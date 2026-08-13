Лучшее время для дегустационной экскурсии в Нижнем Новгороде - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок между барами, а туристическая загруженность не мешает наслаждаться атмосферой города. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно приятно провести время, хотя может быть немного прохладнее. Зимой, несмотря на холод, уютные бары сохраняют свою привлекательность, но стоит учитывать необходимость тёплой одежды для перемещений между ними.

Первый крафтовый бар России открылся в Нижнем Новгороде. Эта экскурсия проведет вас по пяти уникальным барам, каждый из которых имеет свою историю и атмосферу. Дегустация крафтового пива сопровождается увлекательными рассказами о прошлом этих мест. Уникальная возможность узнать больше о культуре пивоварения и насладиться напитками в исторических локациях города

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

В нашей дегустационной экскурсии пять баров: три на улице кафе и ресторанов Рождественской, один на главной улице города Большой Покровской и один на более тусовочной Алексеевской.

1️⃣ Начнём с бара в бывшем подвале-складе. Раньше в этом здании и рядом были питейные лавки — по-современному тапрумы, в том числе и купца Ермолаева. На 16-й Всероссийской промышленной и художественной выставке он удостоился серебряной медали за высокое качество пива. Рассмотрим картины на стенах, вникнем в историю развития баров, отведаем труды российских пивоваров и настроимся на дегустацию.

2️⃣ Затем отправимся в пивотеку — одну из самых уютных в городе, изначально семейную. Она находится внутри дореволюционных винных складов. Это небольшая комнатка с барной стойкой, холодильником с пивом, несколькими столиками и дружеской атмосферой. Бар не раз попадал в рейтинг лучших крафтовых заведений страны.

3️⃣ Дальше наш маршрут пролегает в бар пивоварни, где вы попробуете современное нижегородское пиво. Считается, что на месте этого заведения стоял дом, в котором жил Козьма Минин — национальный герой. По городской легенде, подвал остался ещё с 17 века.

4️⃣ Следующая точка — ещё один бар в подворотне, но уже главной улицы города. Непримечательный снаружи, небольшой внутри, но очень душевный. Да, чаще всего классные заведения представляют собой небольшие комнаты. И поэтому их сложно найти сразу, но у вас есть провожатая. Я не упущу самое интересное на пивной карте Нижнего.

5️⃣ Ещё один бар — двухэтажный, тусовочный. Мы устроимся в олдовом уголке на верхнем этаже, откуда и начинался бар. Ребята восстановили место после пожара буквально из пепла, и с открытия сохраняют ламповую атмосферу. Попробуем местный сидр (при наличии) или подберём пиво для завершения вечера.

Организационные детали