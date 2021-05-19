Полезная информация о Нарьян-Маре
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Местное время в Нарьян-Маре
00:1423
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Нарьян-Мар
|По-английски
|Nar'yan-Mar
|Столица региона
|Нарьян-Мар является столицей региона
|Население города
|18 041 чел.
|Аэропорт
|Нарьян-Мар NNM
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|10 м. от уровня моря
Где находится Нарьян-Мар на карте
Нарьян-Мар