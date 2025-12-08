2 день

Джип-экскурсия через перевал Актопрак в селение Эльтюбю

Завтрак в гостинице.

Ваше приключение начнется с захватывающей поездки на внедорожниках в одно из самых живописных мест Кавказа — Чегемское ущелье, которое поражает своими масштабами и красотой.

Проходя по узкой тропинке, вы ощутите величие этих древних гор, словно оказавшись в сердце нетронутой природы.

Исторической частью вашего путешествия станет посещение древнего балкарского селения Эльтюбю (XIII-XVIII вв.) — одного из самых загадочных и древних мест региона.

Здесь вы увидите каменные склепы, средневековые башни и другие сооружения, которые погрузят вас в атмосферу прошлого.

Эльтюбю — это не только памятник архитектуры, но и родина знаменитого балкарского поэта Кайсына Кулиева.

Следующая остановка — парадром Флай Чегем, где для любителей адреналина открываются невероятные возможности.

За дополнительную плату вы сможете ощутить себя настоящей птицей, паря на параплане над ущельем (7 000 руб.), спуститься по зиплайну (1 500 руб.), или решиться на прыжок с высоты с роуджампингом (3 500 руб.).

Эти активности нужно забронировать заранее, и они проводятся при благоприятных погодных условиях.

После этого насыщенного впечатлениями дня вам предстоит обед с блюдами национальной кухни в уютном кафе (самостоятельно).

Вкуснейшие горские блюда дополнят атмосферу путешествия по культуре и природе Кавказа.

Далее на джипах вы отправитесь через перевал Актопрак, расположенный на высоте 2 200 метров над уровнем моря.

С этого перевала вам откроются виды, которые словно с высоты птичьего полета позволяют насладиться величием кавказских вершин.

Возвращение в отель и свободное время для отдыха и ужина завершат этот насыщенный день.

В стоимость входит: завтрак в отеле, транспортное обслуживание по программе, работа гида, ночь в отеле.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160