Посетить вотчину Демидовых с местной пизанской башней, уникальный храм в селе Быньги и дом кузнеца
Кем были Демидовы и как они возглавили горное царство? Какие таинственные и трагические события помнит наклонная Невьянская башня? Чем примечательно внутреннее убранство храма Николая Чудотворца? Вы не только увидите знаменитые памятники прошлого, но и познакомитесь с историей старинного Невьянска.
Описание экскурсии
Невьянская башня
Я расскажу, как Демидовы стали знаменитыми на всю страну заводчиками, и приоткрою секреты Невьянской наклонной башни. Что скрывается за неприступными стенами, которые помнят былой блеск столицы горного царства Демидовых? Мы вспомним старинные легенды и поговорим об удивительных английских часах, купленных за пять тысяч рублей золотом.
Храм Николая Чудотворца
Далее отправимся в старинное село Быньги. Здесь вас ждет еще одно уникальное сооружение — храм Николая Чудотворца. Архитектура и внутреннее убранство храма являет собой синтез двух стилей: барокко и классицизма. На колокольне сохранились куранты с тремя циферблатами, которые напомнят вам уже виденный часовой механизм. Я покажу знаменитые иконы невьянского письма и деревянные резные позолоченные иконостасы, а после вы сможете зажечь свечу у храмовых святынь.
Дом кузнеца
В завершение мы заглянем в гости к кузнецу Кириллову в его сказочный терем в селе Кунара. Самобытный дом, украшенный пестрыми орнаментами, фольклорной и советской символикой, а также знакомыми крылатыми фразами, — ярчайший образец наивного искусства.
Организационные детали
Экскурсия авто-пешеходная, расстояние от Екатеринбурга до Невьянска — 80 км, время в пути в одну сторону — около 1,5 часов
Стоимость входных билетов в Невьянскую наклонную башню оплачивается отдельно — 800 ₽/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Невьянске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 1650 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Наталия, я коренная свердловчанка. Очень люблю родной город и готова рассказывать о нем бесконечно. Работаю профессиональным гидом с 2016 года и с большой радостью делюсь с путешественниками своими знаниями и эмоциями. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
–
4
–
3
–
2
–
1
–
Алексей
Все прошло отлично! Все очень понравилось. Интересно и по содержанию, и по точкам осмотра, и по общению с гидом. Наталия, большое Вам спасибо за эту поездку. Все организованно, все четко и с душой. Сыну особенно понравился Дом кузнеца. До сих пор под впечатлением, не смотря на гаджеты и век технологий)). Спасибо! Будем рекомендовать знакомым.
Вам был полезен этот отзыв?
Алина
Наталия - потрясающий рассказчик. И не только про Невьянск и Демидовых, но и про Свердловскую область, Екатеринбург, историю освоения Урала и Сибири, про Романовых, искусство, культуру и прочее. И как она читает стихи! Мы провели прекрасные часы в ее обществе, все было организовано отлично, очень комфортно. Рекомендую! Наталия, спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
НИНА
Все прошло очень хорошо. Жалко, что сама башня в лесах, но это компенсировалось экскурсией с подъёмом в самой башне. Большое спасибо Наталии за интересный рассказ по дороге туда и обратно (3 часа) о Екатеринбурге, его окрестностях, о знаменитых людях Екатеренбуржья и отзывах о городе известных писателей и учёных.
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Огромное спасибо Наталии за экскурсию! Получили очень огромное удовольствие от общения и полученной информации. Вся информация подаётся четко, структурировано. Общение легкое, не занудно-акадмическое. Ни одного слова из песни не выкинешь. Очень приятный человек. Еще раз спасибо ❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
От всей семьи огромная благодарность гиду Наталии - за интересные рассказы, за глубокое, но не нудное погружение в историю края, за внимание и терпение. Наталия учла все наши пожелания и сделала наше путешествие просто волшебным! Будем рекомендовать всем знакомым и друзьям! Наталия, успехов вам и вашему делу
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Егор
Отличная экскурсия в Невьянск и Быньги. Очень насыщенная и содержательная. На экскурсии удалось узнать много интересного про историю родного края. В Невьянске подробная экскурсия на саму башню, а также интересная экспозиция в музее. Не буду раскрывать всех секретов, однозначно не пожалеете. Однозначно рекомендую Наталию как интересного экскурсовода.
Вам был полезен этот отзыв?
Похожие экскурсии на «Из Екатеринбурга - в Невьянск»