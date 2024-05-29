1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическое путешествие по Нижнему Новгороду
Погрузитесь в атмосферу настоящего гастрономического района, открывая лучшие местные заведения и блюда
«На аперитив отведаем тапасы с бокалом красного под рассказы о вине, затем познакомимся с авторской кухней местных шефов, а завершим — десертом и крепленым вином»
Сегодня в 03:30
Завтра в 00:30
от 8 000₽ за всё до 35 чел.
Индивидуальная
2 часа
Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт
Разгадать секрет особого характера Нижнего Новгорода, проследив за его преображениями сквозь века
Начало: На Театральной площади
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
5 340₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
6 часов
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
«Этот лесной анклав жил своей жизнью, провинциальной и неторопливой, где сохранялись предания старины, традиции и кухня прошлых веков»
Сегодня в 09:00
16 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Узнать, что ели купцы и босяки, где пробовать уху на соломе и как приготовить ветлужские пироги
Начало: На площади Народного единства
«После прогулки мы можем зайти в любой понравившийся вам ресторан, и я подробно расскажу про него»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
от 5 340₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
3 часа
Крафтовый Нижний: путешествие по пивным барам
Погрузитесь в мир крафтового пива Нижнего Новгорода, открывая исторические тайны каждого бара в компании опытного гида
Начало: На улице Рождественской
«В нашей дегустационной экскурсии пять баров: три на улице кафе и ресторанов Рождественской, один на купеческой уютной Ильинской и один на более тусовочной Алексеевской»
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
от 8 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1 час
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
В тишине создать авторский десерт и узнать, какое золото можно есть
Начало: Верхне-Волжская набережная
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
800₽ за человека
скидка
10%
Групповая
4 часа
Тур по барам Нижнего Новгорода
Узнать барные традиции и повторить их на групповой экскурсии
Начало: В «Рюмочной у Строганова»
«Традиция ходить по барам зародилась в Великобритании, так что далее посетим ирландский пабе»
Сегодня в 20:00
14 июня в 20:00
25002 250₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Трущобы и дворцы Нижнего Новгорода: городское дно и парадная ресторанная улица
Узнать, как уживались район исторической бедноты и улица с пышной купеческой архитектурой
Начало: На Нижневолжской набережной
«Современных ресторанах в зданиях с богатой историей»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Посмотреть на Нижний глазами известных людей разных эпох и отведать суточных щей с настоечкой
«Мы поговорим о нижегородских гастрономических и чайных традициях, и вы узнаете, чем вкусненьким сможет удивить Нижний Новгород современного гостя»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород под градусом: эксклюзивный тур по барам
Погрузитесь в атмосферу настоящего Нижнего с экскурсией по лучшим барам и уникальными дегустациями
«Дегустация вин по странам и регионам с интересными вкусовыми сочетаниями»
Сегодня в 04:30
Завтра в 00:00
от 8 000₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
Побывать в красивых природных местах, узнать о старообрядцах и получить новый гастрономический опыт
«Отдельно оплачивается обед (северные щи, открытый заволжский пирог, взвар, второе на выбор или другие блюда по согласованию) — 700-1500 руб»
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Исторический центр с парусника + дегустация ухи по купеческому рецепту
Начало: Улица Советская, 12
«2,5 часовой маршрут на парусной яхте у кремля Нижнего Новгорода, векового Канавинского моста, нового стадиона и места слияния Волги и Оки с дегустацией купеческой ухи из ценных сортов рыбы по старинному рецепту на фоне захватывающих историй»
Расписание: Индивидуальная экскурсия
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
26 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Град Китеж: озеро Светлояр и сырная ферма
Начало: Площадь Ленина, у памятника Ленину
«Вы погуляете вокруг удивительного озера, возможно услышите колокольный звон чудо-города, а еще посетите сырную ферму с дегустацией»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Сыроварня, Старообрядческий край и столица Золотой хохломы - Семенов
Начало: По договоренности
«Молочная ферма-сыроварня у озера Светлояр Вас ждет обзор производства с дегустацией»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Историко-гастрономическая экскурсия по Нижнему Новгороду
Начало: Памятник Минина и Пожарскому
«Также в ходе экскурсии я проведу гастрономическую викторину, и выигравший получит приз»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тематический гастротур по Нижнему Новгороду
Начало: Рождественская, 4
«На аперитив отведаем тапасы с бокалом красного под рассказы о вине, затем познакомимся с авторской кухней местных шефов, а завершим — десертом и крепленым вином»
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
По следам арзамасского гуся. Гастрономическое приключение
Отправиться в старинный город Нижегородской области, чтобы полакомиться местными блюдами
Начало: У вашей гостиницы
«Чай, кофе и пирожные завершат нашу гастрономическую экскурсию»
Сегодня в 13:00
Завтра в 18:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Тур по 4 барам Нижнего Новгорода с welcome шотами
Начало: Первый бар. Гид заранее собщит какой именно бар
«Это вечеринка, в которой люди из разных городов и стран знакомятся, общаются, танцуют и перемещаются от бара к бару большой веселой компанией»
Сегодня в 20:00
14 июня в 20:00
2 500₽ за человека
Групповая
10 часов
Град Китеж и озеро Светлояр с посещением сырной фермы
«А также по программе посетите сырную ферму с дегустацией»
Расписание: Воскресенье в 08:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Гастроэкскурсия по Нижнему Новгороду
Съесть суп там, где жил Льюис Кэрролл, а десерт - над собором Александра Невского
«Я буду вашим проводником в этом большом гастрономическом вояже»
Завтра в 18:00
10 июня в 12:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кухня Нижнего: гастрономическая лекция в дружеском формате
Раскрыть кулинарные секреты города с 19 века до наших дней с фудблогером и ресторанным критиком
«Приглашаю вас на индивидуальную гастрономическую лекцию»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
от 5 340₽ за всё до 20 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Гастроэкскурсия по Нижнему в мини-группе
Побывать в злачных местах, оценить строгановское барокко и познакомиться с нижегородской кухней
Начало: у памятника Петру I
«Такая программа — отличный вариант знакомства с городом и его гастрономической составляющей»
11 июня в 18:00
13 июня в 18:30
2 670₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег29 мая 2024Экскурсия понравилась. Все экскурсоводы на маршруте - молодцы. Озеро - очень красивое, а сыр - вкусный.
- ООльга27 мая 2024Отличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. Интересный, удобный и очень продуманный
- ООльга26 мая 2024Огромное спасибо Софии за тур! Получили массу положительных эмоций) смело могу рекомендовать тур если вы не местные и вам нужно провести вечер в веселой и позитивной компании)
- ЕЕкатерина20 мая 2024Прекрасная экскурсия. Маршрут построен замечательно. Все очень вкусно и интересно. Алина хороший рассказчик, влюбленный в свой город.
- РРезида19 мая 2024Всё классно. Ольга Михайловна - супер-гид. Огромное спасибо. Привет вам всем от нашей семьи из Казани. Хотелось бы ещё просто
- ИИрина17 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Было интересно и вкусно. Марина порекомендовала много ресторанов и настоичных. А также что именно пробовать. Очень довольны.
- ААндрей14 мая 2024Отличная экскурсия! Александр очень энергичный, веселый и талантливый экскурсовод. Тема и манера подачи выгодно отличается от официально-скучных маршрутов с перечислением
- ЕЕкатерина12 мая 2024Алина очень приветливая. Экскурсия прекрасная. Алина удивительным образом с новой стороны показала родной город. Заведения которые мы посетили были прекрасные со вкусной едой. Всем рекомендую сходить на эту экскурсию. Мы отлично провели время. Вкусно поели и повеселились.
- ННаталья12 мая 2024Это было очень душевное путешествие в места, полные удивительных людей и их историй. В сопровождении очень знающего, глубоко уважающего традиции
- ИИрина10 мая 2024Были с дочкой на гастротуре 10 мая. Мы в восторге. Все ожидания оправдались. А ждали мы вкусной еды, знакомства с
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Гастрономические»
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На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Нижнего Новгорода, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024