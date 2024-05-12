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Авторский тур
2 дня
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 10 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня 13 часов
Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
Начало: Нижний Новгород, пл. Ленина (памятник Ленину)
Расписание: См. календарь
14 июня в 07:00
19 июля в 07:00
от 15 750₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Нижегородские этюды
Начало: Россия, Нижний Новгород
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 32 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По Нижегородскому краю. Осень и зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 16 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Нижегородские этюды. Осень и зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
25 сен в 10:00
2 окт в 10:00
от 32 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Нижегородские этюды. Весенний тур
Начало: Россия, Нижний Новгород
5 мар в 10:00
15 мар в 10:00
от 32 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Зимнее очарование Нижегородского края
Начало: Россия, Нижний Новгород
2 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 34 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Классика Нижегородского края. Нижний Новгород - Дивеево - Городец
Начало: Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
18 300₽ за человека
Авторский тур
2 дня 7 часов
Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
Начало: Г. Нижний Новгород, ул. Площадь Революции, 2а
14 июня в 11:00
21 июня в 11:00
от 18 300₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Благодать дивного Дивеево
Начало: Нижний Новгород
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 10 800₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Благодать дивного Дивеево. Осень-зима
Начало: Нижний Новгород
5 окт в 10:00
12 окт в 10:00
1200010 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина12 мая 2024Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились на высшем уровне! Обязательно воспользуюсь еще туроператором «Большая Страна»
- ООльга8 мая 2024Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не смогла принять туристов), так
- ООльга8 мая 2024Спасибо! Все хорошо организовано,даже удивительно было для нас. Следующие туры тоже будем заказывать у вас.
- УУсачева9 апреля 2024Большое весеннее путешествие по Земле НижегородскойЯ приехала в город одна из моей группы, и все же для меня одной организован трансфер. Спасибо большое.
- ДДарина13 марта 2024Большое весеннее путешествие по Земле НижегородскойВсе хорошо организовано, спасибо Светлане.
- ААндрей11 марта 2024Всё было достаточно хорошо организовано, приятный и грамотный гид-Людмила Николаевна. Много впечатлений, познаний. Небольшая ложка дёгтя в бочке с мёдом
- ТТатьяна31 января 2024Большое весеннее путешествие по Земле НижегородскойПроизошло небольшое недоразумение с трансфером, но организаторы быстро все исправили, молодцы! Пожелание- для приезжающих рано организовать заселение, а то приходится в холле сидеть и ждать до обеда. (После поезда очень тяжело) В остальном все замечательно. Спасибо за отлично проведенное время.
- ЕЕлена17 января 2024Добрый день! В целом поездка прошла на позитиве, но есть некоторые моменты, которыми я хотела бы поделиться. Это касается, в основном,
- ННаталья13 октября 2023Брала тур по Золотому кольцу с 6 по 8 октября 2023 г. Вернулась в диком восторге, несмотря на погоду, было
- ООльга10 октября 2023Экскурсия оставила только положительные эмоции. Начиная с прекрасного автобуса, замечательных водителя Александра и нашего сопровождающего гида Людмилы Николаевны. Людмила всю
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Выездные»
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Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Выездные" можно забронировать 11 авторских туров от 10 800 до 34 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Туры по окрестностям Нижнего Новгорода и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август