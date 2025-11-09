Владимир, Гаврилов Посад, Суздаль, Нижний Новгород, Гороховец, Муром – каждый из этих городов имеет свою уникальную архитектуру, музеи, памятники и удивительные достопримечательности.
Программа тура по дням
Владимир - Гаврилов Посад - Суздаль
Самостоятельное прибытие во Владимир.
Рекомендуемый поезд «Ласточка» 727М, прибытие на ж/д вокзал Владимира в 08:58.
09:20 Встреча на ж/д вокзале г. Владимира у памятника паровозу с табличкой «Купеческий
разгуляй».
09:30 Обзорная экскурсия по Владимиру с внешним осмотром белокаменных памятников XII века: Золотых ворот – символом города Владимир, Успенского собора, Дмитриевского собора.
Прогулка по ул. Георгиевская – пешеходной зоне, которая соединяет два храма – Георгиевский и
Спасский, и которая собрала немало интересных архитектурных памятников.
12:00 Отправление в Гаврилов Посад. Путевая информация.
Обед в кафе города.
Небольшой старинный городок Гаврилов-Посад расположился по берегам реки Ирмес и среди живописных полей Ополья. Его почти 600-летняя история хранит немало занимательных фактов, некоторые из которых связаны с Иваном Грозным, а также с царственными особами дома Романовых.
Наше путешествие ведёт нас в бывший Дворцовый конезавод, где в настоящее время гостеприимно распахнул свои двери музей Российских национальных напитков.
Затем хранитель музея проведёт нас по необычной экспозиции, которая познакомит с историей алкогольных и безалкогольных напитков на Руси, старинными способами их приготовления, посудой, предназначенной для хранения, и другой атрибутикой, так или иначе связанной с этими напитками, а также расскажет о постое здесь 10-го гусарского Ингерманландского полка и истории выведения новой породы — Владимирского тяжеловоза.
Дополнительно (по желанию) познавательная программа «Хмельное знакомство» — дегустация пяти традиционных русских алкогольных напитков (мёд ставленый, настойка, наливка, ратафия, дистиллят) в сопровождении не менее оригинальных закусок, меню которых меняется в зависимости от сезона (огурчики с медком, хлебцы домашние, яблоки моченые, чипсы гречишные, фермерский паштет из утки).
Бронирование и оплата при покупке тура (гарантируем проведение дегустации при наборе минимального количества желающих от 5 чел.). Возможно приобрести у гида на маршруте при наличии свободных мест.
Переезд в Суздаль.
Обзорная экскурсия по Суздалю с осмотром главных достопримечательностей древнего города:
Суздальский Кремль, Торговая площадь, Ризоположенский монастырь XIII века с Преподобенской
колокольней, Покровский монастырь XIV века.
Свободное время для самостоятельной прогулки по Суздалю.
Отправление во Владимир.
Размещение в отеле «Амакс Золотое кольцо», г. Владимира (1 ночь). Резервные отели: «Русская деревня», «Князь Владимир», «Заря».
Свободное время.
Ужин в ресторане отеля (при покупке тура с ужинами).
Свободное время.
Нижний Новгород - Усадьба Рукавишниковых
Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров.
09:00 Отправление в Нижний Новгород (время в пути около 3,5 часов – 240 км).
13:00 Обед в кафе города.
Экскурсия по Нижнему Новгороду с осмотром исторического центра города, посещением Ильинской и Рождественской церквей, осмотром памятника В. П. Чкалова и Чкаловской лестницы. Посещение Нижегородского Кремля – памятника архитектуры начала XVI века, с осмотром территории, Михайло-Архангельского собора.
Экскурсия в музей-усадьбу купца Рукавишникова — самый крупный музей области, летопись которого начинается с конца XIX века.
Сейчас в музее представлено более 300 тыс. предметов – памятников культуры, в том числе коллекции фарфора, мебели, графики, тканей, изделий из металла.
Свободное время в центре города.
Размещение в отеле «Волна», г. Нижний Новгород – 1 ночь. Резервные отели: «Маринс парк отель», «Гранд отель Ока», «Заречная», «Славянка».
Ужин в ресторане отеля (при покупке тура с ужинами).
За дополнительную плату возможна организация экскурсии «Ночной мистический Нижний Новгород».
Гороховец - Муром
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Освобождение номеров.
09:00 Отправление в Гороховец.
Путевая информация (время в пути около 1,5 часа – 80 км). Обзорная экскурсия по Гороховцу. Гороховец — ровесник Москвы.
Считается, что город был основан Юрием Долгоруким и был укрепленным форпостом на юго-восточных границах Ростово-Суздальского княжества.
Первое упоминание в летописях относится к 1239 году, когда татары сожгли Гороховец. В начале 15 века город вошел в состав Московского княжества.
Расцвет Гороховца приходится на на 17 век — город лежал на пути в Нижний Новгород, где проходила знаменитая ярмарка. В это время благодаря стараниям местных купцов в городе появляются каменные церкви, монастыри и роскошные палаты. Многие гражданские постройки сохранились и по сей день.
Переезд в Муром (время в пути около 1,5 часа – 90 км).
13:30 Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Мурому.
Троицкий женский монастырь, где покоятся мощи Петра и Февроньи — покровителей любви и брака.
Спасо-Преображенский монастырь: чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница».
Благовещенский монастырь: икона преподобного Илии Муромца с частицей мощей, икона Иверской Божией Матери, икона Знамения Божией Матери, икона Николая Чудотворца.
В Окском парке Вы увидите памятник Илье Муромцу — одну из самых заметных достопримечательностей Мурома.
17:30 Отправление в Москву.
22:30 Ориентировочное прибытие в Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от проживания и типа питания, руб:
|Размещение
|HB – завтрак, обед
|FB – завтрак, обед, ужин
|Двухместное
|19 900
|21 900
- Доплата за одноместное размещение – 5 900 рублей.
- Скидка для взрослого на дополнительном месте – 500 рублей (3 человека в номере).
- Скидка для ребенка до 13 лет на основном / дополнительном месте – 0 / 1500 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Гостиница «Волна» 4
Гостиница «Волна» является крупнейшей гостиницей Нижнего Новгорода, она расположена недалеко от международного аэропорта, на одной из главных магистралей города, которая ведет к историческому центру. Широкий спектр предоставляемых услуг порадует проживающих разнообразием, актуальностью и высоким качеством обслуживания, в их числе: депозитная ячейка на рецепции, тренажерный зал, парковка, камера хранения багажа, бесплатный доступ в интернет.
Номерной фонд состоит из 167 новых номеров различных категорий. В номерах созданы все условия для комфортного проживания и полноценного отдыха после напряженного рабочего дня. Каждый из них оснащен современной мебелью и необходимой техникой.
Гостиница «Маринс парк отель»
Конгресс-отель «Маринс Парк Отель Нижний Новгород» («Marins Park Hotel Nizhny Novgorod») находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Предоставлены тарифы как с питанием, так и без. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.
Для комфортного размещения гостей приготовлены недорогие уютные номера с большим набором услуг. Для постояльцев представлены номера различных категорий в зависимости от предпочтений и желаний гостей. Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены от фирмы Challet, махровые халаты и фен.
Гостиница «Гранд отель Ока»
Гранд Отель «Ока Бизнес» находится в центральной части Нижнего Новгорода. Этот гостиничный комплекс отличается первоклассным уровнем обслуживания и развитой инфраструктурой. Здесь вы найдёте всё необходимое для максимально комфортного отдыха и деловой поездки, а так же организации свадеб и банкетов.
На выбор гостям предоставляется несколько вариантов размещения в одном из 65 уютных номеров, дизайнерское оформление и удобство которых обеспечивается современной техникой и мебелью европейского производства. К услугам постояльцев один из крупнейших развлекательных центров «Capital Club», объединяющий в себе боулинг, бильярд и спорт-бар, а оставаться в форме даже во время командировки поможет фитнес-клуб, включающий бассейн и тренажёрный зал, саун-клуб, салон красоты и SPA.
Гостиница «Заречная»
Гостиница «Заречная» расположена в Ленинском районе Нижнего Новгорода, на центральном проспекте Ленина. Наглядно увидеть местоположение отеля можно, отобразив его на карте.
Номерной фонд составляют 90 номеров различного уровня комфортности.
Гостиница «Славянка»
Гостиница «Славянка» привлекает своих посетителей удобным местом расположения. Хорошая транспортная развязка позволит легко и быстро добраться в историческую часть города — Кремль.
Среди дополнительных услуг гостиница предоставляет 5 номеров саун, турецкий хаммам, бильярд, русскую баню на дровах, бесплатный Wi-Fi и охраняемую парковку для Вашего автомобиля.
Отель «Амакс Золотое кольцо»
Основной отель размещения в г. Владимире.
Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» расположена в городе Владимире на одной из главных улиц города — ул. Чайковского. Здание выполнено в соответствии всех современных требований. Гостям предлагается достойный уровень сервиса.
В гостинице предлагается на выбор обширный номерной фонд с различными категориями. Все они имеют классическое оформление со спокойной цветовой гаммой, которая способствует расслаблению и крепкому сну.
С заботой об отдыхающих в номерах установлены удобные кровати с ортопедическим матрасом. Из других удобств — телевизор, кондиционер, высокоскоростной интернет, мини-бар, сейф. В уборной для каждого предоставлены принадлежности для личной гигиены.
Утром завтраки сервируются по системе «Шведский стол». Также постояльцы могут продегустировать ароматные блюда русской и украинской кухни по меню. Помимо ресторана лобби-бар, столовая и бар с тропическим дизайном также доступны к посещению.
Отель «Русская деревня»
Резервный отель в г. Владимире.
Гостиница «Русская деревня» расположена во Владимире в Ленинском районе.
К размещению представлено 97 комфортных номеров. Во всех номерах есть кондиционер, телевизор, ванная комната, беспроводной интернет.
В гостинице есть ресторан «Русская деревня» и трактир «Околица».
Для деловых встреч имеются конференц-залы, VIP-переговорные, банкетные залы. Данные места оснащены современным мультимедийным оборудованием.
Рядом располагаются парк «Дружба» (517 м), пляж «Семязинский», до ж/д вокзала «Владимир» 6,21 км, автовокзал «Владимирский» — 6 км, до аэропорта «Владимир» — 1,6 км.
Отель «Князь Владимир»
Резервный отель в г. Владимире.
«Князь Владимир» — одна из владимирских гостиниц, главной философией которой является стремление к европейским стандартам и индивидуальный подход к каждому клиенту. Служба приема и размещения работает круглосуточно, предоставляется бесплатный Wi-Fi и парковочные места.
В здании отеля, внешне напоминающем замок, четыре этажа.
В лобби-баре представлен весь ассортимент напитков, а в просторном ресторане гостям предложено меню, сочетающее в себе несколько известных кухонь.
Комплекс находится неподалеку от важных федеральных автотрасс, передвигаясь по которым можно попасть в Суздаль.
Отель «Заря»
Резервный отель в г. Владимире.
Гостиница «Заря» находится в центре города Владимир, рядом с Золотыми воротами. Из удобств — бесплатный Wi-Fi, прачечная, а также камера хранения багажа, круглосуточная стойка регистрации и парковка.
В номерном фонде представлены различные категории. Все комнаты оформлены в одном классическом стиле, с удобными двуспальными или односпальными кроватями, мебелью, современным телевизором и холодильником.
На первом этаже работает ресторан с легкой музыкой на фоне, где готовят в современном прочтении блюда европейской и русской кухни.
В непосредственной близости размещена остановка общественного транспорта, а также главные объекты инфраструктуры. В пределах 1,5 км расположена достопримечательность «Золотые ворота», театр драмы, музей хрусталя, Патриарший сад, музей-сказка «Бабуся-Ягуся», сквер Гоголя. Расстояние до аэропорта — 4,2 км, до железнодорожного вокзала — 2,3 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание согласно программе (выбранному типу/тарифу тура)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе (выбранному тарифу) (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видеомонитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владимира и обратно из Москвы
- Питание, не указанное в программе
- Программа «Хмельное знакомство» (минимальное количество 5 чел.) - 1200 руб. /чел
- Ночной мистический Нижний Новгород: взрослый - 1000 руб. /чел. ребенок до 13 лет включительно - 800 руб. /чел
- Взрослый - 1000 руб. /чел
- Ребенок до 13 лет включительно - 800 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.