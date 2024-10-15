Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Г.Н. Новгороду с посещением Усадьбы Рукавишниковых
Если приезжаете в Нижний Новгород рано, можно самостоятельно отвезти свои вещи в камеру хранения Вашей гостиницы и подъехать к 11:00 на железнодорожный вокзал или к 11:25 к месту сбора группы на площади Ленина у памятника Ленина.
Рекомендуем Вам поезда с прибытием в Нижний Новгород до 11:10.
11:00-11:20 Встреча с представителем туроператора на ж/д вокзале.
Место встречи с представителем туроператора в центральном зале вокзала, у киоска с сувенирами слева от выхода.
Посадка в автобус. Вещи в автобус. Заселение после экскурсионной программы (возможно раннее заселение за доп. плату).
11:25 Самостоятельное прибытие на пл. Ленина.
Встреча с представителем туроператора.
Посадка в автобус.
11:30 Выезд на экскурсионную программу.
Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу.
В ходе экскурсии Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов.
Вы увидите место, где сливаются две великих реки – Волга и Ока.
Место слияния называется Стрелкой.
Нижний Новгород известен как столица Нижегородско-Суздальского княжества, родина народного ополчения 1612 года, купеческая столица, символом которой остается Нижегородская ярмарка.
Недалеко от ярмарки вы увидите монументальный собор Александра Невского.
В экскурсии у Вас будет возможность полюбоваться купеческими особняками, доходными домами на Рождественской, Нижневолжской набережной, увидеть знаменитые площади города и памятники К. Минина и Д. Пожарскому, М. Горькому, В. Чкалову.
Наша экскурсия продолжится по территории Нижегородского Кремля.
Здесь вы перенесетесь в город- крепость и познакомитесь с историей создания древнего фортификационного сооружения, с легендами и преданиями, которыми овеяно строительство башен нижегородского кремля.
В ходе прогулки по территории кремля можно увидеть: памятник основателям города – Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, кадетский аракчеевский корпус, здание-самолет ("Дом советов"), Губернаторский дом, аллею-выставку военной техники под открытым небом "Горьковчане -фронту".
14:30 Обед в кафе города (входит в стоимость).
15:30 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская.
Совершить променад по Большой Покровской – разве можно отказать себе в этом удовольствии?
Сюда нижегородцы приходят больше двухсот лет, чтобы других посмотреть и себя показать, послушать уличных музыкантов, загадать желание у бронзовой Веселой Козы, полюбоваться старинными зданиями, а заодно прикупить подарков себе и всем домашним в уникальном центре «Художественные промыслы».
Большая Покровская улица – одна из самых старинных улиц Нижнего Новгорода.
Названа она так по церкви Покрова Пресвятой Богородицы, стоявшей на ней.
Улица связывает между собой 4 главные площади города: площадь Минина и Пожарского, Театральную площадь, площади Горького и Лядова.
Эту улицу можно назвать музеем под открытым небом, так как архитектура ее хранит память о купеческом Нижнем Новгороде.
Также на Большой Покровской находится величественное здание Центрального банка, больше похожее на замок.
"Покровка" – пешеходная улица, протяженностью 2 км 230 метров, закрытая для движения по ней транспорта.
16:30 Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых».
Здание музея поистине царский дворец как снаружи, так и внутри.
Фасад украшен ангелочками и кариатидами.
Великолепная кованая решётка ворот ведущих во двор здания.
Внутри восхищает парадная лестница, бальный зал, декор потолка и стен…
17:30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина.
Посадка в автобус. Трансфер в гостиницу. Самостоятельное заселение.
Арзамас. Дивеево. Поездка на источник
Внимание! На территорию монастыря мужчин пускают только в брюках, женщин в юбках, длина которых ниже колена, голова и плечи должны быть прикрыты. Расчет на территории монастыря осуществляется исключительно наличными.
Завтрак в гостинице.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
07:20 Ибис 3*.
07:30 Кортьярд 4*.
Трансфер на пл. Ленина.
07:45 начало посадки на пл. Ленина (для туристов, проживающих в гостинице Маринс парк Отель 4*).
8:00 Отправление из Нижнего Новгорода в Арзамас (113 км).
Ориентировочное время в пути 2 часа.
Путевая экскурсия.
Вы услышите рассказ о Четвертом и последнем Уделе Богородицы на Земле, о Серафиме Саровском, об основательницах Серафимо-Дивеевского монастыря и их жизни в обители, о Святой Канавке, по которой "стопочки Царицы Небесной прошли", о святых Дивеевских источниках.
10:00 Остановка в Арзамасе на Соборной Площади.
Небольшая экскурсия и посещение Николаевского женского монастыря.
Посещение Воскресенского собора и возможность приложиться к Животворящему кресту.
12:00 Прибытие в Дивеево.
Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.
Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре.
Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор.
В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи.
Свободное время для подачи записок и треб.
Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.
Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших».
Про Канавку завещал батюшка Серафим Саровский: «Когда век-то кончится, сначала станет антихрист с храмов кресты снимать да монастыри разорять, и все монастыри разорит!
А к вашему-то подойдет, а Канавка-то и станет от земли до неба, ему и нельзя к вам взойти-то, нигде не допустит Канавка, так прочь и уйдет.
Кто Канавку эту с молитвой пройдет, да полтораста "Богородиц" прочтет, тому всё тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев».
14:30 Обед в кафе Дивеево (входит в стоимость).
После этого вас ждет поездка на источник (Серафима Саровского, Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию).
Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).
Вещи, необходимые для окунания и тару для воды рекомендуем брать с собой, так как на источнике могут быть большие очереди.
20:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород.
Свободное время.
Городец. Феодоровский монастырь. Терем русского самовара. Город Мастеров
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Вещи с собой.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы: 08:20 Ибис 3*, 08:30 Кортьярд 4*.
Трансфер на пл. Ленина.
08:45 Начало посадки на пл. Ленина (для туристов, проживающих в гостинице Маринс парк Отель 4*).
09:00 Переезд в Городец.
Ориентировочно 1 час пути (53 км.)
10:00 Прибытие в Городец.
Обзорная экскурсия по исторической части Городца.
Вы пройдете по центральным улицам этого яркого сказочного городка с его неповторимыми каменными купеческими домами и деревянными избами с затейливой резьбой, ставнями и наличниками.
Вы увидите памятник Александру Невскому на набережной, охватите взором Волжские просторы с высокого берега.
Прогуляетесь по лестнице вниз к роскошному Городу мастеров.
При экскурсии 2 и 4 января, Вас ждет праздничная концертная программа, рождественский базар, игры и хороводы на свежем воздухе, квесты и мастер-классы и много новогодних сюрпризов.
Посещение Феодоровского монастыря.
Федоровский монастырь – мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери.
В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России.
Вы прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, узнавая необычную и насыщенную историю этого места из рассказа экскурсовода.
Можно зайти в Федоровский собор (по желанию).
Посещение музея "Терем русского самовара".
Музей находится в усадьбе Гришаева.
Издавна самовар был одним из символов домашнего уюта и достатка.
Самовар всегда занимал почетное место в доме, был своеобразным оберегом.
Несмотря на то, что в XVIII-XIX веках самовар стоил в среднем 25 рублей (для сравнения: корову можно было купить за 1 рубль), его стремилась иметь каждая семья.
Самовары передавались по наследству.
Возникали целые школы по изготовлению самоваров.
В настоящее время в экспозиции музея более 500 самоваров, а также другие чайные предметы.
Обед в кафе города (входит в стоимость).
Посещение музея деревянного зодчества "Город Мастеров".
Городецкий Город мастеров – это комплекс деревянных сооружений, посвященный истории деревянного зодчества Нижегородской области периода XVI- XIX веков.
В этом комплексе представлены разом и роскошный княжеский терем, и деревянные дома зажиточных купцов, и скромные крестьянские избы.
Вы осмотрите экспозиции и мастерские, посвященные народным художественным промыслам Городецкого района.
15:30 Выезд из г. Городца.
17:00-18.00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород, трансфер до ж/д вокзала.
Окончание экскурсионной программы.
Рекомендованное время для приобретения железнодорожных билетов: после 18 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и выбранной даты, руб:
|Гостиница
|Стоимость тура на 1 человека
Стоимость доп.
суток
проживания на 1
человека
|Ибис 3* / Ботаника лофт 3* / отель Нижний 3* или аналогичная (2-местный с удобствами)
|22 500
|4000
Ибис 3* / Ботаника лофт 3* / отель Нижний 3* или аналогичная (1-местный с удобствами)
|27 000
|6000
|Ибис 3*, Ботаника лофт 3*, Нижний 3* (3-местный с удобствами - 3-местный номер с 3-мя раздельными кроватями или номер повышенной категории с отдельным спальным местом по запросу)
|21 000
|3000
|Маринс Парк отель 4* / Кортьярд 4* / Азимут 4* или аналогичная (2-местный с удобствами)
|26 100
|6000
Маринс Парк отель 4* / Кортьярд 4* / Азимут 4* или аналогичная (1-местный с удобствами)
|30 900
|8000
Маринс Парк отель 4*, Азимут 4*, Кортьярд 4* (3-местный с удобствами - номер повышенной категории с отдельным спальным местом по запросу)
|24 900
|4000
Варианты проживания
Гостиница Ибис 3
Современный отель "Ибис", международного уровня, находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности. Для личного авто предоставляется охраняемая паркова, доступен трансфер.
Гости могут расположиться в комфортабельных номерах с собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором, и всей необходимой мебелью.
Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».
Гостиница Ботаника лофт 3
Современный отель «Ботаника Лофт» расположилась в Нижнем Новгороде. Недалеко находится железнодорожный вокзал и станция метро Московская. К услугам гостей бесплатная парковка и трансфер от/до аэропорта.
К размещению подготовлены номера разного уровня комфорта и вместимости. В каждом обустроена новая мебель и необходимая техника. Для удобства гостей все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой.
Маринс Парк отель 4
«Marins Park Hotel Нижний Новгород» находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Для размещения приготовлены недорогие номера с кондиционером, холодильником, телевизором, ортопедическим матрасом, рабочей зоной. Предоставлены тарифы как с питанием, так и без. По утрам сервируется завтрак «Шведский стол». Предоставляются переговорные комнаты и конференц-залы. Отель находится в 400 м от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», ЖД вокзала и Стадиона. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.
Для комфортного размещения гостей приготовлены недорогие уютные номера с большим набором услуг. Для постояльцев представлены номера различных категорий в зависимости от предпочтений и желаний гостей. Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены от фирмы Challet, махровые халаты и фен.
Гостиница Кортьярд 4
Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити центр» находится в одноименном городе. Гостям доступен широкий спектр услуг.
Для проживания предоставляются номера, выполненные в различных категориях. Комнаты выдержаны в европейском сдержанном стиле и приятной цветовой гамме, каждая из которых обставлена необходимым набором мебели и техники.
Гостиница Азимут 4
«АЗИМУТ Отель Нижний Новгород» расположен в центре Нижнего Новгорода. В числе удобств Wi-Fi, паркинг, вызов такси, прачечная и гладильные принадлежности, библиотека. На территории оборудован фитнес-центр. Имеется сувенирный магазин. В каждом номере установлена мебель и удобные кровати с ортопедическим матрасом, имеется телевизор, кондиционер, телефон. На первом этаже располагается SMART Living Lobby, где ежедневно сервируется завтрак «Шведский стол».
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории 2 ночи
- Экскурсионное обслуживание
- Питание: 2 завтрака (в гостинице по системе шведский стол), 3 обеда (в кафе города)
- Экскурсия по Г.Н. Новгороду
- Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых»
- Экскурсия в г. Арзамас и г. Дивеево
- Экскурсия по г. Городцу, посещение музея деревянного зодчества "Город Мастеров", музея "Терем русского самовара"
- Трансфер в гостиницу по окончании экскурсионных дней
- Трансфер на железнодорожный вокзал в третий экскурсионный день
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Нижний Новгород и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтрак в первый день, ужины
- Личные расходы
- Экскурсионное обслуживание на территории Дивеевского монастыря
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
- если едет 1-2 человека, то легковой автомобиль;
- 3-5 человек – минивен;
- 6-15 человек – микроавтобус (мерседес спринтер или вольксваген крафтер);
- группы больше 15 человек – на автобусах 31-55 мест.
Какие организационные особенности тура?
- смс-информирование осуществляется в мессенджере WatsApp за 1-2 дня до начала тура, если у Вас нет данного мессенджера, просим указать альтернативные способы информирования;
- в автобусе предварительное распределение мест;
- в случае опоздания ко времени встречи в гостинице более, чем на 5 минут, туристы добираются к месту посадки на пл. Ленина самостоятельно.