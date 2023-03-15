Нижний Новгород тесно связан с радио. Именно здесь появилась первая лаборатория, положившая начало российскому радиовещанию. Но в обзорные экскурсии редко включают эти любопытные страницы из истории города. Мы решили это исправить и предлагаем вам путешествие как по ключевым местам Нижнего, так и в музей радио — «Нижегородскую радиолабораторию».

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Описание

Что вас ожидает

«Нижегородская радиолаборатория»

А вы знали, что Нижний Новгород называли «первой советской радиостолицей»? Тому было много причин, изучать которые мы отправимся в специальный музей — лабораторию, где учёные совершили радиореволюцию в начале 20 века. Вы пройдёте по трём залам:

Мемориальный. Посвящён истории радиолаборатории, учёному А. С. Попову, его открытиям и не только. Вы увидите уникальные экспонаты — модель первого в истории когерерного радиоприёмника, а также раритетную электронную лампу «Бабушка».

Посвящён истории радиолаборатории, учёному А. С. Попову, его открытиям и не только. Вы увидите уникальные экспонаты — модель первого в истории когерерного радиоприёмника, а также раритетную электронную лампу «Бабушка». Зал радиотехники. Здесь вы найдёте экспонаты 30–80 гг. 20 века: ламповые радиоприёмники бытового назначения, первые телевизоры.

Здесь вы найдёте экспонаты 30–80 гг. 20 века: ламповые радиоприёмники бытового назначения, первые телевизоры. Кабинет-лаборатория, где представлены все разделы физики — от механики до квантовой теории света. Здесь можно в интерактивном формате освежить свои знания предмета.

Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду

◽️ Главные площади. Первой посетим площадь Минина и Пожарского, которая привлекает внимание башнями Нижегородского кремля, Дворцом труда, Выставочным комплексом с торговыми рядами. Далее отправимся на площадь Лядова и посмотрим на Крестовоздвиженский монастырь, а затем перейдём к Сенной площади и Верхне-Волжской набережной.

◽️ Нижегородская ярмарка. Прогуляемся по историческому району, где с 14 века активно велись торги. Вы увидите Главный ярмарочный дом, полюбуетесь архитектурой собора Александра Невского, осмотрите Староярмарочный собор с его монументальными колоннами и тремя куполами. Здесь же поговорим об Александре Попове, который работал в здании электростанции на Нижегородской ярмарке и разрабатывал планы установки иллюминаций Главного ярмарочного дома и Триумфальной арки к приезду императора Николая II.

◽️ Нижегородский кремль. Осмотрим это уникальное военно-инженерное сооружение, построенное в 16 веке. Увидим каменный ансамбль башен и крепостей, ни разу не доставшихся неприятелю.

Организационные детали