Ещё ниже. Нижегородский метрополитен

Индивидуальная экскурсия в Нижнем Новгороде

Исследовать подземную часть Нижнего

Метрополитен в Нижнем Новгороде — третий по размерам в России. Историю ведёт с 1985 года. Мы проедем по всем 15 станциям, выйдем на самых примечательных из них.

Вы погрузитесь в историю метростроительства, оцените модернистские и минималистичные решения архитекторов советской эпохи и масштаб современных станций.
Ещё ниже. Нижегородский метрополитен
Ещё ниже. Нижегородский метрополитен
Ещё ниже. Нижегородский метрополитен
Ещё ниже. Нижегородский метрополитен
Ещё ниже. Нижегородский метрополитен
Ещё ниже. Нижегородский метрополитен
Ещё ниже. Нижегородский метрополитен
Ещё ниже. Нижегородский метрополитен
Ближайшие даты:
20
дек
21
дек
22
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Мы побываем на самой широкой подземной станции в стране
  • Я расскажу, почему несколько станций метро оказались в «необитаемых местах» и вечером половина входов на них закрыто
  • Мы пересечём Оку по самому современному в городе метромосту
  • За время экскурсии окажемся в пяти районах города — Нижегородском, Канавинском, Московском, Ленинском и Автозаводском
  • Перед нашими глазами предстанут все 15 станций нижегородского метрополитена. Мы побываем на Горьковской, Московской, Стрелке, Буревестнике и Парке Культуры.
  • Метрополитен немноголюден, что позволит осмотреть станции без суеты

Полезная информация

Эту экскурсию удобно совместить с посещением Музея автозавода или знаменитой Стрелки. Именно с этой экскурсии легко попасть к железнодорожному вокзалу.

Организационные детали

Стоимость проезда — 35 рублей при оплате наличными или 30 рублей при оплате банковской картой.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе площади М. Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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