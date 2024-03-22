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первый день была обзорная по Нижнему Новгороду, спасибо Эльвире, было интересно. Минус - не выдают аппаратуру, приходилось ходить и слушать только рядом с гидом. Во второй день был экскурсовод Владимир в г. Городец, понравился меньше, так как очень быстро меняет темы и продвигает себя, как искусствоведа. Аппаратуры также не было.