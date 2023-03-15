Нижний Новгород - столица радио. Обзорная экскурсия с посещением радиолаборатории

Узнать об истоках радиовещания в России и увидеть главные достопримечательности города

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Нижний Новгород тесно связан с радио. Именно здесь появилась первая лаборатория, положившая начало российскому радиовещанию. Но в обзорные экскурсии редко включают эти любопытные страницы из истории города.

Мы решили это исправить и предлагаем вам путешествие как по ключевым местам Нижнего, так и в музей радио — «Нижегородскую радиолабораторию».
Нижний Новгород - столица радио. Обзорная экскурсия с посещением радиолаборатории
Нижний Новгород - столица радио. Обзорная экскурсия с посещением радиолаборатории
Нижний Новгород - столица радио. Обзорная экскурсия с посещением радиолаборатории
Нижний Новгород - столица радио. Обзорная экскурсия с посещением радиолаборатории
Нижний Новгород - столица радио. Обзорная экскурсия с посещением радиолаборатории
Нижний Новгород - столица радио. Обзорная экскурсия с посещением радиолаборатории
Нижний Новгород - столица радио. Обзорная экскурсия с посещением радиолаборатории
Нижний Новгород - столица радио. Обзорная экскурсия с посещением радиолаборатории
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Описание

Что вас ожидает

«Нижегородская радиолаборатория»

А вы знали, что Нижний Новгород называли «первой советской радиостолицей»? Тому было много причин, изучать которые мы отправимся в специальный музей — лабораторию, где учёные совершили радиореволюцию в начале 20 века. Вы пройдёте по трём залам:

  • Мемориальный. Посвящён истории радиолаборатории, учёному А. С. Попову, его открытиям и не только. Вы увидите уникальные экспонаты — модель первого в истории когерерного радиоприёмника, а также раритетную электронную лампу «Бабушка».
  • Зал радиотехники. Здесь вы найдёте экспонаты 30–80 гг. 20 века: ламповые радиоприёмники бытового назначения, первые телевизоры.
  • Кабинет-лаборатория, где представлены все разделы физики — от механики до квантовой теории света. Здесь можно в интерактивном формате освежить свои знания предмета.

Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду

◽️ Главные площади. Первой посетим площадь Минина и Пожарского, которая привлекает внимание башнями Нижегородского кремля, Дворцом труда, Выставочным комплексом с торговыми рядами. Далее отправимся на площадь Лядова и посмотрим на Крестовоздвиженский монастырь, а затем перейдём к Сенной площади и Верхне-Волжской набережной.
◽️ Нижегородская ярмарка. Прогуляемся по историческому району, где с 14 века активно велись торги. Вы увидите Главный ярмарочный дом, полюбуетесь архитектурой собора Александра Невского, осмотрите Староярмарочный собор с его монументальными колоннами и тремя куполами. Здесь же поговорим об Александре Попове, который работал в здании электростанции на Нижегородской ярмарке и разрабатывал планы установки иллюминаций Главного ярмарочного дома и Триумфальной арки к приезду императора Николая II.
◽️ Нижегородский кремль. Осмотрим это уникальное военно-инженерное сооружение, построенное в 16 веке. Увидим каменный ансамбль башен и крепостей, ни разу не доставшихся неприятелю.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Экскурсия авто-пешеходная, проходит либо на вашей машине, либо на арендованной (стоимость легковой машины — 800 руб. /час)
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей «Нижегородская радиолаборатория»: взрослый — 250 рублей, льготный — 200 рублей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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