Секреты вдохновения. Нижний Новгород

Тур выходного дня по Нижегородской области и историческому центру Нижнего Новгорода. Арзамас – богат историческими памятниками и культурным наследием.

Здесь Вы посетите Соборную площадь, которую можно назвать музеем под открытым небом
и Воскресный собор. Недалеко от Арзамаса находится деревня Болдино, где жил и творил великий поэт Александр Пушкин. В этом уединенном месте Вы почувствуете дух творчества и проведете время вдохновенно.

Львовка – еще одно живописное место в Нижегородской области, где Вы насладитесь природой и отдохнете от городской суеты.

Путешествие по этим местам позволит окунуться в удивительную атмосферу истории, литературы и природы, ощутить тепло и уют провинциальных уголков России.

Ближайшие даты:
28
фев21
мар23
мая6
июн20
июн1
авг22
авг

Программа тура по дням

1 день

Арзамас - Нижний Новгород

07:00-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ Отправление в Арзамас (время в пути около 5,5 часов – 470 км по платной дороге).

Обзорная экскурсия по Арзамасу.

Город имеет богатую историю и множество архитектурных сооружений, которые нельзя отыскать в других городах России или зарубежья.

На прогулке по центру вам встретятся впечатляющие храмы и усадьбы – образцы деревянного зодчества.

Сердце Арзамаса – Соборная площадь, откуда берут начало главные улицы города.

Здесь же располагаются и одни из главных достопримечательностей, большинству из которых не меньше ста лет.

На площади стоит величественный Воскресенский собор первой половины XIX века, Свято-Николаевский монастырь, ведущий свою историю почти с момента основания Арзамаса.

Саму Соборную площадь тоже можно назвать музеем под открытым небом, ведь со всех сторон она окружена старинными и не очень «экспонатами».

Обед в кафе города.

Отправление в Нижний Новгород.

Экскурсия по Нижнему Новгороду с осмотром исторического центра города и основных его достопримечательностей, посещением Ильинской и Рождественской церквей, осмотром памятника В. П. Чкалова и Чкаловской лестницы.

Посещение Нижегородского Кремля – уникального военно-инженерного сооружения начала XVI в., ставшее одним из важнейших элементов в обороне города.

За всю историю он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.

Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский ХVII в.

20:30 Размещение в отеле «Славянка», г. Нижний Новгород – 1 ночь (резервные отели:"Заречная","Волна","Гранд отель Ока").

Ужин в ресторане отеля (при покупке тура с ужинами).

2 день

Болдино - Львовка

Завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

09:00 Отправление в с. Большое Болдино.

Посещение музея-заповедника А. С. Пушкина.

Экскурсия начинается в мемориальном господском доме, построенном в начале 19 века.

Здесь сохранились те самые комнаты, в которых Александр Сергеевич Пушкин останавливался во время приездов в Болдино в 1830 и 1833 годах.

Интерьер рабочего кабинета воссоздан на основании его рисунка.

Эффект присутствия поэта поддерживают экспозиции двух комнат бытового предназначения: камердинерской и буфетной.

В мемориально-бытовой части экспозиции воссоздана аутентичная обстановка усадебного дворянского дома того времени, представлены мемориальные предметы, в том числе подлинная мебель семьи Пушкиных.

Из дома по горбатому мостику вы перейдете во флигель (вотчинную контору).

Там поэт останавливался в последний приезд, который был связан, в основном, с хозяйственными хлопотами.

В одной половине флигеля воссоздан интерьер собственно конторы, в другой – обстановка комнаты, где Пушкин жил в 1834 году.

Экскурсия по центральной части парка, где можно увидеть каскад прудов, сохранившиеся с пушкинской поры деревья, беседки, старые аллеи.

На территории музея представлены усадебные постройки – банька и конюшня, рассказывающие о быте болдинской усадьбы.

Посещение Кабинета сказок, где представлена экспозиция по пушкинским сказкам.

Обед в кафе.

Экскурсия во Львовку.

Село Львовка находится в 9 км от Болдино.

Львовка издавна входила в состав пушкинских владений, последним хозяином усадьбы был сын поэта Александр Александрович Пушкин.

Сейчас в бывшем барском доме усадьбы XIX века открыт Музей литературных героев «Повестей Белкина».

Здесь воссозданы литературные интерьеры по страницам «Повестей», действие которых происходит в атмосфере провинциальных дворянских усадеб современной Пушкину России.

Это «Барышня-крестьянка», «Метель», «Станционный смотритель», вторая часть повести «Выстрел».

Одна из комнат посвящена персонажу, объединяющему весь цикл – Ивану Петровичу Белкину, вымышленному автору Повестей.

Интерьер гостиной воспроизводит обстановку типичной дворянской гостиной пушкинского времени с ее особой атмосферой неторопливости, теплоты и уюта.

Рядом с домом восстановлено здание церковно-приходской школы, открыт музей.

Здесь можно увидеть обстановку класса, где учились крестьянские дети, и комнату, в которой жила учительница Прасковья Герасимовна Погодина.

Вы сможете погулять по аллеям усадебного парка, увидеть частично уцелевшую деревянную церковь Святого Александра Невского.

17:00 Отправление домой.

23:30 Ориентировочное прибытие в Москву, ст. метро ВДНХ.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости проживания и типа питания, руб:

Размещение

HB - завтрак, обед

FB - завтрак, обед, ужин
Двухместное16 90018 400
  • доплата за одноместное размещение – 3 900 рублей;
  • скидка на дополнительном месте – 1 000 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

Гостиница «Славянка»

1 ночь

Гостиница "Славянка" привлекает своих посетителей удобным местом расположения. Хорошая транспортная развязка позволит легко и быстро добраться в историческую часть города – Кремль.

Среди дополнительных услуг гостиница предоставляет 5 номеров саун, турецкий хаммам, бильярд, русскую баню на дровах, бесплатный Wi-Fi и охраняемую парковку для Вашего автомобиля.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание согласно программе (выбранному типу/ тарифу тура)
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе (выбранному тарифу) (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Выбор места в автобусе - 800 руб. /чел
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как распределяются места в автобусе?

Для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает Туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает Туроператор.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

