Лучшее время для дегустационной экскурсии в Нижнем Новгороде - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок между барами, а туристическая загруженность не мешает наслаждаться атмосферой города. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно приятно провести время, хотя может быть немного прохладнее. Зимой, несмотря на холод, уютные бары сохраняют свою привлекательность, но стоит учитывать необходимость тёплой одежды для перемещений между ними.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Рождественская улица
Большая Покровская улица
Алексеевская улица
Описание экскурсии
В нашей дегустационной экскурсии пять баров: три на улице кафе и ресторанов Рождественской, один на главной улице города Большой Покровской и один на более тусовочной Алексеевской.
1️⃣ Начнём с бара в бывшем подвале-складе. Раньше в этом здании и рядом были питейные лавки — по-современному тапрумы, в том числе и купца Ермолаева. На 16-й Всероссийской промышленной и художественной выставке он удостоился серебряной медали за высокое качество пива. Рассмотрим картины на стенах, вникнем в историю развития баров, отведаем труды российских пивоваров и настроимся на дегустацию.
2️⃣ Затем отправимся в пивотеку — одну из самых уютных в городе, изначально семейную. Она находится внутри дореволюционных винных складов. Это небольшая комнатка с барной стойкой, холодильником с пивом, несколькими столиками и дружеской атмосферой. Бар не раз попадал в рейтинг лучших крафтовых заведений страны.
3️⃣ Дальше наш маршрут пролегает в бар пивоварни, где вы попробуете современное нижегородское пиво. Считается, что на месте этого заведения стоял дом, в котором жил Козьма Минин — национальный герой. По городской легенде, подвал остался ещё с 17 века.
4️⃣ Следующая точка — ещё один бар в подворотне, но уже главной улицы города. Непримечательный снаружи, небольшой внутри, но очень душевный. Да, чаще всего классные заведения представляют собой небольшие комнаты. И поэтому их сложно найти сразу, но у вас есть провожатая. Я не упущу самое интересное на пивной карте Нижнего.
5️⃣ Ещё один бар — двухэтажный, тусовочный. Мы устроимся в олдовом уголке на верхнем этаже, откуда и начинался бар. Ребята восстановили место после пожара буквально из пепла, и с открытия сохраняют ламповую атмосферу. Попробуем местный сидр (при наличии) или подберём пиво для завершения вечера.
Организационные детали
Дегустации включены в стоимость (в среднем 0,3 л напитка в каждом баре)
Порядок посещения баров может меняться в зависимости от времени начала экскурсии
Перед экскурсией нужно хорошо поесть. Закуски предусмотрены в одном месте, но вам понадобятся силы на все дегустации.
По желанию бары можно заранее заменить на другие, но не отходя от указанных улиц. Но учитывайте, что в каждом подобранном мной месте вас ждёт дегустация как местного, так и не местного, но интересного пива.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Рождественской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ася — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2110 туристов
Фотограф, редактор в различных СМИ, рассказчик захватывающих историй. Люблю свой город и вожу по нему гостей, рассказывая истории как про старину, так и про современность. Если рассказывать что-то одно, то читать дальшеуменьшить
рассказ превращается в сплошные даты и цифры. Я как истинный гуманитарий цифры не очень люблю. Город живёт и меняется, мне важно замечать эти изменения. Когда гуляешь по городу с гостями, эти изменения чувствуешь.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
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–
2
–
1
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А
Алексей
Кроме знакомства с городом, на следующий день, знакомились вместе с Асей с пабами Нижнего. Замечательно провели время, узнали много нового и интересного о пивоварении, старинных городских зданиях, культуре употребления пива. Места посетили классные, пиво локальное, вкусное, беседа приятная. Ожидания оправдались. Для любителей экскурсий и пенного - идеальный вариант.
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Е
Екатерина
Были на данной экскурсии в 2025г. Познакомились с Асей, которая нас провела по пивным (крафтовым)заведениям Нижнего Новгорода. Мой муж любитель крафтового пива (много что знает) и даже он узнал для читать дальшеуменьшить
себя новую информацию и остался довольный вечером. Я в свою очередь узнала про Сидрерию Ля Фуар де Нижний Новгород, теперь как бываем в Нижнем обязательно приобретаем его 😁 С Асей мы продолжили свое знакомство в Нижнем и в 2026г. на других экскурсия 😉
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N
Nadezhda
Самая лучшая экскурсия Нижнего Новгорода и самый лучший гид. Очень познавательно, ярко и интересно
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И
Ирина
Анна - это потрясающая находка! Для смелых авантюристов, когда не знаешь где вкусно и не определился что выпить - этот гид просто необходимость. Проведет Вас по самым лучшим местам города. читать дальшеуменьшить
Действительно интересные бары с историей, с особенным подходом с напиткам и душевной атмосферой. Прошлись по 5 барам и каждый запомнился чем-то особенным. С удовольствием вернулись бы в каждый. Анна увлекательно рассказывает не только о напитках, владельцах бара, но и об истории помещений, где находятся бары. Кроме того, после экскурсии через пару дней присылает адреса и напитки, которые попробовали. Просто супер!
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О
Ольга
Экскурсия пролетела на одном дыхании. Узнали много нового про производство пива. Попробовали новые для себя виды пива. Побывали в необычных пивных барах. Без экскурсовода не обратили бы внимания на эти заведения. Некоторые находятся во дворах, занимают маленькие помещения. Работают, для своих, так сказать. Для истинных ценителей этого напитка.
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Е
Евгения
Огонь, ребята! Советуем всем. Попробовали неповторимые сорта пива, даже те, о которых и не знали. Посетили самые неожиданные места Нижнего.
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