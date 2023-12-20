Метрополитен в Нижнем Новгороде — третий по размерам в России. Историю ведёт с 1985 года. Мы проедем по всем 15 станциям, выйдем на самых примечательных из них. Вы погрузитесь в историю метростроительства, оцените модернистские и минималистичные решения архитекторов советской эпохи и масштаб современных станций.

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Описание

Что вас ожидает

Мы побываем на самой широкой подземной станции в стране

Я расскажу, почему несколько станций метро оказались в «необитаемых местах» и вечером половина входов на них закрыто

Мы пересечём Оку по самому современному в городе метромосту

За время экскурсии окажемся в пяти районах города — Нижегородском, Канавинском, Московском, Ленинском и Автозаводском

Перед нашими глазами предстанут все 15 станций нижегородского метрополитена. Мы побываем на Горьковской, Московской, Стрелке, Буревестнике и Парке Культуры.

Метрополитен немноголюден, что позволит осмотреть станции без суеты

Полезная информация

Эту экскурсию удобно совместить с посещением Музея автозавода или знаменитой Стрелки. Именно с этой экскурсии легко попасть к железнодорожному вокзалу.

Организационные детали

Стоимость проезда — 35 рублей при оплате наличными или 30 рублей при оплате банковской картой.