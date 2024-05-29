Гастрономические экскурсии Нижнего Новгорода

Найдено 22 экскурсии в категории «Гастрономические» в Нижнем Новгороде, цены от 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тематический гастротур по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Гастрономическое путешествие по Нижнему Новгороду
Погрузитесь в атмосферу настоящего гастрономического района, открывая лучшие местные заведения и блюда
«На аперитив отведаем тапасы с бокалом красного под рассказы о вине, затем познакомимся с авторской кухней местных шефов, а завершим — десертом и крепленым вином»
Сегодня в 03:30
Завтра в 00:30
от 8 000 за всё до 35 чел.
Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт
Разгадать секрет особого характера Нижнего Новгорода, проследив за его преображениями сквозь века
Начало: На Театральной площади
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
5 340 за всё до 12 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
«Этот лесной анклав жил своей жизнью, провинциальной и неторопливой, где сохранялись предания старины, традиции и кухня прошлых веков»
Сегодня в 09:00
16 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Узнать, что ели купцы и босяки, где пробовать уху на соломе и как приготовить ветлужские пироги
Начало: На площади Народного единства
«После прогулки мы можем зайти в любой понравившийся вам ресторан, и я подробно расскажу про него»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
от 5 340 за всё до 25 чел.
Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Крафтовый Нижний: путешествие по пивным барам
Погрузитесь в мир крафтового пива Нижнего Новгорода, открывая исторические тайны каждого бара в компании опытного гида
Начало: На улице Рождественской
«В нашей дегустационной экскурсии пять баров: три на улице кафе и ресторанов Рождественской, один на купеческой уютной Ильинской и один на более тусовочной Алексеевской»
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
от 8 500 за всё до 10 чел.
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
Групповая
1 час
1 отзыв
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
В тишине создать авторский десерт и узнать, какое золото можно есть
Начало: Верхне-Волжская набережная
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
800 за человека
Тур по барам Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
4 часа
16 отзывов
Тур по барам Нижнего Новгорода
Узнать барные традиции и повторить их на групповой экскурсии
Начало: В «Рюмочной у Строганова»
«Традиция ходить по барам зародилась в Великобритании, так что далее посетим ирландский пабе»
Сегодня в 20:00
14 июня в 20:00
25002 250 за человека
Трущобы и дворцы Нижнего Новгорода: городское дно и парадная ресторанная улица
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Трущобы и дворцы Нижнего Новгорода: городское дно и парадная ресторанная улица
Узнать, как уживались район исторической бедноты и улица с пышной купеческой архитектурой
Начало: На Нижневолжской набережной
«Современных ресторанах в зданиях с богатой историей»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 500 за всё до 7 чел.
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Посмотреть на Нижний глазами известных людей разных эпох и отведать суточных щей с настоечкой
«Мы поговорим о нижегородских гастрономических и чайных традициях, и вы узнаете, чем вкусненьким сможет удивить Нижний Новгород современного гостя»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
8 500 за всё до 3 чел.
Нижний Новгород под градусом: тур по барам со знатоком
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Нижний Новгород под градусом: эксклюзивный тур по барам
Погрузитесь в атмосферу настоящего Нижнего с экскурсией по лучшим барам и уникальными дегустациями
«Дегустация вин по странам и регионам с интересными вкусовыми сочетаниями»
Сегодня в 04:30
Завтра в 00:00
от 8 000 за всё до 30 чел.
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
Побывать в красивых природных местах, узнать о старообрядцах и получить новый гастрономический опыт
«Отдельно оплачивается обед (северные щи, открытый заволжский пирог, взвар, второе на выбор или другие блюда по согласованию) — 700-1500 руб»
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 11 000 за всё до 4 чел.
Исторический центр с парусника + дегустация ухи по купеческому рецепту
🛥 На яхте
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Исторический центр с парусника + дегустация ухи по купеческому рецепту
Начало: Улица Советская, 12
«2,5 часовой маршрут на парусной яхте у кремля Нижнего Новгорода, векового Канавинского моста, нового стадиона и места слияния Волги и Оки с дегустацией купеческой ухи из ценных сортов рыбы по старинному рецепту на фоне захватывающих историй»
Расписание: Индивидуальная экскурсия
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
26 000 за всё до 6 чел.
Град Китеж: озеро Светлояр и сырная ферма
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
17 отзывов
Град Китеж: озеро Светлояр и сырная ферма
Начало: Площадь Ленина, у памятника Ленину
«Вы погуляете вокруг удивительного озера, возможно услышите колокольный звон чудо-города, а еще посетите сырную ферму с дегустацией»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
2 500 за человека
Сыроварня, Старообрядческий край и столица Золотой хохломы - Семенов
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Сыроварня, Старообрядческий край и столица Золотой хохломы - Семенов
Начало: По договоренности
«Молочная ферма-сыроварня у озера Светлояр Вас ждет обзор производства с дегустацией»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 5 чел.
Историко-гастрономическая экскурсия по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Историко-гастрономическая экскурсия по Нижнему Новгороду
Начало: Памятник Минина и Пожарскому
«Также в ходе экскурсии я проведу гастрономическую викторину, и выигравший получит приз»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 200 за всё до 10 чел.
Тематический гастротур по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Тематический гастротур по Нижнему Новгороду
Начало: Рождественская, 4
«На аперитив отведаем тапасы с бокалом красного под рассказы о вине, затем познакомимся с авторской кухней местных шефов, а завершим — десертом и крепленым вином»
7 000 за всё до 3 чел.
По следам арзамасского гуся. Гастрономическое приключение
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
По следам арзамасского гуся. Гастрономическое приключение
Отправиться в старинный город Нижегородской области, чтобы полакомиться местными блюдами
Начало: У вашей гостиницы
«Чай, кофе и пирожные завершат нашу гастрономическую экскурсию»
Сегодня в 13:00
Завтра в 18:00
15 000 за всё до 4 чел.
Тур по 4 барам Нижнего Новгорода с welcome шотами
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
Тур по 4 барам Нижнего Новгорода с welcome шотами
Начало: Первый бар. Гид заранее собщит какой именно бар
«Это вечеринка, в которой люди из разных городов и стран знакомятся, общаются, танцуют и перемещаются от бара к бару большой веселой компанией»
Сегодня в 20:00
14 июня в 20:00
2 500 за человека
Град Китеж и озеро Светлояр с посещением сырной фермы
Групповая
10 часов
Град Китеж и озеро Светлояр с посещением сырной фермы
«А также по программе посетите сырную ферму с дегустацией»
Расписание: Воскресенье в 08:00
2 500 за человека
Гастроэкскурсия по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Гастроэкскурсия по Нижнему Новгороду
Съесть суп там, где жил Льюис Кэрролл, а десерт - над собором Александра Невского
«Я буду вашим проводником в этом большом гастрономическом вояже»
Завтра в 18:00
10 июня в 12:00
9 000 за всё до 6 чел.
Кухня Нижнего: гастрономическая лекция в дружеском формате
Индивидуальная
2 часа
Кухня Нижнего: гастрономическая лекция в дружеском формате
Раскрыть кулинарные секреты города с 19 века до наших дней с фудблогером и ресторанным критиком
«Приглашаю вас на индивидуальную гастрономическую лекцию»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
от 5 340 за всё до 20 чел.
Гастроэкскурсия по Нижнему в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
Гастроэкскурсия по Нижнему в мини-группе
Побывать в злачных местах, оценить строгановское барокко и познакомиться с нижегородской кухней
Начало: у памятника Петру I
«Такая программа — отличный вариант знакомства с городом и его гастрономической составляющей»
11 июня в 18:00
13 июня в 18:30
2 670 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    29 мая 2024
    Град Китеж: озеро Светлояр и сырная ферма
    Экскурсия понравилась. Все экскурсоводы на маршруте - молодцы. Озеро - очень красивое, а сыр - вкусный.
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Тур по барам Нижнего Новгорода
    Отличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. Интересный, удобный и очень продуманный
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    маршрут, у нас еще подобралась классная компания, было очень весело:-) всем рекомендую побывать в туре по барам, так как часто когда приезжаешь в другой город уходит время, чтоб найти лучшее место, а тут за вас все делают, сами вы точно такие бары не найдете, на следующий день мы их снова посетили.

    Отличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. ИнтересныйОтличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. ИнтересныйОтличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. ИнтересныйОтличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. ИнтересныйОтличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. ИнтересныйОтличный тур по барам Нижнего Новгорода, Анастасия прекрасный, веселый, интересный гид, мы были в восторге. Интересный
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Тур по барам Нижнего Новгорода
    Огромное спасибо Софии за тур! Получили массу положительных эмоций) смело могу рекомендовать тур если вы не местные и вам нужно провести вечер в веселой и позитивной компании)
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Тематический гастротур по Нижнему Новгороду
    Прекрасная экскурсия. Маршрут построен замечательно. Все очень вкусно и интересно. Алина хороший рассказчик, влюбленный в свой город.
  • Р
    Резида
    19 мая 2024
    Град Китеж: озеро Светлояр и сырная ферма
    Всё классно. Ольга Михайловна - супер-гид. Огромное спасибо. Привет вам всем от нашей семьи из Казани. Хотелось бы ещё просто
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    пожелать, чтобы экскурсовод на озере Светлояр имела бы микрофон, а то многие (в основном пожилые) за ней не успевали идти и половину из рассказанного прослушали.

  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
    Экскурсия очень понравилась. Было интересно и вкусно. Марина порекомендовала много ресторанов и настоичных. А также что именно пробовать. Очень довольны.
  • А
    Андрей
    14 мая 2024
    Трущобы и дворцы Нижнего Новгорода: городское дно и парадная ресторанная улица
    Отличная экскурсия! Александр очень энергичный, веселый и талантливый экскурсовод. Тема и манера подачи выгодно отличается от официально-скучных маршрутов с перечислением
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    дат, имен и прочих подробностей. Все время были в диалоге, приятно поговорить с умным человеком, не только об истории но и о современности! Спасибо, рекомендую!

  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    Нижний Новгород под градусом: тур по барам со знатоком
    Алина очень приветливая. Экскурсия прекрасная. Алина удивительным образом с новой стороны показала родной город. Заведения которые мы посетили были прекрасные со вкусной едой. Всем рекомендую сходить на эту экскурсию. Мы отлично провели время. Вкусно поели и повеселились.
  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
    Это было очень душевное путешествие в места, полные удивительных людей и их историй. В сопровождении очень знающего, глубоко уважающего традиции
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    специалиста, нам удалось погрузиться в быт старообрядцев, попробовать еду из печи, поткать на станке, побить баклуши) и узнать много интересного. Уехали с подарками и незабываемыми впечатлениями. Спасибо большое Маргарите, Вениамину и Надежде!

  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Тематический гастротур по Нижнему Новгороду
    Были с дочкой на гастротуре 10 мая. Мы в восторге. Все ожидания оправдались. А ждали мы вкусной еды, знакомства с
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    Нижегородской кухней и хотели получить первое представление о городе. Каждое блюдо-произведение искусства. Такой вкусной речной рыбы я не ела никогда. Сом-любовная любовь. Щавелевый лимонад!!!!! Десерты просто песня! Я бы не назвала это гастротур. Тур-это что-то про то, где много народа. Это-прогулка. Гастро прогулка с девушкой влюблённой в свой город и в своё дело. Не замечая времени мы прошли от заведения к заведению, слушая рассказы Алине о блюдах, которые мы пробовали, о заведениях в которых бывали, а каждое из них архитектурный памятник, о городе, заходили во дворы, куда сами, наверное не догадались бы зайти. Мы посетили три ресторана и при этом совсем не объелись. По итогу мы влюбились в Нижний и его кухню. Продолжаем наслаждаться едой уже по списку Алины. Пока ни разу не разочаровались. Спасибо огромное!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Гастрономические»

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  3. В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
  4. Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
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  2. Рождественская улица
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  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Гастрономические" можно забронировать 22 экскурсии от 800 до 26 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 146 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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