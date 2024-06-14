Когда: Начало экскурсионной программы в пятницу, за исключение праздничных дней К туру можно добавить дополнительные ночи проживания до или после тура

Экскурсия длится около 2 дней 7 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала