Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Н. Новгороду
Для приобретающих ЖД билеты из СПБ 02.01.2026. (04.01.2025):
- Отправление из Санкт-Петербурга на фирменном поезде Волга.
- 17:20 встреча группы с представителем туроператора в центральном здании вокзала у бюста Петра 1 Посадка в поезд
- 18:15 отправление поезда в Н. Новгород.
- 08:30 прибытие поезда в Н. Новгород. Посадка в автобус.
В Нижнем Новгороде:
09:00 Завтрак в ресторане города (шведский стол).
10:00 Начало обзорной экскурсии.
В ходе экскурсии Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов.
Первой остановкой станет место слияния двух величественных рек: Оки и Волги, называемое «Стрелкой».
Вашему взору предстанет кафедральный собор им. Александра Невского.
Во время экскурсии у вас будет возможность насладиться купеческими особняками, доходными домами на Рождественской улице и Нижневолжской набережной.
Вы увидите знаменитые площади города и памятники Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, Максиму Горькому и Валерию Чкалову.
Далее мы остановимся у подножия Чкаловской лестницы на набережной Волги.
Со смотровой площадки вы сможете оценить величие лестницы и размеры Нижегородского кремля, а также полюбоваться панорамным видом на заречную часть города и район Стрелки.
12:00 Наша новогодняя экскурсия продолжится на территории Нижегородского Кремля.
Здесь вы окажетесь в атмосфере старинного города-крепости и узнаете об истории этого древнего фортификационного сооружения, а также о легендах и преданиях, связанных со строительством башен нижегородского кремля.
Во время прогулки по территории крепости вы увидите памятники основателям города — Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, а также кадетский корпус имени Аракчеева, здание в форме самолёта (Дом Советов), Губернаторский дом и аллею с военной техникой под открытым небом «Горьковчане — фронту».
13:30 Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых».
Здание музея поистине царский дворец как снаружи, так и внутри.
Фасад украшен ангелочками и кариатидами.
Великолепная кованая решётка ворот ведущих во двор здания.
Внутри восхищает парадная лестница, бальный зал, декор потолка и стен…
Верхне-Волжская набережная — это одно из самых живописных и исторических мест в Нижнем Новгороде.
Она расположена на высоком берегу Волги и служит символом города.
Эта набережная была построена в XIX веке и с тех пор стала любимым местом отдыха жителей и гостей города.
На набережной можно увидеть множество архитектурных памятников, таких как дом губернатора и дом купца Рукавишникова.
15:00 Обед в ресторане города с дегустацией настоек «Сордис» (для детей новогодний подарок). (входит в стоимость).
15:30 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская.
Приглашаем вас на новогоднюю экскурсию по улице Большой Покровской!
Во время этой прогулки вы окунётесь в атмосферу праздника и веселья, увидите украшенные улицы и площади.
Вы полюбуетесь нарядными ёлками, гирляндами и новогодними инсталляциями, а также сможете сделать яркие фотографии на фоне праздничной атмосферы.
17:00 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина.
Посадка в автобус.
Трансфер в гостиницу.
Самостоятельное заселение.
Печерский монастырь, Нижегородская Ярмарка
Завтрак в гостинице по системе шведский стол.
- 09:15 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы Ибис 3*.
- 09:30 Встреча в фойе гостиницы Кортьярд 4*
- 09:45-10:00 Посадка на пл. Ленина (для туристов, проживающих в гостинице Маринс парк Отель 4*)
10:00 Начало экскурсионной программы.
10:30 Посещение Вознесенского Печерского монастыря.
Вознесенский Печерский монастырь — это историческое место с богатой историей, которая началась около 1330 года.
Сегодня его архитектурный ансамбль поражает своей красотой и величием.
Церковь над воротами, храм и собор, построенные в середине XVII века, соединены галереей с балконом и длинным братским корпусом.
Всё это создаёт гармоничное впечатление от этого святого места.
Уникальная наклонная колокольня и аллея с бюстами всех императоров династии Романовых, ведущая к монастырю, являются его отличительными чертами.
Во время посещения вы узнаете об истории этих мест в XVIII и XIX веках, когда монастырь стал главным духовным центром города и местом поклонения перед чудотворной иконой Печерской Божьей Матери.
12:00 Площадь Народного Единства.
Поговорим о важнейшей странице в истории России и Нижнего Новгорода — событиях Смутного времени, когда с паперти церкви Рождества Иоанна Предтечи земский староста Кузьма Минин призвал народ к освобождению страны от польско-литовских захватчиков, а затем поведает об удивительной судьбе памятника Минину и Пожарскому, чья копия украшает площадь сегодня.
Пешеходная экскурсия по улице Рождественской.
В новогодние праздники улица Рождественская превращается в настоящую сказку: старинные особняки и купеческие дома утопают в сиянии гирлянд, а величественная Строгановская церковь с её белокаменной резьбой и золочёным иконостасом создаёт неповторимый праздничный облик улицы.
Экскурсовод расскажет увлекательные истории о том, как развивалась Рождественская улица — от старинного торгового центра до современной достопримечательности Нижнего Новгорода.
Вы узнаете о знаменитых купцах и меценатах, чьи имена навсегда вписаны в историю города.
13:30 Обед в ресторане города (входит в стоимость).
14:30 Трансфер на Нижегородскую Ярмарку.
На территории ярмарки организован городской каток (сеансы), и рождественская ярмарка, где Вы сможете провести свободное время, приобрести в аренду катки.
Не забудьте заглянуть в резиденцию Деда Мороза, где вы сможете пообщаться с новогодними персонажами и загадать желание.
Завершится экскурсия посещением рождественского базара, где можно приобрести подарки и сувениры ручной работы.
Свободное время или экскурсия на фабрику елочных игрушек "Ариэль" за дополнительную плату (2500 взрослый / 2300 льготный бронируется заранее).
15:20 Отправление на экскурсию от пл. Ленина.
Переезд на фабрику.
16:00 Посещение с экскурсией фабрики елочных игрушек.
На увлекательной экскурсии по фабрике «Ариэль» вы окунётесь в волшебный мир создания новогодних украшений.
Увидите все этапы производства стеклянных игрушек от выдувания хрупких заготовок до росписи и золочения, сможете понаблюдать за работой мастеров-стеклодувов и даже попробовать себя в роли художника по росписи ёлочных украшений.
А также посетите музей новогодних игрушек с уникальными экспонатами разных эпох.
Под руководством опытного мастера на мастер-классе Вы распишите свою уникальную новогоднюю елочную игрушку - символ нового года.
17:30 Посадка в автобус.
Трансфер на Нижегородскую ярмарку (для желающих) и в гостиницы проживания.
18:00 С территории Нижегородской ярмарки будет организован трансфер в гостиницы проживания.
Свободное время.
Свободный день или экскурсия в Городец по желанию
Завтрак в гостинице по системе шведский стол.
Свободный день или экскурсия в Городец (за дополнительную плату: 3500 взрослый / 3300 льготный).
Для туристов, выбравших свободный день самостоятельное выселение из гостиницы до 12 часов.
Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы бесплатно.
Для туристов, выбравших экскурсию в г. Городец:
- 08:20 Встреча в фойе гостиницы Ибис 3*
- 08:30 Встреча в фойе гостиницы Кортьярд 4*
- 08:45-09:00 посадка на пл. Ленина (для проживающих в гостинице Маринс Парк Отель 4*).
09:10 Переезд в Городец. Ориентировочно 1 час пути (53 км.).
10:00 Прибытие в Городец.
Обзорная экскурсия по исторической части Городца.
Экскурсия по Городцу позволит вам насладиться красотой этого старинного русского города.
Вы увидите его исторические достопримечательности, архитектурные памятники и живописные пейзажи.
Экскурсия начнётся с посещения музея «Город мастеров», где вы узнаете об истории Городца и его ремеслах.
Затем вы отправитесь на прогулку по исторической части города, где расположены старинные церкви, купеческие дома и музеи.
Обязательно обратите внимание на архитектуру города: деревянные дома с резными наличниками, каменные храмы и монастыри.
Прогуляйтесь по набережной реки Волги, откуда открывается великолепный вид на город и окрестности.
Посещение Феодоровского монастыря.
Фёдоровский монастырь — мужской монастырь в Городце, известный обретением одноимённой иконы Богоматери.
В монастыре хранится почитаемый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из самых уважаемых икон Богородицы в России.
Во время экскурсии вы прогуляетесь по красивой и ухоженной территории монастыря, узнаете удивительную и богатую историю этого места от гида.
Посещение музея "Терем русского самовара".
Самовар испокон веков был не просто предметом быта, а настоящим символом семейного благополучия и уюта.
Он занимал почётное место в каждом доме и считался своеобразным оберегом.
Современная экспозиция музея впечатляет своим масштабом: здесь собрано более 500 самоваров всевозможных форм и размеров, а также богатая коллекция чайных принадлежностей.
Каждый экспонат — это частичка истории русского чаепития, бережно сохранённая для потомков.
13:30 Обед в кафе города (входит в стоимость).
Свободное время для прогулки, фотографирования и приобретения сувениров.
15:30 Выезд из г. Городца.
На обратном пути мы проведем квиз-игру с вопросами о Нижнем Новгороде.
Победители будут награждены памятными подарками и сладкими призами.
17:00-18:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород, трансфер до ж/д вокзала.
Окончание экскурсионной программы.
К туру можно добавить дополнительные сутки проживания. При приобретении доп. суток проживания трансфер в гостиницу.
Рекомендованное время для приобретения железнодорожных билетов: после 18 часов.
18:30 Отправление поезда в Санкт-Петербург (для приобретающих билеты).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|3-местное
|2-местное
|1-местное
|Ибис 3*
|21 000
|22 800
|28 200
|Маринс Парк отель 4*
|25 800
|28 500
|34 200
|Кортьярд 4*
|-
|29 400
|35 100
Варианты проживания
Гостиница Ибис 3
Современный отель "Ибис", международного уровня, находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности. Для личного авто предоставляется охраняемая паркова, доступен трансфер.
Гости могут расположиться в комфортабельных номерах с собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором, и всей необходимой мебелью.
Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».
Маринс Парк отель 4
«Marins Park Hotel Нижний Новгород» находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Для размещения приготовлены недорогие номера с кондиционером, холодильником, телевизором, ортопедическим матрасом, рабочей зоной. Предоставлены тарифы как с питанием, так и без. По утрам сервируется завтрак «Шведский стол». Предоставляются переговорные комнаты и конференц-залы. Отель находится в 400 м от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», ЖД вокзала и Стадиона. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.
Для комфортного размещения гостей приготовлены недорогие уютные номера с большим набором услуг. Для постояльцев представлены номера различных категорий в зависимости от предпочтений и желаний гостей. Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены от фирмы Challet, махровые халаты и фен.
Кортъярд 4
Отель «CORT INN Nizhny Novgorod City Center» находится в одноименном городе по адресу ул. Ильинская, д. 46. Гостинице присвоен статус 4 звезды, а значит гостей ждет высокий уровень сервиса, приветливый персонал и комфортные номера. Помимо этого предлагается расширенный спектр услуг: фитнес-центр, трансфер, прачечная, ресторан, парковка и другие.
Для проживания предоставляются номера, выполненные в различных категориях. Комнаты выдержаны в европейском сдержанном стиле и приятной цветовой гамме, каждая из которых обставлена необходимым набором мебели и техники.
На территории работает ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд и напитков из меню. Также, организуются праздники в банкетном зале.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории 2 ночи
- Экскурсионное обслуживание по программе с гидом
- Питание: 3 завтрака (в гостинице по системе шведский стол), 2 обеда (в кафе города), дегустация настоек «Сордис»
- Экскурсия по Г.Н. Новгороду
- Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых»
- Транспортное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Нижний Новгород и обратно
- Личные расходы
- Посещение объектов, не заявленных в программе
- Питание: ужины
- Дополнительная ночь проживания в отеле
- Экскурсия в Городец (3 день) 3500 взрослый / 3300 льготный
- Экскурсия на фабрику елочных игрушек «Ариэль» 2500 взрослый / 2300 льготный
- Билеты на поезд Н. Новгород-Санкт-Петербург туда и обратно (15000 рублей с человека)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
- если едет 1-2 человека, то легковой автомобиль;
- 3-5 человек – минивен;
- 6-15 человек – микроавтобус (мерседес спринтер или вольксваген крафтер);
- группы больше 15 человек – на автобусах 31-55 мест.
Какие организационные особенности тура?
Информация о контактах представителя в Н. Новгороде будет сообщена в смс (Wats App) за два дня до начала путешествия.
Если у Вас нет данного мессенджера, просим указать альтернативные способы информирования.
Телефон, с которого поступит смс-сообщении используется в качестве контактного по всем вопросам, связанным с пребыванием в Н. Новгороде
Рекомендуем Вам поезда с прибытием в Нижний Новгород до 08:30.
Для туристов из Санкт-Петербурга и Владимира возможно приобрети к данному туру ЖД билеты на фирменный поезд Волга
При бронировании необходимо указать.
Обращаем Ваше внимание: жд билеты бронируются за Вами после внесения предоплаты, билеты в вагоне плацкарт. При бронировании, Вы можете оставить пожелания по размещению в поезде, но мы не можем гарантировать, что нам удастся их выполнить так как квоту мест выделяет РЖД.