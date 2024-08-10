Порадуйте свои вкусовые рецепторы экскурсией в лабораторию уникальных мясных и рыбных деликатесов! Мы привезли рецептуру из Италии и делаем продукты высокого качества, используя российское сырьё. Вы лично оцените уровень контроля и внимания ко всем этапам производства, полакомитесь джерками и ферментированной сёмгой. И поймёте, каков он — истинный умами.

Описание экскурсии

Вы окажетесь в дегустационном зале в стиле старинного замка — с круглым дубовым столом, отделкой из натурального камня и настоящими рыцарями. Попробуете семь видов салями, ферментированную сёмгу и три вида джерок — чипсов из мяса.

Мы расскажем, как делаем премиальные деликатесы, и покажем производство изнутри. Вы узнаете, что такое стейки сухого созревания и чем они полезны для здоровья. А ещё — откроете для себя волшебный мира вкуса умами.

Организационные детали