Двухдневные экскурсионные туры Нижнего Новгорода

Найдено 14 туров в категории «2-дневные туры» в Нижнем Новгороде, цены от 10 100 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
18 отзывов
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 10 800 за человека
Нижегородские просторы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Нижегородские просторы
Начало: Россия, Нижний Новгород
30 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 10 100 за человека
Выходные в Нижнем Новгороде 2 дня/1 ночь
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Выходные в Нижнем Новгороде 2 дня/1 ночь
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
14 июня в 11:00
15 июня в 11:00
от 11 200 за человека
Путешествие в мир древних легенд. Нижний Новгород - Град Китеж и озеро Светлояр
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Путешествие в мир древних легенд. Нижний Новгород - Град Китеж и озеро Светлояр
Начало: Нижний Новгород
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:00
11 300 за человека
Летние выходные в Нижнем Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Летние выходные в Нижнем Новгороде
Начало: Нижний Новгород
Сегодня в 10:00
14 июня в 10:00
от 11 200 за человека
Осенне-зимние выходные в Нижнем Новгороде
🚌 На автобусе
скидка
7%
Авторский тур
2 дня
Осенне-зимние выходные в Нижнем Новгороде
Начало: Нижний Новгород
5 окт в 10:00
12 окт в 10:00
от 1200011 200 за человека
Терем, самовар да пряник. Нижний Новгород - Городец
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Терем, самовар да пряник. Нижний Новгород - Городец
Начало: Нижний Новгород
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 11 500 за человека
Терем, самовар да пряник. Нижний Новгород - Городец. Осень-зима
🚌 На автобусе
скидка
12%
Авторский тур
2 дня
Терем, самовар да пряник. Нижний Новгород - Городец. Осень-зима
Начало: Нижний Новгород
5 окт в 10:00
12 окт в 10:00
от 1300011 500 за человека
По следам графа ШЕРЕМЕТЕВА.Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
По следам графа ШЕРЕМЕТЕВА.Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок
Начало: Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
11 700 за человека
Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок. Осень-зима
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок. Осень-зима
Начало: Нижний Новгород
11 окт в 10:00
25 окт в 10:00
1300011 700 за человека
Были и легенды древнего Городца
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Были и легенды древнего Городца
Начало: Нижний Новгород
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 11 500 за человека
Были и легенды древнего Городца. Осень-зима
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
скидка
12%
Авторский тур
2 дня
Были и легенды древнего Городца. Осень-зима
Экскурсионный тур «Были и легенды древнего Городца. Осень-зима» на 2 дня
Начало: Нижний Новгород
11 окт в 10:00
25 окт в 10:00
1300011 500 за человека
Благодать дивного Дивеево
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Благодать дивного Дивеево
Начало: Нижний Новгород
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 10 800 за человека
Благодать дивного Дивеево. Осень-зима
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Благодать дивного Дивеево. Осень-зима
Начало: Нижний Новгород
5 окт в 10:00
12 окт в 10:00
1200010 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • E
    Ekaterina
    22 марта 2024
    Нижегородские просторы
    Нижний Новгород и Городец конечно же великолепны! Не очень понравилась экскурсия по Нижнему Новгороду - в первый раз столкнулась с таким
    читать дальше

    отношением к экскурсантам, бегали к автобусу по минутам как в армии, водитель отказался открывать переднюю дверь, чтобы пожилым было легче подниматься (там ступеньки менее крутые, чем в средних дверях), и сам рассказ экскурсовода вызывал некоторые сомнения. Гостиница Ибис расположена не в центре, добираться после экскурсий неудобно. В Городце экскурсия прошла более удачно и вообще более дружелюбно. Повезло с Татьяной Глебовой экскурсоводом в музее Самовара.

    Нижний Новгород и Городец конечно же великолепны!Нижний Новгород и Городец конечно же великолепны!Нижний Новгород и Городец конечно же великолепны!Нижний Новгород и Городец конечно же великолепны!Нижний Новгород и Городец конечно же великолепны!Нижний Новгород и Городец конечно же великолепны!Нижний Новгород и Городец конечно же великолепны!Нижний Новгород и Городец конечно же великолепны!Нижний Новгород и Городец конечно же великолепны!Нижний Новгород и Городец конечно же великолепны!
  • Д
    Дарина
    13 марта 2024
    Нижегородские просторы
    Хорошая гостиница (жили в Ибис 3*), вкусный завтрак, чистые номера. Транспортное обслуживание без нареканий, комфортабельные автобусы. По гидам и экскурсиям. В
    читать дальше

    первый день была обзорная по Нижнему Новгороду, спасибо Эльвире, было интересно. Минус - не выдают аппаратуру, приходилось ходить и слушать только рядом с гидом. Во второй день был экскурсовод Владимир в г. Городец, понравился меньше, так как очень быстро меняет темы и продвигает себя, как искусствоведа. Аппаратуры также не было.

  • Т
    Татьяна
    31 января 2024
    Нижегородские просторы
    Тур был замечательный, мы прекрасно провели время. Экскурсоводы -профессионалы своего дела, очень интерсно провели экскурсии и познавательно. Молодцы! Немного не повезло с погодой, было очень морозно, но на впечатления этого не повлияло.
    Тур был замечательный, мы прекрасно провели время. Экскурсоводы -профессионалы своего дела, очень интерсно провели экскурсии иТур был замечательный, мы прекрасно провели время. Экскурсоводы -профессионалы своего дела, очень интерсно провели экскурсии иТур был замечательный, мы прекрасно провели время. Экскурсоводы -профессионалы своего дела, очень интерсно провели экскурсии и
  • Ю
    Юрлова
    28 августа 2023
    Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
    Понравилась пешая экскурсия по городу с гидом Дмитрием. Спасибо ему большое.
  • Е
    Евгений
    14 августа 2023
    Двухдневный тур «Нижегородские просторы»
    Хорошие экскурсоводы, трансфер от отеля. Очень понравился Городец. Расстроил отель, очень слабый, в номере оказалась грязная кровать, не было питьевой
    читать дальше

    воды (отель предлагал пить воду из под крана, руководствуясь заботой об экологии, кулеры в коридоре во внимание не берем, там фильтр уже ничего не отфильтровывает). Так же расстроило отсутствие обедов и отсутствие опоминаемся об этом при приобретении тура. Очень тяжело слушать 8 часов экскурсии без перерыва на обед

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «2-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 14
  1. Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
  2. Нижегородские просторы
  3. Выходные в Нижнем Новгороде 2 дня/1 ночь
  4. Путешествие в мир древних легенд. Нижний Новгород - Град Китеж и озеро Светлояр
  5. Летние выходные в Нижнем Новгороде
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Нижегородский Кремль
  2. Рождественская улица
  3. Большая Покровская улица
  4. Усадьба Рукавишниковых
  5. Нижегородская канатная дорога
  6. Серафимо-Дивеевский монастырь
Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "2-дневные туры" можно забронировать 14 авторских туров от 10 100 до 11 700 со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самый интересный из 14 туров в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «2-дневные туры», 21 ⭐ отзыв, цены от 10100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам