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Нижегородский Метрополитен

Егоров
Егоров – Гид из Нижнего Новгорода
Синоптики нас пугают то снегом, то морозом, то ветром, то дождем! А я решил на этот раз позвать вас совершить увлекательную прогулку 👣 там, где всегда светло и комфортно — в метро 🚇.

Там, где транспорт всегда ходит строго по расписанию, а на остановках висят полезные информационные табло, мы и проведем нашу необычную экскурсию ⛳.

Покатаемся по разным станциям Нижегородского метрополитена и узнаем о нем самые интересные факты.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Нижегородский Метрополитен
Нижегородский Метрополитен

Что вы увидите

  • Станции Нижегородского метро
История Нижегородского метрополитенаСиноптики нас пугают то снегом, то морозом, то ветром, то дождем! А я решил на этот раз позвать вас совершить увлекательную прогулку 👣 там, где всегда светло и комфортно. На остановках висят информационные табло! Транспорт всегда ходит строго по расписанию, вот мы с вами и покатаемся, и послушаем экскурсию ⛳ чем отличаются наши станции друг от друга, чем они похожи, в чем изюминка каждой из них, как и когда они строились. Посмотрим на те вещи, о существовании которых многие даже не догадываются. Важная информация:Пожалуйста, надевайте удобную обувь для вашего же комфорта.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Проезд в метро
Начало и место завершения
🚩 Максима Горького площадь, 6, Нижний Новгород
Нижегородский Метрополитен
Нижегородский Метрополитен
Нижегородский Метрополитен
Нижегородский Метрополитен

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Егоров
Егоров
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