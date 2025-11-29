Невьянск - «дедушка уральских заводов»: аудиоэкскурсия в приложении

Аудиоэкскурсия по Невьянску начинается с дома купца Дождева недалеко от самого известного места — Невьянской наклонной башни. Один из старейших городов, запоминающийся уникальными достопримечательностями, распахнет перед вами свою историю, с которой началась горнозаводская цивилизация Урала. Во время прогулки мы отклонимся от обычных туристических маршрутов, чтобы проникнуться особенной атмосферой уральской глубинки, где смешались культурные традиции, богатое историческое наследие и такой понятный каждому быт. Аудиоэкскурсия завершится с видом на Невьянскую Башню, у особняка одного из самых известных промышленников и меценатов Среднего Урала — Поклевских-Козелл. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).