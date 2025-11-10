Насладитесь речной прогулкой по Волге или мастер-классами, раскрывающими традиционные ремёсла народов. Этот тур — возможность окунуться в атмосферу древних традиций и современного комфорта!
Программа тура по дням
Посадка на поезд
Самостоятельная посадка в туристический поезд № 930/929 (номера вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
21:05 – отправление туристического поезда № 930/929 с Ярославского вокзала г. Москвы.
Обзорная экскурсия по Чебоксарам. Посещение Чувашского национального музея с мастер-классом
Завтрак в поезде.
12:15 – прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Чебоксары, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Обзорная экскурсия «Знакомьтесь, Чебоксары – Шупашкар – Веда Суар». На Средней Волге есть небольшая по площади республика Чувашия!
Во время этого путешествия Вас ждет знакомство с ее столицей – гостеприимными Чебоксарами! Вы непременно заметите, как самобытная культура чувашского народа органично вписана в городскую среду.
Прочувствуете, каким уютным может быть современный город, если в своем развитии опирается на вековые традиции и мудрость предков.
Вы узнаете об истории возникновения города и чем он по праву гордится — о храмах, музеях, парках, памятниках и других исторически значимых местах; познакомитесь с самобытной культурой народа через его историю, мифы и легенды.
Обед в ресторане г. Чебоксары
Речная прогулка на двухпалубном теплоходе по р. Волга. Или за дополнительную плату «Речная прогулка на Яхте или Парусная фрегата с мастер-классом» (спортивная яхта вместимостью по 4 человека, прогулочные яхты вместимостью по 8 человек).
Пешая прогулка по Чебоксарскому Арбату и Красной площади. Чебоксарская Красная площадь – особо любимое горожанами и гостями место.
Она объединила в единое комфортное пространство классические музеи и современные уличные экспозиции, аттракционы, кафе и рестораны, памятники и арт-объекты, комфортные зоны отдыха.
Посещение Чувашского национального музея с мастер-классом. Вы побываете в Чувашском национальном музее, где узнаете об исторических корнях чувашского народа, которые уходят в глубокую древность.
Познакомимся с особенностями традиционной культуры, бытом, основными занятиями населения: резьбой по дереву, вышивкой, ткачеством и другими.
Также, Вы увидите самый популярный музейный экспонат и Арт-объект «Вышитую карту России», созданную в Год культурного наследия народов России.
Узнаете, как создавался этот уникальный экспонат, сколько вышивальщиков из всех регионов нашей необъятной страны приняли участие во всероссийской акции, чтобы наглядно продемонстрировать самобытность национальных культур и традиций.
После экскурсии Вы посетите мастер-класс «Плетенные истории», который расскажет и покажет гостям как народы, жившие на территории Чувашии, плели узенькие прочные тесёмки из толстых шерстяных нитей для поясов, обработки петель и изготовления браслетов. Изготовленное изделие каждый заберет с собой.
Свободное время и посещение Города мастеров (сувенирные ряды).
Ужин в ресторане г. Чебоксары.
Трансфер на ж/д вокзал.
23:55 (10.08.2025) – отправление туристического поезда в г. Нижний Новгород.
22:40 (16.08.2025) – отправление туристического поезда в г. Нижний Новгород.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Завтрак в поезде.
08:20 – прибытие туристического поезда в г. Нижний Новгород. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей: Нижегородская ярмарка, собор Александра Невского, новый стадион «Нижний Новгород», Рождественская церковь, Большая Покровская ул., пл. Народного Единства, Нижне-Волжская набережная и многое другое.
Пешеходная экскурсия по Нижегородскому кремлю. Безусловно, главная достопримечательность города, уникальный ансамбль, возведенный в начале XVI века в соответствии с высшими достижениями военно-оборонительного искусства.
Прогулка по территории, осмотр внутреннего пространства – стены, башни, здание бывшего губернаторского дворца, выставка военной техники, мемориальный комплекс и Вечный огонь, смотровая площадка – вид на «Стрелку», Зачатскую и Борисоглебскую башни, собор Михаила-Архангела.
Свободное время в центре города для посещения сувенирных магазинов.
Обед в кафе города.
Трансфер на ж/д вокзал.
15:20 – отправление туристического поезда в г. Москву.
22:38 – прибытие туристического поезда на Ярославский вокзал г. Москвы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в вагоне выбранной категории.
Обратите внимание! Размещение в четырёхместном купе смешанное.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории, руб:
|Категория
|Четырехместное купе
|Двухместное купе (с вертикальными полками)
Двухместное купе
Одноместное размещене
|Для взрослого
|44 000
|60 300
|101 200
|Для детей от 0 до 9 лет включительно
(с местом)
|42 900
|58 500
|-
|Для детей от 0 до 4 лет включительно
(без предоставления отдельного места и завтраков в поезде)
|20 500
|20 500
|-
Варианты проживания
Туристический поезд
Описание вагонов 4-местных / 2-местных купе:
- 4-местное купе (2 нижних+ 2 верхних полки), удобства на вагон;
- 2-местные купе (аналог вагона СВ). Либо 2 нижних полки, либо 1 верхняя+ 1 нижняя полки, удобства на вагон.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
- Питание, указанное в программе: 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин
- Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 20 500 руб
- Речная прогулка на яхте до 8 человек - 26 600 руб. /чел
- Парусная регата до 4 человек - 13 500 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Выбирайте удобную одежду и обувь, соответствующую сезону и погоде.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Какие документы нужно взять?
Возьмите с собой оригинал паспорта РФ или иного документа, указанного в анкете заказа тура (для детей до 14 лет оригинал св. о рождении / загранпаспорта).