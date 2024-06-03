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Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по историческим местам Нижнего Новгорода с профессиональным фотографом
Приглашаем на фотопрогулку по Нижнему Новгороду. Узнайте историю города, посетите знаковые места и получите профессиональные фотографии
Начало: На площади Максима Горького
«Я могу провести фотопрогулку для большего количества человек — доплата составит 1000 руб»
Завтра в 08:30
12 июня в 15:00
5 500₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Венеция в Нижнем: историческая фотоэкскурсия
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, запечатлевая его красоту и историю в профессиональных фотографиях
Начало: На площади Ленина
«Наша фотоэкскурсия начнётся у памятника Ленину»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
76006 840₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фото-прогулка по историческому центру Нижнего Новгорода
Исследуйте древний Нижегородский кремль и запечатлейте его историю в вашей фото-прогулке с личным гидом-фотографом
Начало: На площади Минина и Пожарского
«Мы можем организовать фотопрогулку для большего числа человек, доплата составит 1000 руб»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
68006 120₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Нижний Новгород в объективе: экскурсия по городу и Музею русской фотографии
Увидеть прошлое на старинных снимках, узнать о развитии фотографии и сделать удачные фото
Начало: На площади Минина и Пожарского
«По желанию можно включить в экскурсию посещение галереи «Кладовка» — душевное место для фотосессии»
11 июня в 09:30
14 июня в 09:30
3 850₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса3 июня 2024Супер экскурсия! Прогулка прошла в лёгкой и непринуждённой обстановке. Фотогид Ольга мастер своего дела, и как рассказчик и как фотограф. Результат превзошёл все мои ожидания. Олечка Вы волшебница! Всем рекомендую!
- ЕЕлизавета1 июня 2024Спасибо Екатерине за интересную и позновательную прогулку, время пролетело незаметно, а фотографии восхитительные)
- ЮЮлия30 мая 2024Супер! Спасибо!
- ООльга26 мая 2024Были на прогулке с маленьким ребенком. 1.5 часа пролетели незаметно. Екатерина нашла общий язык и со взрослыми, и с ребенком.
- ММарина9 мая 2024Приятная экскурсия с Константином. Интересная подача, гибкий подход, позитив, да еще и фотосессия. Рекомендую 👌
- ТТатьяна8 мая 2024Экскурсия запомнится надолго! Фотографии отличные! Спасибо!
- ППавел7 мая 2024Локации для фотосессии идеальные. Главное, чтобы повезло с погодой. И нужно понимать, что это больше всё-таки фотосессия, а не экскурсия. Информации достаточно, основные факты об объектах по ходу движения изложены. Фото получены оперативно через 5 дней после мероприятия. Рекомендую!
- ННаталья4 мая 2024Замечательная экскурсия по Кремлю. Константин замечательный гид и рассказчик, внимательный, доброжелательный. Экскурсия была познавательной и интересной, места доя фотосессии выбраны очень профессионально, получились замечательные фото, память на всю жизнь! Рекомендуем Константина, однозначно!
- ННаталья25 сентября 2022Экскурсия и фотосессия 2в1 отличный формат индивидуальной экскурсии, только возможно необходимо тогда закладывать чуть больше времени, что бы успеть пройти важные достопримечательности, послушать экскурсовода и сделать красивые фото. В остальном Надежда очень приятный и интересный рассказчик.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Фотопрогулки»
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