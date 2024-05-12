Выездные туры из Нижнего Новгорода

Найдено 11 туров в категории «Выездные» в Нижнем Новгороде, цены от 10 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
18 отзывов
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 10 800 за человека
Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня 13 часов
9 отзывов
Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
Начало: Нижний Новгород, пл. Ленина (памятник Ленину)
Расписание: См. календарь
14 июня в 07:00
19 июля в 07:00
от 15 750 за человека
Нижегородские этюды
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Нижегородские этюды
Начало: Россия, Нижний Новгород
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 32 800 за человека
По Нижегородскому краю. Осень и зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
По Нижегородскому краю. Осень и зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 16 800 за человека
Нижегородские этюды. Осень и зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Нижегородские этюды. Осень и зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
25 сен в 10:00
2 окт в 10:00
от 32 800 за человека
Нижегородские этюды. Весенний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Нижегородские этюды. Весенний тур
Начало: Россия, Нижний Новгород
5 мар в 10:00
15 мар в 10:00
от 32 800 за человека
Зимнее очарование Нижегородского края
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Зимнее очарование Нижегородского края
Начало: Россия, Нижний Новгород
2 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 34 300 за человека
Классика Нижегородского края. Нижний Новгород - Дивеево - Городец
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Классика Нижегородского края. Нижний Новгород - Дивеево - Городец
Начало: Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
18 300 за человека
Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня 7 часов
Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
Начало: Г. Нижний Новгород, ул. Площадь Революции, 2а
14 июня в 11:00
21 июня в 11:00
от 18 300 за человека
Благодать дивного Дивеево
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Благодать дивного Дивеево
Начало: Нижний Новгород
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 10 800 за человека
Благодать дивного Дивеево. Осень-зима
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Благодать дивного Дивеево. Осень-зима
Начало: Нижний Новгород
5 окт в 10:00
12 окт в 10:00
1200010 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Нижегородские этюды. Весенний тур
    Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились на высшем уровне! Обязательно воспользуюсь еще туроператором «Большая Страна»
    Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Нижегородские этюды. Весенний тур
    Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не смогла принять туристов), так
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    сразу же предложили замену или разницу в стоимости вернуть. Мы выбрали замену, но не на целый день, а на вечернюю автобусную экскурсию, а целый день гуляли самостоятельно по городу и посмотрели много того, что не включено в туры. Плюс мы приехали на день раньше тура и тоже ходили самостоятельно полдня. Прилагаю фото из таких пеших прогулок. В любом случае, путешествия на 3,5 дня по Нижнему мало! поедем еще раз обязательно, ну и конечно с Большой Страной, зачем искать другие варианты. Только совет - тренируйте ноги заранее! до 8 км в день (собственных походов, не тура) очень тяжело с непривычки, поэтому не рискнули пройти по стене Кремля 2,2 км с перепадами высот. Каждый возврат в гостиницу - на такси, ноги не шли уже у старшего поколения)))

    Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    По Нижегородскому краю. Осень и зима
    Спасибо! Все хорошо организовано,даже удивительно было для нас. Следующие туры тоже будем заказывать у вас.
  • У
    Усачева
    9 апреля 2024
    Большое весеннее путешествие по Земле Нижегородской
    Я приехала в город одна из моей группы, и все же для меня одной организован трансфер. Спасибо большое.
  • Д
    Дарина
    13 марта 2024
    Большое весеннее путешествие по Земле Нижегородской
    Все хорошо организовано, спасибо Светлане.
  • А
    Андрей
    11 марта 2024
    Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
    Всё было достаточно хорошо организовано, приятный и грамотный гид-Людмила Николаевна. Много впечатлений, познаний. Небольшая ложка дёгтя в бочке с мёдом
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    это качество обеда в кафе "Крендель" во Владимире и "гостиница" в Ростове. В остальном всем остались довольны, много позитива и положительных эмоций.

  • Т
    Татьяна
    31 января 2024
    Большое весеннее путешествие по Земле Нижегородской
    Произошло небольшое недоразумение с трансфером, но организаторы быстро все исправили, молодцы! Пожелание- для приезжающих рано организовать заселение, а то приходится в холле сидеть и ждать до обеда. (После поезда очень тяжело) В остальном все замечательно. Спасибо за отлично проведенное время.
    Произошло небольшое недоразумение с трансфером, но организаторы быстро все исправили, молодцы! Пожелание- для приезжающих рано организоватьПроизошло небольшое недоразумение с трансфером, но организаторы быстро все исправили, молодцы! Пожелание- для приезжающих рано организоватьПроизошло небольшое недоразумение с трансфером, но организаторы быстро все исправили, молодцы! Пожелание- для приезжающих рано организовать
  • Е
    Елена
    17 января 2024
    Зимнее очарование Нижегородского края
    Добрый день! В целом поездка прошла на позитиве, но есть некоторые моменты, которыми я хотела бы поделиться. Это касается, в основном,
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    принимающей стороны, потому как по описанию экскурсий этого предположить было нельзя. Можно начать прямо с первого дня, со встречи на вокзале в 11 часов утра. Нас загрузили в автобус, мы заехали в свой отель (Ибис), сдали вещи в камеру хранения и отправились на обзорную экскурсию по городу. Все хорошо, все красиво, хоть и очень холодно. НО…. За ВЕСЬ день (в гостиницу нас привезли вечером) нам не дали даже пол-часа, чтобы перекусить. Я так понимаю, что это предусмотрено не было. А с нами были двое мужчин, которые выехали из дома в 5 утра, в поезде выпили чай с бутербродом и до вечера оставались голодными. И ситуация эта повторилась на всех других экскурсиях. В Городце нам посоветовали кафе, в котором было спец. обслуживание (ждали другую группу, которая ЗАРАНЕЕ договорилась об обеде для своих людей). Сами побежали, что-то нашли, перекусили. В Семенове не пошли в дом ложкаря, зашли в магазин, что-то купили, перекусили. И так далее. В Дивеево уже, наученные горьким опытом, взяли бутерброды с собой. Съели их в монастырской трапезной, запив прекрасным чаем. Подвожу итог. Мы люди очень позитивные, и нам этим настроение не испортили. Можно было бы об этом и не писать, НО хочется пожелать принимающей стороне дальнейшего процветания и побольше заботы о людях, которые будут приезжать в славный город Нижний Новгород! Можно ведь составить экскурсию так, чтобы питание получал не только мозг, но и тело? Претензий к экскурсоводам НИКАКИХ! Очень грамотные, знающие и эрудированные люди! Мы получили огромное удовольствие, слушая их. Гостиница Ибис, хоть и трешка, тоже оставила приятное впечатление. У нас плохо работал кондиционер. Сказали на ресепшен, тут же пришел мастер, все починил. Словом, одну звезду сняла за отсутствие возможности питания в течение экскурсий.

  • Н
    Наталья
    13 октября 2023
    Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
    Брала тур по Золотому кольцу с 6 по 8 октября 2023 г. Вернулась в диком восторге, несмотря на погоду, было
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    сыро и холодно. Замечательный тур, прекрасные экскурсии в каждом городе, замечательные экскурсоводы, просто фанаты своего дела, влюбленные в свои города и историю России. Очень хорошие гостиницы, в которых останавливались на ночевку, прекрасные обеды, и завтраки. Все очень красиво, достойно и вкусно (завтраки- шведский стол, наибогатейший выбор, на любой вкус). Все организовано прекрасно, отлично все продумано. Теперь хочется повторить, только подобрать тур, что бы в каждом городе было побольше времени, или брать тур по одному городу, но больше по времени. Особенную благодарность хочется выразить нашему гиду Людмиле Николаевне, которая сопровождала нас всю дорогу. Очень приятная, эрудированная, интересная женщина. С ней было очень приятно и легко. И спасибо нашему водителю Александру Алексеевичу, за безопасную и приятную дорогу. Рекомендую всем.

  • О
    Ольга
    10 октября 2023
    Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
    Экскурсия оставила только положительные эмоции. Начиная с прекрасного автобуса, замечательных водителя Александра и нашего сопровождающего гида Людмилы Николаевны. Людмила всю
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    дорогу опекала группу, вела экскурсию. Нигде не было заминок, задержек. Все проходило гладко: экскурсии, обеды и ночевки. Во всех шести городах поразили профессионализм экскурсоводов. Они с такой душой и любовью рассказывали о своих городах, что мы все сразу их тоже начинали любить. Очень все понравилось. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Выездные»

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Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Выездные" можно забронировать 11 авторских туров от 10 800 до 34 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Туры по окрестностям Нижнего Новгорода и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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