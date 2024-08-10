Порадуйте свои вкусовые рецепторы экскурсией в лабораторию уникальных мясных и рыбных деликатесов! Мы привезли рецептуру из Италии и делаем продукты высокого качества, используя российское сырьё.
Вы лично оцените уровень контроля и внимания ко всем этапам производства, полакомитесь джерками и ферментированной сёмгой. И поймёте, каков он — истинный умами.
Вы лично оцените уровень контроля и внимания ко всем этапам производства, полакомитесь джерками и ферментированной сёмгой. И поймёте, каков он — истинный умами.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание экскурсии
Вы окажетесь в дегустационном зале в стиле старинного замка — с круглым дубовым столом, отделкой из натурального камня и настоящими рыцарями. Попробуете семь видов салями, ферментированную сёмгу и три вида джерок — чипсов из мяса.
Мы расскажем, как делаем премиальные деликатесы, и покажем производство изнутри. Вы узнаете, что такое стейки сухого созревания и чем они полезны для здоровья. А ещё — откроете для себя волшебный мира вкуса умами.
Организационные детали
- Если у вас есть аллергия на какой-либо продукт, пожалуйста, предупредите заранее
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 4 лет (можно младше на усмотрение родителей)
- Экскурсию проведёт один из членов нашей команды
в среду и субботу в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Нестерова
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Мы — уникальная лаборатория-ресторан в стиле рыцарского замка с настоящими рыцарями и сигарной комнатой. А ещё мы — производители премиальной продукции: мясных, рыбных деликатесов и стейков сухого созревания. Уже 5 лет мы на рынке и производим полностью натуральную продукцию: салями по итальянским рецептам, ферментированную рыбу и стейки. Будем рады вам!Задать вопрос
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