1 день

Владимир - Гаврилов Посад - Суздаль

Самостоятельное прибытие во Владимир.

Рекомендуемый поезд «Ласточка» 727М, прибытие на ж/д вокзал Владимира в 08:58.

09:20 Встреча на ж/д вокзале г. Владимира у памятника паровозу с табличкой «Купеческий

разгуляй».

09:30 Обзорная экскурсия по Владимиру с внешним осмотром белокаменных памятников XII века: Золотых ворот – символом города Владимир, Успенского собора, Дмитриевского собора.

Прогулка по ул. Георгиевская – пешеходной зоне, которая соединяет два храма – Георгиевский и

Спасский, и которая собрала немало интересных архитектурных памятников.

12:00 Отправление в Гаврилов Посад. Путевая информация.

Обед в кафе города.

Небольшой старинный городок Гаврилов-Посад расположился по берегам реки Ирмес и среди живописных полей Ополья. Его почти 600-летняя история хранит немало занимательных фактов, некоторые из которых связаны с Иваном Грозным, а также с царственными особами дома Романовых.

Наше путешествие ведёт нас в бывший Дворцовый конезавод, где в настоящее время гостеприимно распахнул свои двери музей Российских национальных напитков.

Затем хранитель музея проведёт нас по необычной экспозиции, которая познакомит с историей алкогольных и безалкогольных напитков на Руси, старинными способами их приготовления, посудой, предназначенной для хранения, и другой атрибутикой, так или иначе связанной с этими напитками, а также расскажет о постое здесь 10-го гусарского Ингерманландского полка и истории выведения новой породы — Владимирского тяжеловоза.

Дополнительно (по желанию) познавательная программа «Хмельное знакомство» — дегустация пяти традиционных русских алкогольных напитков (мёд ставленый, настойка, наливка, ратафия, дистиллят) в сопровождении не менее оригинальных закусок, меню которых меняется в зависимости от сезона (огурчики с медком, хлебцы домашние, яблоки моченые, чипсы гречишные, фермерский паштет из утки).

Бронирование и оплата при покупке тура (гарантируем проведение дегустации при наборе минимального количества желающих от 5 чел.). Возможно приобрести у гида на маршруте при наличии свободных мест.

Переезд в Суздаль.

Обзорная экскурсия по Суздалю с осмотром главных достопримечательностей древнего города:

Суздальский Кремль, Торговая площадь, Ризоположенский монастырь XIII века с Преподобенской

колокольней, Покровский монастырь XIV века.

Свободное время для самостоятельной прогулки по Суздалю.

Отправление во Владимир.

Размещение в отеле «Амакс Золотое кольцо», г. Владимира (1 ночь). Резервные отели: «Русская деревня», «Князь Владимир», «Заря».

Свободное время.

Ужин в ресторане отеля (при покупке тура с ужинами).

Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160