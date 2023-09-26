Маршрут путешествия: Коломна — Рязань — Гусь-Железный — Касимов — Муром — Нижний Новгород — Гороховец — Владимир — Боголюбово — Суздаль.
июн
июн
июл
июл
авг
авг
сен
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в Москве. Коломна и Рязань
07:45 Сбор группы в Москве, станция метро «Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта (табличка «Древняя Русь»).
Отправление в Коломну.
С момента основания и до советских времен Коломна, благодаря своему расположению на пересечении двух рек — Москвы и Оки, считалась стратегически важным военным и торговым поселением.
Экскурсионная программа:обзорная экскурсия по старой части города.
Коломенский кремль — главный архитектурный ансамбль города, сохранивший стены и башни XVI века.
Это одна из самых мощных и больших крепостей России.
На территории кремля находится несколько улиц, 2 монастыря, музеи.
Все постройки отреставрированы и создают ощущение полного погружения в атмосферу XIX века.
Обед.
Переезд в Рязань.
Экскурсионная программа: обзорная по городу с посещением Рязанского кремля — древней крепости и одной из основных достопримечательностей города.
Представляет собой музей под открытым небом со старинными храмами и княжеским двором.
Успенский собор, крепостные валы, Архангельский собор, дворец Олега.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Гусь Железный, Касимов и Муром. Переезд в Нижний Новгород
Завтрак.
Переезд в Гусь-Железный.
Фото-стоп у Троицкого собора.
Переезд в Касимов.
Между Москвой и Рязанью, уже много веков стоит город, который сначала назывался Городцом Мещерским, позднее — Новым Низовым городом, еще позже Ханкирмэн — и это все Касимов.
Такое количество имен говорит только об одном: у этого маленького города богатейшая и интереснейшая история.
Экскурсионная программа:величественные торговые ряды XIX века, Петровская застава, купеческие особняки, храмы города: Вознесенский собор, Благовещенская, Успенская, Троицкая церкви.
Памятники татарской архитектуры — мечеть с минаретом XV–XIX веков, Текие — мавзолей Шах-Али-Хана XVI века.
Поднявшись на минарет, высота которого 22 метра, Вы сможете полюбоваться панорамой города с высоты птичьего полета.
Переезд в Муром — родину богатыря Ильи Муромца.
Город воспет в преданиях и легендах, называется не иначе как славный и считается одним из самых древних городов в России.
Обед.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу с посещением Окского парка и действующих монастырей.
Троицкий женский монастырь, где хранятся мощи Петра и Февронии Муромских, в честь которых отмечается «День семьи, любви и верности».
Осмотр Спасо-Преображенского мужского монастыря — древнейшей обители Святой православной Руси.
Старше его только Киево-Печерская лавра!
Переезд в Нижний Новгород.
На следующий год после удачного похода на волжских булгар князь Юрий Всеволодович приказал поставить город в устье Оки: «решился укрепить за Русью важное место».
В летописях говорится, что повелел он основать «нов город». В 1341 году город был назначен столицей самостоятельного Суздальско-Нижегородского княжества.
Позже Нижний Новгород играл роль сторожевого поста, имел свое постоянное войско и именно здесь собирались русские воины перед походами на Казанское ханство.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Нижний Новгород и Гороховец. Переезд во Владимир
Завтрак.
Экскурсионная программа по Нижнему Новгороду: обзорная экскурсия по городу с осмотром кремля — построенный в 1515 году, он считался одним из самых совершенных сооружений русского военно-фортификационного зодчества.
Чкаловская лестница — основной архитектурный шедевр Нижнего Новгорода.
Она насчитывает 560 ступеней, каскад лестницы выполнен в виде двух огромных колец, а разница в уровнях подъема почти в три раза выше, чем у знаменитой Потемкинской лестницы в Одессе.
Рождественская (Строгановская) церковь, Благовещенский монастырь.
Прогулка по Большой Покровской улице.
Переезд в Гороховец — город, в котором прекрасно сохранились многие храмы и монастыри XVII-XVIII веков.
Но главным является то, что этот город — кладезь старинных гражданских построек: палаты купцов XVII века, избы простых жителей посада, украшенные изразцами и резьбой.
Обед.
Экскурсионная программа: обзорная по городу, ансамбль города-музея гражданского зодчества, русский модерн.
Фото-стоп на Лысой горе.
С высоты 100 метров над Клязьмой вы увидите восхитительный природный пейзаж — бескрайний, похожий на тайгу лес, гладь извилистой реки, широко, настежь открытую ветру равнину, луга и озёра.
Переезд во Владимир — один из крупнейших городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы.
Главное достояние владимирской земли — прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.
В 1157 году Андрей Боголюбский перенес столицу Ростово-Суздальского княжества из Суздаля во Владимир.
После смерти отца — Юрия Долгорукого, он не едет княжить в Киев, а делает Владимир столицей Руси.
В 13 веке город был захвачен и разорен войсками хана Батыя.
От этого потрясения город так и не оправился и уже в 14 веке уступил Москве статус столицы.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Боголюбово и Владимир
Завтрак.
Переезд в Боголюбово.
Боголюбово впервые упоминается в летописях в 1158 г.
Основал поселок для своей резиденции Андрей Боголюбский.
Существует легенда, по которой именно в этом месте князю было явление Богородицы, которая приказала основать монастырь и город.
Экскурсионная программа: Великокняжеская резиденция Андрея Боголюбского, архитектурный ансамбль Боголюбского монастыря.
Прогулка к храму Покрова на Нерли (в зависимости от погодных условий).
Возвращение во Владимир.
Обед.
Фольклорная программа (на группу от 35 чел.).
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, ансамбль Соборной площади, Успенский собор, Дмитриевский собор — уникальный образец русского белокаменного резного зодчества 12 века.
Золотые ворота — уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символ Владимира и всего Золотого кольца России.
Прогулка по Пешеходной улице.
Возвращение в гостиницу.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Суздаль. Возвращение в Москву
Завтрак.
Выезжаем на экскурсию в Суздаль — город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.
Интересно, что при этом в Суздале нет ни одного промышленного предприятия, что делает его экологически чистым местом.
Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, архитектура величественного Суздальского кремля, строительство которого начато еще в X веке, потрясающий Рождественский собор.
Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году, Спасо-Преображенский собор с фресками Гурия Никитина.
Обед.
Отправление в Москву.
Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах (номера стандарт) в городах по пути следования.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:
|Даты заезда
|2-местное
размещение
|1-местное
размещение
22.06, 06.07, 20.07, 03.08,
17.08, 7.09
|31 990
|39 990
|27.04, 08.06
|33 990
|41 990
Возможно размещение «женское подселение» (при наличии). Не является гарантией.
По желанию возможна доплата за ужины (бронируется заранее) — 3 200 руб.
Скидки для детей:
- ребенок до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) — 1600 руб.;
- ребенок до 14 лет на основном месте — 250 руб.
Варианты проживания
Отель «Форум» 4*, г. Рязань
Этот 4-звездочный отель расположен в тихом месте в городе Рязань. К услугам гостей стильный спа-салон, средиземноморская и русская кухня, а также звукоизолированные номера. Площадь Ленина и Рязанский Кремль находятся всего в 5 минутах езды.
Классические номера и люксы конгресс-отеля "Форум" оснащены гостиным уголком, а также кондиционером и телевизором с плоским экраном. Помимо этого, предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В спа-салоне конгресс-отеля можно расслабиться в сауне и массажном кабинете или позаниматься в тренажерном зале. Кроме того, вы можете поиграть в бильярд. По утрам для гостей накрывается разнообразный завтрак "шведский стол".
«Азимут Отель Нижний Новгород» 4
В этом отеле с видом на реку Ока допускается размещение с домашними животными. Отель расположен в Нижнем Новгороде. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, кафе и номера, оборудованные кондиционером..
В отеле «Азимут Нижний Новгород» предлагают размещение в различных номерах, люксах и апартаментах с красивыми коврами и классической мебелью. Собственная ванная комната в каждом номере укомплектована феном. Из некоторых номеров открывается живописный вид на реку.
По утрам в кафе отеля «Азимут» сервируют сытный завтрак «шведский стол». Гостям предоставляются бесплатные газеты. Всего в 5 минутах ходьбы работают рестораны, в которых подают традиционные блюда русской и европейской кухни.
Гостиница «Волна», г. Нижний Новгород
Гостиница "Волна" является крупнейшей гостиницей Нижнего Новгорода, она расположена недалеко от международного аэропорта, на одной из главных магистралей города, которая ведет к историческому центру. Широкий спектр предоставляемых услуг порадует проживающих разнообразием, актуальностью и высоким качеством обслуживания, в их числе: депозитная ячейка на рецепции, тренажерный зал, парковка, камера хранения багажа, бесплатный доступ в интернет.
Номерной фонд состоит из 167 новых номеров различных категорий. В номерах созданы все условия для комфортного проживания и полноценного отдыха после напряженного рабочего дня. Каждый из них оснащен современной мебелью и необходимой техникой.
В расположенных на территории ресторанах "Чайка" и "Бурлак" представлен широкий ассортимент изысканных блюд. Здесь можно вкусно поесть и провести время в уютной атмосфере. В банкетном зале можно организовать и отпраздновать торжественные события любого масштаба.
В гостинице есть все необходимое для ведения бизнеса вдали от офиса. Для проведения переговоров, совещаний, деловых встреч, тренингов и других подобных мероприятий можно арендовать оборудованный конференц-зал.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет приблизительно 10 км.
Гостиница «Заря» 3*, г. Владимир
Гостиница «Заря» находится в городе Владимире, в 12 минутах ходьбы от Золотых ворот. В здании работает ресторан. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
В некоторых номерах отеля «Заря» имеется гостиная зона. В каждом номере есть собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. К услугам гостей телевизор с кабельными каналами.
В гостинице «Заря» есть парикмахерская. Можно оформить напрокат автомобиль. В пределах 5 минут ходьбы открыты различные кафе.
ГРК «Русская Деревня» 3*, г. Владимир
Загородный отель расположен всего в 5 км от центра города Владимира. К услугам гостей сауна с крытым бассейном, бильярд, помещения для совещаний, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Просто оформленные номера отеля «Русская Деревня» оснащены холодильником. В числе удобств собственная ванная комната.
В распоряжении гостей 2 ресторана. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в стандартных номерах
- Питание, указанное в программе (4 завтрака, 5 обедов)
- Все экскурсии по программе
- Входные билеты в музеи
- Услуги гида-сопровождающего
- Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
- Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Ужины (бронируются заранее) - 3 200 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Правила бронирования тура
При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:
- сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
- допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
- если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
- при наличии 2 занятых одиночных мест — третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.
При бронировании тура для 2 туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом — одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.
Может ли измениться программа?
Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий и гостиниц на равнозначные.
Есть ли скидки на тур?
Да, скидка предоставляется:
- детям до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) — скидка 1600 руб. /чел. ;
- детям до 14 лет на основном месте — скидка 250 руб. /чел.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Единственный минус тура - это город Касимов. Этот экскурс в заброшенный, грязный, жалкий и никому как оказалось неинтересный город, смело надо заменить например на Гусь Хрустальный или вообще убрать из программы.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!