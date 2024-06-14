Тур в Нижний Новгород, Дивеево, Городец — это увлекательное путешествие, которое познакомит вас с историей и культурой трех городов.
Вы увидите все главные достопримечательности Нижнего Новгорода, такие как Кремль и усадьба Рукавишниковых.
В Дивеево посетите Свято-Троицкий монастырь, а в Городце насладитесь красотой старинных улочек и узнаете о быте и традициях местных жителей.
Вы увидите все главные достопримечательности Нижнего Новгорода, такие как Кремль и усадьба Рукавишниковых.
В Дивеево посетите Свято-Троицкий монастырь, а в Городце насладитесь красотой старинных улочек и узнаете о быте и традициях местных жителей.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Что вас ожидает:
- Улица Рождественская
- Печерский монастырь
- Большая Покровская
- Нижегородская Ярмарка
- Собор Александра Невского
- Рождественская церковь
- Нижегородский Кремль
- Верхне-Волжская набережная
- Усадьба Рукавишникова
- Чкаловская лестница
- Соборная площадь г. Арзамаса
- Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь
- Город Мастеров
- Музейный квартал Города Мастеров
Описание тура
За время нашего тура вы увидите достопримечательности, познакомитесь с историей и культурой трех городов Нижегородского края — Нижнего Новгорода, Дивеево и Городца. Первый день мы посвятим Нижнему Новгороду. Экскурсия по нему позволит вам познакомиться с одним из древнейших и красивейших городов России. Вы увидите уникальное место слияния двух крупнейших рек страны — Волги и Оки, прогуляетесь по территории Нижегородского Кремля и Большой Покровской улице, а также посетите музей «Усадьба Рукавишниковых». На следующий день мы отправимся в Дивеево, а по пути заглянем в Арзамас. Вы побываете в Дивеевском монастыре, узнаете его историю, изучите царящие там традиции. Затем посетите Троицкий собор, в котором хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор. В третий день вы прогуляетесь по центральным улицам Городца — этого яркого и сказочного старинного городка, с его уникальными каменными купеческими домами и деревянными избами, украшенными затейливой резьбой и яркими ставнями. Вы увидите памятник Александру Невскому, расположенный на набережной, и сможете насладиться видом на Волгу с высоты. Также в программе — Феодоровский монастырь, «Город мастеров» и «Терем русского самовара». Важная информация:
- Тур оплачивается заранее в размере 100% предоплаты (обусловлено необходимостью предварительного заказа и оплаты гостиницы).
- Гостиницы категории 3*, в которые возможно заселение: Ибис 3*, Нижний 3*, Ботаника Лофт 3*, Ока 3*.
- Гостиницы 4*, в которых возможно заселение: Кортьярд 4*, Марианс Парк отель 4*, Хемптон 4*, Азимут 4*.
- По запросу стоимость тура можно рассчитать с проживанием в номерах категории «Люкс» и «Полулюкс».
- Заселение будет возможно по окончании экскурсионной программы в первый день. За доп. плату возможно раннее заселение.
- К туру можно добавить дополнительные ночи проживания до или после тура.
Начало экскурсионной программы в пятницу, за исключение праздничных дней К туру можно добавить дополнительные ночи проживания до или после тура
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Гостиница 3* Двухместное размещение
|18 300 ₽
|Гостиница 3* Одноместное размещение
|23 100 ₽
|Гостиница 4* Двухместное размещение
|22 200 ₽
|Гостиница 4* Одноместное размещение
|26 100 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Рождественская
- Печерский монастырь
- Большая Покровская
- Нижегородская Ярмарка
- Собор Александра Невского
- Рождественская церковь
- Нижегородский Кремль
- Верхне-Волжская набережная
- Усадьба Рукавишникова
- Чкаловская лестница
- Соборная площадь г. Арзамаса
- Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь
- Город Мастеров
- Музейный квартал Города Мастеров
Что включено
- Транспортное обслуживание (на автобусе/минивэне/автомобиле в зависимости от количества человек в группе)
- Проживание в гостинице в номерах с удобствами (2 ночи)
- Питание: 2 завтрака (шведский стол), 3 обеда в кафе города
- Экскурсионное обслуживание по программе с гидом
- Входные билеты во все музеи, указанные в программе
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Ужины
- Посещение музеев, не заявленных в программе
- Прогулка на теплоходе (оплачивается дополнительно)
Место начала и завершения?
Г. Нижний Новгород, ул. Площадь Революции, 2а
Когда и сколько длится?
Когда: Начало экскурсионной программы в пятницу, за исключение праздничных дней К туру можно добавить дополнительные ночи проживания до или после тура
Экскурсия длится около 2 дней 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- Тур оплачивается заранее в размере 100% предоплаты (обусловлено необходимостью предварительного заказа и оплаты гостиницы)
- Гостиницы категории 3* в которые возможно заселение: Ибис 3*, Нижний 3*, Ботаника Лофт 3*, Ока 3
- Гостиницы 4* в которых возможно заселение: Кортьярд 4*, Марианс Парк отель 4*, Хемптон 4*, Азимут 4*
- По запросу стоимость тура можем рассчитать с проживанием в номерах категории "Люкс" и "Полулюкс"
- Заселение будет возможно по окончании экскурсионной программы в первый день. За доп. плату возможно раннее заселение
- К туру можно добавить дополнительные ночи проживания до или после тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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