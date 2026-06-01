Третье по размерам метро в России, нижегородский метрополитен предлагает уникальную возможность исследовать 15 станций, включая самые современные и широкие. Участники экскурсии смогут оценить архитектурные решения советской эпохи и современные масштабы. Путешествие проходит через пять районов города, включая пересечение Оки по метромосту. Метрополитен отличается немноголюдностью, что позволяет спокойно осмотреть станции. Это отличная возможность для знакомства с историей и архитектурой Нижнего Новгорода
5 причин купить эту экскурсию
- 🚇 Посещение 15 станций метро
- 🏙️ Путешествие через 5 районов
- 🌉 Пересечение Оки по метромосту
- 🕰️ История метростроительства
- 🧑🤝🧑 Немноголюдные станции
Что можно увидеть
- Горьковская
- Московская
- Стрелка
- Буревестник
- Парк Культуры
Описание экскурсии
- Мы побываем на самой широкой подземной станции в стране
- Я расскажу, почему несколько станций метро оказались в «необитаемых местах» и вечером половина входов на них закрыта
- Мы пересечём Оку по самому современному в городе метромосту
- За время экскурсии окажемся в пяти районах города — Нижегородском, Канавинском, Московском, Ленинском и Автозаводском
- Перед нашими глазами предстанут все 15 станций нижегородского метрополитена. Мы побываем на «Горьковской», «Московской», «Стрелке», «Буревестнике» и «Парке Культуры»
- Метрополитен немноголюден, что позволит осмотреть станции без суеты
Полезная информация
Эту экскурсию удобно совместить с посещением Музея автозавода или знаменитой Стрелки. Именно с этой экскурсии легко попасть к железнодорожному вокзалу.
Организационные детали
Стоимость проезда — 35 рублей при оплате наличными или 30 рублей при оплате банковской картой.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади М. Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 11114 туристов
Окончил исторический факультет Мининского университета. Краевед, знаток города прошлого и позапрошлого веков, могу составить индивидуальные маршруты для каждого.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Спасибо за интересную экскурсию!
Это не только рассказ о нижегородском метрополитене, но и об истории Нижнего Новгорода и страны в целом. Много интересных фактов и увлекательных историй.
Это не только рассказ о нижегородском метрополитене, но и об истории Нижнего Новгорода и страны в целом. Много интересных фактов и увлекательных историй.
Павел
Ответ организатора:
Благодарю за добрые слова! Надеюсь на следующие встречи!
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Е
Спасибо Павлу за содержательную прогулку по подземке Нижнего. Были вдвоем с сыном, увлекаемся метро, дополнили свою копилку знаний и насмотренность видами Нижегородского метрополитена.
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В
Экскурсия по метрополитену.
Экскурсия по метрополитену неожиданно погрузила нас в историю периода СССР.
Павел интересно рассказывал не только об истории строительства и особенностях нижегородского метро, но и рассказал о "городе в городе"
Экскурсия по метрополитену неожиданно погрузила нас в историю периода СССР.
Павел интересно рассказывал не только об истории строительства и особенностях нижегородского метро, но и рассказал о "городе в городе"
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А
Благодарю Павла за увлекательный рассказ и отлично проведенное время.
Мы многое узнали не только о станциях метро но и о самом городе. Экскурсия проходит не скучно. Какие-то станции просто проезжали, на
Мы многое узнали не только о станциях метро но и о самом городе. Экскурсия проходит не скучно. Какие-то станции просто проезжали, на
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И
Очень интересно. Одна из самых запомнившихся экскурсий в Нижнем Новгороде
Обсудили и предпосылки, и цели, и контекст. И как он строился, как изменения в стране повлияли на темпы его строительства и внешний облик Так же посетили жилые кварталы возле Автозавода, по ним вообще можно сделать отдельную экскурсию!
Обсудили и предпосылки, и цели, и контекст. И как он строился, как изменения в стране повлияли на темпы его строительства и внешний облик Так же посетили жилые кварталы возле Автозавода, по ним вообще можно сделать отдельную экскурсию!
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Экскурсия превзошла наши ожидания.
Большое спасибо Павлу! Рассказ о метро разбавлялся историями из жизни города.
Особо впечатлил район Автозавода, прогулка там была прекрасным завершением программы.
Однозначно рекомендуем!
Большое спасибо Павлу! Рассказ о метро разбавлялся историями из жизни города.
Особо впечатлил район Автозавода, прогулка там была прекрасным завершением программы.
Однозначно рекомендуем!
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