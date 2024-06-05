1 чел.
По популярности
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
Популярное предложение
Стрит-арт Нижнего Новгорода: искусство на улицах
Погрузитесь в мир уличного искусства Нижнего Новгорода, открыв для себя уникальные работы знаменитых художников
Начало: В районе сквера им. Свердлова
14 июня в 14:00
15 июня в 12:00
18001 440₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Мистика и история Нижнего: индивидуальный тур
Откройте для себя мистические и исторические тайны Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: около Кремля
11 июня в 16:00
15 июня в 17:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Исторический Нижний: путеводитель по векам
Откройте для себя уникальную историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улицам и кремлю
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
4 700₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Популярное предложение
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода: от древних времен до наших дней. Вас ждет путешествие по кремлю и его окрестностям
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Нижегородский кремль: факты и мифы
Познакомиться с историей средневековой крепости и раскрыть кремлевские тайны
Начало: На площади Минина
Завтра в 11:00
11 июня в 09:00
2 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Концентрированный Нижний
Оценить многогранность города за 2 часа
Начало: На Большой Покровской
Завтра в 13:00
16 июня в 12:30
5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическое путешествие по Нижнему Новгороду
Погрузитесь в атмосферу настоящего гастрономического района, открывая лучшие местные заведения и блюда
Сегодня в 03:30
Завтра в 00:30
от 8 000₽ за всё до 35 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Главное в Нижнем: уникальный маршрут по набережным, площадям и улицам
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от исторических памятников до живописных видов. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
13 июня в 08:30
14 июня в 13:00
от 5 470₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Театрализованный квест в Нижнем Новгороде: путешествие в историю
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию в прошлое Нижнего Новгорода в компании старого фонарщика и его друзей-актеров
Начало: Около Памятника Петру I
Сегодня в 17:00
Завтра в 19:30
19001 710₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тайны Нижнего: путешествие в мир грехов
Погрузитесь в атмосферу таинственного Нижнего Новгорода, открыв для себя его скрытые истории и забытые легенды
Начало: На улице Рождественская
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 5 800₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешая экскурсия по Кремлю и Покровке в Нижнем Новгороде: история и архитектура
За два часа пешей прогулки вы увидите сердце Нижнего Новгорода: Кремль, Покровскую улицу и узнаете их историческое значение
Начало: На улице Большая Покровская. Летом и в праздники б...
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
от 6 670₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием
Начало: Ул Большая Покровская
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Усатый-полосатый Нижний Новгород: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому центру Нижнего Новгорода, открывая для себя кошачьи арт-объекты и истории. Завершите день в уютном котокафе
Начало: На Большой Покровской улице
16 июня в 11:00
22 июня в 11:00
3 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижний Новгород: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Начало: Ул. Большая Покровская
12 июня в 13:30
18 июня в 20:30
5 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная экскурсия по деревянным домам Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, исследуя уникальную домовую резьбу и архитектуру деревянных домов
Начало: УЛ.Б. Покровская, 38а, у входа в кинотеатр «Орлено...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная экскурсия по Социалистическому городу ГАЗа: история и архитектура
Пройдите по историческим местам Социалистического города ГАЗа, узнайте о его создании, архитектуре и жизни рабочих
Начало: В районе метро «Парк культуры»
Завтра в 17:00
10 июня в 16:00
от 8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
О Нижнем Новгороде с любовью: Кремль, набережные, Большая Покровская
Посетите неприступный Кремль, прогуляйтесь по волжским набережным и главной пешеходной улице. Откройте для себя следы разных эпох и насладитесь видами на реку
Начало: По договорённости
21 июня в 10:30
23 июня в 10:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский кремль: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, посетив его сердце - Нижегородский кремль. Величественные виды и захватывающие рассказы ждут вас
Начало: У памятника Минину
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Историческая квест-игра в Нижегородском кремле: погружение в историю
Познайте историю Нижнего Новгорода через захватывающую игру. Вас ждут загадки, испытания и невероятные открытия
Начало: Кладовая Башня
10 июня в 11:00
12 июня в 10:00
от 7 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
Рассмотреть детали города и через них прочувствовать его глубже на авторской экскурсии
Начало: В районе площади Минина и Пожарского
11 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 6 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
Подробный и живой рассказ о стенах, башнях и главных памятниках Нижегородского Кремля
Начало: Центр города недалеко от Кремля
13 июня в 08:00
14 июня в 12:00
от 4 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородская Ярмарка: великолепие истории и архитектуры
Погрузитесь в атмосферу великой Нижегородской Ярмарки, где история и культура России оживают на берегах Оки и Волги
Начало: Площадь Ленина. У памятника В.И. Ленину
11 июня в 16:00
15 июня в 17:00
от 2 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Рождественская и Кожевенная: контрасты Старого Нижнего
Прогулка по Рождественской и Кожевенной улицам Нижнего Новгорода. Истории о купцах, босяках и тайнах города
Начало: На площади Народного единства
12 июня в 08:00
13 июня в 17:00
2 670₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Присоединяйтесь к уникальной квест-экскурсии, которая объединяет театр и историю. Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода
Начало: Около Главного Ярмарочного дома
12 июня в 16:00
15 июня в 14:30
1 900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Захватывающий Нижний: от спиритических сеансов Даля до соляных афер
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческому центру Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: На Верхне-Волжской набережной
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
от 5 800₽ за всё до 15 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по историческим местам Нижнего Новгорода с профессиональным фотографом
Приглашаем на фотопрогулку по Нижнему Новгороду. Узнайте историю города, посетите знаковые места и получите профессиональные фотографии
Начало: На площади Максима Горького
Завтра в 08:30
12 июня в 15:00
5 500₽ за всё до 2 чел.
Групповая
2.5 часа
Нижний Новгород в историях и лицах - Групповая экскурсия
Познакомьтесь с Нижним Новгородом через удивительные истории и легенды. Пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: На ул. Большая Покровская
15 июня в 12:00
19 июня в 18:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Пешая экскурсия по Дятловым горам Нижнего Новгорода: история и красоты
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, пройдя по Дятловым горам. Вас ждут уникальные пейзажи, архитектурные шедевры и неповторимая атмосфера
Начало: На улице Большая Покровская
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
от 6 670₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
5 часов
Нижний Новгород: история в лицах и судьбах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, узнайте о знаменитых жителях и исторических событиях, прогуливаясь по старинным улицам и набережным
Начало: В центре Нижнего Новгорода
23 июня в 08:00
3 июля в 08:00
от 5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Литературно-графичный маршрут в Нижнем Новгороде: путешествие по истории
Откройте для себя уникальный мир литературы и искусства Нижнего Новгорода, познакомьтесь с жизнью и творчеством знаменитых личностей
Начало: На площади Минина
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
от 3 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайные общества Нижнего Новгорода
Тамплиеры и провидцы, тайна кольца и зелёного абажура, а также секретный уговор с царём и не только
Начало: На пл. Горького (ст. метро Горьковская)
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский бомонд: истории, факты и тайны города
Пройдитесь по следам нижегородского бомонда, узнайте их истории на экскурсии «Нижегородский бомонд»
Начало: На Большой Покровской улице
22 июня в 10:30
23 июня в 10:30
5 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тёмная сторона Нижнего Новгорода: мистика и преступления в истории
Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок, раскрывая самые зловещие секреты Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Пл. Минина
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
5 300₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Квест-знакомство с башнями Кремля: путешествие в историю Нижнего Новгорода
Погрузитесь в увлекательное приключение по башням Нижегородского кремля и раскройте их тайные имена
Начало: Памятник Чкалова на площади Минина и Пожарского
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице
Полюбить историю во время захватывающей прогулки по центру города
Начало: На площади Народного Единства
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Светлояр. В поисках Китеж-града
Загадки, предания и уникальные традиции в гармонии с природой - путешествие к удивительному озеру
23 июня в 08:00
5 июля в 08:00
от 6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский кремль: погружение в историю и легенды
Познайте историю Нижнего Новгорода через экскурсию в его древнее сердце - Нижегородский кремль, где каждый камень хранит свои тайны
Начало: Памятник Городовому. Улица Большая Покровская дом ...
16 июля в 08:00
19 июля в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Загадки улицы Рождественской
Квест-игра по старинному купеческому району Нижнего Новгорода
Начало: Площадь Маркина
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 7 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия Мир Горького: Нижний Новгород глазами великого писателя
Путешествие в прошлое Нижнего Новгорода и жизнь Максима Горького. Уникальный шанс увидеть город сквозь историю и литературу
Начало: пл. Горького
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
от 5 100₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижегородский модерн: экскурсия по архитектурным шедеврам
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода начала XX века, исследуя шедевры модерна с профессиональным гидом
13 июня в 08:30
14 июня в 12:00
от 5 470₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его главной улице с экскурсоводом
Начало: Пл. Минина и Пожарского
13 июня в 08:00
14 июня в 12:30
4 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Городец: путешествие в древнейший город Нижегородской области
Приглашаем на увлекательное путешествие по Городцу, где каждый уголок хранит истории веков и культурные традиции
17 июня в 08:00
22 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижний Новгород - столица граффити
Отыскать самые яркие образцы стрит-арта и узнать интересные факты о городе
Начало: Улица Ковалихинская
Сегодня в 17:30
13 июня в 12:30
5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Купеческий Нижний Новгород: путешествие в прошлое
Вас ждет увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с рассказами о жизни купцов
Начало: У церкви жен Мироносиц
12 июня в 15:30
13 июня в 17:30
3 450₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Венеция в Нижнем: историческая фотоэкскурсия
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, запечатлевая его красоту и историю в профессиональных фотографиях
Начало: На площади Ленина
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
76006 840₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ттаисия5 июня 2024Просто супер. Очень интересно. Очень вовлеченный гид
- ООльга4 июня 2024Спасибо большое, Виталию, за возможность прочувствовать атмосферу Нижнего Новгорода. Его экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональная. Очень рекомендую!
- ААнастасия4 июня 2024Отличная подача. экскурсию и гида можно смело рекомендовать
- ЕЕвгения4 июня 2024Очень понравилась экскурсия, Виталий знаток своего дела, рекомендую всем
- ИИгорь3 июня 2024У нас был экскурсовод Евгений. Он очень хорошо провёл экскурсию. Знание материала отличное, приятное общение и политивный настрой. Рекомендую.
- ЛЛариса3 июня 2024Супер экскурсия! Прогулка прошла в лёгкой и непринуждённой обстановке. Фотогид Ольга мастер своего дела, и как рассказчик и как фотограф. Результат превзошёл все мои ожидания. Олечка Вы волшебница! Всем рекомендую!
- ММихаил3 июня 2024Очень высоко оцениваю работу Павла Плюснина. Хороший уровень знаний, приятная манера изложения материала. Нам очень понравилось! Жаль, что только 2 дня в Нижнем Новгороде!
- ГГалина3 июня 2024Добрый день! Хотим поблагодарить Виталия за прекрасно проведенную экскурсию. Было очень интересно, информативно, живо и не скучно! Для первого знакомства с Нижним то, что надо! Рекомендую! Спасибо
- ООльга3 июня 2024Очень благодарна Виктории за организацию экскурсии. У меня был очень нестандартный запрос, и я не думала, что кто-либо из гидов
- ИИрина3 июня 2024Легкая, ненавязчивая экскурсия позволила начать знакомство с городом и пообщаться с усатыми-полосатыми. Для семей с детьми идеально!)
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Пешеходные»
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