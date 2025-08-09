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Демидовский: национальный маршрут на 3 дня и 2 ночи

Знаковые города Свердловской области в 3-дневном туре. Вы посетите такие города, как Екатеринбург, Невьянск, село Быньги и Нижний Тагил. Полное погружение и интерактивный формат знакомства с наследием династии Демидовых.
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Демидовский: национальный маршрут на 3 дня и 2 ночи
Демидовский: национальный маршрут на 3 дня и 2 ночи
Демидовский: национальный маршрут на 3 дня и 2 ночи
Ближайшие даты:
8
авг22
авг26
сен
Время начала: 12:45

Описание тура

Демидовы — род богатейших русских предпринимателей, горнозаводчиков и землевладельцев, которые внесли неоценимый вклад в освоение и развитие уральской земли. Лучший способ познакомиться с историей этой великой династии — отправиться в тур «Демидовский маршрут», который получил статус национального. Екатеринбург Начинается наш маршрут в г. Екатеринбурге. Вас ждет обзорная экскурсия с осмотром популярных достопримечательностей, а на автобусной ее части мы проедем по нескольким районам города, чтобы увидеть храмы, купеческие особняки, дома в стиле советского конструктивизма и знаменитые памятники и лучшие панорамы. Также вас ждет:
  • Посещение «Музея Истории Екатеринбурга». В экспозиции — старинные документы, фотографии, предметы посуды и одежды, 3D-макеты и фильмы.
  • Курс знакомства с самоцветами.
Невьянский государственный историко–архитектурный музей и Невьянскую наклонную башню, которая является символом города и памятником промышленной архитектуры. Угол наклона Невьянской башни больше, чем у Пизанской.
  • Экскурсиия «Демидовский малахит» с мастер-классом в Центре истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского. Невьянск Мы отправимся в город, откуда началась Демидовская империя. Невьянск основан по инициативе Петра I, как место для железоделательного завода, который позже был дарован семейству Демидовых. Заводы Демидовых стали разрастаться, а город в XVIII веке стал главным промышленным местом Урала. Здесь нам предстоит посетить:.
  • Музей Невьянской иконы, в котором мы ознакомиться с необыкновенным культурологическим феноменом Уральского региона — Невьянской школой иконописи. деревня Верхние Таволги По дороге в д. Верхние Таволги пройдет путевая экскурсия с обзором Церкви Николая Чудотворца. Далее вас ждет мастер-класс по гончарному делу в гончарной мастерской. Нижний Тагил г. Нижний Тагил — один из крупнейших и старейших горнозаводских центров России. Здесь вас ожидает посещение ЕВРАЗ Нижнетагильского металлургического комбината (возрастное ограничение 14+). На замену предлагается посещение Историко-технического музея «Дом Черепановых». Также в Нижнем Тагиле вас ждет:.
Музей Невьянской иконы, в котором мы ознакомиться с необыкновенным культурологическим феноменом Уральского региона — Невьянской школой иконописи. деревня Верхние Таволги По дороге в д. Верхние Таволги пройдет путевая экскурсия с обзором Церкви Николая Чудотворца. Далее вас ждет мастер-класс по гончарному делу в гончарной мастерской. Нижний Тагил г. Нижний Тагил — один из крупнейших и старейших горнозаводских центров России. Здесь вас ожидает посещение ЕВРАЗ Нижнетагильского металлургического комбината (возрастное ограничение 14+). На замену предлагается посещение Историко-технического музея «Дом Черепановых». Также в Нижнем Тагиле вас ждет:.
• Музей Невьянской иконы, в котором мы ознакомиться с необыкновенным культурологическим феноменом Уральского региона — Невьянской школой иконописи. деревня Верхние Таволги По дороге в д. Верхние Таволги пройдет путевая экскурсия с обзором Церкви Николая Чудотворца. Далее вас ждет мастер-класс по гончарному делу в гончарной мастерской. Нижний Тагил г. Нижний Тагил — один из крупнейших и старейших горнозаводских центров России. Здесь вас ожидает посещение ЕВРАЗ Нижнетагильского металлургического комбината (возрастное ограничение 14+). На замену предлагается посещение Историко-технического музея «Дом Черепановых». Также в Нижнем Тагиле вас ждет:
  • Путевая экскурсия по Нижнему Тагилу с посещением смотровой площадки на Лисьей горе.
  • Поездка в музей-усадьбу «Демидовская дача».
  • Посещение Историко-краеведческого музея.
  • Посещение музея подносного промысла «Дом Худояровых» и мастер-класс по тагильской лаковой росписи. Длительность тура — 3 дня (с пятницы по воскресенье).

Длительность тура — 3 дня/ 2 ночи. В индивидуальном порядке можно забронировать на 1 или 2 дня.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Исторический и современный Екатеринбург
  • Музей Истории Екатеринбурга
  • Центр истории камнерезного дела ИМ.А.К. Денисова-Уральского
  • Обелиск на границе Европы и Азии
  • Виртуальная экскурсия по Невьянской башне и Невьянский государственного историко - архитектурный музей
  • Музей Невьянской иконы
  • АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат" (14+) или Историко-технический музей "Дом Черепановых"
  • Домны Нижнего Тагила и Лисья гора
  • Музей подносного промысла «Дом Худояровых»
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Размещение в 2-х местных номерах, категории «Стандарт»
  • Участие во всех мастер-классах по программе
  • Входные билеты, по программе тура (кроме посещение металлургического комплекса ЕВРАЗ на 3 день)
  • Питание по программе тура (кроме гастро-ужина «Уральская кухня» в 1 день)
  • Подарки, сувениры
Что не входит в цену
  • Гастро-ужин - сет «Уральская кухня» - 2 600 руб. /чел.
  • Экскурсионное посещение металлургического комплекса ЕВРАЗ - 890 руб. /чел. (14+) или Историко-технического музея «Дом Черепановых» (оплачивается на месте: 120 руб).
  • Проезд до г. Екатеринбурга и обратно
  • Индивидуальные трансферы аэропорт/жд вокзал - гостиница - аэропорт/жд вокзал (от 1500 рублей за машину)
  • Факультативные интерактивы и мастер-классы
  • Доплата за размещение в номере SGL
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Проспект Ленина, 9а
Когда и сколько длится?
Когда: Длительность тура — 3 дня/ 2 ночи. В индивидуальном порядке можно забронировать на 1 или 2 дня.
Экскурсия длится около 2 дней 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Добрый день! Рады
  • Что вы решили присоединиться к национальному маршруту. Скоро свяжемся с вами
  • Уточним все детали и ответим на вопросы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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