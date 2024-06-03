Фотосессии в Нижнем Новгороде с личным фотографом

Найдено 4 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Нижнем Новгороде, цены от 3 850 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
31 отзыв
Фотопрогулка по историческим местам Нижнего Новгорода с профессиональным фотографом
Приглашаем на фотопрогулку по Нижнему Новгороду. Узнайте историю города, посетите знаковые места и получите профессиональные фотографии
Начало: На площади Максима Горького
«Я могу провести фотопрогулку для большего количества человек — доплата составит 1000 руб»
Завтра в 08:30
12 июня в 15:00
5 500 за всё до 2 чел.
Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
13 отзывов
Венеция в Нижнем: историческая фотоэкскурсия
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, запечатлевая его красоту и историю в профессиональных фотографиях
Начало: На площади Ленина
«Наша фотоэкскурсия начнётся у памятника Ленину»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
76006 840 за всё до 4 чел.
Фотоэкскурсия по Нижегородскому кремлю
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
43 отзыва
Фото-прогулка по историческому центру Нижнего Новгорода
Исследуйте древний Нижегородский кремль и запечатлейте его историю в вашей фото-прогулке с личным гидом-фотографом
Начало: На площади Минина и Пожарского
«Мы можем организовать фотопрогулку для большего числа человек, доплата составит 1000 руб»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
68006 120 за всё до 4 чел.
Нижний Новгород в объективе: экскурсия по городу и Музею русской фотографии
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
1 отзыв
Нижний Новгород в объективе: экскурсия по городу и Музею русской фотографии
Увидеть прошлое на старинных снимках, узнать о развитии фотографии и сделать удачные фото
Начало: На площади Минина и Пожарского
«По желанию можно включить в экскурсию посещение галереи «Кладовка» — душевное место для фотосессии»
11 июня в 09:30
14 июня в 09:30
3 850 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    3 июня 2024
    Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
    Супер экскурсия! Прогулка прошла в лёгкой и непринуждённой обстановке. Фотогид Ольга мастер своего дела, и как рассказчик и как фотограф. Результат превзошёл все мои ожидания. Олечка Вы волшебница! Всем рекомендую!
  • Е
    Елизавета
    1 июня 2024
    Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
    Спасибо Екатерине за интересную и позновательную прогулку, время пролетело незаметно, а фотографии восхитительные)
    Спасибо Екатерине за интересную и позновательную прогулку, время пролетело незаметно, а фотографии восхитительные)Спасибо Екатерине за интересную и позновательную прогулку, время пролетело незаметно, а фотографии восхитительные)
  • Ю
    Юлия
    30 мая 2024
    Фотоэкскурсия по Нижегородскому кремлю
    Супер! Спасибо!
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
    Были на прогулке с маленьким ребенком. 1.5 часа пролетели незаметно. Екатерина нашла общий язык и со взрослыми, и с ребенком.
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    Очень улыбчивая и общительная. Не было утомительных рассказов из истории Нижнего Новгорода, но при этом основные моменты она всё же рассказала и они остались в памяти и на снимках. Прогулку, несомненно, рекомендую!

  • М
    Марина
    9 мая 2024
    Фотоэкскурсия по Нижегородскому кремлю
    Приятная экскурсия с Константином. Интересная подача, гибкий подход, позитив, да еще и фотосессия. Рекомендую 👌
    Приятная экскурсия с Константином. Интересная подача, гибкий подход, позитив, да еще и фотосессия. Рекомендую 👌Приятная экскурсия с Константином. Интересная подача, гибкий подход, позитив, да еще и фотосессия. Рекомендую 👌Приятная экскурсия с Константином. Интересная подача, гибкий подход, позитив, да еще и фотосессия. Рекомендую 👌
  • Т
    Татьяна
    8 мая 2024
    Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
    Экскурсия запомнится надолго! Фотографии отличные! Спасибо!
  • П
    Павел
    7 мая 2024
    Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке
    Локации для фотосессии идеальные. Главное, чтобы повезло с погодой. И нужно понимать, что это больше всё-таки фотосессия, а не экскурсия. Информации достаточно, основные факты об объектах по ходу движения изложены. Фото получены оперативно через 5 дней после мероприятия. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    4 мая 2024
    Фотоэкскурсия по Нижегородскому кремлю
    Замечательная экскурсия по Кремлю. Константин замечательный гид и рассказчик, внимательный, доброжелательный. Экскурсия была познавательной и интересной, места доя фотосессии выбраны очень профессионально, получились замечательные фото, память на всю жизнь! Рекомендуем Константина, однозначно!
  • Н
    Наталья
    25 сентября 2022
    Нижний Новгород в объективе: экскурсия по городу и Музею русской фотографии
    Экскурсия и фотосессия 2в1 отличный формат индивидуальной экскурсии, только возможно необходимо тогда закладывать чуть больше времени, что бы успеть пройти важные достопримечательности, послушать экскурсовода и сделать красивые фото. В остальном Надежда очень приятный и интересный рассказчик.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Фотопрогулки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
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  3. Фотоэкскурсия по Нижегородскому кремлю
  4. Нижний Новгород в объективе: экскурсия по городу и Музею русской фотографии
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 3 850 до 6 840 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Нижнего Новгорода, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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