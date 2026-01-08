Январские праздники в Нижнем Новгороде

Погрузитесь в праздничную атмосферу одного из самых красивых городов России! Туры на новогодние праздники в Нижнем Новгороде подарят вам незабываемые эмоции: яркие огни украшенных улиц, традиционные гуляния на площади Минина,
романтичные прогулки по набережной Волги и насыщенную программу с экскурсиями, гастрономическими удовольствиями и фейерверками.

Всего за 3 дня вы успеете прочувствовать дух зимнего Нижнего, зарядиться праздничным настроением и начать этот Новый год по-настоящему особенно!

5
4 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Н. Новгороду

Для приобретающих ЖД билеты из СПБ 02.01.2026. (04.01.2025):

  • Отправление из Санкт-Петербурга на фирменном поезде Волга.
  • 17:20 встреча группы с представителем туроператора в центральном здании вокзала у бюста Петра 1 Посадка в поезд
  • 18:15 отправление поезда в Н. Новгород.
  • 08:30 прибытие поезда в Н. Новгород. Посадка в автобус.

В Нижнем Новгороде:

09:00 Завтрак в ресторане города (шведский стол).

10:00 Начало обзорной экскурсии.

В ходе экскурсии Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов.

Первой остановкой станет место слияния двух величественных рек: Оки и Волги, называемое «Стрелкой».

Вашему взору предстанет кафедральный собор им. Александра Невского.

Во время экскурсии у вас будет возможность насладиться купеческими особняками, доходными домами на Рождественской улице и Нижневолжской набережной.

Вы увидите знаменитые площади города и памятники Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, Максиму Горькому и Валерию Чкалову.

Далее мы остановимся у подножия Чкаловской лестницы на набережной Волги.

Со смотровой площадки вы сможете оценить величие лестницы и размеры Нижегородского кремля, а также полюбоваться панорамным видом на заречную часть города и район Стрелки.

12:00 Наша новогодняя экскурсия продолжится на территории Нижегородского Кремля.

Здесь вы окажетесь в атмосфере старинного города-крепости и узнаете об истории этого древнего фортификационного сооружения, а также о легендах и преданиях, связанных со строительством башен нижегородского кремля.

Во время прогулки по территории крепости вы увидите памятники основателям города — Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, а также кадетский корпус имени Аракчеева, здание в форме самолёта (Дом Советов), Губернаторский дом и аллею с военной техникой под открытым небом «Горьковчане — фронту».

13:30 Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых».

Здание музея поистине царский дворец как снаружи, так и внутри.

Фасад украшен ангелочками и кариатидами.

Великолепная кованая решётка ворот ведущих во двор здания.

Внутри восхищает парадная лестница, бальный зал, декор потолка и стен…

Верхне-Волжская набережная — это одно из самых живописных и исторических мест в Нижнем Новгороде.

Она расположена на высоком берегу Волги и служит символом города.

Эта набережная была построена в XIX веке и с тех пор стала любимым местом отдыха жителей и гостей города.

На набережной можно увидеть множество архитектурных памятников, таких как дом губернатора и дом купца Рукавишникова.

15:00 Обед в ресторане города с дегустацией настоек «Сордис» (для детей новогодний подарок). (входит в стоимость).

15:30 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская.

Приглашаем вас на новогоднюю экскурсию по улице Большой Покровской!

Во время этой прогулки вы окунётесь в атмосферу праздника и веселья, увидите украшенные улицы и площади.

Вы полюбуетесь нарядными ёлками, гирляндами и новогодними инсталляциями, а также сможете сделать яркие фотографии на фоне праздничной атмосферы.

17:00 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина.

Посадка в автобус.

Трансфер в гостиницу.

Самостоятельное заселение.

2 день

Печерский монастырь, Нижегородская Ярмарка

Завтрак в гостинице по системе шведский стол.

  • 09:15 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы Ибис 3*.
  • 09:30 Встреча в фойе гостиницы Кортьярд 4*
  • 09:45-10:00 Посадка на пл. Ленина (для туристов, проживающих в гостинице Маринс парк Отель 4*)

10:00 Начало экскурсионной программы.

10:30 Посещение Вознесенского Печерского монастыря.

Вознесенский Печерский монастырь — это историческое место с богатой историей, которая началась около 1330 года.

Сегодня его архитектурный ансамбль поражает своей красотой и величием.

Церковь над воротами, храм и собор, построенные в середине XVII века, соединены галереей с балконом и длинным братским корпусом.

Всё это создаёт гармоничное впечатление от этого святого места.

Уникальная наклонная колокольня и аллея с бюстами всех императоров династии Романовых, ведущая к монастырю, являются его отличительными чертами.

Во время посещения вы узнаете об истории этих мест в XVIII и XIX веках, когда монастырь стал главным духовным центром города и местом поклонения перед чудотворной иконой Печерской Божьей Матери.

12:00 Площадь Народного Единства.

Поговорим о важнейшей странице в истории России и Нижнего Новгорода — событиях Смутного времени, когда с паперти церкви Рождества Иоанна Предтечи земский староста Кузьма Минин призвал народ к освобождению страны от польско-литовских захватчиков, а затем поведает об удивительной судьбе памятника Минину и Пожарскому, чья копия украшает площадь сегодня.

Пешеходная экскурсия по улице Рождественской.

В новогодние праздники улица Рождественская превращается в настоящую сказку: старинные особняки и купеческие дома утопают в сиянии гирлянд, а величественная Строгановская церковь с её белокаменной резьбой и золочёным иконостасом создаёт неповторимый праздничный облик улицы.

Экскурсовод расскажет увлекательные истории о том, как развивалась Рождественская улица — от старинного торгового центра до современной достопримечательности Нижнего Новгорода.

Вы узнаете о знаменитых купцах и меценатах, чьи имена навсегда вписаны в историю города.

13:30 Обед в ресторане города (входит в стоимость).

14:30 Трансфер на Нижегородскую Ярмарку.

На территории ярмарки организован городской каток (сеансы), и рождественская ярмарка, где Вы сможете провести свободное время, приобрести в аренду катки.

Не забудьте заглянуть в резиденцию Деда Мороза, где вы сможете пообщаться с новогодними персонажами и загадать желание.

Завершится экскурсия посещением рождественского базара, где можно приобрести подарки и сувениры ручной работы.

Свободное время или экскурсия на фабрику елочных игрушек "Ариэль" за дополнительную плату (2500 взрослый / 2300 льготный бронируется заранее).

15:20 Отправление на экскурсию от пл. Ленина.

Переезд на фабрику.

16:00 Посещение с экскурсией фабрики елочных игрушек.

На увлекательной экскурсии по фабрике «Ариэль» вы окунётесь в волшебный мир создания новогодних украшений.

Увидите все этапы производства стеклянных игрушек от выдувания хрупких заготовок до росписи и золочения, сможете понаблюдать за работой мастеров-стеклодувов и даже попробовать себя в роли художника по росписи ёлочных украшений.

А также посетите музей новогодних игрушек с уникальными экспонатами разных эпох.

Под руководством опытного мастера на мастер-классе Вы распишите свою уникальную новогоднюю елочную игрушку - символ нового года.

17:30 Посадка в автобус.

Трансфер на Нижегородскую ярмарку (для желающих) и в гостиницы проживания.

18:00 С территории Нижегородской ярмарки будет организован трансфер в гостиницы проживания.

Свободное время.

3 день

Свободный день или экскурсия в Городец по желанию

Завтрак в гостинице по системе шведский стол.

Свободный день или экскурсия в Городец (за дополнительную плату: 3500 взрослый / 3300 льготный).

Для туристов, выбравших свободный день самостоятельное выселение из гостиницы до 12 часов.

Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы бесплатно.

Для туристов, выбравших экскурсию в г. Городец:

  • 08:20 Встреча в фойе гостиницы Ибис 3*
  • 08:30 Встреча в фойе гостиницы Кортьярд 4*
  • 08:45-09:00 посадка на пл. Ленина (для проживающих в гостинице Маринс Парк Отель 4*).

09:10 Переезд в Городец. Ориентировочно 1 час пути (53 км.).

10:00 Прибытие в Городец.

Обзорная экскурсия по исторической части Городца.

Экскурсия по Городцу позволит вам насладиться красотой этого старинного русского города.

Вы увидите его исторические достопримечательности, архитектурные памятники и живописные пейзажи.

Экскурсия начнётся с посещения музея «Город мастеров», где вы узнаете об истории Городца и его ремеслах.

Затем вы отправитесь на прогулку по исторической части города, где расположены старинные церкви, купеческие дома и музеи.

Обязательно обратите внимание на архитектуру города: деревянные дома с резными наличниками, каменные храмы и монастыри.

Прогуляйтесь по набережной реки Волги, откуда открывается великолепный вид на город и окрестности.

Посещение Феодоровского монастыря.

Фёдоровский монастырь — мужской монастырь в Городце, известный обретением одноимённой иконы Богоматери.

В монастыре хранится почитаемый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из самых уважаемых икон Богородицы в России.

Во время экскурсии вы прогуляетесь по красивой и ухоженной территории монастыря, узнаете удивительную и богатую историю этого места от гида.

Посещение музея "Терем русского самовара".

Самовар испокон веков был не просто предметом быта, а настоящим символом семейного благополучия и уюта.

Он занимал почётное место в каждом доме и считался своеобразным оберегом.

Современная экспозиция музея впечатляет своим масштабом: здесь собрано более 500 самоваров всевозможных форм и размеров, а также богатая коллекция чайных принадлежностей.

Каждый экспонат — это частичка истории русского чаепития, бережно сохранённая для потомков.

13:30 Обед в кафе города (входит в стоимость).

Свободное время для прогулки, фотографирования и приобретения сувениров.

15:30 Выезд из г. Городца.

На обратном пути мы проведем квиз-игру с вопросами о Нижнем Новгороде.

Победители будут награждены памятными подарками и сладкими призами.

17:00-18:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород, трансфер до ж/д вокзала.

Окончание экскурсионной программы.

К туру можно добавить дополнительные сутки проживания. При приобретении доп. суток проживания трансфер в гостиницу.

Рекомендованное время для приобретения железнодорожных билетов: после 18 часов.

18:30 Отправление поезда в Санкт-Петербург (для приобретающих билеты).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница3-местное2-местное1-местное
Ибис 3* 21 00022 80028 200
Маринс Парк отель 4*25 80028 50034 200
Кортьярд 4*-29 40035 100

Варианты проживания

Гостиница Ибис 3

2 ночи

Современный отель "Ибис", международного уровня, находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности. Для личного авто предоставляется охраняемая паркова, доступен трансфер.

Гости могут расположиться в комфортабельных номерах с собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором, и всей необходимой мебелью.

Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».

Маринс Парк отель 4

2 ночи

«Marins Park Hotel Нижний Новгород» находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Для размещения приготовлены недорогие номера с кондиционером, холодильником, телевизором, ортопедическим матрасом, рабочей зоной. Предоставлены тарифы как с питанием, так и без. По утрам сервируется завтрак «Шведский стол». Предоставляются переговорные комнаты и конференц-залы. Отель находится в 400 м от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», ЖД вокзала и Стадиона. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.

Для комфортного размещения гостей приготовлены недорогие уютные номера с большим набором услуг. Для постояльцев представлены номера различных категорий в зависимости от предпочтений и желаний гостей. Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены от фирмы Challet, махровые халаты и фен.

Кортъярд 4

2 ночи

Отель «CORT INN Nizhny Novgorod City Center» находится в одноименном городе по адресу ул. Ильинская, д. 46. Гостинице присвоен статус 4 звезды, а значит гостей ждет высокий уровень сервиса, приветливый персонал и комфортные номера. Помимо этого предлагается расширенный спектр услуг: фитнес-центр, трансфер, прачечная, ресторан, парковка и другие.

Для проживания предоставляются номера, выполненные в различных категориях. Комнаты выдержаны в европейском сдержанном стиле и приятной цветовой гамме, каждая из которых обставлена необходимым набором мебели и техники.

На территории работает ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд и напитков из меню. Также, организуются праздники в банкетном зале.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице выбранной категории 2 ночи
  • Экскурсионное обслуживание по программе с гидом
  • Питание: 3 завтрака (в гостинице по системе шведский стол), 2 обеда (в кафе города), дегустация настоек «Сордис»
  • Экскурсия по Г.Н. Новгороду
  • Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых»
  • Транспортное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Нижний Новгород и обратно
  • Личные расходы
  • Посещение объектов, не заявленных в программе
  • Питание: ужины
  • Дополнительная ночь проживания в отеле
  • Экскурсия в Городец (3 день) 3500 взрослый / 3300 льготный
  • Экскурсия на фабрику елочных игрушек «Ариэль» 2500 взрослый / 2300 льготный
  • Билеты на поезд Н. Новгород-Санкт-Петербург туда и обратно (15000 рублей с человека)
Место начала и завершения?
Нижний Новгород
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем будем передвигаться?
Тип транспорта зависит от количества человек в группе:
  • если едет 1-2 человека, то легковой автомобиль;
  • 3-5 человек – минивен;
  • 6-15 человек – микроавтобус (мерседес спринтер или вольксваген крафтер);
  • группы больше 15 человек – на автобусах 31-55 мест.
Все автобусы и автомобили оснащены кондиционерами. Большие автобусы: ютонг, кинг лонг, зонг тонг, мерседес.
Какие организационные особенности тура?

Информация о контактах представителя в Н. Новгороде будет сообщена в смс (Wats App) за два дня до начала путешествия.

Если у Вас нет данного мессенджера, просим указать альтернативные способы информирования.

Телефон, с которого поступит смс-сообщении используется в качестве контактного по всем вопросам, связанным с пребыванием в Н. Новгороде

Рекомендуем Вам поезда с прибытием в Нижний Новгород до 08:30.

Для туристов из Санкт-Петербурга и Владимира возможно приобрети к данному туру ЖД билеты на фирменный поезд Волга

При бронировании необходимо указать.

Обращаем Ваше внимание: жд билеты бронируются за Вами после внесения предоплаты, билеты в вагоне плацкарт. При бронировании, Вы можете оставить пожелания по размещению в поезде, но мы не можем гарантировать, что нам удастся их выполнить так как квоту мест выделяет РЖД.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
И
Самые прекрасные впечатления, не смотря на зиму. Тур организован очень хорошо. Отдельное спасибо экскурсоводу Валентине Ивановне.
Т
Все было организовано чётко.
Л
Прекрасно организованно путешествие, с учётом индивидуальных пожеланий!
Л
Организация тура на высоком уровне! Хорошая гостиница (были в Ибис). Новые хорошие автобусы с умелыми водителями. Прекрасные экскурсоводы! Очень много мы узнали о нижегородской земле. Грамотная подача материала, много интересных фактов. Всем советую этот тур. Спасибо!
