Майские каникулы на Кавказе

Покажем Северный Кавказ интересно и весело, ведь мы «местные»!Вы увидите высокие горы, красивую природу и старинные родовые башни Верхней Балкарии, сказочные Голубые озера и курортные города КМВ.
5
3 отзыва
Майские каникулы на Кавказе
Майские каникулы на Кавказе
Майские каникулы на Кавказе
Ближайшие даты:
30
апр7
мая
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Горный курорт Домбай

Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале г. Минеральные Воды в 07:00.

Посещение древнего православного Шаонинского храма 10 века.

Подъем к храму займет 30 минут пешком.

Вход на территорию Тебердинского заповедника с посещением вольеров.

Остановка у горной реки Уллу-Муруджу – одной из самых чистых рек России, вода в ней кристальна и очень полезна для организма.

Размещение в гостинице.

Прогулка по заповедным территориям.

Прибытие. Горный курорт ДомбайПрибытие. Горный курорт ДомбайПрибытие. Горный курорт ДомбайПрибытие. Горный курорт Домбай
2 день

Горный курорт Домбай

Освобождение номеров.

Подъем на канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара (высота 3200 м).

Купание в термальных источниках в ст. Суворовская под открытым небом (температура воды до +40 градусов).

Прибытие и размещение в гостинице Пятигорска.

Горный курорт ДомбайГорный курорт ДомбайГорный курорт ДомбайГорный курорт Домбай
3 день

Экскурсия на Медовые водопады

Экскурсия на Медовые водопады (Карачаево-Черкесская республика).

Посещение Чайного домика с дегустацией варенья и чая.

Конная прогулка по красивейшим горным склонам (по желанию).

Экскурсия в Кисловодск с посещением основным достопримечательностей:

  • Аллея курортного парка;
  • Нарзанная галерея;
  • Курортный бульвар.

Возвращение в гостиницу Пятигорска.

Свободное время.

Экскурсия на Медовые водопадыЭкскурсия на Медовые водопадыЭкскурсия на Медовые водопадыЭкскурсия на Медовые водопады
4 день

Приэльбрусье

Баксанское ущелье.

Поляна Нарзанов.

Подъем на канатной дороге на самую высокую гору Европы — Эльбрус.

Размещение в гостинице Нальчика.

Свободное время.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
5 день

Экскурсия на Голубые озера. Отъезд

Круглый год температура воды здесь +9, а цвет меняется несколько раз за день.

Экскурсия в замок Шато-Эркен, это виноградное хозяйство более 1000 га.

Экскурсия в Верхнюю Балкарию.

Вы увидите высокие горы, красивую природу и старинные родовые башни.

Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал в 19:00 г. Минеральные Воды.

Экскурсия на Голубые озера. ОтъездЭкскурсия на Голубые озера. ОтъездЭкскурсия на Голубые озера. ОтъездЭкскурсия на Голубые озера. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Название гостиницы2–местное размещениеДоплата за 1-местное размещение
Тариф стандарт — Гостиница «Минерал»37 00013 000
Тариф комфорт — Бизнес Отель «Маск»52 00016 000

Скидка детям до 12 лет включительно — 10%.

В данном туре у нас есть несколько тарифов. Отличие тарифов только в гостинице, в которой будут проживать в Пятигорске. По программе тура 2 ночи в Пятигорск, 1 ночь в Домбае (гостиница Белые Ночи или У Нарзана), 1 ночь в Нальчике (гостиница Корона).

Во всех тарифах возможен вариант подселения. Если на даты тура находятся гости, которые путешествуют одни и не против подселения, то мы можем их объединить (по согласованию) и доплачивать не придётся. Но подселение не гарантируем, это не от нас зависит.

Варианты проживания

Бизнес-отель «Маск»

2 ночи

Отель «Маск» с бесплатным Wi-Fi и фитнес-центром расположен в курортном поселке Иноземцево, в 7 км от Пятигорска. К услугам гостей бар и бесплатная частная парковка на территории.

В числе удобств номеров кондиционер и телевизор с плоским экраном, а в некоторых из них обустроена гостиная зона.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Кроме того, в отеле организован прокат автомобилей. Кисловодск находится в 37 км от отеля «Маск», а Ессентуки — в 21 км. Расстояние до международного аэропорта Минеральные Воды составляет 13 км.

Бизнес-отель «Маск»Бизнес-отель «Маск»Бизнес-отель «Маск»Бизнес-отель «Маск»Бизнес-отель «Маск»Бизнес-отель «Маск»

Минерал

2 ночи

Отель Минерал расположен в самом центре города, напротив автобусной остановки «Рынок».

Фонд представлен в категории двухместный, полулюкс и люкс, а также номер для людей с ограниченными возможностями. Оснащены двуспальными кроватями, мягкими диванами, телевизорами и шкафами-купе. Собственная душевая комната снабжена тропическим душем и раковиной.

Недалеко от объекта продуктовые магазины, сети быстрого питания, рестораны и кафе.

Рядом с гостиницей парк культуры и отдыха, Музей авиационной техники и музей писателя А. П. Бибика. Аэропорт в 2,9 км. До ж/д вокзала 1,3 км.

МинералМинералМинералМинералМинералМинерал

Корона

1 ночь

Трехзведочная гостиница «Корона» расположилась в Нальчике. Работает она с 2007 года и с тех пор только улучшает качество своего обслуживания. Дружелюбный и внимательный персонал круглосуточно готов ответить на вопросы, которые возникли во время проживания.

Номерной фонд составляют 4 категории, каждая из которых обустроена удобной мебелью, а также необходимой техникой, для того чтобы отдых здесь был максимально комфортен. Каждый номер по-домашнему уютен и имеет собственный санузел и ванную комнату.

На территории отеля работает ресторан, в котором подаются изысканные блюда с национальной кухней. По утрам накрывается завтрак для всех жильцов «Короны».

Для тех, кто приехал в город по работе, персонал готов предложить конференц-зал, который укомплектован современным мультимедийным и звуковым оборудованием, что благоприятно поспособствует переговорам или важной конференции.

КоронаКоронаКоронаКоронаКорона

Белые Ночи

1 ночь

Отель «Белые ночи» находится на курорте Домбай в окружении пихтового леса. Он занимает 3-этажное белоснежное здание. Недалеко находится целебный нарзанный источник.

Номерной фонд представлен 6 видами апартаментов разного уровня комфортности. Обстановка во всех комнатах приближена к домашней. Гости могут разместиться, как в стандартных 2-местных номерах, так и в более просторных апартаментах на 4,5,6 человек.

Питание в гостинице не предусмотрено. Но Домбай – развитый курортный поселок, где можно найти пункты питания на любой вкус. Рядом с отелем в шаговой доступности находятся столовые, рестораны, бары, кафе. Выбрать, где покушать, можно основываясь на пристрастиях к определенной кухне.

Персонал организует экскурсионные туры. В гостинице также можно воспользоваться услугами профессионального инструктора по горнолыжному катанию. Поблизости находятся знаменитый хребет Мусса-Ачитара, водопад Чучхурский, ущелье Алибек.

Белые НочиБелые НочиБелые НочиБелые НочиБелые НочиБелые Ночи

У Нарзана

1 ночь

Гостиничный комплекс «У Нарзана» расположился на побережье реки Аманауз, практически в центре Домбая.

Просторные современные номера с приятным интерьером оборудованы комфортабельной мебелью. Ванные комнаты оснащены душевыми кабинами. Также предоставляются комплекты полотенец и средства личной гигиены. В число удобств входит наличие ТВ и Wi-fi.

Отдыхающие могут посетить уютный ресторан, работающий при отеле. Его меню состоит из блюд европейской и кавказской кухни. Повара по запросу готовят диетическую пищу.

Доступна услуга аренды конференц-зала.

Здесь для гостей созданы все условия для насыщенного отдыха. Так, в свободное от катания на лыжах время можно провести в сауне, караоке или бильярдной. В округе также много водопадов и других достопримечательных мест. Водопад Чертова мельница располагается в 1,85 км. Расстояние до железнодорожного вокзала Черкесск — 111,5 км, до международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова — 137,4 км.

У НарзанаУ НарзанаУ НарзанаУ НарзанаУ НарзанаУ Нарзана

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах
  • Трансфер в рамках тура
  • Билеты на термальные источники
  • Питание: завтраки
  • Экологические сборы
  • Экскурсионная программа
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание: обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - 13 000/16 000 руб
  • Конная прогулка - 450 руб. /полчаса
  • Зиплайн (по желанию) - 2 000 руб
  • Подъем на канатке (по желанию, цены могут измениться):канатная дорога Эльбрус - 2 100 руб. канатная дорога Домбай - 2 300 руб. канатная дорога Машук - 420 руб
  • Канатная дорога Эльбрус - 2 100 руб
  • Канатная дорога Домбай - 2 300 руб
  • Канатная дорога Машук - 420 руб
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На каком транспорте будем передвигаться?

Передвигаться будем на комфортном автобусе Mercedes Sprinter или на минивэне Volkswagen Caravelle. Водители проходят медицинский осмотр перед каждым рейсом.

Экскурсии на весь день, выезд ориентировочно в 08:00-09:00 утра, возвращение в гостиницу к 19:00. Будет несколько длительных переездов в автобусе, до 4 часов в пути. Также по программе тура предусмотрен небольшой поход к Шоанинскому храму. Он находится на горе, путь к нему составляет 2 км. Идти придется по горной тропе пешком в гору, а потом спускаться.

Можно брать с собой детей?

В тур можно брать детей от 5 лет.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Скидки: детям до 12 лет – скидка 10%.

Может ли программа быть изменена?

Мы оставляем за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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П
23 мая 2023
Хочу поделиться своими впечатлениями об отдыхе в мае 2023 года. Тур "Майские каникулы на Кавказе " с 06.05 по 12.05. купили на сайте "Большая Страна ", пользуюсь этим сайтом уже несколько лет. Привлекло большое количество мест посещения. Горы, водопады, природа, достопримечательности, курорты… Новые ещё не изученные районы нашей страны.
Хочу поделиться своими впечатлениями об отдыхе в мае 2023 года. Тур &quot;Майские каникулы на Кавказе &quot;Хочу поделиться своими впечатлениями об отдыхе в мае 2023 года. Тур &quot;Майские каникулы на Кавказе &quot;Хочу поделиться своими впечатлениями об отдыхе в мае 2023 года. Тур &quot;Майские каникулы на Кавказе &quot;Хочу поделиться своими впечатлениями об отдыхе в мае 2023 года. Тур &quot;Майские каникулы на Кавказе &quot;Хочу поделиться своими впечатлениями об отдыхе в мае 2023 года. Тур &quot;Майские каникулы на Кавказе &quot;Хочу поделиться своими впечатлениями об отдыхе в мае 2023 года. Тур &quot;Майские каникулы на Кавказе &quot;Хочу поделиться своими впечатлениями об отдыхе в мае 2023 года. Тур &quot;Майские каникулы на Кавказе &quot;Хочу поделиться своими впечатлениями об отдыхе в мае 2023 года. Тур &quot;Майские каникулы на Кавказе &quot;Хочу поделиться своими впечатлениями об отдыхе в мае 2023 года. Тур &quot;Майские каникулы на Кавказе &quot;Хочу поделиться своими впечатлениями об отдыхе в мае 2023 года. Тур &quot;Майские каникулы на Кавказе &quot;
А
7 окт 2024
Организовано все отлично, вовремя встретили, вовремя привезли, в гостиницу заселились быстро, все пешие прогулки организованы на высшем уровне, безопасно
А
2 окт 2024
Отличная организация тура. Всё оперативно и продуманно
Отличная организация тура. Всё оперативно и продуманноОтличная организация тура. Всё оперативно и продуманноОтличная организация тура. Всё оперативно и продуманноОтличная организация тура. Всё оперативно и продуманноОтличная организация тура. Всё оперативно и продуманноОтличная организация тура. Всё оперативно и продуманноОтличная организация тура. Всё оперативно и продуманно

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