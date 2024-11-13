Профессиональный фотограф со стажем более 10-ти лет с радостью проведет для вас фотопрогулку и покажет вам город таким, чтобы вам захотелось вернуться сюда ещё и ещё! А также подскажет лучшие
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание фото-прогулкиГород древний, город славный Нижний Новгород — удивительный город, который раскинулся на слиянии двух великих рек — Волги и Оки. В нём сочетаются таинственная старина и современные технологии. Мы прогуляемся с вами по центру Нижнего Новгорода и увидим самые яркие его достопримечательности. А также зайдём туда, куда обычно не водят на стандартных экскурсиях, чтобы сделать для вас атмосферные фотографии. Ну что, совместим приятное с полезным? Важная информация: Организационные детали:
- Можно с детьми.
- Вы получите около 40 фотографий в авторской обработке (в виде ссылки на Яндекс. Диск) в течение 2-х дней после прогулки.
- Фотопрогулка рассчитана на 1-2 человек. Можно провести и для большего количества людей: доплата 1000 рублей за человека.
- Начало экскурсии – площадь Горького. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.
- Напишите мне в личные сообщения, и мы обо всём договоримся!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Большая Покровская
- Кремль и его территория, вечный огонь, обзорная площадка
- Площадь Минина и Пожарского
- Памятник Чкалову
- Чкаловская лестница
- Нижневолжская набережная
Что включено
- Услуги профессионального фотографа
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Напитки и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Нижний Новгород, площадь Максима Горького, дом 2
Завершение: Нижне-Волжская набережная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Спасибо
- Что выбрали и забронировали фотопрогулку по Нижнему Новгороду! Впереди вас ждут новые впечатления и эмоции. Я постараюсь сделать максимум для того
- Чтобы вам было комфортно и легко со мной
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.