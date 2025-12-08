Программа тура по дням
Прибытие. Нальчик
Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал Минеральные Воды до 13:30.
В 13:45 отправляется групповой трансфер в Нальчик, столицу Кабардино-Балкарии.
Время в пути — около 2-2,5 часов.
Возможен прилет в Нальчик, уточните при бронировании возможность замены города прибытия. Трансфер в отель Нальчика за доп. плату.
Посещение магазина сладостей при кондитерской фабрике в один и дней тура, где каждый сможет приобрести знаменитые Нальчикские конфеты, зефир, мармелад.
Обед с блюдами национальной кухни.
Трансфер в отели.
Размещение.
Ужин (самостоятельно).
- Для гостей отеля «Азимут» пользование бассейном до 24:00 (нужна шапочка!).
- Для гостей отеля «Корона» пользование бассейном 25 метров с подогреваемой водой, и пользование термальным бассейном с 08:00-20:00.
В стоимость входит: групповой трансфер Минеральные воды — Нальчик, транспортное обслуживание по программе, работа гида, входные билеты по программе, обед,ночь в отеле.
Джип-экскурсия через перевал Актопрак в селение Эльтюбю
Завтрак в гостинице.
Ваше приключение начнется с захватывающей поездки на внедорожниках в одно из самых живописных мест Кавказа — Чегемское ущелье, которое поражает своими масштабами и красотой.
Проходя по узкой тропинке, вы ощутите величие этих древних гор, словно оказавшись в сердце нетронутой природы.
Исторической частью вашего путешествия станет посещение древнего балкарского селения Эльтюбю (XIII-XVIII вв.) — одного из самых загадочных и древних мест региона.
Здесь вы увидите каменные склепы, средневековые башни и другие сооружения, которые погрузят вас в атмосферу прошлого.
Эльтюбю — это не только памятник архитектуры, но и родина знаменитого балкарского поэта Кайсына Кулиева.
Следующая остановка — парадром Флай Чегем, где для любителей адреналина открываются невероятные возможности.
За дополнительную плату вы сможете ощутить себя настоящей птицей, паря на параплане над ущельем (7 000 руб.), спуститься по зиплайну (1 500 руб.), или решиться на прыжок с высоты с роуджампингом (3 500 руб.).
Эти активности нужно забронировать заранее, и они проводятся при благоприятных погодных условиях.
После этого насыщенного впечатлениями дня вам предстоит обед с блюдами национальной кухни в уютном кафе (самостоятельно).
Вкуснейшие горские блюда дополнят атмосферу путешествия по культуре и природе Кавказа.
Далее на джипах вы отправитесь через перевал Актопрак, расположенный на высоте 2 200 метров над уровнем моря.
С этого перевала вам откроются виды, которые словно с высоты птичьего полета позволяют насладиться величием кавказских вершин.
Возвращение в отель и свободное время для отдыха и ужина завершат этот насыщенный день.
В стоимость входит: завтрак в отеле, транспортное обслуживание по программе, работа гида, ночь в отеле.
Экскурсия «Величественный Эльбрус». Термальные источники
Ваш день начнётся с вкусного завтрака в гостинице или сухого пайка на вынос, чтобы подготовиться к захватывающему приключению в Приэльбрусье.
Встреча с гидом — и вы отправляетесь в путешествие к знаменитому вулкану Эльбрус, вершине Кавказа.
Прибытие на поляну Азау станет отправной точкой, откуда вы подниметесь на канатной дороге в закрытых кабинках до высоты 3800 метров (дополнительная плата — от 2700 руб. /чел. на месте).
На вершине вас ждёт уникальная фотозона Зеркальный куб 3847, где можно сделать впечатляющие снимки на фоне заснеженных пейзажей.
Здесь, на станции «Гарабаши», находится самый высокогорный почтовый ящик России!
Представьте, как приятно будет отправить открытку или письмо близким прямо с рекордной высоты 3 847 метров над уровнем моря.
С высоты 3500 метров начинается царство льда и снега, где всегда лежит снег.
У вас будет возможность поиграть в снежки или, для тех, кто ищет адреналин, прокатиться за доп. плату на снегоходе до знаменитого Приюта 11 (высота 4200 м) или совершить захватывающий спуск на ратраке (дополнительная плата — от 10 000 руб. /чел. на месте).
После возвращения на поляну Азау — обед в одном из местных кафе, где вы сможете попробовать блюда кавказской кухни и набраться сил для следующей части вашего путешествия (самостоятельно).
Завершением дня станет посещение одного из термальных комплексов — «Гедуко» или «Баксан» (доп. плата от 700 руб. /чел. на месте).
Здесь вас ждут горячие источники с целебными водами, которые обладают противовоспалительными и расслабляющими свойствами.
Для посещения термального комплекса: резиновые тапочки, шапочки по желанию, полотенца.
Продолжительность купания 1:30 ч.
Это идеальное завершение дня, погруженного в природу и активные приключения, когда вы можете расслабиться, наслаждаясь теплом термальных вод и видами гор.
В стоимость входит: завтрак в гостинице, транспортное обслуживание, работа гида, ночь в отеле.
Голубые озера и Верхняя Балкария
Начните этот день с вкусного завтрака, а затем отправьтесь в незабываемое путешествие к сердцу Балкарии — в величественное Черекское ущелье, где с XII века расположены 18 горских аулов.
Здесь, среди древних гор и живописных пейзажей, вы окунетесь в историю и культуру региона, встретитесь с местным жителем, который откроет вам тайны жизни горцев, их обычаев и обрядов.
Этот день подарит вам путешествие сквозь века: средневековые башни и аулы, сохранившиеся с древности, до сих пор впечатляют своей архитектурой и историей.
После прогулки вас ждет настоящий пир!
Обед пройдет в гостеприимной горской семье или в кафе, где вы попробуете блюда национальной кухни, приготовленные по древним рецептам.
После обеда вас ждет остановка у Голубого озера — одной из природных жемчужин Кабардино-Балкарии.
Это глубоководное озеро поражает своей невероятной чистотой и насыщенным голубым цветом, а его глубина — 278 метров — делает его третьим по глубине озером в России.
Здесь вы сможете насладиться спокойствием и величием природы, сделав потрясающие фотографии на память.
Трансфер в Кисловодск.
19:00 Ориентировочное время прибытия в Кисловодск.
Размещение в отеле.
Отдых.
В стоимость входит: завтрак в гостинице, транспортное обслуживание, работа гида, обед, ночь в отеле.
Медовые водопады и Кисловодск
Сегодня, после завтрака в отеле (континентальный), вас ждёт один из самых живописных маршрутов путешествия — поездка к Медовым водопадам, месту, где природа говорит на языке воды, камня и горного ветра.
Это уже территория Карачаево-Черкесии, куда с первых километров дороги вы попадёте в атмосферу дикой, нетронутой красоты.
По пути вас ожидает остановка у знаменитой горы Кольцо — природного памятника, чьи очертания таинственно напоминают форму кольца, привлекая внимание фотографов и просто любителей необычного ландшафта.
А затем — тёплый и ароматный перерыв в Чайном домике, где можно попробовать травяные чаи, домашние варенья из фейхоа и облепихи, урбечи, пастилу, чурчхелу и натуральный мёд — всё это местного производства.
Если захотите добавить движения — можно отправиться на конную прогулку (за доплату от 600 рублей за 30 минут), оседлав карачаевского скакуна и прочувствовав ритм горской жизни.
Но главной целью дня станут Медовые водопады — удивительное место, где река Суфасу низвергается с высоты, создавая четыре мощных каскада.
Смотровые площадки открывают великолепные виды на окрестности — словно вся мощь Кавказа собрана здесь, в одном живописном ущелье.
После этого — обед с блюдами национальной кухни, чтобы восстановить силы и продолжить день во всеоружии.
Если хочется адреналина — рядом доступны экстремальные развлечения, включая один из самых длинных в России зиплайнов (1050 метров) с головокружительной скоростью до 80 км/ч (за доплату от 2000 рублей).
Завершится день прогулкой по Кисловодску — одному из самых известных курортов страны, славящемуся своими здравницами и живописными парками.
Вы пройдётесь по Кисловодскому национальному парку, посетите знаменитую Нарзанную галерею, прогуляетесь по романтичному Курортному бульвару, увидите Колоннаду, старинный мостик «Дамский каприз», а также заглянете к Зеркальному пруду, в который обязательно нужно бросить монетку — чтобы обязательно вернуться сюда снова.
Возвращение в отель самостоятельно.
В стоимость входит: завтрак в гостинице, транспортное обслуживание, работа гида, ночь в отеле, обед.
Экскурсия на горнолыжный курорт Домбай
Завтрак (сух. паек).
Сегодня Вы отправитесь в горы Домбая в незабываемую поездку к белоснежным вершинам Главного Кавказского Хребта.
У нас есть поговорка, в которой говорится: «Кто в Домбае не бывал — тот Кавказа не видал!».
Потрясающе красивая панорама Кавказского Хребта с множеством высоченных вершин и огромных вечных ледников в обрамлении реликтовых пихтовых лесов поразит вас раз и навсегда.
По прибытию на курорт на нескольких очередях канатной дороги вы подниметесь к самым облакам, в царство белоснежных горных вершин (доп. плата).
С вершины вам откроется незабываемый вид на Домбай и его величественные вершины, сверкающие ледники и бурные реки.
А если погода будет благосклонна, вы сможете увидеть Эльбрус, двуглавого гиганта, возвышающегося среди горных просторов.
Дополнительная плата за билет на канатную дорогу — 2 700 руб. /чел. на месте.
Обед на курорте (самостоятельно).
Посещение национального рынка.
Возвращение в Кисловодск после 19:00.
Ужин самостоятельно.
В стоимость входит: завтрак в гостинице, транспортное обслуживание, работа гида.
Пятигорск. Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Трансфер в Пятигорск.
Пятигорск — город, который можно назвать живым памятником истории, литературы и архитектуры.
Он встречает гостей не только красотой гор, но и атмосферой старины, где каждый камень хранит свои тайны.
Сегодня вы пройдётесь по местам, связанным с жизнью и творчеством Михаила Юрьевича Лермонтова, чье имя особенно близко этому городу.
Именно здесь, на Кавказе, он находил вдохновение, а его судьба обрела трагическую развязку.
Вы услышите истории о его жизни, увидите места, где он бывал, и почувствуете ту особую связь с прошлым, которая так ярко ощущается именно здесь.
Гид расскажет и о неожиданной странице истории — итальянских корнях города.
Первые архитекторы Пятигорска — отец и сын Бернардацци — оставили здесь неизгладимый след: их работы до сих пор радуют глаз.
Вы прогуляетесь мимо знаменитых Николаевских (Лермонтовских) ванн, увидите загадочный Грот Дианы, услышите легенды о Эоловой арфе — каменной ротонде, из которой ветер когда-то извлекал музыкальные звуки, и пройдётесь по живописному Цветнику, где стоит символ региона — скульптура Орла.
Свободное время в городе.
Рекомендуем посетить гастромаркет Кухни мира на Верхнем рынке, где можно ощутить атмосферу Кавказа и попробовать блюда из разных стран: от ароматных хинкали и хачапури до восточных сладостей, итальянской пасты и азиатских деликатесов.
Также, вы можете заказать групповой обед в кафе города от 1500 руб. /чел.
Если погода будет ясной, в свободное время вас ждёт возможность подняться над городом — на вершину горы Машук на канатной дороге (за доп. плату от 450 руб.).
Трансфер в аэропорт Минеральные Воды к вечерним рейсам после 19:00.
В стоимость входит: завтрак в гостинице, транспортное обслуживание, работа гида.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местное размещение
|1-местное размещение
|Доп. место ребенок или взрослый
|Отель «Корона» 3* стандарт twin/dbl / «Синегорье 4*» стандарт twin/dbl
|75000
|99000
|Под запрос
|Бизнес-отель «Нальчик» 3*, бизнес / «Синегорье» 4*, стандарт twin/dbl
|75500
|99000
|73000
|Отель «Азимут» 4* супериор, twin/dbl/ «Синегорье 4*» стандарт twin/dbl
|89000
97000 стандарт/
118000 супериор
|75000
Варианты проживания
«Корона» 3
Трехзведочная гостиница «Корона» расположилась в Нальчике. Работает она с 2007 года и с тех пор только улучшает качество своего обслуживания. Дружелюбный и внимательный персонал круглосуточно готов ответить на вопросы, которые возникли во время проживания.
Номерной фонд составляют 4 категории, каждая из которых обустроена удобной мебелью, а также необходимой техникой, для того чтобы отдых здесь был максимально комфортен. Каждый номер по-домашнему уютен и имеет собственный санузел и ванную комнату.
На территории отеля работает ресторан, в котором подаются изысканные блюда с национальной кухней. По утрам накрывается завтрак для всех жильцов «Короны».
Для тех, кто приехал в город по работе, персонал готов предложить конференц-зал, который укомплектован современным мультимедийным и звуковым оборудованием, что благоприятно поспособствует переговорам или важной конференции.
Вблизи можно увидеть такие достопримечательности и известные места как музей Кабардино-Балкарской республики, ипподром, парк имени Атажукина. Остановки общественного транспорта находятся в пешей доступности.
Бизнес-отель «Нальчик» 3
Наш бизнес-отель просто создан для тех, кто ценит комфорт, уединение и по-настоящему высокий уровень сервиса! Он расположен на тихой улице исторического центра Нальчика, в двух шагах от курортной зоны.
При этом в пешей доступности находятся все основные достопримечательности города и его деловой центр, что делает наш отель идеальным для деловых или туристических поездок. Каждый клиент для нас - дорогой гость, которого нужно окружить заботой и вниманием.
«Азимут» 4
«АЗИМУТ Отель Нальчик» («AZIMUT Отель Нальчик») располагается в тихом районе города. Здесь представлены все условия для комфортного и интересного отдыха. В числе удобств высокоскоростной интернет, бесплатная парковка для транспорта, живописный сад, терраса для загара. За дополнительную плату можно заказать трансфер от/до аэропорта. Постояльцы по достоинству оценят этот отель. Здесь имеется фитнес-центр с современными тренажерами на все группы мышц, крытый бассейн, сауна. На территории работает SPA-комплекс, где можно посетить разнообразные процедуры по уходу за лицом и телом.
Для размещения доступны уютные номера различной категории и вместимости. Варианты размещения оформлены в индивидуальном стиле, укомплектованы удобными кроватями, функциональной мебелью, ЖК-телевизором, индивидуальной системой кондиционирования, сейфом и мини-баром. Собственный санузел оснащен качественной сантехникой, феном и гигиеническими принадлежностями. Для поддержания чистоты уборка в номерах проводится ежедневно.
«Синегорье» 4
«Синегорье» располагается в городе Кисловодск. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, Wi-Fi.
К услугам постояльцев комфортабельные номера с телевизором, письменным столом и ванной комнатой. В душевой комнате имеется набор гигиенических принадлежностей. Номера оснащены кондиционером, есть вместительный шкаф для белья. Имеется своя прачечная и частная парковка.
По утрам гостей ждет континентальный завтрак. Для отдыха всей семьей на территории имеется терраса с беседками. За отдельную плату можно посетить караоке.
Для проведения бизнес встреч работает конференц-зал. В услуги входят факс, ксерокопирование. Имеется все необходимое оборудование и техника. Конференц-зал можно использовать для проведения банкетов и торжественных мероприятий.
Из достопримечательностей можно посетить статую Демон, дачу Шаляпина, где можно провести незабываемый отдых всей семьей. В 20 минутах ходьбы от отеля расположена главная достопримечательность города — Каскадная лестница.
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер аэропорт Минеральные Воды, ж/д - гостиница - аэропорт, ж/д
- Размещение на 3 ночи в отеле на выбор c завтраком в г. Нальчик, 3 ночи в отеле г. Кисловодск с завтраком
- Транспортные услуги внедорожников
- Услуги местных гидов
- Посещение термального комплекса Гедуко/Баксан
- Питание по программе тура (завтраки в отеле: "Нальчик" - шведский стол в отеле "Корона" и "Азимут", по меню - "Бизнес Нальчик", "Кисловодск" - континентальный завтрак, 3 обеда национальной кухни)
- Обзорные экскурсии с местным гидом: Приэльбрусье, Верхняя Балкария, перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады, Домбай, Кисловодск, Медовые водопады, Пятигорск
- Экосборы
- Для гостей отеля «Азимут» пользование бассейном в течении дня
- Для гостей отеля «Корона» пользование бассейном 25 метров с подогреваемой водой, и пользование термальным бассейном с 08:00-20:00
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Поднос багажа
- Сувениры
- Билеты на термальный источник - от 700 руб. /час, оплата на месте
- Билеты на канатную дорогу Эльбрус - от 2 700 руб
- Билеты на канатную дорогу Домбай - от 2 700 руб
- Спуск на ратраке - от 10 000 руб. /чел. на месте
- Трансфер Нальчик аэропорт, ж/д - отель, стоимость уточнять при бронировании
- Бассейн и хамам в отеле Синегорье - 800 руб. /час
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Удобная одежда для пеших прогулок и отдыха по сезону, включая теплые вещи.
Для подъёма на склоны вулкана Эльбрус/Домбай:
- куртка;
- кофта (флисовая);
- перчатки и шапка;
- удобная обувь;
- накидка от дождя (дождевик) для тела и рюкзака;
- солнцезащитные очки и крем (SPF50);
- индивидуальная аптечка.
Для посещения термального комплекса: резиновые тапочки, шапочки по желанию, полотенца.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли программа быть изменена?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.
Как организован трансфер?
Встреча.
Групповой трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) рекомендуемого города прибытия осуществляются в назначенное время, но не позднее 13:30. В аэропорту гостей встречает гид с табличкой. Для гостей, приезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату.
Проводы.
Проводы гостей осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал рекомендуемого города отправления, к рейсам после 19:00 часов местного времени.
Для гостей, уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату.