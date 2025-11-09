Мои заказы

По Нижегородскому краю летом. Сокращенная программа

По Нижегородскому краю летом
Путешествие по самым красивым местам Нижегородской области. Посетим главные достопримечательности Нижнего Новгорода, Арзамас и Дивеево.
По Нижегородскому краю летом. Сокращенная программаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
По Нижегородскому краю летом. Сокращенная программаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
По Нижегородскому краю летом. Сокращенная программаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
30
апр1
мая2
мая4
мая7
мая8
мая9
мая

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия в Дивеево и Арзамас

07:45 Встреча на Московском вокзале.

Обзорная экскурсия по Арзамасу.

Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на соборной площади, недаром она так называется.

Величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор и церковь живоносного источника, и комплекс Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «избавление от бед».

Переезд в Дивеево.

Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.

Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре.

Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор.

В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи.

Свободное время для подачи записок и треб.

Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.

Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших».

Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины.

Свободное время для питания.

После этого вас ждет поездка на источник (Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию).

Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).

19:00 Ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.

Экскурсия в Дивеево и АрзамасЭкскурсия в Дивеево и АрзамасЭкскурсия в Дивеево и АрзамасЭкскурсия в Дивеево и Арзамас
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Город над Волгой и Окой

Завтрак в гостинице.

11:45 Сбор в холле гостиницы на экскурсию (возможно изменение времени сбора на экскурсию. Время уточняется при встрече)

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 4,5 часа).

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад.

Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М. Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.

Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города.

В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.

После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.

Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города.

Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.

Далее вас ожидает экскурсия в Вознесенский Печерский мужской монастырь.

Монастырь был основан в 1328 году.

Сегодня ансамбль монастыря занимает более 5 гектар и включает в себя 5 храмов, колокольню и архиерейские палаты.

Колокольня монастыря – это редкий тип древнерусских звонниц ХVI века, и за время своего существования приобрела большой наклон подобно Пизанской башни.

Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода).

С самой высокой точки открываются великолепные виды на Нижний Новгород и заливные луга Борской поймы.

Экскурсия заканчивается на канатной дороге – свободное время, до жд туристы добираются самостоятельно.

Город над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и Окой
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

гостиница1-номестное2-хместное3-хместное
Ibis 3*18 45013 55012 400
Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* 20 95016 25015 250

Подселения нет. Если Вы путешествуете один/одна необходимо выбрать одноместное размещение.

Варианты проживания

Отель Ibis

1 ночь

Современный отель расположен в Нижнем Новгороде, всего в 5 минутах ходьбы от Покровской улицы, исторического торгового центра города. К услугам гостей звукоизолированные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, а также круглосуточный снэк-бар.

В каждом номере отеля «Ibis Нижний Новгород» с элегантным деревянным полом установлен кондиционер и обустроена ванная комната с просторным душем.

В ресторане Ibis Kitchen, оформленном в средиземноморском стиле, для гостей сервируют различные виды завтрака и подают блюда по меню. В ресторане также предлагают блюда традиционной китайской кухни. Бар Ibis Kitchen работает круглосуточно.

В лобби отеля «Ibis Нижний Новгород» можно воспользоваться бесплатными компьютерами с доступом в интернет. Стойка регистрации открыта круглосуточно.

Нижегородский кремль находится всего в 1,5 км от отеля «Ibis Нижний Новгород». До знаменитой художественной галереи Нижнего Новгорода — менее 2 км.

Отель IbisОтель IbisОтель IbisОтель IbisОтель IbisОтель Ibis
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр

1 ночь

Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» с фитнес-центром находится в 20 минутах ходьбы от Нижегородского кремля. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и оборудована бесплатная частная парковка.

В числе удобств всех номеров кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и место для работы. Ванные комнаты укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

К услугам гостей отеля ресторан и круглосуточная стойка регистрации.

Отель Кортъярд Нижний Новгород Сити ЦентрОтель Кортъярд Нижний Новгород Сити ЦентрОтель Кортъярд Нижний Новгород Сити ЦентрОтель Кортъярд Нижний Новгород Сити ЦентрОтель Кортъярд Нижний Новгород Сити ЦентрОтель Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостинице Ibis 3* или Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* с завтраком шведский стол
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Нижнего Новгорода и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Нижний Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие туры из Нижнего Новгорода

Очарование Нижегородского края
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Очарование Нижегородского края
Начало: Россия, Нижний Новгород
5 июн в 10:00
12 июн в 10:00
от 45 300 ₽ за человека
Нижегородское турне летом
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Нижегородское турне летом
Начало: Россия, Нижний Новгород
2 июн в 10:00
4 июн в 10:00
от 26 900 ₽ за человека
По Нижегородскому краю
На автобусе
3 дня
1 отзыв
По Нижегородскому краю
Начало: Россия, Нижний Новгород
3 июн в 10:00
5 июн в 10:00
от 20 300 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Нижнем Новгороде
Все туры из Нижнего Новгорода