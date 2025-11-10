Мои заказы

Волжский вояж. Железнодорожный круиз в Чувашию и Нижний Новгород

Вас ждет увлекательное путешествие на поезде по городам России — Чебоксарам и Нижнему Новгороду! Посетите яркие экскурсии по древним улицам, познакомитесь с богатой чувашской культурой и легендами, а также прогуляетесь по живописным набережным и историческим памятникам.

Насладитесь речной прогулкой по Волге или мастер-классами, раскрывающими традиционные ремёсла народов. Этот тур — возможность окунуться в атмосферу древних традиций и современного комфорта!
Ближайшие даты:
7
авг14
авг

Программа тура по дням

1 день

Посадка на поезд

Самостоятельная посадка в туристический поезд № 930/929 (номера вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).

21:05 – отправление туристического поезда № 930/929 с Ярославского вокзала г. Москвы.

2 день

Обзорная экскурсия по Чебоксарам. Посещение Чувашского национального музея с мастер-классом

Завтрак в поезде.

12:15 – прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Чебоксары, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная экскурсия «Знакомьтесь, Чебоксары – Шупашкар – Веда Суар». На Средней Волге есть небольшая по площади республика Чувашия!

Во время этого путешествия Вас ждет знакомство с ее столицей – гостеприимными Чебоксарами! Вы непременно заметите, как самобытная культура чувашского народа органично вписана в городскую среду.

Прочувствуете, каким уютным может быть современный город, если в своем развитии опирается на вековые традиции и мудрость предков.

Вы узнаете об истории возникновения города и чем он по праву гордится — о храмах, музеях, парках, памятниках и других исторически значимых местах; познакомитесь с самобытной культурой народа через его историю, мифы и легенды.

Обед в ресторане г. Чебоксары

Речная прогулка на двухпалубном теплоходе по р. Волга. Или за дополнительную плату «Речная прогулка на Яхте или Парусная фрегата с мастер-классом» (спортивная яхта вместимостью по 4 человека, прогулочные яхты вместимостью по 8 человек).

Пешая прогулка по Чебоксарскому Арбату и Красной площади. Чебоксарская Красная площадь – особо любимое горожанами и гостями место.

Она объединила в единое комфортное пространство классические музеи и современные уличные экспозиции, аттракционы, кафе и рестораны, памятники и арт-объекты, комфортные зоны отдыха.

Посещение Чувашского национального музея с мастер-классом. Вы побываете в Чувашском национальном музее, где узнаете об исторических корнях чувашского народа, которые уходят в глубокую древность.

Познакомимся с особенностями традиционной культуры, бытом, основными занятиями населения: резьбой по дереву, вышивкой, ткачеством и другими.

Также, Вы увидите самый популярный музейный экспонат и Арт-объект «Вышитую карту России», созданную в Год культурного наследия народов России.

Узнаете, как создавался этот уникальный экспонат, сколько вышивальщиков из всех регионов нашей необъятной страны приняли участие во всероссийской акции, чтобы наглядно продемонстрировать самобытность национальных культур и традиций.

После экскурсии Вы посетите мастер-класс «Плетенные истории», который расскажет и покажет гостям как народы, жившие на территории Чувашии, плели узенькие прочные тесёмки из толстых шерстяных нитей для поясов, обработки петель и изготовления браслетов. Изготовленное изделие каждый заберет с собой.

Свободное время и посещение Города мастеров (сувенирные ряды).

Ужин в ресторане г. Чебоксары.

Трансфер на ж/д вокзал.

23:55 (10.08.2025) – отправление туристического поезда в г. Нижний Новгород.

22:40 (16.08.2025) – отправление туристического поезда в г. Нижний Новгород.

3 день

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду

Завтрак в поезде.

08:20 – прибытие туристического поезда в г. Нижний Новгород. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей: Нижегородская ярмарка, собор Александра Невского, новый стадион «Нижний Новгород», Рождественская церковь, Большая Покровская ул., пл. Народного Единства, Нижне-Волжская набережная и многое другое.

Пешеходная экскурсия по Нижегородскому кремлю. Безусловно, главная достопримечательность города, уникальный ансамбль, возведенный в начале XVI века в соответствии с высшими достижениями военно-оборонительного искусства.

Прогулка по территории, осмотр внутреннего пространства – стены, башни, здание бывшего губернаторского дворца, выставка военной техники, мемориальный комплекс и Вечный огонь, смотровая площадка – вид на «Стрелку», Зачатскую и Борисоглебскую башни, собор Михаила-Архангела.

Свободное время в центре города для посещения сувенирных магазинов.

Обед в кафе города.

Трансфер на ж/д вокзал.

15:20 – отправление туристического поезда в г. Москву.

22:38 – прибытие туристического поезда на Ярославский вокзал г. Москвы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в вагоне выбранной категории.

Обратите внимание! Размещение в четырёхместном купе смешанное.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории, руб:

КатегорияЧетырехместное купеДвухместное купе (с вертикальными полками)

Двухместное купе

Одноместное размещене

Для взрослого44 00060 300101 200
Для детей от 0 до 9 лет включительно
(с местом)		42 90058 500-
Для детей от 0 до 4 лет включительно
(без предоставления отдельного места и завтраков в поезде)		20 50020 500-

Варианты проживания

Туристический поезд

2 ночи

Описание вагонов 4-местных / 2-местных купе:

  • 4-местное купе (2 нижних+ 2 верхних полки), удобства на вагон;
  • 2-местные купе (аналог вагона СВ). Либо 2 нижних полки, либо 1 верхняя+ 1 нижняя полки, удобства на вагон.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
  • Питание, указанное в программе: 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 20 500 руб
  • Речная прогулка на яхте до 8 человек - 26 600 руб. /чел
  • Парусная регата до 4 человек - 13 500 руб. /чел
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Выбирайте удобную одежду и обувь, соответствующую сезону и погоде.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Какие документы нужно взять?

Возьмите с собой оригинал паспорта РФ или иного документа, указанного в анкете заказа тура (для детей до 14 лет оригинал св. о рождении / загранпаспорта).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

