Кем были Демидовы и как они возглавили горное царство? Какие таинственные и трагические события помнит наклонная Невьянская башня? Чем примечательно внутреннее убранство храма Николая Чудотворца? Вы не только увидите знаменитые памятники прошлого, но и познакомитесь с историей старинного Невьянска.

Невьянская башня

Я расскажу, как Демидовы стали знаменитыми на всю страну заводчиками, и приоткрою секреты Невьянской наклонной башни. Что скрывается за неприступными стенами, которые помнят былой блеск столицы горного царства Демидовых? Мы вспомним старинные легенды и поговорим об удивительных английских часах, купленных за пять тысяч рублей золотом.

Храм Николая Чудотворца

Далее отправимся в старинное село Быньги. Здесь вас ждет еще одно уникальное сооружение — храм Николая Чудотворца. Архитектура и внутреннее убранство храма являет собой синтез двух стилей: барокко и классицизма. На колокольне сохранились куранты с тремя циферблатами, которые напомнят вам уже виденный часовой механизм. Я покажу знаменитые иконы невьянского письма и деревянные резные позолоченные иконостасы, а после вы сможете зажечь свечу у храмовых святынь.

Дом кузнеца

В завершение мы заглянем в гости к кузнецу Кириллову в его сказочный терем в селе Кунара. Самобытный дом, украшенный пестрыми орнаментами, фольклорной и советской символикой, а также знакомыми крылатыми фразами, — ярчайший образец наивного искусства.

