и рюкзака;
- солнцезащитные очки и крем (SPF50);
- индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как проходят встреча и проводы в аэропорту?
Групповой трансфер из аэропорта или ж/д вокзала рекомендуемого города прибытия осуществляются в назначенное время, но не позднее 13:30. В аэропорту туристов встречает гид/водитель с табличкой.
Проводы туристов в аэропорт и на ж/д вокзал рекомендуемого города отправления к рейсам после 20:00 часов местного времени.
Для туристов, приезжающих/уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.
Как подбирается время группового трансфера?
Время группового трансфера подбирается с учетом полетных данных всех участников тура на основании времени прилета\вылета, указанного в билете, который туристы предоставляют не позднее чем за 5 дней до начала тура. При отсутствии билета, время отправления трансфера подбирается туроператором самостоятельно.
Время в программе точное?
Время, указанное в программе — ориентировочное, точное время будет указано в памятке перед началом тура.