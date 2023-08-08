Вы знали, что первый крафтовый бар в России открылся именно в Нижнем? Я не только проведу вас по классным заведениям, но и расскажу их историю. Под дегустацию напитков вы услышите много интересного. Каждый бар на маршруте расположен в историческом месте — рассмотрим изнутри и обсудим, что здесь было раньше.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В нашей дегустационной экскурсии пять баров: три на улице кафе и ресторанов Рождественской, один на купеческой уютной Ильинской и один на более тусовочной Алексеевской.

1️⃣ Начнём с лофт-пространства. Раньше в этом здании были питейные лавки — по-современному тапрумы, в том числе и купца Ермолаева. На 16-й Всероссийской промышленной и художественной выставке он удостоился серебряной медали за высокое качество пива. Рассмотрим кирпичи на стенах, вникнем в историю развития баров, отведаем труды местных пивоваров и настроимся на дегустацию.

2️⃣ Затем отправимся в пивотеку — одну из самых уютных в городе, изначально семейную. Она находится внутри дореволюционных винных складов. Это небольшая комнатка с барной стойкой, холодильником с пивом, несколькими столиками и дружеской атмосферой. Бар не раз попадал в рейтинг лучших крафтовых заведений страны.

3️⃣ Дальше наш маршрут пролегает в бар пивоварни, где вы попробуете современное нижегородское пиво. Считается, что на месте этого заведения стоял дом, в котором жил Козьма Минин — национальный герой. По городской легенде, подвал остался ещё с 17 века.

4️⃣ Следующая точка — самый старый по времени основания крафтовый бар в городе. Непримечательный снаружи, маленький внутри, но очень душевный. Да, чаще всего классные заведения представляют собой небольшие комнаты. И поэтому их сложно найти сразу, но у вас есть провожатая. Я не упущу самое интересное на пивной карте Нижнего.

5️⃣ Ещё один бар — двухэтажный, тусовочный. Мы устроимся в олдовом уголке на верхнем этаже, откуда и начинался бар. Ребята восстановили место после пожара буквально из пепла, и с открытия сохраняют ламповую атмосферу. Попробуем местный сидр (при наличии) или подберём пиво для завершения вечера.

Организационные детали