Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива

Узнать питейную историю города - от купеческих лавок до новых пабов - и попробовать лучшее пенное

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Вы знали, что первый крафтовый бар в России открылся именно в Нижнем? Я не только проведу вас по классным заведениям, но и расскажу их историю. Под дегустацию напитков вы услышите много интересного.

Каждый бар на маршруте расположен в историческом месте — рассмотрим изнутри и обсудим, что здесь было раньше.
Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива
Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива
Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива
Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива
Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива
Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива
Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В нашей дегустационной экскурсии пять баров: три на улице кафе и ресторанов Рождественской, один на купеческой уютной Ильинской и один на более тусовочной Алексеевской.

1️⃣ Начнём с лофт-пространства. Раньше в этом здании были питейные лавки — по-современному тапрумы, в том числе и купца Ермолаева. На 16-й Всероссийской промышленной и художественной выставке он удостоился серебряной медали за высокое качество пива. Рассмотрим кирпичи на стенах, вникнем в историю развития баров, отведаем труды местных пивоваров и настроимся на дегустацию.

2️⃣ Затем отправимся в пивотеку — одну из самых уютных в городе, изначально семейную. Она находится внутри дореволюционных винных складов. Это небольшая комнатка с барной стойкой, холодильником с пивом, несколькими столиками и дружеской атмосферой. Бар не раз попадал в рейтинг лучших крафтовых заведений страны.

3️⃣ Дальше наш маршрут пролегает в бар пивоварни, где вы попробуете современное нижегородское пиво. Считается, что на месте этого заведения стоял дом, в котором жил Козьма Минин — национальный герой. По городской легенде, подвал остался ещё с 17 века.

4️⃣ Следующая точка — самый старый по времени основания крафтовый бар в городе. Непримечательный снаружи, маленький внутри, но очень душевный. Да, чаще всего классные заведения представляют собой небольшие комнаты. И поэтому их сложно найти сразу, но у вас есть провожатая. Я не упущу самое интересное на пивной карте Нижнего.

5️⃣ Ещё один бар — двухэтажный, тусовочный. Мы устроимся в олдовом уголке на верхнем этаже, откуда и начинался бар. Ребята восстановили место после пожара буквально из пепла, и с открытия сохраняют ламповую атмосферу. Попробуем местный сидр (при наличии) или подберём пиво для завершения вечера.

Организационные детали

  • Дегустации включены в стоимость (в среднем 0,5 л напитка в каждом баре)
  • Порядок посещения баров может меняться в зависимости от времени начала экскурсии
  • Перед экскурсией нужно хорошо поесть. Закуски предусмотрены в паре мест, но вам понадобятся силы на все дегустации.
  • По желанию бары можно заранее заменить на другие, но не отходя от указанных улиц. Но учитывайте, что в каждом подобранном мной месте вас ждёт дегустация как местного, так и не местного, но интересного пива.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Рождественской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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