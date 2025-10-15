Мои заказы

Семейные развлекательные туры Невинномысска

Найдено 4 тура в категории «Можно с детьми» в Невинномысске, цены от 39 500 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Активный отдых в Домбае
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Начало: Г. Невинномысск
21 июн в 10:00
28 июн в 10:00
от 87 600 ₽ за человека
Кавказ: Софийская рапсодия. Треккинг
Пешая
9 дней
-
12%
3 отзыва
Начало: Г. Невинномысск
22 июн в 10:00
13 июл в 10:00
от 39 500 ₽45 000 ₽ за человека
Горный треккинг к озерам Абишира и Ахубы
Пешая
9 дней
-
14%
3 отзыва
Начало: Г. Невинномысск
22 июн в 10:00
13 июл в 10:00
от 39 500 ₽46 000 ₽ за человека
Теберда - Архыз. Горный треккинг
Пешая
9 дней
3 отзыва
Начало: Г. Невинномысск
1 мая в 10:00
18 мая в 10:00
от 46 000 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Невинномысске в октябре 2025
Сейчас в Невинномысске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 4 тура от 39 500 до 87 600 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.4 из 5
