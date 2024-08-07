Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по городу. Стрелка. Нижегородский кремль. Большая Покровская улица. Музей «Усадьба Рукавишниковых»
Заселение после экскурсионной программы (возможно раннее заселение за доп. плату).
Если приезжаете в Нижний Новгород рано, можно самостоятельно отвезти свои вещи в камеру хранения Вашей гостиницы и подъехать к 11:25 к месту сбора группы на площади Ленина у памятника Ленина.
11:00-11:20 Встреча с представителем туроператора на ж/д вокзале.
Место встречи с представителем туроператора в центральном зале вокзала, у киоска с сувенирами слева от выхода.
Посадка в автобус. Вещи в автобус.
11:25 Самостоятельное прибытие на пл. Ленина.
Встреча с представителем туроператора.
Посадка в автобус.
11:30 Выезд на экскурсионную программу.
Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу.
В ходе экскурсии Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов.
Вы увидите место, где сливаются две великих реки – Волга и Ока.
Место слияния называется Стрелкой.
Нижний Новгород известен как столица Нижегородско-Суздальского княжества, родина народного ополчения 1612 года, купеческая столица, символом которой остается Нижегородская ярмарка.
Недалеко от ярмарки вы увидите монументальный собор Александра Невского.
В экскурсии у Вас будет возможность полюбоваться купеческими особняками, доходными домами на Рождественской, Нижневолжской набережной, увидеть знаменитые площади города и памятники К. Минина и Д. Пожарскому, М. Горькому, В. Чкалову.
Наша экскурсия продолжится по территории Нижегородского Кремля.
Здесь вы перенесетесь в город-крепость и познакомитесь с историей создания древнего фортификационного сооружения, с легендами и преданиями, которыми овеяно строительство башен нижегородского кремля.
В ходе прогулки по территории кремля можно увидеть: памятник основателям города – Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, кадетский аракчеевский корпус, здание-самолет ("Дом советов"), Губернаторский дом, аллею-выставку военной техники под открытым небом "Горьковчане -фронту".
14:30 Обед в кафе города.
15:30 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская.
Совершить променад по Большой Покровской – разве можно отказать себе в этом удовольствии?
Сюда нижегородцы приходят больше двухсот лет, чтобы других посмотреть и себя показать, послушать уличных музыкантов, загадать желание у бронзовой Веселой Козы, полюбоваться старинными зданиями, а заодно прикупить подарков себе и всем домашним в уникальном центре «Художественные промыслы».
Большая Покровская улица – одна из самых старинных улиц Нижнего Новгорода.
Названа она так по церкви Покрова Пресвятой Богородицы, стоявшей на ней.
Улица связывает между собой 4 главные площади города: площадь Минина и Пожарского, Театральную площадь, площади Горького и Лядова.
Эту улицу можно назвать музеем под открытым небом, так как архитектура ее хранит память о купеческом Нижнем Новгороде.
Также на Большой Покровской находится величественное здание Центрального банка, больше похожее на замок.
"Покровка" – пешеходная улица, протяженностью 2 км 230 метров, закрытая для движения по ней транспорта.
16:30 Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых».
Здание музея поистине царский дворец как снаружи, так и внутри.
Фасад украшен ангелочками и кариатидами.
Великолепная кованая решётка ворот ведущих во двор здания.
Внутри восхищает парадная лестница, бальный зал, декор потолка и стен.
17:30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина.
Посадка в автобус.
Трансфер в гостиницу.
Самостоятельное заселение.
Свободное время.
Ужин по желанию (оплачивается отдельно, 1000 руб.)
19:00 Речная прогулка 1,5 часа для желающих посмотреть на город со стороны реки. Оплачивается дополнительно, стоимость 800 рублей с человека, заказ при покупке тура, возвращение в гостиницу самостоятельно (вечерние прогулки по пт-сб проводятся до 24.05.24, далее предлагаем теплоходные прогулки по воскресеньям или в другое время, например, при приобретении дополнительных ночей проживания или в будние дни, расписание уточняйте при бронировании).
Городец
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Вещи в автобус.
09:00 Отправление из Нижнего Новгорода от пл. Ленина, памятник Ленину.
Переезд в Городец.
Ориентировочное время в пути 1 час (63 км).
10:00 Прибытие в Городец.
На левом берегу Волги расположился самый древний город Нижегородской области, одна из уникальных жемчужин малых городов России – Городец.
Приглашаем Вас посетить город таинственных легенд и сказаний, город с богатейшим культурным наследием и удивительной природой, музей под открытым небом.
Посетив его, Вы непременно почувствуете тихий, неспешный уклад жизни этого волжского города, его особую красоту и гармонию.
Обзорная экскурсия по исторической части Городца.
Вы пройдете по центральным улицам этого яркого сказочного городка с его неповторимыми каменными купеческими домами и деревянными избами с затейливой резьбой, ставнями и наличниками.
Вы увидите памятник Александру Невскому на набережной, охватите взором Волжские просторы с высокого берега.
11:00 С историей местного сладкого промысла Вас познакомит музей "Городецкий пряник".
В старинной купеческой усадьбе И. А. Петелина, вы сможете познакомиться с историей и секретами сладкого промысла Городца, узнать о династиях мастеров-пряничников, увидеть старинные пряничные доски и познакомиться с традициями русского чаепития, историей русского самовара.
Его главные экспонаты – старинные и современные печатные доски, а также выделанные с них пряники.
Благодаря доскам, пряники были и остаются не только вкусной выпечкой, но и настоящими произведениями искусства.
Штучные и разгонные,"хоромные" и почетные,"даровые" и обрядные, пряники-великаны…
На них красуются петухи, павлины, двуглавые орлы, райские Сирины и Алконосты.
12:00 Театрализованная программа "В гостях у Облаевых".
Успех этой программы состоит в том, что участники попадают в «маленький театр», где имеют место яркие и красочные образы, а интерактивность предполагает тесное взаимодействие с посетителями и вовлечение их в действия, будь то ребёнок или взрослый.
Во время театрализованной экскурсии «В гостях у Облаевых» произойдёт знакомство с хозяевами данной усадьбы и нравами купечества Городца.
Все театрализованные инсценировки основаны на реальности той эпохи и подтверждаются газетой «Волгарь».
13:00 Обед.
14:30 Музей Александра Невского.
Путешествие посетителей по средневековой Руси сопровождают световые и анимационные мультимедийные технологии дополненной реальности, которые придают экскурсии вид захватывающего путешествия в прошлое.
Среди наиболее ценных экспонатов — вислая свинцовая печать и подлинный княжеский шлем XII–XIV веков.
Шесть тематических залов («Летописцы», «Нашествие», «Городец», «Александр Невский», «Монашеская келья» и «Наследие») раскрывают роль личности Александра Невского в истории Древней Руси, а также знакомят гостей со средневековым прошлым Городца и летописями.
Свободное время для покупки сувениров.
16:30 Отправление в Нижний Новгород.
18:00 Ориентировочное время прибытия в Нижний Новгород на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура в зависимости от размещения и выбранной даты, руб:
|Гостиница
|Низкий сезон
|Высокий сезон
|Ибис 3*/Ботаника лофт 3*/отель Нижний 3* или аналогичная (2-местный с удобствами)
|11 500
|13 000
Ибис 3*/Ботаника лофт 3*/отель Нижний 3* или аналогичная (1-местный с удобствами)
|14 000
|15 500
|Ибис 3*, Ботаника лофт 3*, Парус 3* (3-местный с удобствами - 3-местный номер с 3-мя раздельными кроватями или номер повышенной категории с отдельным спальным местом по запросу)
|11 500
|13 000
|Маринс Парк отель 4*/Кортьярд 4*/Азимут 4* или аналогичная (2-местный с удобствами)
|12 800
|15 500
Маринс Парк отель 4*/Кортьярд 4*/Азимут 4* или аналогичная (1-местный с удобствами)
|15 500
|19 000
Маринс Парк отель 4*, Азимут 4*, Кортьярд 4* (3-местный с удобствами - номер повышенной категории с отдельным спальным местом по запросу)
|12 800
|15 500
Варианты проживания
Гостиница Ибис 3
Современный отель "Ибис", международного уровня, находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности. Для личного авто предоставляется охраняемая паркова, доступен трансфер.
Гости могут расположиться в комфортабельных номерах с собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором, и всей необходимой мебелью.
Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».
Гостиница Ботаника лофт 3
Современный отель «Ботаника Лофт» расположилась в Нижнем Новгороде. Недалеко находится железнодорожный вокзал и станция метро Московская. К услугам гостей бесплатная парковка и трансфер от/до аэропорта.
К размещению подготовлены номера разного уровня комфорта и вместимости. В каждом обустроена новая мебель и необходимая техника. Для удобства гостей все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой.
Гостиница Парус 3
Отель «Парус» располагается в центральной части Нижнего Новгорода, в окружении основных достопримечательностей. Имеет ряд преимуществ: удачное местонахождение, качественное обслуживание, лояльные цены. Сотрудники работают круглосуточно и всегда готовы помочь.
В номерном фонде собраны уютные и стильные номера, выдержанные в единой цветовой гамме. В каждой комнате есть удобное спальное место, эргономичная мебель и современная техника. В ванной есть средства личной гигиены и комплект полотенец.
При гостинице есть ресторан Бермудский треугольник, где можно заказать вкусные и сытные блюда. Также по утрам сервируются горячие завтраки. Есть бар с большим выбором напитков.
Маринс Парк отель 4
«Marins Park Hotel Нижний Новгород» находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Для размещения приготовлены недорогие номера с кондиционером, холодильником, телевизором, ортопедическим матрасом, рабочей зоной. Предоставлены тарифы как с питанием, так и без. По утрам сервируется завтрак «Шведский стол». Предоставляются переговорные комнаты и конференц-залы. Отель находится в 400 м от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», ЖД вокзала и Стадиона. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.
Для комфортного размещения гостей приготовлены недорогие уютные номера с большим набором услуг. Для постояльцев представлены номера различных категорий в зависимости от предпочтений и желаний гостей. Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены от фирмы Challet, махровые халаты и фен.
Гостиница Кортьярд 4
Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити центр» находится в одноименном городе. Гостям доступен широкий спектр услуг.
Для проживания предоставляются номера, выполненные в различных категориях. Комнаты выдержаны в европейском сдержанном стиле и приятной цветовой гамме, каждая из которых обставлена необходимым набором мебели и техники.
Гостиница Азимут 4
«АЗИМУТ Отель Нижний Новгород» расположен в центре Нижнего Новгорода. В числе удобств Wi-Fi, паркинг, вызов такси, прачечная и гладильные принадлежности, библиотека. На территории оборудован фитнес-центр. Имеется сувенирный магазин. В каждом номере установлена мебель и удобные кровати с ортопедическим матрасом, имеется телевизор, кондиционер, телефон. На первом этаже располагается SMART Living Lobby, где ежедневно сервируется завтрак «Шведский стол».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе на минивене/микроавтобусе/ автобусе тур. класса в зависимости от кол-ва человек
- Экскурсионное обслуживание по программе с гидом
- Проживание в выбранной гостинице - 2 ночи
- Питание: 1 завтрак, 2 обеда
- Экскурсии по программе
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Нижний Новгород и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтрак в первый день, ужины (1000 руб.)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
- если едет 1-2 человека, то легковой автомобиль;
- 3-5 человек – минивен;
- 6-15 человек – микроавтобус (мерседес спринтер или вольксваген крафтер);
- группы больше 15 человек – на автобусах 31-55 мест.