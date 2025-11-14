Здесь Вы посетите Соборную площадь, которую можно назвать музеем под открытым небом
Программа тура по дням
Арзамас - Нижний Новгород
07:00-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ Отправление в Арзамас (время в пути около 5,5 часов – 470 км по платной дороге).
Обзорная экскурсия по Арзамасу.
Город имеет богатую историю и множество архитектурных сооружений, которые нельзя отыскать в других городах России или зарубежья.
На прогулке по центру вам встретятся впечатляющие храмы и усадьбы – образцы деревянного зодчества.
Сердце Арзамаса – Соборная площадь, откуда берут начало главные улицы города.
Здесь же располагаются и одни из главных достопримечательностей, большинству из которых не меньше ста лет.
На площади стоит величественный Воскресенский собор первой половины XIX века, Свято-Николаевский монастырь, ведущий свою историю почти с момента основания Арзамаса.
Саму Соборную площадь тоже можно назвать музеем под открытым небом, ведь со всех сторон она окружена старинными и не очень «экспонатами».
Обед в кафе города.
Отправление в Нижний Новгород.
Экскурсия по Нижнему Новгороду с осмотром исторического центра города и основных его достопримечательностей, посещением Ильинской и Рождественской церквей, осмотром памятника В. П. Чкалова и Чкаловской лестницы.
Посещение Нижегородского Кремля – уникального военно-инженерного сооружения начала XVI в., ставшее одним из важнейших элементов в обороне города.
За всю историю он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.
Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский ХVII в.
20:30 Размещение в отеле «Славянка», г. Нижний Новгород – 1 ночь (резервные отели:"Заречная","Волна","Гранд отель Ока").
Ужин в ресторане отеля (при покупке тура с ужинами).
Болдино - Львовка
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
09:00 Отправление в с. Большое Болдино.
Посещение музея-заповедника А. С. Пушкина.
Экскурсия начинается в мемориальном господском доме, построенном в начале 19 века.
Здесь сохранились те самые комнаты, в которых Александр Сергеевич Пушкин останавливался во время приездов в Болдино в 1830 и 1833 годах.
Интерьер рабочего кабинета воссоздан на основании его рисунка.
Эффект присутствия поэта поддерживают экспозиции двух комнат бытового предназначения: камердинерской и буфетной.
В мемориально-бытовой части экспозиции воссоздана аутентичная обстановка усадебного дворянского дома того времени, представлены мемориальные предметы, в том числе подлинная мебель семьи Пушкиных.
Из дома по горбатому мостику вы перейдете во флигель (вотчинную контору).
Там поэт останавливался в последний приезд, который был связан, в основном, с хозяйственными хлопотами.
В одной половине флигеля воссоздан интерьер собственно конторы, в другой – обстановка комнаты, где Пушкин жил в 1834 году.
Экскурсия по центральной части парка, где можно увидеть каскад прудов, сохранившиеся с пушкинской поры деревья, беседки, старые аллеи.
На территории музея представлены усадебные постройки – банька и конюшня, рассказывающие о быте болдинской усадьбы.
Посещение Кабинета сказок, где представлена экспозиция по пушкинским сказкам.
Обед в кафе.
Экскурсия во Львовку.
Село Львовка находится в 9 км от Болдино.
Львовка издавна входила в состав пушкинских владений, последним хозяином усадьбы был сын поэта Александр Александрович Пушкин.
Сейчас в бывшем барском доме усадьбы XIX века открыт Музей литературных героев «Повестей Белкина».
Здесь воссозданы литературные интерьеры по страницам «Повестей», действие которых происходит в атмосфере провинциальных дворянских усадеб современной Пушкину России.
Это «Барышня-крестьянка», «Метель», «Станционный смотритель», вторая часть повести «Выстрел».
Одна из комнат посвящена персонажу, объединяющему весь цикл – Ивану Петровичу Белкину, вымышленному автору Повестей.
Интерьер гостиной воспроизводит обстановку типичной дворянской гостиной пушкинского времени с ее особой атмосферой неторопливости, теплоты и уюта.
Рядом с домом восстановлено здание церковно-приходской школы, открыт музей.
Здесь можно увидеть обстановку класса, где учились крестьянские дети, и комнату, в которой жила учительница Прасковья Герасимовна Погодина.
Вы сможете погулять по аллеям усадебного парка, увидеть частично уцелевшую деревянную церковь Святого Александра Невского.
17:00 Отправление домой.
23:30 Ориентировочное прибытие в Москву, ст. метро ВДНХ.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости проживания и типа питания, руб:
|Размещение
HB - завтрак, обед
|FB - завтрак, обед, ужин
|Двухместное
|16 900
|18 400
- доплата за одноместное размещение – 3 900 рублей;
- скидка на дополнительном месте – 1 000 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Гостиница «Славянка»
Гостиница "Славянка" привлекает своих посетителей удобным местом расположения. Хорошая транспортная развязка позволит легко и быстро добраться в историческую часть города – Кремль.
Среди дополнительных услуг гостиница предоставляет 5 номеров саун, турецкий хаммам, бильярд, русскую баню на дровах, бесплатный Wi-Fi и охраняемую парковку для Вашего автомобиля.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание согласно программе (выбранному типу/ тарифу тура)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе (выбранному тарифу) (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Выбор места в автобусе - 800 руб. /чел
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как распределяются места в автобусе?
Для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает Туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает Туроператор.