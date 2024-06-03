Л Лариса Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке Супер экскурсия! Прогулка прошла в лёгкой и непринуждённой обстановке. Фотогид Ольга мастер своего дела, и как рассказчик и как фотограф. Результат превзошёл все мои ожидания. Олечка Вы волшебница! Всем рекомендую!

Е Елизавета Фотопрогулка по Нижнему Новгороду Спасибо Екатерине за интересную и позновательную прогулку, время пролетело незаметно, а фотографии восхитительные)

Ю Юлия Фотоэкскурсия по Нижегородскому кремлю Супер! Спасибо!

О Ольга Фотопрогулка по Нижнему Новгороду читать дальше Очень улыбчивая и общительная. Не было утомительных рассказов из истории Нижнего Новгорода, но при этом основные моменты она всё же рассказала и они остались в памяти и на снимках. Прогулку, несомненно, рекомендую! Были на прогулке с маленьким ребенком. 1.5 часа пролетели незаметно. Екатерина нашла общий язык и со взрослыми, и с ребенком.

М Марина Фотоэкскурсия по Нижегородскому кремлю Приятная экскурсия с Константином. Интересная подача, гибкий подход, позитив, да еще и фотосессия. Рекомендую 👌

Т Татьяна Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке Экскурсия запомнится надолго! Фотографии отличные! Спасибо!

П Павел Венеция в Нижнем Новгороде: фотоэкскурсия по Стрелке Локации для фотосессии идеальные. Главное, чтобы повезло с погодой. И нужно понимать, что это больше всё-таки фотосессия, а не экскурсия. Информации достаточно, основные факты об объектах по ходу движения изложены. Фото получены оперативно через 5 дней после мероприятия. Рекомендую!

Н Наталья Фотоэкскурсия по Нижегородскому кремлю Замечательная экскурсия по Кремлю. Константин замечательный гид и рассказчик, внимательный, доброжелательный. Экскурсия была познавательной и интересной, места доя фотосессии выбраны очень профессионально, получились замечательные фото, память на всю жизнь! Рекомендуем Константина, однозначно!