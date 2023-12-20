Исследовать подземную часть Нижнего
Метрополитен в Нижнем Новгороде — третий по размерам в России. Историю ведёт с 1985 года. Мы проедем по всем 15 станциям, выйдем на самых примечательных из них.
Вы погрузитесь в историю метростроительства, оцените модернистские и минималистичные решения архитекторов советской эпохи и масштаб современных станций.
Вы погрузитесь в историю метростроительства, оцените модернистские и минималистичные решения архитекторов советской эпохи и масштаб современных станций.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Мы побываем на самой широкой подземной станции в стране
- Я расскажу, почему несколько станций метро оказались в «необитаемых местах» и вечером половина входов на них закрыто
- Мы пересечём Оку по самому современному в городе метромосту
- За время экскурсии окажемся в пяти районах города — Нижегородском, Канавинском, Московском, Ленинском и Автозаводском
- Перед нашими глазами предстанут все 15 станций нижегородского метрополитена. Мы побываем на Горьковской, Московской, Стрелке, Буревестнике и Парке Культуры.
- Метрополитен немноголюден, что позволит осмотреть станции без суеты
Полезная информация
Эту экскурсию удобно совместить с посещением Музея автозавода или знаменитой Стрелки. Именно с этой экскурсии легко попасть к железнодорожному вокзалу.
Организационные детали
Стоимость проезда — 35 рублей при оплате наличными или 30 рублей при оплате банковской картой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе площади М. Горького
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 7162 туристов
Окончил исторический факультет Мининского Университета. Краевед, знаток города прошлого и позапрошлого веков, могу составить индивидуальные маршруты для каждого.
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