Демидовы — род богатейших русских предпринимателей, горнозаводчиков и землевладельцев, которые внесли неоценимый вклад в освоение и развитие уральской земли. Лучший способ познакомиться с историей этой великой династии — отправиться в тур «Демидовский маршрут», который получил статус национального. Екатеринбург Начинается наш маршрут в г. Екатеринбурге. Вас ждет обзорная экскурсия с осмотром популярных достопримечательностей, а на автобусной ее части мы проедем по нескольким районам города, чтобы увидеть храмы, купеческие особняки, дома в стиле советского конструктивизма и знаменитые памятники и лучшие панорамы. Также вас ждет:

Посещение «Музея Истории Екатеринбурга». В экспозиции — старинные документы, фотографии, предметы посуды и одежды, 3D-макеты и фильмы.

Курс знакомства с самоцветами.

Невьянский государственный историко–архитектурный музей и Невьянскую наклонную башню, которая является символом города и памятником промышленной архитектуры. Угол наклона Невьянской башни больше, чем у Пизанской.

Экскурсиия «Демидовский малахит» с мастер-классом в Центре истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского. Невьянск Мы отправимся в город, откуда началась Демидовская империя. Невьянск основан по инициативе Петра I, как место для железоделательного завода, который позже был дарован семейству Демидовых. Заводы Демидовых стали разрастаться, а город в XVIII веке стал главным промышленным местом Урала. Здесь нам предстоит посетить:.

Музей Невьянской иконы, в котором мы ознакомиться с необыкновенным культурологическим феноменом Уральского региона — Невьянской школой иконописи. деревня Верхние Таволги По дороге в д. Верхние Таволги пройдет путевая экскурсия с обзором Церкви Николая Чудотворца. Далее вас ждет мастер-класс по гончарному делу в гончарной мастерской. Нижний Тагил г. Нижний Тагил — один из крупнейших и старейших горнозаводских центров России. Здесь вас ожидает посещение ЕВРАЗ Нижнетагильского металлургического комбината (возрастное ограничение 14+). На замену предлагается посещение Историко-технического музея «Дом Черепановых». Также в Нижнем Тагиле вас ждет:.

Музей Невьянской иконы, в котором мы ознакомиться с необыкновенным культурологическим феноменом Уральского региона — Невьянской школой иконописи. деревня Верхние Таволги По дороге в д. Верхние Таволги пройдет путевая экскурсия с обзором Церкви Николая Чудотворца. Далее вас ждет мастер-класс по гончарному делу в гончарной мастерской. Нижний Тагил г. Нижний Тагил — один из крупнейших и старейших горнозаводских центров России. Здесь вас ожидает посещение ЕВРАЗ Нижнетагильского металлургического комбината (возрастное ограничение 14+). На замену предлагается посещение Историко-технического музея «Дом Черепановых». Также в Нижнем Тагиле вас ждет:.

• Музей Невьянской иконы, в котором мы ознакомиться с необыкновенным культурологическим феноменом Уральского региона — Невьянской школой иконописи. деревня Верхние Таволги По дороге в д. Верхние Таволги пройдет путевая экскурсия с обзором Церкви Николая Чудотворца. Далее вас ждет мастер-класс по гончарному делу в гончарной мастерской. Нижний Тагил г. Нижний Тагил — один из крупнейших и старейших горнозаводских центров России. Здесь вас ожидает посещение ЕВРАЗ Нижнетагильского металлургического комбината (возрастное ограничение 14+). На замену предлагается посещение Историко-технического музея «Дом Черепановых». Также в Нижнем Тагиле вас ждет: