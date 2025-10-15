Активный отдых в Домбае
Начало: Г. Невинномысск
21 июн в 10:00
28 июн в 10:00
от 87 600 ₽ за человека
-
12%
Кавказ: Софийская рапсодия. Треккинг
Начало: Г. Невинномысск
22 июн в 10:00
13 июл в 10:00
от 39 500 ₽
45 000 ₽ за человека
-
14%
Горный треккинг к озерам Абишира и Ахубы
Начало: Г. Невинномысск
22 июн в 10:00
13 июл в 10:00
от 39 500 ₽
46 000 ₽ за человека
Теберда - Архыз. Горный треккинг
Начало: Г. Невинномысск
1 мая в 10:00
18 мая в 10:00
от 46 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Невинномысску в категории «Можно с детьми»
Самые популярные туры этой рубрики в Невинномысске
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Сколько стоит тур в Невинномысске в октябре 2025
Сейчас в Невинномысске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 4 тура от 39 500 до 87 600 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.4 из 5
Забронируйте тур в Невинномысске на 2025 год по теме «Можно с детьми», 12 ⭐ отзывов, цены от 39500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь