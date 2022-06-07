Нижегородская открытка

Насыщенный тур выходного дня по Нижегородской земле. Главные достопримечательности Нижнего Новгорода, город-музей

4.4
3 отзыва
Насыщенный тур выходного дня по Нижегородской земле. Главные достопримечательности Нижнего Новгорода, город-музей Гороховец и древнейший город Городец.
Нижегородская открытка
Нижегородская открытка
Нижегородская открытка
Нижегородская открытка
Нижегородская открытка
Нижегородская открытка
Нижегородская открытка
Нижегородская открытка
Нижегородская открытка
Нижегородская открытка
Нижегородская открытка
Нижегородская открытка
Нижегородская открытка
Нижегородская открытка
Нижегородская открытка
Нижегородская открытка
Нижегородская открытка
Нижегородская открытка
Нижегородская открытка
Нижегородская открытка
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Что вас ожидает 🤩

В гости к Царю Гороху
В гости к Царю Гороху
Попадем в театрализованную сказку, где нас накормят гороховой кашей, напоят душистым чаем из самовара и расскажут про старинные купеческие обычаи
Дух старинного купеческого городка
Дух старинного купеческого городка
В Городце едва ли не каждый дом уникален и украшен ажурной резьбой
Промыслы Нижегородской области
Промыслы Нижегородской области
Познакомимся с различными произведениями древней русской живописи, изделиями городецкой росписи, различной вышивкой, резьбой по дереву, гончарными изделиями и жбанниковской свистулькой

Программа тура по дням

1 день
Город над Волгой и Окой

08:00 и 11:10 – встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать».

Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.

Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00.

11:50 либо 13:50 – сбор в холле гостиницы на экскурсию (при встрече будет распределение людей по времени).

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 3 часа).

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад.

Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М.Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.

Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М.Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города.

В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.

После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.

Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города.

За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.

Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.

С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».

Экскурсия заканчивается в Кремле – свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

Город над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и Окой
2 день
Гороховец – город-музей

Завтрак в гостинице.

7:30 – сбор в холле гостиницы на экскурсию.

Экскурсия в Гороховец.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Гороховцу.

Экскурсия по городу начнется с Никольского Монастыря.

Гора, на которой стоит Николо-Троицкий мужской монастырь, называется Пужаловой.

В старинном Гороховце удивительным образом сочетаются образцы гражданской архитектуры, храмового зодчества и великолепные природные ландшафты.

В городе сохранились семь из двадцати уцелевших по всей России зданий купеческих палат.

Экскурсия в Гороховецком историко-архитектурном музее Сам дом – это уникальный памятник архитектуры XVII столетия, удивительный образец гражданского строительства допетровской Руси.

Музейные экспонаты повествуют об укладе купеческой жизни, здесь воссозданы интерьеры того времени: хозяйские комнаты, красная палата, подклеты, гороховецкая игрушка, резные изделия, рукоделие и многое другое.

Интерактивная программа в палатах Царя Гороха.

Как же можно посетить Гороховец и не повидаться с царем Горохом? Никак нельзя!

В сказочном доме встретит вас царь Горох и его веселая свита.

Вы попадете в театрализованную сказку, где Вам не дадут скучать. Вас накормят гороховой кашей, напоят душистым чаем из самовара, угостят домашними пирожками и расскажут про обычаи старинные купеческие, споют песни величальные, загадают загадки хитроумные и закружат в искрометных потешных плясках. 

Свободное время для питания.

17:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.

Гороховец – город-музейГороховец – город-музейГороховец – город-музейГороховец – город-музей
3 день
Городец – древнейший город земли Нижегородской

Завтрак в гостинице.

8:30 – сбор в холле гостиницы на экскурсию (сдача номеров, вещи с собой и после экскурсии сразу трансфер на ж/д вокзал).

Экскурсия в Городец.

Экскурсия начинается с посещения древнейшего памятника русского оборонного зодчества XII века – земляных валов.

Этот памятник был сохранён по указанию Екатерины II с помощью высадки на них субтропических сосен, которые обладают мощной корневой системой.

Во время обзорной экскурсии по Городцу вы побываете в так называемом «музейном квартале» Городца, где едва ли не каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все вместе эти улочки воссоздают дух старинного купеческого городка.

Посещение территории Феодоровского монастыря.

Феодоровский монастырь – мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери.

В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России.

Вы прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, познакомитесь с его историей и традициями.

Экскурсия в музейно-туристическом комплексе «Город Мастеров».

Музейно-туристический комплекс «Город Мастеров» открыл свои двери в январе 2010 года.

В ходе экскурсии вы познакомитесь с различными промыслами Нижегородской области: произведениями древней русской живописи, изделиями городецкой росписи, золотной вышивкой, вышивкой в стиле гипюр, резьбой по дереву, гончарными изделиями и жбанниковской свистулькой.

Особая ценность архитектурных сооружений в том, что они представляют историю «глухой» домовой резьбы во всем ее богатстве и красоте, с присущей городецким мастерам-резчикам манере.

Экскурсия в музее «Терем русского самовара».

 Музей открылся в 2008 году.

Основу коллекции составило собрание самоваров Николая Полякова.

В настоящее время в экспозиции музея более 1000 экспонатов (453самовара и другие чайные предметы).

Самый большой в коллекции самовар – на 53 литра, а самый маленький – на 75 грамм.

Свободное время для питания.

17:00 – туристы прибывают на Московский вокзал.

Городец – древнейший город земли НижегородскойГородец – древнейший город земли НижегородскойГородец – древнейший город земли НижегородскойГородец – древнейший город земли Нижегородской

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

гостиница1-номестное2-хместное3-хместное
Ibis 3* обычные даты17 60014 25013 550
Ibis 3* праздничные даты21 00016 45015 550
Marriott 4* обычные даты21 60017 25016 200
Marriott 4* праздничные даты28 00022 25020 800

Праздничными заездами являются: 11.06.22 – 13.06.22, 19.08.22 – 21.08.22, 04.11.22 – 06.11.22.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостинице Ibis 3* или Marriott 4* с завтраком шведский стол
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Нижнего Новгорода и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Нижний Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
П
7 июня 2022
Тур очень понравился. Единственное, что немного подпортило отдых - поломка автобуса при поездке в Дивеево (вместо 19ч. вернулись в гостиницу в 22.15). И как пожелание организаторам: экскурсоводы замечательные, очень интересно рассказывающие, много знающие, но при таких больших сборных группах для проведения экскурсий на улице нужен микрофон.
Все остальное - проживание, питание, экскурсии. на высоком уровне. Спасибо за отдых!
М
5 апр 2022
Организация на высшем уровне. Сначала обсудили по телефону все моменты путешествия. Затем вся информация по туру и оплате своевременно поступала на электронную почту. Проблем с оплатой и получением кэшбэка не было. В ходе отдыха никаких проблем не возникало. Все экскурсии организованы. Строго по времени отправление автобусов. Нам все очень понравилось!
М
10 янв 2022
Организаторам спасибо, все прошло хорошо. Единственное, обзорная экскурсия собрала более 30 человек в один автобус, многовато. Во второй день две очень яркие Экскурсии в музей кукол и на фабрику елочных игрушек. Третий день совсем пустой. Только обзорная по 2 улицам.

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