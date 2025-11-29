Невьянск - «дедушка уральских заводов»: аудиоэкскурсия в приложении

Приглашаем на аудиоэкскурсию по Невьянску.
Погрузитесь в историю горнозаводской цивилизации Урала, отклоняясь от стандартных маршрутов, чтобы ощутить уникальную атмосферу уральской глубинки, где переплелись культура, история и быт. Экскурсия завершится у особняка Поклевских-Козелл с видом на Невьянскую башню.
Описание аудиогида
Аудиоэкскурсия по Невьянску начинается с дома купца Дождева недалеко от самого известного места — Невьянской наклонной башни. Один из старейших городов, запоминающийся уникальными достопримечательностями, распахнет перед вами свою историю, с которой началась горнозаводская цивилизация Урала. Во время прогулки мы отклонимся от обычных туристических маршрутов, чтобы проникнуться особенной атмосферой уральской глубинки, где смешались культурные традиции, богатое историческое наследие и такой понятный каждому быт. Аудиоэкскурсия завершится с видом на Невьянскую Башню, у особняка одного из самых известных промышленников и меценатов Среднего Урала — Поклевских-Козелл. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Невьянская башня имени Демидовых
- Дом купца Дождева
- Собор Спаса Преображения
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит в цену
- Наушники - пожалуйста, возьмите свои
- Входные билеты в музеи, если вы захотите их посетить
Где начинаем и завершаем?
Начало: Советская улица, 16
Завершение: Улица Карла Маркса, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Невьянска
