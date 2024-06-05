🚤 На катере Индивидуальная 1 час 79 отзывов Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде Идеальное решение для девичника, мальчишника или романтического вечера. Водное путешествие на катере Аргонавт подарит незабываемые впечатления Начало: В яхт-клубе Лето 5 890 ₽ за всё до 7 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 2 часа 20 отзывов По Нижнему Новгороду - под парусом яхты Приглашаем на увлекательное путешествие по Нижнему Новгороду на яхте. Вы увидите кремль, Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского и стадион с воды Начало: На Гребном канале 11 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 738 отзывов Мистика и история Нижнего: индивидуальный тур Откройте для себя мистические и исторические тайны Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: около Кремля от 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 201 отзыв Путешествие по Нижнему Новгороду: автомобильная экскурсия с личным гидом Откройте для себя богатую историю и красоту Нижнего Новгорода в комфортной автомобильной экскурсии с персональным гидом 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 227 отзывов Исторический Нижний: путеводитель по векам Откройте для себя уникальную историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улицам и кремлю Начало: На пл. Минина и Пожарского 4 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 107 отзывов Нижегородский кремль: факты и мифы Познакомиться с историей средневековой крепости и раскрыть кремлевские тайны Начало: На площади Минина 2 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Концентрированный Нижний Оценить многогранность города за 2 часа Начало: На Большой Покровской 5 340 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 54 отзыва Гастрономическое путешествие по Нижнему Новгороду Погрузитесь в атмосферу настоящего гастрономического района, открывая лучшие местные заведения и блюда от 8 000 ₽ за всё до 35 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 163 отзыва Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода Откройте для себя Нижний Новгород на индивидуальной экскурсии: автомобильное путешествие по знаковым местам города. Узнайте о ярмарке, Кремле и легендах города Начало: На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12 6 600 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 307 отзывов Главное в Нижнем: уникальный маршрут по набережным, площадям и улицам Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от исторических памятников до живописных видов. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления от 5 470 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 153 отзыва Нижний Новгород: путешествие от прошлого к современности на машине и пешком Познайте Нижний Новгород во всех его измерениях: от исторических корней до современных достижений, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии Начало: На площади Минина и Пожарского 8 288 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 58 отзывов 8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия Как менялся Нижний Новгород за 800 лет? Узнайте на авто-пешеходной экскурсии, охватывающей ключевые достопримечательности и культурные объекты города Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг... от 8 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 134 отзыва Тайны Нижнего: путешествие в мир грехов Погрузитесь в атмосферу таинственного Нижнего Новгорода, открыв для себя его скрытые истории и забытые легенды Начало: На улице Рождественская от 5 800 ₽ за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 32 отзыва Путешествие по кинообъективу Балабанова: «Жмурки» в Нижнем Новгороде Погрузитесь в атмосферу культового фильма «Жмурки», исследуя его локации в Нижнем Новгороде. Интерактив, истории и киноляпы ждут вас Начало: На Сенной площади или по договоренности 5 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 181 отзыв Пешая экскурсия по Кремлю и Покровке в Нижнем Новгороде: история и архитектура За два часа пешей прогулки вы увидите сердце Нижнего Новгорода: Кремль, Покровскую улицу и узнаете их историческое значение Начало: На улице Большая Покровская. Летом и в праздники б... от 6 670 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 39 отзывов Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием Начало: Ул Большая Покровская от 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 55 отзывов Усатый-полосатый Нижний Новгород: индивидуальная экскурсия Прогуляйтесь по историческому центру Нижнего Новгорода, открывая для себя кошачьи арт-объекты и истории. Завершите день в уютном котокафе Начало: На Большой Покровской улице 3 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 542 отзыва Нижний Новгород: путешествие сквозь века и легенды Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны Начало: Ул. Большая Покровская 5 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 357 отзывов История Нижнего Новгорода: 3-часовая автоэкскурсия по ключевым местам Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, посетив его исторические места на комфортабельном автомобиле Начало: На площади Минина и Пожарского, в начале улицы Бол... 8 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 51 отзыв Легендарный Городец: индивидуальная экскурсия Городец, основанный в 1152 году, приглашает вас окунуться в его древнюю историю. Посетите знаковые места, узнайте о ремеслах и легендах города Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг... от 12 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 42 отзыва Популярное предложение Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево Узнайте историю святынь Дивеево и Арзамаса, посетите монастырь и источник Серафима Саровского. Путешествие наполнено духовностью и историей Начало: У вашего отеля в историческом центре Нижнего Новго... от 17 350 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 83 отзыва Уникальная экскурсия по деревянным домам Нижнего Новгорода Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, исследуя уникальную домовую резьбу и архитектуру деревянных домов Начало: УЛ.Б. Покровская, 38а, у входа в кинотеатр «Орлено... 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 62 отзыва Пешеходная экскурсия по Социалистическому городу ГАЗа: история и архитектура Пройдите по историческим местам Социалистического города ГАЗа, узнайте о его создании, архитектуре и жизни рабочих Начало: В районе метро «Парк культуры» от 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 107 отзывов Нижний Новгород: путешествие сквозь века, от кремля до дома-самолета Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улочкам и восхищаясь архитектурными шедеврами 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов О Нижнем Новгороде с любовью: Кремль, набережные, Большая Покровская Посетите неприступный Кремль, прогуляйтесь по волжским набережным и главной пешеходной улице. Откройте для себя следы разных эпох и насладитесь видами на реку Начало: По договорённости 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 65 отзывов Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода: путешествие в историю Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив самые знаменитые храмы и монастыри Нижнего Новгорода от 8 270 ₽ за всё до 9 чел.

Индивидуальная 5 часов 24 отзыва Путешествие по Керженцу: старообрядцы и их история Узнайте о старообрядцах Керженца, их традициях и быте. Посетите скиты, храмы и святые места. Погружение в историю и культуру России Начало: В Семенове или Нижнем Новгороде 10 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 57 отзывов Нижегородский кремль: путешествие сквозь века и легенды Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, посетив его сердце - Нижегородский кремль. Величественные виды и захватывающие рассказы ждут вас Начало: У памятника Минину 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 266 отзывов Историческая квест-игра в Нижегородском кремле: погружение в историю Познайте историю Нижнего Новгорода через захватывающую игру. Вас ждут загадки, испытания и невероятные открытия Начало: Кладовая Башня от 7 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 112 отзывов Нижний Новгород: путешествие в историю и культуру за 3 часа Загляните в душу Нижнего Новгорода: от кремлевских башен до сокровищ прошлого, которые можно потрогать Начало: На пл. Минина и Пожарского 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 103 отзыва Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом Рассмотреть детали города и через них прочувствовать его глубже на авторской экскурсии Начало: В районе площади Минина и Пожарского от 6 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 201 отзыв Популярное предложение Нижний Новгород: путешествие по страницам истории и культуры Погрузитесь в атмосферу древнего Нижнего Новгорода, исследуйте его улицы и монументы вместе с опытным гидом 5 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 112 отзывов Влюбиться в Нижний Новгород: истории, легенды и архитектура Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, открывая его исторические тайны и архитектурные шедевры от 7 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 123 отзыва Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно Подробный и живой рассказ о стенах, башнях и главных памятниках Нижегородского Кремля Начало: Центр города недалеко от Кремля от 4 670 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 24 отзыва Духовное наследие Нижнего Новгорода: Печерский монастырь и старинные церкви Откройте для себя духовные сокровища Нижнего Новгорода, посетив его знаменитые монастыри и церкви в компании опытного гида 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 66 отзывов Нижегородская Ярмарка: великолепие истории и архитектуры Погрузитесь в атмосферу великой Нижегородской Ярмарки, где история и культура России оживают на берегах Оки и Волги Начало: Площадь Ленина. У памятника В.И. Ленину от 2 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 34 отзыва Нижний Новгород - в самое сердце: Путешествие по древнему городу Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от крепостных стен Кремля до уютных улочек Започаинья. Индивидуальная экскурсия с личным гидом 9 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 67 отзывов Рождественская и Кожевенная: контрасты Старого Нижнего Прогулка по Рождественской и Кожевенной улицам Нижнего Новгорода. Истории о купцах, босяках и тайнах города Начало: На площади Народного единства 2 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 29 отзывов Захватывающий Нижний: от спиритических сеансов Даля до соляных афер Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческому центру Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: На Верхне-Волжской набережной от 5 800 ₽ за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 16 отзывов На прогулку всей семьёй: обзорно-игровой тур по Нижнему Новгороду Путешествие с детьми становится увлекательным и познавательным. Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду с остановками у знаковых мест и игровыми площадками Начало: Возле кремля 6 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 31 отзыв Фотопрогулка по историческим местам Нижнего Новгорода с профессиональным фотографом Приглашаем на фотопрогулку по Нижнему Новгороду. Узнайте историю города, посетите знаковые места и получите профессиональные фотографии Начало: На площади Максима Горького 5 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Пешая экскурсия по Дятловым горам Нижнего Новгорода: история и красоты Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, пройдя по Дятловым горам. Вас ждут уникальные пейзажи, архитектурные шедевры и неповторимая атмосфера Начало: На улице Большая Покровская от 6 670 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 19 отзывов Нижний Новгород: история в лицах и судьбах Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, узнайте о знаменитых жителях и исторических событиях, прогуливаясь по старинным улицам и набережным Начало: В центре Нижнего Новгорода от 5 340 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Литературно-графичный маршрут в Нижнем Новгороде: путешествие по истории Откройте для себя уникальный мир литературы и искусства Нижнего Новгорода, познакомьтесь с жизнью и творчеством знаменитых личностей Начало: На площади Минина от 3 800 ₽ за всё до 10 чел.