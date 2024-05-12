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принимающей стороны, потому как по описанию экскурсий этого предположить было нельзя. Можно начать прямо с первого дня, со встречи на вокзале в 11 часов утра. Нас загрузили в автобус, мы заехали в свой отель (Ибис), сдали вещи в камеру хранения и отправились на обзорную экскурсию по городу. Все хорошо, все красиво, хоть и очень холодно. НО…. За ВЕСЬ день (в гостиницу нас привезли вечером) нам не дали даже пол-часа, чтобы перекусить. Я так понимаю, что это предусмотрено не было. А с нами были двое мужчин, которые выехали из дома в 5 утра, в поезде выпили чай с бутербродом и до вечера оставались голодными. И ситуация эта повторилась на всех других экскурсиях. В Городце нам посоветовали кафе, в котором было спец. обслуживание (ждали другую группу, которая ЗАРАНЕЕ договорилась об обеде для своих людей). Сами побежали, что-то нашли, перекусили. В Семенове не пошли в дом ложкаря, зашли в магазин, что-то купили, перекусили. И так далее. В Дивеево уже, наученные горьким опытом, взяли бутерброды с собой. Съели их в монастырской трапезной, запив прекрасным чаем. Подвожу итог. Мы люди очень позитивные, и нам этим настроение не испортили. Можно было бы об этом и не писать, НО хочется пожелать принимающей стороне дальнейшего процветания и побольше заботы о людях, которые будут приезжать в славный город Нижний Новгород! Можно ведь составить экскурсию так, чтобы питание получал не только мозг, но и тело? Претензий к экскурсоводам НИКАКИХ! Очень грамотные, знающие и эрудированные люди! Мы получили огромное удовольствие, слушая их. Гостиница Ибис, хоть и трешка, тоже оставила приятное впечатление. У нас плохо работал кондиционер. Сказали на ресепшен, тут же пришел мастер, все починил. Словом, одну звезду сняла за отсутствие возможности питания в течение экскурсий.