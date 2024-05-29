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Нижегородской кухней и хотели получить первое представление о городе. Каждое блюдо-произведение искусства. Такой вкусной речной рыбы я не ела никогда. Сом-любовная любовь. Щавелевый лимонад!!!!! Десерты просто песня! Я бы не назвала это гастротур. Тур-это что-то про то, где много народа. Это-прогулка. Гастро прогулка с девушкой влюблённой в свой город и в своё дело. Не замечая времени мы прошли от заведения к заведению, слушая рассказы Алине о блюдах, которые мы пробовали, о заведениях в которых бывали, а каждое из них архитектурный памятник, о городе, заходили во дворы, куда сами, наверное не догадались бы зайти. Мы посетили три ресторана и при этом совсем не объелись. По итогу мы влюбились в Нижний и его кухню. Продолжаем наслаждаться едой уже по списку Алины. Пока ни разу не разочаровались. Спасибо огромное!!!!