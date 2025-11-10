2 день

Обзорная экскурсия по Чебоксарам. Посещение Чувашского национального музея с мастер-классом

Завтрак в поезде.

12:15 – прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Чебоксары, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная экскурсия «Знакомьтесь, Чебоксары – Шупашкар – Веда Суар». На Средней Волге есть небольшая по площади республика Чувашия!

Во время этого путешествия Вас ждет знакомство с ее столицей – гостеприимными Чебоксарами! Вы непременно заметите, как самобытная культура чувашского народа органично вписана в городскую среду.

Прочувствуете, каким уютным может быть современный город, если в своем развитии опирается на вековые традиции и мудрость предков.

Вы узнаете об истории возникновения города и чем он по праву гордится — о храмах, музеях, парках, памятниках и других исторически значимых местах; познакомитесь с самобытной культурой народа через его историю, мифы и легенды.

Обед в ресторане г. Чебоксары

Речная прогулка на двухпалубном теплоходе по р. Волга. Или за дополнительную плату «Речная прогулка на Яхте или Парусная фрегата с мастер-классом» (спортивная яхта вместимостью по 4 человека, прогулочные яхты вместимостью по 8 человек).

Пешая прогулка по Чебоксарскому Арбату и Красной площади. Чебоксарская Красная площадь – особо любимое горожанами и гостями место.

Она объединила в единое комфортное пространство классические музеи и современные уличные экспозиции, аттракционы, кафе и рестораны, памятники и арт-объекты, комфортные зоны отдыха.

Посещение Чувашского национального музея с мастер-классом. Вы побываете в Чувашском национальном музее, где узнаете об исторических корнях чувашского народа, которые уходят в глубокую древность.

Познакомимся с особенностями традиционной культуры, бытом, основными занятиями населения: резьбой по дереву, вышивкой, ткачеством и другими.

Также, Вы увидите самый популярный музейный экспонат и Арт-объект «Вышитую карту России», созданную в Год культурного наследия народов России.

Узнаете, как создавался этот уникальный экспонат, сколько вышивальщиков из всех регионов нашей необъятной страны приняли участие во всероссийской акции, чтобы наглядно продемонстрировать самобытность национальных культур и традиций.

После экскурсии Вы посетите мастер-класс «Плетенные истории», который расскажет и покажет гостям как народы, жившие на территории Чувашии, плели узенькие прочные тесёмки из толстых шерстяных нитей для поясов, обработки петель и изготовления браслетов. Изготовленное изделие каждый заберет с собой.

Свободное время и посещение Города мастеров (сувенирные ряды).

Ужин в ресторане г. Чебоксары.

Трансфер на ж/д вокзал.

23:55 (10.08.2025) – отправление туристического поезда в г. Нижний Новгород.

22:40 (16.08.2025) – отправление туристического поезда в г. Нижний Новгород.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160