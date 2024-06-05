Пешие экскурсии-прогулки в Нижнем Новгороде с экскурсоводом

Найдено 175 экскурсий в категории «Пешеходные» в Нижнем Новгороде, цены от 500 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нижний Новгород: стрит-арт в столице закатов
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
10 отзывов
Популярное предложение
Стрит-арт Нижнего Новгорода: искусство на улицах
Погрузитесь в мир уличного искусства Нижнего Новгорода, открыв для себя уникальные работы знаменитых художников
Начало: В районе сквера им. Свердлова
14 июня в 14:00
15 июня в 12:00
18001 440 за человека
Мистика и история Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
738 отзывов
Мистика и история Нижнего: индивидуальный тур
Откройте для себя мистические и исторические тайны Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: около Кремля
11 июня в 16:00
15 июня в 17:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
Нижний Новгород сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
227 отзывов
Исторический Нижний: путеводитель по векам
Откройте для себя уникальную историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улицам и кремлю
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
4 700 за всё до 4 чел.
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
440 отзывов
Популярное предложение
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода: от древних времен до наших дней. Вас ждет путешествие по кремлю и его окрестностям
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 800 за человека
Нижегородский кремль: факты и мифы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
107 отзывов
Нижегородский кремль: факты и мифы
Познакомиться с историей средневековой крепости и раскрыть кремлевские тайны
Начало: На площади Минина
Завтра в 11:00
11 июня в 09:00
2 670 за всё до 4 чел.
Концентрированный Нижний
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Концентрированный Нижний
Оценить многогранность города за 2 часа
Начало: На Большой Покровской
Завтра в 13:00
16 июня в 12:30
5 340 за всё до 10 чел.
Тематический гастротур по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Гастрономическое путешествие по Нижнему Новгороду
Погрузитесь в атмосферу настоящего гастрономического района, открывая лучшие местные заведения и блюда
Сегодня в 03:30
Завтра в 00:30
от 8 000 за всё до 35 чел.
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
307 отзывов
Главное в Нижнем: уникальный маршрут по набережным, площадям и улицам
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от исторических памятников до живописных видов. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
13 июня в 08:30
14 июня в 13:00
от 5 470 за всё до 7 чел.
Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
1.5 часа
271 отзыв
Театрализованный квест в Нижнем Новгороде: путешествие в историю
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию в прошлое Нижнего Новгорода в компании старого фонарщика и его друзей-актеров
Начало: Около Памятника Петру I
Сегодня в 17:00
Завтра в 19:30
19001 710 за человека
Нижний Новгород - «город грехов»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
134 отзыва
Тайны Нижнего: путешествие в мир грехов
Погрузитесь в атмосферу таинственного Нижнего Новгорода, открыв для себя его скрытые истории и забытые легенды
Начало: На улице Рождественская
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 5 800 за всё до 15 чел.
Кремль и Покровка (пешая 2 часа)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
181 отзыв
Пешая экскурсия по Кремлю и Покровке в Нижнем Новгороде: история и архитектура
За два часа пешей прогулки вы увидите сердце Нижнего Новгорода: Кремль, Покровскую улицу и узнаете их историческое значение
Начало: На улице Большая Покровская. Летом и в праздники б...
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
от 6 670 за всё до 15 чел.
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием
Начало: Ул Большая Покровская
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 7 чел.
Усатый-полосатый Нижний Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Усатый-полосатый Нижний Новгород: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому центру Нижнего Новгорода, открывая для себя кошачьи арт-объекты и истории. Завершите день в уютном котокафе
Начало: На Большой Покровской улице
16 июня в 11:00
22 июня в 11:00
3 800 за всё до 5 чел.
Нижний Новгород - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
542 отзыва
Нижний Новгород: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Начало: Ул. Большая Покровская
12 июня в 13:30
18 июня в 20:30
5 600 за всё до 5 чел.
Уходящая нижегородская старина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
83 отзыва
Уникальная экскурсия по деревянным домам Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, исследуя уникальную домовую резьбу и архитектуру деревянных домов
Начало: УЛ.Б. Покровская, 38а, у входа в кинотеатр «Орлено...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 6 чел.
Социалистический город ГАЗа (пешая 3 часа)
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
62 отзыва
Пешеходная экскурсия по Социалистическому городу ГАЗа: история и архитектура
Пройдите по историческим местам Социалистического города ГАЗа, узнайте о его создании, архитектуре и жизни рабочих
Начало: В районе метро «Парк культуры»
Завтра в 17:00
10 июня в 16:00
от 8 000 за всё до 5 чел.
О Нижнем Новгороде с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
О Нижнем Новгороде с любовью: Кремль, набережные, Большая Покровская
Посетите неприступный Кремль, прогуляйтесь по волжским набережным и главной пешеходной улице. Откройте для себя следы разных эпох и насладитесь видами на реку
Начало: По договорённости
21 июня в 10:30
23 июня в 10:30
6 000 за всё до 4 чел.
Нижегородский кремль: история, факты и предания
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
57 отзывов
Нижегородский кремль: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, посетив его сердце - Нижегородский кремль. Величественные виды и захватывающие рассказы ждут вас
Начало: У памятника Минину
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
4 500 за всё до 5 чел.
Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
🚶 Пешая
Квест
2 часа
266 отзывов
Историческая квест-игра в Нижегородском кремле: погружение в историю
Познайте историю Нижнего Новгорода через захватывающую игру. Вас ждут загадки, испытания и невероятные открытия
Начало: Кладовая Башня
10 июня в 11:00
12 июня в 10:00
от 7 800 за всё до 10 чел.
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
103 отзыва
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
Рассмотреть детали города и через них прочувствовать его глубже на авторской экскурсии
Начало: В районе площади Минина и Пожарского
11 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 6 670 за всё до 5 чел.
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
123 отзыва
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
Подробный и живой рассказ о стенах, башнях и главных памятниках Нижегородского Кремля
Начало: Центр города недалеко от Кремля
13 июня в 08:00
14 июня в 12:00
от 4 670 за всё до 6 чел.
Нижегородская ярмарка - «карман России»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
66 отзывов
Нижегородская Ярмарка: великолепие истории и архитектуры
Погрузитесь в атмосферу великой Нижегородской Ярмарки, где история и культура России оживают на берегах Оки и Волги
Начало: Площадь Ленина. У памятника В.И. Ленину
11 июня в 16:00
15 июня в 17:00
от 2 900 за всё до 10 чел.
Рождественская и Кожевенная: контрасты Старого Нижнего
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
67 отзывов
Рождественская и Кожевенная: контрасты Старого Нижнего
Прогулка по Рождественской и Кожевенной улицам Нижнего Новгорода. Истории о купцах, босяках и тайнах города
Начало: На площади Народного единства
12 июня в 08:00
13 июня в 17:00
2 670 за всё до 10 чел.
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
41 отзыв
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Присоединяйтесь к уникальной квест-экскурсии, которая объединяет театр и историю. Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода
Начало: Около Главного Ярмарочного дома
12 июня в 16:00
15 июня в 14:30
1 900 за человека
Захватывающий Нижний: от спиритических сеансов Даля до соляных афер
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
29 отзывов
Захватывающий Нижний: от спиритических сеансов Даля до соляных афер
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческому центру Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: На Верхне-Волжской набережной
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
от 5 800 за всё до 15 чел.
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
31 отзыв
Фотопрогулка по историческим местам Нижнего Новгорода с профессиональным фотографом
Приглашаем на фотопрогулку по Нижнему Новгороду. Узнайте историю города, посетите знаковые места и получите профессиональные фотографии
Начало: На площади Максима Горького
Завтра в 08:30
12 июня в 15:00
5 500 за всё до 2 чел.
Нижний Новгород в историях и лицах
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
48 отзывов
Нижний Новгород в историях и лицах - Групповая экскурсия
Познакомьтесь с Нижним Новгородом через удивительные истории и легенды. Пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: На ул. Большая Покровская
15 июня в 12:00
19 июня в 18:00
1 200 за человека
Дятловы горы (пешая 2 часа)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Пешая экскурсия по Дятловым горам Нижнего Новгорода: история и красоты
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, пройдя по Дятловым горам. Вас ждут уникальные пейзажи, архитектурные шедевры и неповторимая атмосфера
Начало: На улице Большая Покровская
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
от 6 670 за всё до 15 чел.
Нижний Новгород: история в лицах и судьбах
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
19 отзывов
Нижний Новгород: история в лицах и судьбах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, узнайте о знаменитых жителях и исторических событиях, прогуливаясь по старинным улицам и набережным
Начало: В центре Нижнего Новгорода
23 июня в 08:00
3 июля в 08:00
от 5 340 за всё до 10 чел.
Литературно-графичный маршрут
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Литературно-графичный маршрут в Нижнем Новгороде: путешествие по истории
Откройте для себя уникальный мир литературы и искусства Нижнего Новгорода, познакомьтесь с жизнью и творчеством знаменитых личностей
Начало: На площади Минина
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
от 3 800 за всё до 10 чел.
Тайные общества Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Тайные общества Нижнего Новгорода
Тамплиеры и провидцы, тайна кольца и зелёного абажура, а также секретный уговор с царём и не только
Начало: На пл. Горького (ст. метро Горьковская)
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
4 500 за всё до 10 чел.
Нижегородский бомонд: факты, легенды и слухи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
62 отзыва
Нижегородский бомонд: истории, факты и тайны города
Пройдитесь по следам нижегородского бомонда, узнайте их истории на экскурсии «Нижегородский бомонд»
Начало: На Большой Покровской улице
22 июня в 10:30
23 июня в 10:30
5 300 за всё до 6 чел.
Тёмная сторона Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
70 отзывов
Тёмная сторона Нижнего Новгорода: мистика и преступления в истории
Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок, раскрывая самые зловещие секреты Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Пл. Минина
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
5 300 за всё до 10 чел.
Назови мне своё имя: квест-знакомство с башнями Нижегородского кремля
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
28 отзывов
Квест-знакомство с башнями Кремля: путешествие в историю Нижнего Новгорода
Погрузитесь в увлекательное приключение по башням Нижегородского кремля и раскройте их тайные имена
Начало: Памятник Чкалова на площади Минина и Пожарского
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 800 за всё до 6 чел.
Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
23 отзыва
Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице
Полюбить историю во время захватывающей прогулки по центру города
Начало: На площади Народного Единства
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
1 500 за человека
Светлояр. В поисках Китеж-града
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Светлояр. В поисках Китеж-града
Загадки, предания и уникальные традиции в гармонии с природой - путешествие к удивительному озеру
23 июня в 08:00
5 июля в 08:00
от 6 000 за всё до 6 чел.
Нижегородский кремль - древнее сердце города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
67 отзывов
Нижегородский кремль: погружение в историю и легенды
Познайте историю Нижнего Новгорода через экскурсию в его древнее сердце - Нижегородский кремль, где каждый камень хранит свои тайны
Начало: Памятник Городовому. Улица Большая Покровская дом ...
16 июля в 08:00
19 июля в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Загадки улицы Рождественской
🚶 Пешая
Квест
2 часа
21 отзыв
Загадки улицы Рождественской
Квест-игра по старинному купеческому району Нижнего Новгорода
Начало: Площадь Маркина
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 7 800 за всё до 10 чел.
Мир Горького
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Экскурсия Мир Горького: Нижний Новгород глазами великого писателя
Путешествие в прошлое Нижнего Новгорода и жизнь Максима Горького. Уникальный шанс увидеть город сквозь историю и литературу
Начало: пл. Горького
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
от 5 100 за всё до 5 чел.
Нижегородский модерн
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
Нижегородский модерн: экскурсия по архитектурным шедеврам
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода начала XX века, исследуя шедевры модерна с профессиональным гидом
13 июня в 08:30
14 июня в 12:00
от 5 470 за всё до 6 чел.
Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его главной улице с экскурсоводом
Начало: Пл. Минина и Пожарского
13 июня в 08:00
14 июня в 12:30
4 670 за всё до 10 чел.
В древний Городец
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
Городец: путешествие в древнейший город Нижегородской области
Приглашаем на увлекательное путешествие по Городцу, где каждый уголок хранит истории веков и культурные традиции
17 июня в 08:00
22 июня в 08:00
6 670 за всё до 4 чел.
Нижний Новгород - столица граффити
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Нижний Новгород - столица граффити
Отыскать самые яркие образцы стрит-арта и узнать интересные факты о городе
Начало: Улица Ковалихинская
Сегодня в 17:30
13 июня в 12:30
5 500 за всё до 8 чел.
Нижний Новгород - город с купеческим размахом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Купеческий Нижний Новгород: путешествие в прошлое
Вас ждет увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с рассказами о жизни купцов
Начало: У церкви жен Мироносиц
12 июня в 15:30
13 июня в 17:30
3 450 за всё до 10 чел.
Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
13 отзывов
Венеция в Нижнем: историческая фотоэкскурсия
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, запечатлевая его красоту и историю в профессиональных фотографиях
Начало: На площади Ленина
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
76006 840 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • т
    таисия
    5 июня 2024
    Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
    Просто супер. Очень интересно. Очень вовлеченный гид
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Нижний Новгород - первое знакомство
    Спасибо большое, Виталию, за возможность прочувствовать атмосферу Нижнего Новгорода. Его экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональная. Очень рекомендую!
    Спасибо большое, Виталию, за возможность прочувствовать атмосферу Нижнего Новгорода. Его экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональнаяСпасибо большое, Виталию, за возможность прочувствовать атмосферу Нижнего Новгорода. Его экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональная
  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
    Отличная подача. экскурсию и гида можно смело рекомендовать
  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Нижний Новгород - первое знакомство
    Очень понравилась экскурсия, Виталий знаток своего дела, рекомендую всем
  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
    У нас был экскурсовод Евгений. Он очень хорошо провёл экскурсию. Знание материала отличное, приятное общение и политивный настрой. Рекомендую.
  • Л
    Лариса
    3 июня 2024
    Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
    Супер экскурсия! Прогулка прошла в лёгкой и непринуждённой обстановке. Фотогид Ольга мастер своего дела, и как рассказчик и как фотограф. Результат превзошёл все мои ожидания. Олечка Вы волшебница! Всем рекомендую!
  • М
    Михаил
    3 июня 2024
    Мистика и история Нижнего Новгорода
    Очень высоко оцениваю работу Павла Плюснина. Хороший уровень знаний, приятная манера изложения материала. Нам очень понравилось! Жаль, что только 2 дня в Нижнем Новгороде!
  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Нижний Новгород - первое знакомство
    Добрый день! Хотим поблагодарить Виталия за прекрасно проведенную экскурсию. Было очень интересно, информативно, живо и не скучно! Для первого знакомства с Нижним то, что надо! Рекомендую! Спасибо
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Нижний Новгород - столица граффити
    Очень благодарна Виктории за организацию экскурсии. У меня был очень нестандартный запрос, и я не думала, что кто-либо из гидов
    читать дальше

    возьмется его выполнять, а сама я, первый раз в жизни посещая Нижний Новгород, его бы осуществить не смогла. Я написала нескольким гидам, но откликнулась только Виктория - и сделала все именно так, как я бы того хотела. Также очень благодарна Ольге, которая была моим водителем и отчасти гидом - она не только отвезла меня и все мне показала, но также разнообразила экскурсию рассказом и показала другие достопримечательности, которые мы проезжали - мы были в той части города, которая далека от туристических троп, и это было особенно интересно. Она также очень живой, интересный и веселый человек, с которым легко найти общий язык. Ощущение было такое, как будто мы просто с подругой прокатились по городу и отлично провели время - и именно такого эффекта мне и хотелось. Большое спасибо, всем советую!

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Усатый-полосатый Нижний Новгород
    Легкая, ненавязчивая экскурсия позволила начать знакомство с городом и пообщаться с усатыми-полосатыми. Для семей с детьми идеально!)

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Нижний Новгород: стрит-арт в столице закатов
  2. Мистика и история Нижнего Новгорода
  3. Нижний Новгород сквозь века
  4. Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
  5. Нижегородский кремль: факты и мифы
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
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