1 день

Арзамас - Нижний Новгород

07:00-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ Отправление в Арзамас (время в пути около 5,5 часов – 470 км по платной дороге).

Обзорная экскурсия по Арзамасу.

Город имеет богатую историю и множество архитектурных сооружений, которые нельзя отыскать в других городах России или зарубежья.

На прогулке по центру вам встретятся впечатляющие храмы и усадьбы – образцы деревянного зодчества.

Сердце Арзамаса – Соборная площадь, откуда берут начало главные улицы города.

Здесь же располагаются и одни из главных достопримечательностей, большинству из которых не меньше ста лет.

На площади стоит величественный Воскресенский собор первой половины XIX века, Свято-Николаевский монастырь, ведущий свою историю почти с момента основания Арзамаса.

Саму Соборную площадь тоже можно назвать музеем под открытым небом, ведь со всех сторон она окружена старинными и не очень «экспонатами».

Обед в кафе города.

Отправление в Нижний Новгород.

Экскурсия по Нижнему Новгороду с осмотром исторического центра города и основных его достопримечательностей, посещением Ильинской и Рождественской церквей, осмотром памятника В. П. Чкалова и Чкаловской лестницы.

Посещение Нижегородского Кремля – уникального военно-инженерного сооружения начала XVI в., ставшее одним из важнейших элементов в обороне города.

За всю историю он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.

Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский ХVII в.

20:30 Размещение в отеле «Славянка», г. Нижний Новгород – 1 ночь (резервные отели:"Заречная","Волна","Гранд отель Ока").

Ужин в ресторане отеля (при покупке тура с ужинами).

