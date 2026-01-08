1 день

Обзорная экскурсия по Н. Новгороду

Для приобретающих ЖД билеты из СПБ 02.01.2026. (04.01.2025):

Отправление из Санкт-Петербурга на фирменном поезде Волга.

17:20 встреча группы с представителем туроператора в центральном здании вокзала у бюста Петра 1 Посадка в поезд

18:15 отправление поезда в Н. Новгород.

08:30 прибытие поезда в Н. Новгород. Посадка в автобус.

В Нижнем Новгороде:

09:00 Завтрак в ресторане города (шведский стол).

10:00 Начало обзорной экскурсии.

В ходе экскурсии Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов.

Первой остановкой станет место слияния двух величественных рек: Оки и Волги, называемое «Стрелкой».

Вашему взору предстанет кафедральный собор им. Александра Невского.

Во время экскурсии у вас будет возможность насладиться купеческими особняками, доходными домами на Рождественской улице и Нижневолжской набережной.

Вы увидите знаменитые площади города и памятники Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, Максиму Горькому и Валерию Чкалову.

Далее мы остановимся у подножия Чкаловской лестницы на набережной Волги.

Со смотровой площадки вы сможете оценить величие лестницы и размеры Нижегородского кремля, а также полюбоваться панорамным видом на заречную часть города и район Стрелки.

12:00 Наша новогодняя экскурсия продолжится на территории Нижегородского Кремля.

Здесь вы окажетесь в атмосфере старинного города-крепости и узнаете об истории этого древнего фортификационного сооружения, а также о легендах и преданиях, связанных со строительством башен нижегородского кремля.

Во время прогулки по территории крепости вы увидите памятники основателям города — Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, а также кадетский корпус имени Аракчеева, здание в форме самолёта (Дом Советов), Губернаторский дом и аллею с военной техникой под открытым небом «Горьковчане — фронту».

13:30 Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых».

Здание музея поистине царский дворец как снаружи, так и внутри.

Фасад украшен ангелочками и кариатидами.

Великолепная кованая решётка ворот ведущих во двор здания.

Внутри восхищает парадная лестница, бальный зал, декор потолка и стен…

Верхне-Волжская набережная — это одно из самых живописных и исторических мест в Нижнем Новгороде.

Она расположена на высоком берегу Волги и служит символом города.

Эта набережная была построена в XIX веке и с тех пор стала любимым местом отдыха жителей и гостей города.

На набережной можно увидеть множество архитектурных памятников, таких как дом губернатора и дом купца Рукавишникова.

15:00 Обед в ресторане города с дегустацией настоек «Сордис» (для детей новогодний подарок). (входит в стоимость).

15:30 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская.

Приглашаем вас на новогоднюю экскурсию по улице Большой Покровской!

Во время этой прогулки вы окунётесь в атмосферу праздника и веселья, увидите украшенные улицы и площади.

Вы полюбуетесь нарядными ёлками, гирляндами и новогодними инсталляциями, а также сможете сделать яркие фотографии на фоне праздничной атмосферы.

17:00 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина.

Посадка в автобус.

Трансфер в гостиницу.

Самостоятельное заселение.

