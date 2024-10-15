Зимняя классика Нижегородского края. Нижний Новгород - Дивеево - Городец

Зимняя классика Нижегородского края
Три увлекательных дня в Нижегородском крае. Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов, полюбуетесь купеческими особняками, доходными домами и увидите знаменитые площади города и памятники К. Минина
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и Д. Пожарскому, М. Горькому, В. Чкалову. Затем отправитесь по святым местам в Дивеево и Арзамас и посетите святой источник, где сможете набрать святой воды и окунуться.

В третий день программы Вас ждет познавательное знакомство с народными промыслами в городе мастеров Городце.

5
3 отзыва
Зимняя классика Нижегородского края. Нижний Новгород - Дивеево - Городец
Зимняя классика Нижегородского края. Нижний Новгород - Дивеево - Городец
Зимняя классика Нижегородского края. Нижний Новгород - Дивеево - Городец
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Г.Н. Новгороду с посещением Усадьбы Рукавишниковых

Если приезжаете в Нижний Новгород рано, можно самостоятельно отвезти свои вещи в камеру хранения Вашей гостиницы и подъехать к 11:00 на железнодорожный вокзал или к 11:25 к месту сбора группы на площади Ленина у памятника Ленина.

Рекомендуем Вам поезда с прибытием в Нижний Новгород до 11:10.

11:00-11:20 Встреча с представителем туроператора на ж/д вокзале.

Место встречи с представителем туроператора в центральном зале вокзала, у киоска с сувенирами слева от выхода.

Посадка в автобус. Вещи в автобус. Заселение после экскурсионной программы (возможно раннее заселение за доп. плату).

11:25 Самостоятельное прибытие на пл. Ленина.

Встреча с представителем туроператора.

Посадка в автобус.

11:30 Выезд на экскурсионную программу.

Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу.

В ходе экскурсии Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов.

Вы увидите место, где сливаются две великих реки – Волга и Ока.

Место слияния называется Стрелкой.

Нижний Новгород известен как столица Нижегородско-Суздальского княжества, родина народного ополчения 1612 года, купеческая столица, символом которой остается Нижегородская ярмарка.

Недалеко от ярмарки вы увидите монументальный собор Александра Невского.

В экскурсии у Вас будет возможность полюбоваться купеческими особняками, доходными домами на Рождественской, Нижневолжской набережной, увидеть знаменитые площади города и памятники К. Минина и Д. Пожарскому, М. Горькому, В. Чкалову.

Наша экскурсия продолжится по территории Нижегородского Кремля.

Здесь вы перенесетесь в город- крепость и познакомитесь с историей создания древнего фортификационного сооружения, с легендами и преданиями, которыми овеяно строительство башен нижегородского кремля.

В ходе прогулки по территории кремля можно увидеть: памятник основателям города – Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, кадетский аракчеевский корпус, здание-самолет ("Дом советов"), Губернаторский дом, аллею-выставку военной техники под открытым небом "Горьковчане -фронту".

14:30 Обед в кафе города (входит в стоимость).

15:30 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская.

Совершить променад по Большой Покровской – разве можно отказать себе в этом удовольствии?

Сюда нижегородцы приходят больше двухсот лет, чтобы других посмотреть и себя показать, послушать уличных музыкантов, загадать желание у бронзовой Веселой Козы, полюбоваться старинными зданиями, а заодно прикупить подарков себе и всем домашним в уникальном центре «Художественные промыслы».

Большая Покровская улица – одна из самых старинных улиц Нижнего Новгорода.

Названа она так по церкви Покрова Пресвятой Богородицы, стоявшей на ней.

Улица связывает между собой 4 главные площади города: площадь Минина и Пожарского, Театральную площадь, площади Горького и Лядова.

Эту улицу можно назвать музеем под открытым небом, так как архитектура ее хранит память о купеческом Нижнем Новгороде.

Также на Большой Покровской находится величественное здание Центрального банка, больше похожее на замок.

"Покровка" – пешеходная улица, протяженностью 2 км 230 метров, закрытая для движения по ней транспорта.

16:30 Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых».

Здание музея поистине царский дворец как снаружи, так и внутри.

Фасад украшен ангелочками и кариатидами.

Великолепная кованая решётка ворот ведущих во двор здания.

Внутри восхищает парадная лестница, бальный зал, декор потолка и стен…

17:30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина.

Посадка в автобус. Трансфер в гостиницу. Самостоятельное заселение.

Обзорная экскурсия по Г.Н. Новгороду с посещением Усадьбы РукавишниковыхОбзорная экскурсия по Г.Н. Новгороду с посещением Усадьбы РукавишниковыхОбзорная экскурсия по Г.Н. Новгороду с посещением Усадьбы РукавишниковыхОбзорная экскурсия по Г.Н. Новгороду с посещением Усадьбы РукавишниковыхОбзорная экскурсия по Г.Н. Новгороду с посещением Усадьбы Рукавишниковых
2 день

Арзамас. Дивеево. Поездка на источник

Внимание! На территорию монастыря мужчин пускают только в брюках, женщин в юбках, длина которых ниже колена, голова и плечи должны быть прикрыты. Расчет на территории монастыря осуществляется исключительно наличными.

Завтрак в гостинице.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

07:20 Ибис 3*.

07:30 Кортьярд 4*.

Трансфер на пл. Ленина.

07:45 начало посадки на пл. Ленина (для туристов, проживающих в гостинице Маринс парк Отель 4*).

8:00 Отправление из Нижнего Новгорода в Арзамас (113 км).

Ориентировочное время в пути 2 часа.

Путевая экскурсия.

Вы услышите рассказ о Четвертом и последнем Уделе Богородицы на Земле, о Серафиме Саровском, об основательницах Серафимо-Дивеевского монастыря и их жизни в обители, о Святой Канавке, по которой "стопочки Царицы Небесной прошли", о святых Дивеевских источниках.

10:00 Остановка в Арзамасе на Соборной Площади.

Небольшая экскурсия и посещение Николаевского женского монастыря.

Посещение Воскресенского собора и возможность приложиться к Животворящему кресту.

12:00 Прибытие в Дивеево.

Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.

Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре.

Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор.

В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи.

Свободное время для подачи записок и треб.

Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.

Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших».

Про Канавку завещал батюшка Серафим Саровский: «Когда век-то кончится, сначала станет антихрист с храмов кресты снимать да монастыри разорять, и все монастыри разорит!

А к вашему-то подойдет, а Канавка-то и станет от земли до неба, ему и нельзя к вам взойти-то, нигде не допустит Канавка, так прочь и уйдет.

Кто Канавку эту с молитвой пройдет, да полтораста "Богородиц" прочтет, тому всё тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев».

14:30 Обед в кафе Дивеево (входит в стоимость).

После этого вас ждет поездка на источник (Серафима Саровского, Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию).

Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).

Вещи, необходимые для окунания и тару для воды рекомендуем брать с собой, так как на источнике могут быть большие очереди.

20:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород.

Свободное время.

Арзамас. Дивеево. Поездка на источникАрзамас. Дивеево. Поездка на источникАрзамас. Дивеево. Поездка на источникАрзамас. Дивеево. Поездка на источникАрзамас. Дивеево. Поездка на источникАрзамас. Дивеево. Поездка на источникАрзамас. Дивеево. Поездка на источник
3 день

Городец. Феодоровский монастырь. Терем русского самовара. Город Мастеров

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Вещи с собой.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы: 08:20 Ибис 3*, 08:30 Кортьярд 4*.

Трансфер на пл. Ленина.

08:45 Начало посадки на пл. Ленина (для туристов, проживающих в гостинице Маринс парк Отель 4*).

09:00 Переезд в Городец.

Ориентировочно 1 час пути (53 км.)

10:00 Прибытие в Городец.

Обзорная экскурсия по исторической части Городца.

Вы пройдете по центральным улицам этого яркого сказочного городка с его неповторимыми каменными купеческими домами и деревянными избами с затейливой резьбой, ставнями и наличниками.

Вы увидите памятник Александру Невскому на набережной, охватите взором Волжские просторы с высокого берега.

Прогуляетесь по лестнице вниз к роскошному Городу мастеров.

При экскурсии 2 и 4 января, Вас ждет праздничная концертная программа, рождественский базар, игры и хороводы на свежем воздухе, квесты и мастер-классы и много новогодних сюрпризов.

Посещение Феодоровского монастыря.

Федоровский монастырь – мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери.

В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России.

Вы прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, узнавая необычную и насыщенную историю этого места из рассказа экскурсовода.

Можно зайти в Федоровский собор (по желанию).

Посещение музея "Терем русского самовара".

Музей находится в усадьбе Гришаева.

Издавна самовар был одним из символов домашнего уюта и достатка.

Самовар всегда занимал почетное место в доме, был своеобразным оберегом.

Несмотря на то, что в XVIII-XIX веках самовар стоил в среднем 25 рублей (для сравнения: корову можно было купить за 1 рубль), его стремилась иметь каждая семья.

Самовары передавались по наследству.

Возникали целые школы по изготовлению самоваров.

В настоящее время в экспозиции музея более 500 самоваров, а также другие чайные предметы.

Обед в кафе города (входит в стоимость).

Посещение музея деревянного зодчества "Город Мастеров".

Городецкий Город мастеров – это комплекс деревянных сооружений, посвященный истории деревянного зодчества Нижегородской области периода XVI- XIX веков.

В этом комплексе представлены разом и роскошный княжеский терем, и деревянные дома зажиточных купцов, и скромные крестьянские избы.

Вы осмотрите экспозиции и мастерские, посвященные народным художественным промыслам Городецкого района.

15:30 Выезд из г. Городца.

17:00-18.00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород, трансфер до ж/д вокзала.

Окончание экскурсионной программы.

Рекомендованное время для приобретения железнодорожных билетов: после 18 часов.

Городец. Феодоровский монастырь. Терем русского самовара. Город МастеровГородец. Феодоровский монастырь. Терем русского самовара. Город МастеровГородец. Феодоровский монастырь. Терем русского самовара. Город МастеровГородец. Феодоровский монастырь. Терем русского самовара. Город Мастеров

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и выбранной даты, руб:

ГостиницаСтоимость тура на 1 человека
Стоимость доп.
суток
проживания на 1
человека
Ибис 3* / Ботаника лофт 3* / отель Нижний 3* или аналогичная (2-местный с удобствами)22 5004000
Ибис 3* / Ботаника лофт 3* / отель Нижний 3* или аналогичная (1-местный с удобствами)
27 0006000
Ибис 3*, Ботаника лофт 3*, Нижний 3* (3-местный с удобствами - 3-местный номер с 3-мя раздельными кроватями или номер повышенной категории с отдельным спальным местом по запросу)21 0003000
Маринс Парк отель 4* / Кортьярд 4* / Азимут 4* или аналогичная (2-местный с удобствами)26 1006000
Маринс Парк отель 4* / Кортьярд 4* / Азимут 4* или аналогичная (1-местный с удобствами)
30 9008000
Маринс Парк отель 4*, Азимут 4*, Кортьярд 4* (3-местный с удобствами - номер повышенной категории с отдельным спальным местом по запросу)
24 9004000

Варианты проживания

Гостиница Ибис 3

2 ночи

Современный отель "Ибис", международного уровня, находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности. Для личного авто предоставляется охраняемая паркова, доступен трансфер.

Гости могут расположиться в комфортабельных номерах с собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором, и всей необходимой мебелью.

Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».

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Гостиница Ботаника лофт 3

2 ночи

Современный отель «Ботаника Лофт» расположилась в Нижнем Новгороде. Недалеко находится железнодорожный вокзал и станция метро Московская. К услугам гостей бесплатная парковка и трансфер от/до аэропорта.

К размещению подготовлены номера разного уровня комфорта и вместимости. В каждом обустроена новая мебель и необходимая техника. Для удобства гостей все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой.

Гостиница Ботаника лофт 3Гостиница Ботаника лофт 3Гостиница Ботаника лофт 3Гостиница Ботаника лофт 3Гостиница Ботаника лофт 3Гостиница Ботаника лофт 3Гостиница Ботаника лофт 3

Маринс Парк отель 4

2 ночи

«Marins Park Hotel Нижний Новгород» находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Для размещения приготовлены недорогие номера с кондиционером, холодильником, телевизором, ортопедическим матрасом, рабочей зоной. Предоставлены тарифы как с питанием, так и без. По утрам сервируется завтрак «Шведский стол». Предоставляются переговорные комнаты и конференц-залы. Отель находится в 400 м от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», ЖД вокзала и Стадиона. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.

Для комфортного размещения гостей приготовлены недорогие уютные номера с большим набором услуг. Для постояльцев представлены номера различных категорий в зависимости от предпочтений и желаний гостей. Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены от фирмы Challet, махровые халаты и фен.

Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4

Гостиница Кортьярд 4

2 ночи

Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити центр» находится в одноименном городе. Гостям доступен широкий спектр услуг.

Для проживания предоставляются номера, выполненные в различных категориях. Комнаты выдержаны в европейском сдержанном стиле и приятной цветовой гамме, каждая из которых обставлена необходимым набором мебели и техники.

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Гостиница Азимут 4

2 ночи

«АЗИМУТ Отель Нижний Новгород» расположен в центре Нижнего Новгорода. В числе удобств Wi-Fi, паркинг, вызов такси, прачечная и гладильные принадлежности, библиотека. На территории оборудован фитнес-центр. Имеется сувенирный магазин. В каждом номере установлена мебель и удобные кровати с ортопедическим матрасом, имеется телевизор, кондиционер, телефон. На первом этаже располагается SMART Living Lobby, где ежедневно сервируется завтрак «Шведский стол».

Гостиница Азимут 4Гостиница Азимут 4Гостиница Азимут 4Гостиница Азимут 4Гостиница Азимут 4Гостиница Азимут 4Гостиница Азимут 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице выбранной категории 2 ночи
  • Экскурсионное обслуживание
  • Питание: 2 завтрака (в гостинице по системе шведский стол), 3 обеда (в кафе города)
  • Экскурсия по Г.Н. Новгороду
  • Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых»
  • Экскурсия в г. Арзамас и г. Дивеево
  • Экскурсия по г. Городцу, посещение музея деревянного зодчества "Город Мастеров", музея "Терем русского самовара"
  • Трансфер в гостиницу по окончании экскурсионных дней
  • Трансфер на железнодорожный вокзал в третий экскурсионный день
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Нижний Новгород и обратно
  • Питание, не указанное в программе: завтрак в первый день, ужины
  • Личные расходы
  • Экскурсионное обслуживание на территории Дивеевского монастыря
Место начала и завершения?
Нижний Новгород
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем будем передвигаться?
Тип транспорта зависит от количества человек в группе:
  • если едет 1-2 человека, то легковой автомобиль;
  • 3-5 человек – минивен;
  • 6-15 человек – микроавтобус (мерседес спринтер или вольксваген крафтер);
  • группы больше 15 человек – на автобусах 31-55 мест.
Все автобусы и автомобили оснащены кондиционерами. Большие автобусы: ютонг, кинг лонг, зонг тонг, мерседес.
Какие организационные особенности тура?
  • смс-информирование осуществляется в мессенджере WatsApp за 1-2 дня до начала тура, если у Вас нет данного мессенджера, просим указать альтернативные способы информирования;
  • в автобусе предварительное распределение мест;
  • в случае опоздания ко времени встречи в гостинице более, чем на 5 минут, туристы добираются к месту посадки на пл. Ленина самостоятельно.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
15 окт 2024
Все понравилось
И
15 окт 2024
Организация на хорошем уровне! Спасибо за приятные воспоминания!
Я
12 сен 2024
Организация тура отличная, вся информация предоставлялась вовремя, сам тур проходил чётко по графику и на все вопросы всегда отвечали быстро. Благодарим вас 🙏🏻
Организация тура отличная, вся информация предоставлялась вовремя, сам тур проходил чётко по графику и на всеОрганизация тура отличная, вся информация предоставлялась вовремя, сам тур проходил чётко по графику и на всеОрганизация тура отличная, вся информация предоставлялась вовремя, сам тур проходил чётко по графику и на всеОрганизация тура отличная, вся информация предоставлялась вовремя, сам тур проходил чётко по графику и на всеОрганизация тура отличная, вся информация предоставлялась вовремя, сам тур проходил чётко по графику и на всеОрганизация тура отличная, вся информация предоставлялась вовремя, сам тур проходил чётко по графику и на всеОрганизация тура отличная, вся информация предоставлялась вовремя, сам тур проходил чётко по графику и на всеОрганизация тура отличная, вся информация предоставлялась вовремя, сам тур проходил чётко по графику и на всеОрганизация тура отличная, вся информация предоставлялась вовремя, сам тур проходил чётко по графику и на всеОрганизация тура отличная, вся информация предоставлялась вовремя, сам тур проходил чётко по графику и на все

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