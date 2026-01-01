Майские в Нижнем Новгороде

Приглашаем вас провести майские праздники в увлекательном туре по Нижнему Новгороду и Городцу — двум жемчужинам Поволжья, где оживает история и процветают народные промыслы.

Вас ждёт погружение в атмосферу старинной Руси: величественный Нижегородский кремль, живописные волжские панорамы, самобытный Городец с его резными теремами, мастер-классами и знаменитыми пряниками.
Программа тура по дням

1 день

В Нижнем Новгороде

Обзорная экскурсия по Н. Новгороду.

08:30 Прибытие поезда в Н. Новгород.

Посадка в автобус.

09:00 Завтрак в ресторане города (шведский стол).

10:00 Начало обзорной экскурсии.

В ходе экскурсии Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов.

Первой остановкой станет место слияния двух величественных рек: Оки и Волги, называемое «Стрелкой».

Вашему взору предстанет кафедральный собор им. Александра Невского.

Во время экскурсии у вас будет возможность насладиться купеческими особняками, доходными домами на Рождественской улице и Нижневолжской набережной.

Вы увидите знаменитые площади города и памятники Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, Максиму Горькому и Валерию Чкалову.

Далее мы остановимся у подножия Чкаловской лестницы на набережной Волги.

Со смотровой площадки вы сможете оценить величие лестницы и размеры Нижегородского кремля, а также полюбоваться панорамным видом на заречную часть города и район Стрелки.

12:00 Наша экскурсия продолжится на территории Нижегородского Кремля.

Здесь вы окажетесь в атмосфере старинного города-крепости и узнаете об истории этого древнего фортификационного сооружения, а также о легендах и преданиях, связанных со строительством башен нижегородского кремля.

Во время прогулки по территории крепости вы увидите памятники основателям города — Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, а также кадетский корпус имени Аракчеева, здание в форме самолёта (Дом Советов), Губернаторский дом и аллею с военной техникой под открытым небом «Горьковчане — фронту».

13:30 Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых».

Здание музея поистине царский дворец как снаружи, так и внутри.

Фасад украшен ангелочками и кариатидами.

Великолепная кованая решётка ворот ведущих во двор здания.

Внутри восхищает парадная лестница, бальный зал, декор потолка и стен.

Верхне-Волжская набережная — это одно из самых живописных и исторических мест в Нижнем Новгороде.

Она расположена на высоком берегу Волги и служит символом города.

Эта набережная была построена в XIX веке и с тех пор стала любимым местом отдыха жителей и гостей города.

На набережной можно увидеть множество архитектурных памятников, таких как дом губернатора и дом купца Рукавишникова.

15:00 Обед в ресторане города с дегустацией настоек «Сордис» (входит в стоимость).

15:30 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская.

Во время прогулки вы окунётесь в атмосферу весеннего торжества, увидите празднично оформленные улицы и площади.

Вы полюбуетесь цветущими аллеями, яркими цветочными композициями и декоративными инсталляциями, а также сможете сделать красочные фотографии на фоне праздничной обстановки.

17:00 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина.

Посадка в автобус.

Трансфер в гостиницу.

Самостоятельное заселение.

2 день

Экскурсия по Н. Новгороду с посещением музея Горьковского автомобильного завода ГАЗ

Завтрак в гостинице по системе шведский стол.

09:20 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы Редди 3*.

09:45-10:00 Посадка на пл. Ленина (для туристов, проживающих в гостинице Маринс парк Отель 4*).

10:00 Начало экскурсионной программы.

По пути к музею ГАЗ вы увидите знаковые промышленные объекты Автозаводского района и узнаете об истории становления автомобильного гиганта.

Экскурсия раскроет, как завод определил облик и судьбу этого района Нижнего Новгорода.

11:00 Посещение с экскурсией музея ГАЗ.

В музее ГАЗ вы познакомитесь с 90-летней историей легендарного автозавода: увидите раритетные автомобили (от первой «полуторки» ГАЗ-АА до современной «ГАЗели NN») и узнаете, как они меняли облик отечественного автопрома.

Гости увидят порядка 40 легендарных автомобилей — от первого грузовика ГАЗ-АА (1932 г.) до современных «Газелей»; особое внимание привлекают раритеты: последняя выпущенная «Победа», «Чайка» ГАЗ-14 и «Волга-21», принадлежавшая Юрию Гагарину.

Также в экспозиции представлены военные разработки завода — например, корпус лёгкого танка Т-70, найденный при перестройке цеха, и бронеавтомобиль БА-64.

12:30 Посадка в автобус.

Продолжение обзорной экскурсии.

13:30 Площадь Народного Единства.

Поговорим о важнейшей странице в истории России и Нижнего Новгорода — событиях Смутного времени, когда с паперти церкви Рождества Иоанна Предтечи земский староста Кузьма Минин призвал народ к освобождению страны от польско-литовских захватчиков, а затем поведает об удивительной судьбе памятника Минину и Пожарскому, чья копия украшает площадь сегодня.

14:00 Обед в ресторане города.

15:00 Пешеходная экскурсия по улице Рождественской.

Вы узнаете о знаменитых купцах и меценатах, чьи имена навсегда вписаны в историю города.

Пешеходная экскурсия по улице Рождественской погрузит вас в атмосферу старинного купеческого Нижнего Новгорода: вы увидите живописные особняки XIX века, величественные храмы и уютные дворики, хранящие память о былых эпохах.

Маршрут раскроет истории знаменитых купцов, архитектурные секреты зданий и любопытные факты о городской жизни от времён Макарьевской ярмарки до наших дней.

16:00 Теплоходная прогулка по Волге, продолжительностью 1-1,5 часа.

Прогулка по Волге подарит вам живописные панорамы Нижнего Новгорода: вы увидите Стрелку Оки и Волги, собор Александра Невского, исторические набережные и современные кварталы с необычного ракурса — с водной глади.

Лёгкий ветерок, мерный шум волн и завораживающие речные пейзажи создадут атмосферу умиротворения и позволят по-новому взглянуть на город.

17:30 Переезд на моховые горы. (г. Бор) в пути ориентировочно 30 минут – 1 час.

18:30 Посещение парка «Моховые горы»

Парк «Моховые горы» в городе Бор — это живописная природная территория на высоком берегу Волги с благоустроенными прогулочными дорожками, сосновым бором и панорамными видами на реку и Нижний Новгород; здесь можно увидеть памятник Фёдору Шаляпину и Максиму Горькому, а также полюбоваться пейзажами со смотровой площадки «Парящий мост».

19:30 Ужин в ресторане «У Шаляпина».

20:30 Посадка в автобус.

Возвращение в Н. Новгород.

21:30 Свободное время.

3 день

Свободный день или экскурсия в Городец по желанию

Завтрак в гостинице по системе шведский стол.

Свободный день или экскурсия в Городец (за дополнительную плату: 4000 взрослый / 4800 льготный).

Для туристов, выбравших свободный день самостоятельное выселение из гостиницы до 12 часов.

Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы бесплатно.

Для туристов, выбравших экскурсию в г. Городец:

08:20 Встреча в фойе гостиницы Редди 3*

08:45-09:00 Посадка на пл. Ленина (для проживающих в гостинице Маринс Парк Отель 4*).

09:00 Переезд в Городец. Ориентировочно 1 час пути (53 км).

10:00 Прибытие в Городец.

Обзорная экскурсия по исторической части Городца.

Экскурсия по Городцу позволит вам насладиться красотой этого старинного русского города.

Вы увидите его исторические достопримечательности, архитектурные памятники и живописные пейзажи.

Посещение Феодоровского монастыря.

Фёдоровский монастырь — мужской монастырь в Городце, известный обретением одноимённой иконы Богоматери.

В монастыре хранится почитаемый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из самых уважаемых икон Богородицы в России.

Во время экскурсии вы прогуляетесь по красивой и ухоженной территории монастыря, узнаете удивительную и богатую историю этого места от гида.

С историей местного сладкого промысла Вас познакомит музей "Городецкий пряник".

В старинной купеческой усадьбе И. А. Петелина откройте для себя тайны сладкого промысла Городца.

Узнайте о династиях мастеров-пряничников, полюбуйтесь старинными пряничными досками и погрузитесь в традиции русского чаепития, неразрывно связанного с историей русского самовара.

Главные экспонаты музея – старинные и современные печатные доски, а также изготовленные с их помощью пряники.

Благодаря этим доскам пряники превратились не только во вкусное лакомство, но и в настоящие произведения искусства.

Штучные и разгонные,"хоромные" и почетные,"даровые" и обрядные, пряники-великаны…

На них оживают петухи, павлины, двуглавые орлы, райские Сирины и Алконосты.

12:00 Театрализованная программа "В гостях у Облаевых".

Успех этой программы заключается в создании "маленького театра", где оживают яркие и красочные образы.

Интерактивность предполагает тесное взаимодействие с посетителями, вовлекая их в действие, будь то ребенок или взрослый.

Во время театрализованной экскурсии "В гостях у Облаевых" вы познакомитесь с хозяевами этой усадьбы и нравами купечества Городца.

Все театрализованные инсценировки основаны на реальных событиях той эпохи и подтверждаются газетой "Волгарь".

13:00 Обед в кафе города.

14:30 Посещение Музея Александра Невского.

Путешествие по средневековой Руси сопровождается захватывающими световыми и анимационными эффектами дополненной реальности.

Превращая экскурсию в увлекательное путешествие в прошлое.

Среди бесценных экспонатов выделяются вислая свинцовая печать и подлинный княжеский шлем XII–XIV веков.

Шесть тематических залов раскрывают роль Александра Невского в истории Древней Руси: Летописцы; Нашествие; Городец; Александр Невский; Монашеская келья; Наследие.

Экспозиция знакомит с средневековым прошлым Городца и летописями.

15:30 Выезд из г. Городца.

16:30-18:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород, трансфер до ж/д вокзала.

Окончание экскурсионной программы.

*К туру можно добавить дополнительные сутки проживания. При приобретении доп. суток проживания трансфер в гостиницу.

Рекомендованное время для приобретения железнодорожных билетов: после 18 часов.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница
Двухместное
размещение
Одноместное
размещение		Трехместное
размещение
Редди 3*27 00032 10026 100
Маринс Парк отель 4*30 00038 10029 100

Варианты проживания

Гостиница «Рэдди»

2 ночи

Гостиница находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности.

Комфортабельные номера оснащены собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором и всей необходимой мебелью. На территории действует сеть Wi-Fi.

Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».

Рядом набережная реки Волги и Кремль. До железнодорожного вокзала 16 минут на автомобиле, до аэропорта Стригино 40 минут езды.

Конгресс-отель «Marins Park Hotel Нижний Новгород»

2 ночи

«Marins Park Hotel Нижний Новгород» находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Для размещения приготовлены недорогие номера с кондиционером, холодильником, телевизором, ортопедическим матрасом, рабочей зоной. Отель находится в 400 м от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», ЖД вокзала и Стадиона. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.

Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены, махровые халаты и фен.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице выбранной категории 2 ночи
  • Экскурсионное обслуживание по программе с гидом
  • Питание: 3 завтрака (в гостинице по системе шведский стол), 2 обеда (в кафе города), 1 ужин (во 2-ой день), дегустация настоек «Сордис» (для детей замена на Сормовские конфеты)
  • Экскурсия по Г.Н. Новгороду
  • Прогулка на теплоходе по Волге
  • Посещение музея "Усадьба Рукавишниковых", посещение с экскурсией музея ГАЗ, экскурсия по парку "Моховые горы"
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в г. Нижний Новгород и обратно
  • Питание, не указанное в программе: ужины
  • Личные расходы
  • Посещение объектов, не заявленных в программе
  • Экскурсия в Городец с обедом (3 день) - 4000 руб. взрослый / 3800 руб. льготный
Место начала и завершения?
Нижний Новгород
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
27 000 ₽ за человека