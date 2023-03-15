А вы знали, что Нижний Новгород называли «первой советской радиостолицей»? Тому было много причин, изучать которые мы отправимся в специальный музей — лабораторию, где учёные совершили радиореволюцию в начале 20 века. Вы пройдёте по трём залам:
◽️ Главные площади. Первой посетим площадь Минина и Пожарского, которая привлекает внимание башнями Нижегородского кремля, Дворцом труда, Выставочным комплексом с торговыми рядами. Далее отправимся на площадь Лядова и посмотрим на Крестовоздвиженский монастырь, а затем перейдём к Сенной площади и Верхне-Волжской набережной.
◽️ Нижегородская ярмарка. Прогуляемся по историческому району, где с 14 века активно велись торги. Вы увидите Главный ярмарочный дом, полюбуетесь архитектурой собора Александра Невского, осмотрите Староярмарочный собор с его монументальными колоннами и тремя куполами. Здесь же поговорим об Александре Попове, который работал в здании электростанции на Нижегородской ярмарке и разрабатывал планы установки иллюминаций Главного ярмарочного дома и Триумфальной арки к приезду императора Николая II.
◽️ Нижегородский кремль. Осмотрим это уникальное военно-инженерное сооружение, построенное в 16 веке. Увидим каменный ансамбль башен и крепостей, ни разу не доставшихся неприятелю.