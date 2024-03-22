1 чел.
По популярности
Авторский тур
2 дня
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 10 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Нижегородские просторы
Начало: Россия, Нижний Новгород
30 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 10 100₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Нижнем Новгороде 2 дня/1 ночь
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
14 июня в 11:00
15 июня в 11:00
от 11 200₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Путешествие в мир древних легенд. Нижний Новгород - Град Китеж и озеро Светлояр
Начало: Нижний Новгород
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:00
11 300₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Летние выходные в Нижнем Новгороде
Начало: Нижний Новгород
Сегодня в 10:00
14 июня в 10:00
от 11 200₽ за человека
скидка
7%
Авторский тур
2 дня
Осенне-зимние выходные в Нижнем Новгороде
Начало: Нижний Новгород
5 окт в 10:00
12 окт в 10:00
от 1200011 200₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Терем, самовар да пряник. Нижний Новгород - Городец
Начало: Нижний Новгород
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 11 500₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
2 дня
Терем, самовар да пряник. Нижний Новгород - Городец. Осень-зима
Начало: Нижний Новгород
5 окт в 10:00
12 окт в 10:00
от 1300011 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
По следам графа ШЕРЕМЕТЕВА.Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок
Начало: Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
11 700₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок. Осень-зима
Начало: Нижний Новгород
11 окт в 10:00
25 окт в 10:00
1300011 700₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Были и легенды древнего Городца
Начало: Нижний Новгород
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 11 500₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
2 дня
Были и легенды древнего Городца. Осень-зима
Экскурсионный тур «Были и легенды древнего Городца. Осень-зима» на 2 дня
Начало: Нижний Новгород
11 окт в 10:00
25 окт в 10:00
1300011 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Благодать дивного Дивеево
Начало: Нижний Новгород
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 10 800₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Благодать дивного Дивеево. Осень-зима
Начало: Нижний Новгород
5 окт в 10:00
12 окт в 10:00
1200010 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- EEkaterina22 марта 2024Нижний Новгород и Городец конечно же великолепны! Не очень понравилась экскурсия по Нижнему Новгороду - в первый раз столкнулась с таким
- ДДарина13 марта 2024Хорошая гостиница (жили в Ибис 3*), вкусный завтрак, чистые номера. Транспортное обслуживание без нареканий, комфортабельные автобусы. По гидам и экскурсиям. В
- ТТатьяна31 января 2024Тур был замечательный, мы прекрасно провели время. Экскурсоводы -профессионалы своего дела, очень интерсно провели экскурсии и познавательно. Молодцы! Немного не повезло с погодой, было очень морозно, но на впечатления этого не повлияло.
- ЮЮрлова28 августа 2023Понравилась пешая экскурсия по городу с гидом Дмитрием. Спасибо ему большое.
- ЕЕвгений14 августа 2023Двухдневный тур «Нижегородские просторы»Хорошие экскурсоводы, трансфер от отеля. Очень понравился Городец. Расстроил отель, очень слабый, в номере оказалась грязная кровать, не было питьевой
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «2-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 14
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "2-дневные туры" можно забронировать 14 авторских туров от 10 100 до 11 700 со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самый интересный из 14 туров в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «2-дневные туры», 21 ⭐ отзыв, цены от 10100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август