Вас ждёт погружение в атмосферу старинной Руси: величественный Нижегородский кремль, живописные волжские панорамы, самобытный Городец с его резными теремами, мастер-классами и знаменитыми пряниками.
Программа тура по дням
В Нижнем Новгороде
Обзорная экскурсия по Н. Новгороду.
08:30 Прибытие поезда в Н. Новгород.
Посадка в автобус.
09:00 Завтрак в ресторане города (шведский стол).
10:00 Начало обзорной экскурсии.
В ходе экскурсии Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов.
Первой остановкой станет место слияния двух величественных рек: Оки и Волги, называемое «Стрелкой».
Вашему взору предстанет кафедральный собор им. Александра Невского.
Во время экскурсии у вас будет возможность насладиться купеческими особняками, доходными домами на Рождественской улице и Нижневолжской набережной.
Вы увидите знаменитые площади города и памятники Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, Максиму Горькому и Валерию Чкалову.
Далее мы остановимся у подножия Чкаловской лестницы на набережной Волги.
Со смотровой площадки вы сможете оценить величие лестницы и размеры Нижегородского кремля, а также полюбоваться панорамным видом на заречную часть города и район Стрелки.
12:00 Наша экскурсия продолжится на территории Нижегородского Кремля.
Здесь вы окажетесь в атмосфере старинного города-крепости и узнаете об истории этого древнего фортификационного сооружения, а также о легендах и преданиях, связанных со строительством башен нижегородского кремля.
Во время прогулки по территории крепости вы увидите памятники основателям города — Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, а также кадетский корпус имени Аракчеева, здание в форме самолёта (Дом Советов), Губернаторский дом и аллею с военной техникой под открытым небом «Горьковчане — фронту».
13:30 Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых».
Здание музея поистине царский дворец как снаружи, так и внутри.
Фасад украшен ангелочками и кариатидами.
Великолепная кованая решётка ворот ведущих во двор здания.
Внутри восхищает парадная лестница, бальный зал, декор потолка и стен.
Верхне-Волжская набережная — это одно из самых живописных и исторических мест в Нижнем Новгороде.
Она расположена на высоком берегу Волги и служит символом города.
Эта набережная была построена в XIX веке и с тех пор стала любимым местом отдыха жителей и гостей города.
На набережной можно увидеть множество архитектурных памятников, таких как дом губернатора и дом купца Рукавишникова.
15:00 Обед в ресторане города с дегустацией настоек «Сордис» (входит в стоимость).
15:30 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская.
Во время прогулки вы окунётесь в атмосферу весеннего торжества, увидите празднично оформленные улицы и площади.
Вы полюбуетесь цветущими аллеями, яркими цветочными композициями и декоративными инсталляциями, а также сможете сделать красочные фотографии на фоне праздничной обстановки.
17:00 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина.
Посадка в автобус.
Трансфер в гостиницу.
Самостоятельное заселение.
Экскурсия по Н. Новгороду с посещением музея Горьковского автомобильного завода ГАЗ
Завтрак в гостинице по системе шведский стол.
09:20 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы Редди 3*.
09:45-10:00 Посадка на пл. Ленина (для туристов, проживающих в гостинице Маринс парк Отель 4*).
10:00 Начало экскурсионной программы.
По пути к музею ГАЗ вы увидите знаковые промышленные объекты Автозаводского района и узнаете об истории становления автомобильного гиганта.
Экскурсия раскроет, как завод определил облик и судьбу этого района Нижнего Новгорода.
11:00 Посещение с экскурсией музея ГАЗ.
В музее ГАЗ вы познакомитесь с 90-летней историей легендарного автозавода: увидите раритетные автомобили (от первой «полуторки» ГАЗ-АА до современной «ГАЗели NN») и узнаете, как они меняли облик отечественного автопрома.
Гости увидят порядка 40 легендарных автомобилей — от первого грузовика ГАЗ-АА (1932 г.) до современных «Газелей»; особое внимание привлекают раритеты: последняя выпущенная «Победа», «Чайка» ГАЗ-14 и «Волга-21», принадлежавшая Юрию Гагарину.
Также в экспозиции представлены военные разработки завода — например, корпус лёгкого танка Т-70, найденный при перестройке цеха, и бронеавтомобиль БА-64.
12:30 Посадка в автобус.
Продолжение обзорной экскурсии.
13:30 Площадь Народного Единства.
Поговорим о важнейшей странице в истории России и Нижнего Новгорода — событиях Смутного времени, когда с паперти церкви Рождества Иоанна Предтечи земский староста Кузьма Минин призвал народ к освобождению страны от польско-литовских захватчиков, а затем поведает об удивительной судьбе памятника Минину и Пожарскому, чья копия украшает площадь сегодня.
14:00 Обед в ресторане города.
15:00 Пешеходная экскурсия по улице Рождественской.
Вы узнаете о знаменитых купцах и меценатах, чьи имена навсегда вписаны в историю города.
Пешеходная экскурсия по улице Рождественской погрузит вас в атмосферу старинного купеческого Нижнего Новгорода: вы увидите живописные особняки XIX века, величественные храмы и уютные дворики, хранящие память о былых эпохах.
Маршрут раскроет истории знаменитых купцов, архитектурные секреты зданий и любопытные факты о городской жизни от времён Макарьевской ярмарки до наших дней.
16:00 Теплоходная прогулка по Волге, продолжительностью 1-1,5 часа.
Прогулка по Волге подарит вам живописные панорамы Нижнего Новгорода: вы увидите Стрелку Оки и Волги, собор Александра Невского, исторические набережные и современные кварталы с необычного ракурса — с водной глади.
Лёгкий ветерок, мерный шум волн и завораживающие речные пейзажи создадут атмосферу умиротворения и позволят по-новому взглянуть на город.
17:30 Переезд на моховые горы. (г. Бор) в пути ориентировочно 30 минут – 1 час.
18:30 Посещение парка «Моховые горы»
Парк «Моховые горы» в городе Бор — это живописная природная территория на высоком берегу Волги с благоустроенными прогулочными дорожками, сосновым бором и панорамными видами на реку и Нижний Новгород; здесь можно увидеть памятник Фёдору Шаляпину и Максиму Горькому, а также полюбоваться пейзажами со смотровой площадки «Парящий мост».
19:30 Ужин в ресторане «У Шаляпина».
20:30 Посадка в автобус.
Возвращение в Н. Новгород.
21:30 Свободное время.
Свободный день или экскурсия в Городец по желанию
Завтрак в гостинице по системе шведский стол.
Свободный день или экскурсия в Городец (за дополнительную плату: 4000 взрослый / 4800 льготный).
Для туристов, выбравших свободный день самостоятельное выселение из гостиницы до 12 часов.
Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы бесплатно.
Для туристов, выбравших экскурсию в г. Городец:
08:20 Встреча в фойе гостиницы Редди 3*
08:45-09:00 Посадка на пл. Ленина (для проживающих в гостинице Маринс Парк Отель 4*).
09:00 Переезд в Городец. Ориентировочно 1 час пути (53 км).
10:00 Прибытие в Городец.
Обзорная экскурсия по исторической части Городца.
Экскурсия по Городцу позволит вам насладиться красотой этого старинного русского города.
Вы увидите его исторические достопримечательности, архитектурные памятники и живописные пейзажи.
Посещение Феодоровского монастыря.
Фёдоровский монастырь — мужской монастырь в Городце, известный обретением одноимённой иконы Богоматери.
В монастыре хранится почитаемый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из самых уважаемых икон Богородицы в России.
Во время экскурсии вы прогуляетесь по красивой и ухоженной территории монастыря, узнаете удивительную и богатую историю этого места от гида.
С историей местного сладкого промысла Вас познакомит музей "Городецкий пряник".
В старинной купеческой усадьбе И. А. Петелина откройте для себя тайны сладкого промысла Городца.
Узнайте о династиях мастеров-пряничников, полюбуйтесь старинными пряничными досками и погрузитесь в традиции русского чаепития, неразрывно связанного с историей русского самовара.
Главные экспонаты музея – старинные и современные печатные доски, а также изготовленные с их помощью пряники.
Благодаря этим доскам пряники превратились не только во вкусное лакомство, но и в настоящие произведения искусства.
Штучные и разгонные,"хоромные" и почетные,"даровые" и обрядные, пряники-великаны…
На них оживают петухи, павлины, двуглавые орлы, райские Сирины и Алконосты.
12:00 Театрализованная программа "В гостях у Облаевых".
Успех этой программы заключается в создании "маленького театра", где оживают яркие и красочные образы.
Интерактивность предполагает тесное взаимодействие с посетителями, вовлекая их в действие, будь то ребенок или взрослый.
Во время театрализованной экскурсии "В гостях у Облаевых" вы познакомитесь с хозяевами этой усадьбы и нравами купечества Городца.
Все театрализованные инсценировки основаны на реальных событиях той эпохи и подтверждаются газетой "Волгарь".
13:00 Обед в кафе города.
14:30 Посещение Музея Александра Невского.
Путешествие по средневековой Руси сопровождается захватывающими световыми и анимационными эффектами дополненной реальности.
Превращая экскурсию в увлекательное путешествие в прошлое.
Среди бесценных экспонатов выделяются вислая свинцовая печать и подлинный княжеский шлем XII–XIV веков.
Шесть тематических залов раскрывают роль Александра Невского в истории Древней Руси: Летописцы; Нашествие; Городец; Александр Невский; Монашеская келья; Наследие.
Экспозиция знакомит с средневековым прошлым Городца и летописями.
15:30 Выезд из г. Городца.
16:30-18:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород, трансфер до ж/д вокзала.
Окончание экскурсионной программы.
*К туру можно добавить дополнительные сутки проживания. При приобретении доп. суток проживания трансфер в гостиницу.
Рекомендованное время для приобретения железнодорожных билетов: после 18 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
Двухместное
размещение
|Одноместное
размещение
|Трехместное
размещение
|Редди 3*
|27 000
|32 100
|26 100
|Маринс Парк отель 4*
|30 000
|38 100
|29 100
Варианты проживания
Гостиница «Рэдди»
Гостиница находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности.
Комфортабельные номера оснащены собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором и всей необходимой мебелью. На территории действует сеть Wi-Fi.
Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».
Рядом набережная реки Волги и Кремль. До железнодорожного вокзала 16 минут на автомобиле, до аэропорта Стригино 40 минут езды.
Конгресс-отель «Marins Park Hotel Нижний Новгород»
«Marins Park Hotel Нижний Новгород» находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Для размещения приготовлены недорогие номера с кондиционером, холодильником, телевизором, ортопедическим матрасом, рабочей зоной. Отель находится в 400 м от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», ЖД вокзала и Стадиона. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.
Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены, махровые халаты и фен.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории 2 ночи
- Экскурсионное обслуживание по программе с гидом
- Питание: 3 завтрака (в гостинице по системе шведский стол), 2 обеда (в кафе города), 1 ужин (во 2-ой день), дегустация настоек «Сордис» (для детей замена на Сормовские конфеты)
- Экскурсия по Г.Н. Новгороду
- Прогулка на теплоходе по Волге
- Посещение музея "Усадьба Рукавишниковых", посещение с экскурсией музея ГАЗ, экскурсия по парку "Моховые горы"
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в г. Нижний Новгород и обратно
- Питание, не указанное в программе: ужины
- Личные расходы
- Посещение объектов, не заявленных в программе
- Экскурсия в Городец с обедом (3 день) - 4000 руб. взрослый / 3800 руб. льготный
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.