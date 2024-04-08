От Оки до Волги. Малое Золотое кольцо за 3 дня

Групповой тур в Нижнем Новгороде
5
3 отзыва
В этом трехдневном туре Вы сможете погрузиться в особую атмосферу 6 древних городов с богатейшей историей и культурой и прикоснуться к многовековым шедеврам архитектуры. Маршрут путешествия: Коломна – Рязань – Гусь-Хрустальный – Муром – Нижний Новгород – Гороховец.
От Оки до Волги. Малое Золотое кольцо за 3 дня
От Оки до Волги. Малое Золотое кольцо за 3 дня
От Оки до Волги. Малое Золотое кольцо за 3 дня
Ближайшие даты:
10
мая
17
мая
24
мая
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июн
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даты

Что вас ожидает:

Кремлевские стены
Кремлевские стены
Узнаете многовековую историю и оцените неприступность кремлевских стен в Рязани, Коломне и Нижнем Новгороде
Город мастеров
Город мастеров
Посетите Гусь-Хрустальный, где сможете приобрести своим близким подарки, сделанные местными умельцами из хрусталя
Стрелка Оки и Волги
Стрелка Оки и Волги
Увидите живописное место слияния двух великих рек в Нижнем Новгороде

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы. Коломна и Рязань

Сбор группы в Москве на ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

Время сбора:

  • 07:15 на даты заездов 28.04.2024, 10.05.2024;
  • 07:45 на остальные даты заездов.

Отправление в Коломну:

  • 07:30 – на даты заездов 28.04.2024, 10.05.2024;
  • 08:00 – на остальные даты заездов.

Путевая информация.

Посещение Коломенского кремля.

Архитектурный комплекс коломенского кремля – важнейший историко-культурный памятник Коломны, сложившийся в XIV – XIX веках. Коломенский кремль опоясан фрагментами крепостной стены и сохранившимися башнями.

В настоящее время сохранилось 7 башен кремля, из которых более значительные Маринкина, Грановитая и проездная Пятницкая.

На территории кремля находится Соборная площадь, архитектурный облик которой составляют Успенский кафедральный собор, выстроенный по указу Дмитрия Донского, шатровая колокольня (XVII в.) – самая мощная звонница такого типа в Подмосковье.

Тихвинский собор (XVIII – XIX вв.), Троицкий Ново-Голутвин монастырь (XVII – XIX вв.) и школа (нач. XX в.).

Среди самых древних построек коломенского кремля – примыкающая к Соборной площади Воскресенская церковь (XIV – XIX вв.), в которой в 1366 году венчался князь Дмитрий Донской с Евдокией.

Обед в кафе города.

Отправление в г. Рязань.

Обзорная экскурсия по городу с посещением территории Рязанского кремля.

Прогулка по Малому центру города, затрагивающая площади Соборная и Сенная, площадь Ленина (после официального открытия торговых рядов на территории площади в XIX веке, самой известной сейчас в Рязани, здесь сначала продавали только муку и зерно, по этой причине площадь имеет негласное название «Хлебная»), летний дом Дворянского Собрания, улицы Почтовая и Астраханская, на пересечении которых установлен памятник Евпатию Коловрату.

На Театральной площади расположены Театр драмы, памятник К. Э. Циолковскому и Николо-Ямской храм.

Памятник С. А. Есенину – это главный и самый большой из располагающихся в Рязани памятников прославленному земляку.

Поговорке «У нас в Рязани грибы с глазами, их едят, они глядят» (Во время татаро-монгольского нашествия именно грибы были показателем того, где промчались на своих скакунах монголы) посвящена оригинальная скульптурная композиция «В Рязани грибы с глазами».

С набережной реки Трубеж откроется прекрасная панорама Рязанского Кремля.

Посещение территории Рязанского кремля (самостоятельно, без гида-сопровождающего).

С юго-западной стороны кремлевского холма находится древний земляной вал – оборонительное сооружение XIII-XVII вв. До конца XVII – начала XVIII в. на валу располагались деревянные стены и башни кремля.

Перед валом находился оборонительный ров, заполненный водой.

Территорию Соборного парка с Кремлем соединяет Глебовский мост, успешно выполнявший в XV веке военно-оборонительные функции. Во время осад мост поднимался к стенам, тем самым преграждая путь нападающим.

В западной части Соборного парка расположена Церковь Спаса на Яру, с которой открывается чудесный вид на заливные луга. Изящная пятиглавая церковь заслуженно считается одной из лучших в Рязани, а также является самым древним действующим храмом города.

Размещение в отеле.

Ужин в ресторане отеля.

Отправление из Москвы. Коломна и РязаньОтправление из Москвы. Коломна и РязаньОтправление из Москвы. Коломна и РязаньОтправление из Москвы. Коломна и РязаньОтправление из Москвы. Коломна и РязаньОтправление из Москвы. Коломна и РязаньОтправление из Москвы. Коломна и РязаньОтправление из Москвы. Коломна и Рязань
2 день

Гусь-Хрустальный и Муром

07:00 Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

Отправление в г. Гусь-Хрустальный.

Экскурсия по Гусь-Хрустальному – город мастеров, где живут и работают стеклодувы.

Экскурсия в Георгиевский собор, построенный в 1892-1903 гг. по проекту известного архитектора Л. Н. Бенуа. Изнутри собор расписан выдающимся художником В. М. Васнецовым и украшен богатой мозаикой В. А. Фролова.

В данный момент в здании храма размещается Музей Хрусталя им. Мальцовых, где представлена вся история российского стеклоделия в уникальных хрустальных и стеклянных шедеврах.

Посещение рынка хрусталя.

Отправление в г. Муром.

Обедв кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по г. Мурому.

Посещение достопримечательностей:

  • Троицкий женский монастырь, где покоятся мощи Петра и Февроньи – покровителей любви и брака.
  • Спасо-Преображенский монастырь: чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница».
  • Благовещенский монастырь: икона преподобного Илии Муромца с частицей мощей.
  • В Окском парке Вы увидите памятник Илье Муромцу – одна из самых заметных достопримечательностей Мурома.
  • Историко-художественный музей, который называют «малым Эрмитажем». В галерее музея экспонируются картины К. П. Брюллова, А. К. Саврасова, И. И. Шишкина или Выставочный центр, экспозиция “Муром- град. Сокровища древнего Мурома”, представляет историю «идеального» града-Мурома, наполненную сказаниями, легендами.

Отъезд в г. Нижний Новгород.

Размещение в отеле.

Ужин в ресторане отеля.

Гусь-Хрустальный и МуромГусь-Хрустальный и МуромГусь-Хрустальный и МуромГусь-Хрустальный и МуромГусь-Хрустальный и МуромГусь-Хрустальный и Муром
3 день

Нижний Новгород и Гороховец

08:00 Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

Обзорная экскурсия по городу Нижний Новгород с посещением Нижегородского кремля.

Нижний Новгород – удивительный город, расположенный на месте слияния двух великих рек – Волги и Оки.

Основанный в XIII веке, он и в наши дни сохранил дух старины.

Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоты и былое величие: Большая и Малая Покровская, Рождественская, Ильинская.

Побываете на смотровых площадках, откуда открывается «захватывающие дух» виды на заречную часть города: в Нижнем Новгороде самые высокие набережные Волги и Оки и каждый может насладиться прекрасными видами на заречные просторы.

Посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь – памятник архитектуры XVII века.

Побываете у памятника В. П. Чкалова и Чкаловской лестнице, где Вам еще раз откроется незабываемый вид на Стрелку и Заволжье.

Нижегородский кремль – уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в. и в настоящее время сохраняет образ средневековой крепости: глухие башни в несколько ярусов, непреступные стены с узкими щелями бойниц. Цепь крепостных укреплений в плане имеет форму неправильного многоугольника, по углам которого располагаются башни.

В настоящее время сохранилось 12 башен. Длина кремлевской стены составляет 2045 м. Важнейшая архитектурная достопримечательность западного участка кремля – собор Михаила Архангела – уникальный памятник храмовой архитектуры XVII столетия.

Переезд в г. Гороховец.

Обедв кафе города.

Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Гороховцу.

Осмотр города начнется с самого верха – Никольского Монастыря. Гора, на которой стоит Николо-Троицкий мужской монастырь называется Никольской. В голубом небе золотятся пять глав Троицкого собора.

С горы открывается великолепная панорама города и реки. В старинном Гороховце удивительным образом сочетаются образцы гражданской архитектуры, храмового зодчества и великолепные природные ландшафты.

В городе сохранились семь из двадцати уцелевших по всей России зданий купеческих палат.

Посещение дома купца Сапожникова – уникальный памятник древнерусского каменного жилого зодчества XVII века, экспонаты которого повествуют об укладе купеческой жизни. Здесь воссозданы интерьеры того времени: хозяйские комнаты, красная палата, подклеть.

Почувствовать тепло русского гостеприимства поможет неповторимая коллекция русских самоваров.

Отъезд в г. Москву.

00:30 Ориентировочное прибытие г. в Москву в зависимости от дорожной ситуации (ст. м ВДНХ).
Нижний Новгород и ГороховецНижний Новгород и ГороховецНижний Новгород и ГороховецНижний Новгород и ГороховецНижний Новгород и ГороховецНижний Новгород и ГороховецНижний Новгород и ГороховецНижний Новгород и ГороховецНижний Новгород и Гороховец

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях по пути следования в номерах категории «стандарт» (двухместное размещение).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Сезон/питаниеТолько завтракиБез ужинов: завтраки + обедыПолное питание: 3 обеда + 2 завтрака + 2 ужина
Май – сентябрь17 25018 75019 950
Заезды в периоды 28.04-01.05.2024, 09-12.05.202419 79021 29022 490

Доплата за одноместный номер – 4 190 руб.

Скидка на дополнительное место (3 человека в номере) – 400 руб.

Размещение в отелях «Форум» 4*, г. Рязань и «Ибис» 3*, г. Нижний Новгород.

Внимание! На заезды 28-30.04.2024, 10-12.05.2024 размещение в г. Нижний Новгород в отеле «Волна» 4*.

Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Гостиница «Форум» 4*, г. Рязань

1 ночь

Конгресс-отель «Форум» это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания класса 4 звезды, знаменитое русское гостеприимство и лучшую кухню среди ресторанов Рязани.

К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. К тому же гостей порадуют и демократичность цен за европейское качество обслуживания.

Конгресс-отель «Форум» с говорящим названием станет отличным местом для проведения конференций и форумов, если визит в гостиницу носит деловой характер.

Отель находится рядом с оживленной транспортной магистралью, откуда можно добраться куда угодно, но тоже время расположен в тихом и уютном центре Рязани.

Гостиница «Форум» 4*, г. РязаньГостиница «Форум» 4*, г. РязаньГостиница «Форум» 4*, г. РязаньГостиница «Форум» 4*, г. РязаньГостиница «Форум» 4*, г. РязаньГостиница «Форум» 4*, г. РязаньГостиница «Форум» 4*, г. РязаньГостиница «Форум» 4*, г. Рязань

Гостиница «Ибис» 3*, г. Нижний Новгород

1 ночь

Современный отель "Ибис", международного уровня, находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности. Для личного авто предоставляется охраняемая паркова, доступен трансфер.

Гости могут расположиться в комфортабельных номерах с собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором, и всей необходимой мебелью.

Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».

Для проведения деловых мероприятий различного формата предусмотрены 6 просторных конференц-залов, оснащенных мультимедийной аппаратурой.

Рядом можно посетить набережная реки Волги и Кремль. До железнодорожного вокзала 16 минут на автомобиле, до аэропорта Стригино 40 минут езды.

Гостиница «Ибис» 3*, г. Нижний НовгородГостиница «Ибис» 3*, г. Нижний НовгородГостиница «Ибис» 3*, г. Нижний НовгородГостиница «Ибис» 3*, г. Нижний НовгородГостиница «Ибис» 3*, г. Нижний Новгород

Гостиница «Волна» 4*, г. Нижний Новгород

1 ночь

Гостиница "Волна" является крупнейшей гостиницей Нижнего Новгорода, она расположена недалеко от международного аэропорта, на одной из главных магистралей города, которая ведет к историческому центру. Широкий спектр предоставляемых услуг порадует проживающих разнообразием, актуальностью и высоким качеством обслуживания, в их числе: депозитная ячейка на рецепции, тренажерный зал, парковка, камера хранения багажа, бесплатный доступ в интернет.

Номерной фонд состоит из 167 новых номеров различных категорий. В номерах созданы все условия для комфортного проживания и полноценного отдыха после напряженного рабочего дня. Каждый из них оснащен современной мебелью и необходимой техникой.

В расположенных на территории ресторанах "Чайка" и "Бурлак" представлен широкий ассортимент изысканных блюд. Здесь можно вкусно поесть и провести время в уютной атмосфере. В банкетном зале можно организовать и отпраздновать торжественные события любого масштаба.

В гостинице есть все необходимое для ведения бизнеса вдали от офиса. Для проведения переговоров, совещаний, деловых встреч, тренингов и других подобных мероприятий можно арендовать оборудованный конференц-зал.

Расстояние до железнодорожного вокзала составляет приблизительно 10 км.

Гостиница «Волна» 4*, г. Нижний НовгородГостиница «Волна» 4*, г. Нижний НовгородГостиница «Волна» 4*, г. Нижний НовгородГостиница «Волна» 4*, г. Нижний НовгородГостиница «Волна» 4*, г. Нижний Новгород

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях со всеми удобствами по пути следования в номерах категории «стандарт»
  • Питание (по выбранному варианту)
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Доплата за одноместный номер - 4 190 руб
  • Выбор места в автобусе - 1 470 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Важная информация по туру
  1. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  3. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  4. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  5. Присоединение детских групп к туру – под запрос.
  6. Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.

При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.

Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Особенности рассадки в автобусе

Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.

Доступна услуга “Выбор места”: менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги – 1470 руб.).

Как организовано питание в туре?

В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
8 апр 2024
Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
А
2 апр 2024
Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
А
28 мар 2024
Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.

Тур входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыНа автобусе

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