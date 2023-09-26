Древняя Русь. Автобусный тур по городам Золотого кольца

Групповой тур в Нижнем Новгороде
5
3 отзыва
Самые загадочные города русской глубинки, живописные пейзажи Центральной России, белоснежные церкви и звон колоколов… Этот тур — чудесная возможность познакомиться с городами Древней Руси и их историей.

Маршрут путешествия: Коломна — Рязань — Гусь-Железный — Касимов — Муром — Нижний Новгород — Гороховец — Владимир — Боголюбово — Суздаль.
Древняя Русь. Автобусный тур по городам Золотого кольца
Древняя Русь. Автобусный тур по городам Золотого кольца
Древняя Русь. Автобусный тур по городам Золотого кольца
Ближайшие даты:
8
июн
22
июн
6
июл
20
июл
3
авг
17
авг
7
сен
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Жемчужина Золотого кольца
Жемчужина Золотого кольца
Насладитесь белоснежной церковью Покрова на Нерли, возведенной прямо посреди заливных лугов
Сказочный Муром
Сказочный Муром
Вы отправитесь на родину Ильи Муромца, прогуляетесь по Окскому парку и осмотрите старейший Спасо-Преображенский монастырь
Город-музей Суздаль
Город-музей Суздаль
Вас ждет потрясающий Рождественский собор, величественный Суздальский кремль и Покровский монастырь на берегу живописной реки Каменки

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Москве. Коломна и Рязань

07:45 Сбор группы в Москве, станция метро «Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта (табличка «Древняя Русь»).

Отправление в Коломну.

С момента основания и до советских времен Коломна, благодаря своему расположению на пересечении двух рек — Москвы и Оки, считалась стратегически важным военным и торговым поселением.

Экскурсионная программа:обзорная экскурсия по старой части города.

Коломенский кремль — главный архитектурный ансамбль города, сохранивший стены и башни XVI века.

Это одна из самых мощных и больших крепостей России.

На территории кремля находится несколько улиц, 2 монастыря, музеи.

Все постройки отреставрированы и создают ощущение полного погружения в атмосферу XIX века.

Обед.

Переезд в Рязань.

Экскурсионная программа: обзорная по городу с посещением Рязанского кремля — древней крепости и одной из основных достопримечательностей города.

Представляет собой музей под открытым небом со старинными храмами и княжеским двором.

Успенский собор, крепостные валы, Архангельский собор, дворец Олега.

Размещение в гостинице.

По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.

Встреча в Москве. Коломна и РязаньВстреча в Москве. Коломна и РязаньВстреча в Москве. Коломна и РязаньВстреча в Москве. Коломна и РязаньВстреча в Москве. Коломна и Рязань
2 день

Гусь Железный, Касимов и Муром. Переезд в Нижний Новгород

Завтрак.

Переезд в Гусь-Железный.

Фото-стоп у Троицкого собора.

Переезд в Касимов.

Между Москвой и Рязанью, уже много веков стоит город, который сначала назывался Городцом Мещерским, позднее — Новым Низовым городом, еще позже Ханкирмэн — и это все Касимов.

Такое количество имен говорит только об одном: у этого маленького города богатейшая и интереснейшая история.

Экскурсионная программа:величественные торговые ряды XIX века, Петровская застава, купеческие особняки, храмы города: Вознесенский собор, Благовещенская, Успенская, Троицкая церкви.

Памятники татарской архитектуры — мечеть с минаретом XV–XIX веков, Текие — мавзолей Шах-Али-Хана XVI века.

Поднявшись на минарет, высота которого 22 метра, Вы сможете полюбоваться панорамой города с высоты птичьего полета.

Переезд в Муром — родину богатыря Ильи Муромца.

Город воспет в преданиях и легендах, называется не иначе как славный и считается одним из самых древних городов в России.

Обед.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу с посещением Окского парка и действующих монастырей.

Троицкий женский монастырь, где хранятся мощи Петра и Февронии Муромских, в честь которых отмечается «День семьи, любви и верности».

Осмотр Спасо-Преображенского мужского монастыря — древнейшей обители Святой православной Руси.

Старше его только Киево-Печерская лавра!

Переезд в Нижний Новгород.

На следующий год после удачного похода на волжских булгар князь Юрий Всеволодович приказал поставить город в устье Оки: «решился укрепить за Русью важное место».

В летописях говорится, что повелел он основать «нов город». В 1341 году город был назначен столицей самостоятельного Суздальско-Нижегородского княжества.

Позже Нижний Новгород играл роль сторожевого поста, имел свое постоянное войско и именно здесь собирались русские воины перед походами на Казанское ханство.

Размещение в гостинице.

По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.

Гусь Железный, Касимов и Муром. Переезд в Нижний НовгородГусь Железный, Касимов и Муром. Переезд в Нижний НовгородГусь Железный, Касимов и Муром. Переезд в Нижний НовгородГусь Железный, Касимов и Муром. Переезд в Нижний НовгородГусь Железный, Касимов и Муром. Переезд в Нижний НовгородГусь Железный, Касимов и Муром. Переезд в Нижний Новгород
3 день

Нижний Новгород и Гороховец. Переезд во Владимир

Завтрак.

Экскурсионная программа по Нижнему Новгороду: обзорная экскурсия по городу с осмотром кремля — построенный в 1515 году, он считался одним из самых совершенных сооружений русского военно-фортификационного зодчества.

Чкаловская лестница — основной архитектурный шедевр Нижнего Новгорода.

Она насчитывает 560 ступеней, каскад лестницы выполнен в виде двух огромных колец, а разница в уровнях подъема почти в три раза выше, чем у знаменитой Потемкинской лестницы в Одессе.

Рождественская (Строгановская) церковь, Благовещенский монастырь.

Прогулка по Большой Покровской улице.

Переезд в Гороховец — город, в котором прекрасно сохранились многие храмы и монастыри XVII-XVIII веков.

Но главным является то, что этот город — кладезь старинных гражданских построек: палаты купцов XVII века, избы простых жителей посада, украшенные изразцами и резьбой.

Обед.

Экскурсионная программа: обзорная по городу, ансамбль города-музея гражданского зодчества, русский модерн.

Фото-стоп на Лысой горе.

С высоты 100 метров над Клязьмой вы увидите восхитительный природный пейзаж — бескрайний, похожий на тайгу лес, гладь извилистой реки, широко, настежь открытую ветру равнину, луга и озёра.

Переезд во Владимир — один из крупнейших городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы.

Главное достояние владимирской земли — прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.

В 1157 году Андрей Боголюбский перенес столицу Ростово-Суздальского княжества из Суздаля во Владимир.

После смерти отца — Юрия Долгорукого, он не едет княжить в Киев, а делает Владимир столицей Руси.

В 13 веке город был захвачен и разорен войсками хана Батыя.

От этого потрясения город так и не оправился и уже в 14 веке уступил Москве статус столицы.

Размещение в гостинице.

По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.

Нижний Новгород и Гороховец. Переезд во ВладимирНижний Новгород и Гороховец. Переезд во ВладимирНижний Новгород и Гороховец. Переезд во ВладимирНижний Новгород и Гороховец. Переезд во ВладимирНижний Новгород и Гороховец. Переезд во ВладимирНижний Новгород и Гороховец. Переезд во Владимир
4 день

Боголюбово и Владимир

Завтрак.

Переезд в Боголюбово.

Боголюбово впервые упоминается в летописях в 1158 г.

Основал поселок для своей резиденции Андрей Боголюбский.

Существует легенда, по которой именно в этом месте князю было явление Богородицы, которая приказала основать монастырь и город.

Экскурсионная программа: Великокняжеская резиденция Андрея Боголюбского, архитектурный ансамбль Боголюбского монастыря.

Прогулка к храму Покрова на Нерли (в зависимости от погодных условий).

Возвращение во Владимир.

Обед.

Фольклорная программа (на группу от 35 чел.).

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, ансамбль Соборной площади, Успенский собор, Дмитриевский собор — уникальный образец русского белокаменного резного зодчества 12 века.

Золотые ворота — уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символ Владимира и всего Золотого кольца России.

Прогулка по Пешеходной улице.

Возвращение в гостиницу.

По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.

Боголюбово и ВладимирБоголюбово и ВладимирБоголюбово и ВладимирБоголюбово и ВладимирБоголюбово и ВладимирБоголюбово и Владимир
5 день

Суздаль. Возвращение в Москву

Завтрак.

Выезжаем на экскурсию в Суздаль — город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.

Интересно, что при этом в Суздале нет ни одного промышленного предприятия, что делает его экологически чистым местом.

Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, архитектура величественного Суздальского кремля, строительство которого начато еще в X веке, потрясающий Рождественский собор.

Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году, Спасо-Преображенский собор с фресками Гурия Никитина.

Обед.

Отправление в Москву.

Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.

Примерное время возвращения в Москву 20:00 (без учета пробок).
Суздаль. Возвращение в МосквуСуздаль. Возвращение в МосквуСуздаль. Возвращение в Москву

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах (номера стандарт) в городах по пути следования.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:

Даты заезда2-местное
размещение		1-местное
размещение
22.06, 06.07, 20.07, 03.08,
17.08, 7.09
31 99039 990
27.04, 08.0633 99041 990

Возможно размещение «женское подселение» (при наличии). Не является гарантией.

По желанию возможна доплата за ужины (бронируется заранее) — 3 200 руб.

Скидки для детей:

  • ребенок до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) — 1600 руб.;
  • ребенок до 14 лет на основном месте — 250 руб.

Варианты проживания

Отель «Форум» 4*, г. Рязань

1 ночь

Этот 4-звездочный отель расположен в тихом месте в городе Рязань. К услугам гостей стильный спа-салон, средиземноморская и русская кухня, а также звукоизолированные номера. Площадь Ленина и Рязанский Кремль находятся всего в 5 минутах езды.

Классические номера и люксы конгресс-отеля "Форум" оснащены гостиным уголком, а также кондиционером и телевизором с плоским экраном. Помимо этого, предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В спа-салоне конгресс-отеля можно расслабиться в сауне и массажном кабинете или позаниматься в тренажерном зале. Кроме того, вы можете поиграть в бильярд. По утрам для гостей накрывается разнообразный завтрак "шведский стол".

Отель «Форум» 4*, г. РязаньОтель «Форум» 4*, г. РязаньОтель «Форум» 4*, г. РязаньОтель «Форум» 4*, г. РязаньОтель «Форум» 4*, г. РязаньОтель «Форум» 4*, г. РязаньОтель «Форум» 4*, г. РязаньОтель «Форум» 4*, г. РязаньОтель «Форум» 4*, г. Рязань

«Азимут Отель Нижний Новгород» 4

1 ночь

В этом отеле с видом на реку Ока допускается размещение с домашними животными. Отель расположен в Нижнем Новгороде. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, кафе и номера, оборудованные кондиционером..

В отеле «Азимут Нижний Новгород» предлагают размещение в различных номерах, люксах и апартаментах с красивыми коврами и классической мебелью. Собственная ванная комната в каждом номере укомплектована феном. Из некоторых номеров открывается живописный вид на реку.

По утрам в кафе отеля «Азимут» сервируют сытный завтрак «шведский стол». Гостям предоставляются бесплатные газеты. Всего в 5 минутах ходьбы работают рестораны, в которых подают традиционные блюда русской и европейской кухни.

«Азимут Отель Нижний Новгород» 4«Азимут Отель Нижний Новгород» 4«Азимут Отель Нижний Новгород» 4«Азимут Отель Нижний Новгород» 4«Азимут Отель Нижний Новгород» 4«Азимут Отель Нижний Новгород» 4

Гостиница «Волна», г. Нижний Новгород

1 ночь

Гостиница "Волна" является крупнейшей гостиницей Нижнего Новгорода, она расположена недалеко от международного аэропорта, на одной из главных магистралей города, которая ведет к историческому центру. Широкий спектр предоставляемых услуг порадует проживающих разнообразием, актуальностью и высоким качеством обслуживания, в их числе: депозитная ячейка на рецепции, тренажерный зал, парковка, камера хранения багажа, бесплатный доступ в интернет.

Номерной фонд состоит из 167 новых номеров различных категорий. В номерах созданы все условия для комфортного проживания и полноценного отдыха после напряженного рабочего дня. Каждый из них оснащен современной мебелью и необходимой техникой.

В расположенных на территории ресторанах "Чайка" и "Бурлак" представлен широкий ассортимент изысканных блюд. Здесь можно вкусно поесть и провести время в уютной атмосфере. В банкетном зале можно организовать и отпраздновать торжественные события любого масштаба.

В гостинице есть все необходимое для ведения бизнеса вдали от офиса. Для проведения переговоров, совещаний, деловых встреч, тренингов и других подобных мероприятий можно арендовать оборудованный конференц-зал.

Расстояние до железнодорожного вокзала составляет приблизительно 10 км.

Гостиница «Волна», г. Нижний НовгородГостиница «Волна», г. Нижний НовгородГостиница «Волна», г. Нижний НовгородГостиница «Волна», г. Нижний НовгородГостиница «Волна», г. Нижний НовгородГостиница «Волна», г. Нижний Новгород

Гостиница «Заря» 3*, г. Владимир

2 ночи

Гостиница «Заря» находится в городе Владимире, в 12 минутах ходьбы от Золотых ворот. В здании работает ресторан. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

В некоторых номерах отеля «Заря» имеется гостиная зона. В каждом номере есть собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. К услугам гостей телевизор с кабельными каналами.

В гостинице «Заря» есть парикмахерская. Можно оформить напрокат автомобиль. В пределах 5 минут ходьбы открыты различные кафе.

Гостиница «Заря» 3*, г. ВладимирГостиница «Заря» 3*, г. ВладимирГостиница «Заря» 3*, г. ВладимирГостиница «Заря» 3*, г. ВладимирГостиница «Заря» 3*, г. ВладимирГостиница «Заря» 3*, г. ВладимирГостиница «Заря» 3*, г. ВладимирГостиница «Заря» 3*, г. Владимир

ГРК «Русская Деревня» 3*, г. Владимир

2 ночи

Загородный отель расположен всего в 5 км от центра города Владимира. К услугам гостей сауна с крытым бассейном, бильярд, помещения для совещаний, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Просто оформленные номера отеля «Русская Деревня» оснащены холодильником. В числе удобств собственная ванная комната.

В распоряжении гостей 2 ресторана. Стойка регистрации работает круглосуточно.

ГРК «Русская Деревня» 3*, г. ВладимирГРК «Русская Деревня» 3*, г. ВладимирГРК «Русская Деревня» 3*, г. ВладимирГРК «Русская Деревня» 3*, г. ВладимирГРК «Русская Деревня» 3*, г. ВладимирГРК «Русская Деревня» 3*, г. ВладимирГРК «Русская Деревня» 3*, г. ВладимирГРК «Русская Деревня» 3*, г. Владимир

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в стандартных номерах
  • Питание, указанное в программе (4 завтрака, 5 обедов)
  • Все экскурсии по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
  • Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Ужины (бронируются заранее) - 3 200 руб. /чел
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Правила бронирования тура

При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:

  • сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
  • допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
  • если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
  • при наличии 2 занятых одиночных мест — третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.

При бронировании тура для 2 туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом — одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.

Может ли измениться программа?

Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий и гостиниц на равнозначные.

Есть ли скидки на тур?

Да, скидка предоставляется:

  • детям до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) — скидка 1600 руб. /чел. ;
  • детям до 14 лет на основном месте — скидка 250 руб. /чел.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
26 сен 2023
Уважаемые организаторы поездки по одному из маршрутов Золотого кольца, большое спасибо за эту экскурсию! Группа была небольшой, даже жаль было расставаться на Ленинградском вокзале 23 августа! Интересный маршрут от Москвы до Суздаля, ранее я лично не бывала в этих исторических местах. Отдельная благодарность Сергею Васильевичу, нашему гиду! Группу он принял как подразделение в армии и заботился обо всех. Интересно рассказывал, даже с каким-то прагматически современным взглядом на события прошлых лет! Автобусный тур хорошо организован, спасибо всем встречающим экскурсоводам в разных городах, хороший стол, прекрасные гостиницы!
А
25 авг 2023
Здравствуйте. Наш тур "Древняя Русь" с 19 по 23 августа проходил динамично, вкусно, комфортно в окружении приятных воспитанных людей из группы, оригинального и неординарного гида Сергея от принимающей стороны и аккуратного водителя Николая.
Единственный минус тура - это город Касимов. Этот экскурс в заброшенный, грязный, жалкий и никому как оказалось неинтересный город, смело надо заменить например на Гусь Хрустальный или вообще убрать из программы.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Алена!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Т
16 авг 2023
Замечательное путешествие! Гостиницы очень хорошие, автобусы с кондиционером. Сопровождающий у нас был очень хороший. Вообщем - рекомендую!

Тур входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыНа автобусеНа микроавтобусе

Похожие туры из Нижнего Новгорода

Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня 13 часов
9 отзывов
Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
Нижний Новгород, пл. Ленина (памятник Ленину)
17 мая
14 июня
19 июля
16 авг
15 000 за человека
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
18 отзывов
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
Нижний Новгород, Московский вокзал
2 мая
4 мая
6 мая
9 мая
от 11 500 за человека
По святым Нижегородским местам. Весенний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
По святым Нижегородским местам. Весенний тур
Россия, Нижний Новгород
3 мая
9 мая
17 мая
24 мая
от 23 900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Нижнем Новгороде
Все туры из Нижнего Новгорода
All Airlines
ХорошоТам