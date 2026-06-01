Третье по размерам метро в России, нижегородский метрополитен предлагает уникальную возможность исследовать 15 станций, включая самые современные и широкие. Участники экскурсии смогут оценить архитектурные решения советской эпохи и современные масштабы. Путешествие проходит через пять районов города, включая пересечение Оки по метромосту. Метрополитен отличается немноголюдностью, что позволяет спокойно осмотреть станции. Это отличная возможность для знакомства с историей и архитектурой Нижнего Новгорода

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 4300 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Нижнем Новгороде

Описание экскурсии

Мы побываем на самой широкой подземной станции в стране

Я расскажу, почему несколько станций метро оказались в «необитаемых местах» и вечером половина входов на них закрыта

Мы пересечём Оку по самому современному в городе метромосту

За время экскурсии окажемся в пяти районах города — Нижегородском, Канавинском, Московском, Ленинском и Автозаводском

Перед нашими глазами предстанут все 15 станций нижегородского метрополитена. Мы побываем на «Горьковской», «Московской», «Стрелке», «Буревестнике» и «Парке Культуры»

Метрополитен немноголюден, что позволит осмотреть станции без суеты

Полезная информация

Эту экскурсию удобно совместить с посещением Музея автозавода или знаменитой Стрелки. Именно с этой экскурсии легко попасть к железнодорожному вокзалу.

Организационные детали

Стоимость проезда — 35 рублей при оплате наличными или 30 рублей при оплате банковской картой.