История Нижегородского метрополитенаСиноптики нас пугают то снегом, то морозом, то ветром, то дождем! А я решил на этот раз позвать вас совершить увлекательную прогулку 👣 там, где всегда светло и комфортно. На остановках висят информационные табло! Транспорт всегда ходит строго по расписанию, вот мы с вами и покатаемся, и послушаем экскурсию ⛳ чем отличаются наши станции друг от друга, чем они похожи, в чем изюминка каждой из них, как и когда они строились. Посмотрим на те вещи, о существовании которых многие даже не догадываются. Важная информация:Пожалуйста, надевайте удобную обувь для вашего же комфорта.