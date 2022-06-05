Город над Волгой и Окой

2 день

Одна из трёх экскурсий на выбор (Большое Болдино / Арзамас, Пешелань или в период с мая по октябрь - Шереметевский замок и оз. Светлояр)

ВАЖНО! При закрытии пещер Пешелань экскурсия может быть заменена на аналогичную по стоимости и объёму услуг. Подробнее о возможности проведения экскурсии на конкретные даты уточняйте при бронировании.

«Большое Болдино – по Пушкинским местам»

Завтрак в гостинице.

7:10 – сбор в холле гостиницы на экскурсию.

Экскурсия в музей – заповедник А. С. Пушкина «Болдино».

Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» – одно из самых знаменитых пушкинских мест России.

В старинном селе Большое Болдино Нижегородской губернии находится родовая усадьба поэта – памятник культуры федерального значения.

Здесь сохранился подлинный господский дом, где жил поэт, приезжая в Болдино, восстановлены флигель (вотчинная контора) и хозяйственные постройки, а также усадебный парк со старинными прудами и деревьями, оставшимися с пушкинских времен.

Неторопливая прогулка по старинным паркам позволит почувствовать очарование той далёкой эпохи, прикоснуться к тайне пушкинского вдохновения.

Экспозиция дома-музея посвящена пребыванию Пушкина в Большом Болдино.

В комнатах, где останавливался поэт, воссозданы интерьеры, которые позволяют представить атмосферу его болдинского жилья.

Весь комплекс усадьбы воссоздан на основе архивных документов и данных археологических раскопок, была отреставрирована каменная церковь Успения, которая строилась еще дедом Александра Сергеевича Пушкина и была освящена в год рождения будущего поэта.

Свободное время для питания.

В окрестностях Болдина на шести глубоких оврагах находится живописная роща Лучинник.

По преданию, она была любимым местом прогулок поэта.

Вы посетите село Львовка, усадьба в котором также входит в мемориальный комплекс музея-заповедника.

Со времен ее последнего владельца, сына поэта Александра Александровича Пушкина, сохранились дом, аллеи усадебного парка, церковно-приходская школа, частично уцелевшая деревянная церковь Святого Александра Невского.

20:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.

2. Шереметевский замок + оз. Светлояр (э кскурсия предлагается в период с мая по октябрь)

Завтрак в гостинице.

7:00 - сбор в холле гостиницы на экскурсию.

Экскурсия в Шереметевский замок + оз. Светлояр.

Экскурсия по Шереметевскому замку.

Замок Шереметева называют «жемчужиной Поволжья». С зубчатыми башнями и цветными витражами, он похож на средневековый и привлекает своей своеобразной красотой. Этот замок удивителен, прежде всего, своей родословной. Его владельцами были Василий Петрович и Ольга Дмитриевна Шереметевы — потомки известного рода. Ольга приходилась родной сестрой Михаилу Скобелеву — генералу, знаменитому герою Шипки.

Замок, возведенный по проекту немецкого архитектора Рудольфа Мюллера в стиле поздней неоготики, имеет также черты готического, восточного, романского и древнерусского стилей.

Сочетание красного и черного кирпича с белокаменными деталями просто завораживает. Южный вход ведет в зимний сад со стеклянным куполом.

Комнаты замка имели собственное назначение. Среди них известный кабинет генерала Скобелева с богатейшей коллекцией оружия.

Интерьер другого зала, исполненного в восточном стиле, напоминал персидский.

В нем сохранились цветные мраморные колонны, привезенные из Италии, на инструктированном цветном мраморном полу — арабские росписи.

Есть также Картинная галерея, Дубовая комната. Как правило, все бывшие господские комнаты связывали между собой специальные переходы с винтовыми лестницами.

В усадьбе Шереметевых большая парковая зона, на её территории находится Михайло-Архангельский собор, который восхищает своей архитектурой и убранством.

Свободное время для питания.

Переезд в с. Владимирское.

Озеро Светлояр – это один из самых фантастических уголков Нижегородской области, памятник природы федерального значения.

Его глубина достигает 36 метров, это самое глубокое озеро Нижегородской области. Ученые до сих пор не могут определиться с точным происхождением объекта.

Одна из легенд – это загадочное погружение града Китежа, который упорно противостоял войскам хана. Вы можете обойти озеро, загадав желание, погулять по территории или просто искупаться.

21:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.

3. «Арзамас + Пешелань».

«Путешествие в подземное царство».

Завтрак в гостинице.

8:00 – сбор в холле гостиницы на экскурсию..

Экскурсия в Арзамас + Пешелань

Экскурсия в музей геологии и спелеологии.

«И еще есть пещеры, именуемые «особыми», где нет проистечения времени, и, человек, попавший туда, может попасть в другое время и даже в другую пещеру на другом конце света» - так сказано в старинном трактате.

Мы не обещаем, что вы окажетесь в другой эпохе, если посетите единственный в России подземный музей, но сюрпризы в чудесном подземном лабиринте, как и во всем путешествии, поджидают вас на каждом шагу.

Подготовила их сама природа.

Вы узнаете много нового, интересного.

В Пешелани, в действующей шахте на глубине 70 метров создан удивительный музей.

Необычное начинается уже на поверхности, у подножья гипсовой горы.

Вы облачаетесь в непривычную одежду: шахтерскую куртку, каску с фонариком и спускаетесь в таинственный подземный мир. Величественная хозяйка белой горы откроет перед вами свои сокровища.

Здесь уникальная коллекция минералов, диковинные поделки из камня, созданные народными умельцами.

Через несколько метров – встреча с далеким прошлым: стоянка человека каменного века, образцы древней наскальной живописи.

Как-то неожиданно возникает звук падающей воды и вас буквально завораживает вид подземного озера и водопада.

Непередаваемое чувство вызывает абсолютно черная шунгитовая комната.

В ней, как и во всем музее, не покидает чувство сопричастности к чему-то неведомому, загадочному.

Если вы реалист, то найдете всему объяснение, если вы романтик - вы ощутите дыхание тайны.

Переезд в Арзамас.

Обзорная экскурсия по Арзамасу.

Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на соборной площади, недаром она так называется.

Величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор и церковь живоносного источника, и комплекс Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «избавление от бед».

Свободное время для питания.

17:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.