История Нижегородского метрополитенаСиноптики нас пугают то снегом, то морозом, то ветром, то дождем! А я решил на этот раз позвать вас совершить увлекательную прогулку 👣 там, где всегда светло и комфортно. На остановках висят информационные табло! Транспорт всегда ходит строго по расписанию, вот мы с вами и покатаемся, и послушаем экскурсию ⛳ чем отличаются наши станции друг от друга, чем они похожи, в чем изюминка каждой из них, как и когда они строились. Посмотрим на те вещи, о существовании которых многие даже не догадываются. Важная информация:Пожалуйста, надевайте удобную обувь для вашего же комфорта.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Проезд в метро
Начало и место завершения
🚩 Максима Горького площадь, 6, Нижний Новгород
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.