Абсолютный цифровой детокс, автономка под рюкзаком, броды, пронизывающее дыхание севера и борьба с самим собой ждёт нас в этом непростом
Программа тура по дням
Заброска на озеро Лама
Встречаемся Норильске в 9:00 по местному времени.
В гидропорту Валёк садимся на быстроходный катер и прощаемся с цивилизацией.
Водная часть пути займет четыре часа. Постепенно пологие берега сменяются горными возвышенностями.
Пересекаем озеро Мелкое и выходим в озеро Лама. Горы здесь уже подступили к самым берегам.
Забираемся в восточную оконечность Ламы и остаемся наедине с тундрой.
Часть вещей, которые не понадобятся в походе, можно будет оставить на турбазе Бусиняк.
Отбиваясь треккинговыми палками от комаров, ставим лагерь. За ужином у костра знакомимся и делимся ожиданиями от похода. Нам предстоит стать супер-командой!
- Заброска на катере 4 ч.
- Стоянка на озере.
Подъём вверх по р. Хойси
Путешествие начинается с двухдневного подъема вверх по реке Хойси с бродами притоков.
Тропы как таковой тут нет: идем за инструктором.
Продираемся сквозь заросли, привыкаем к мокрым ногам и тяжелому рюкзаку, в котором несем еду на весь поход.
- Переход 8 км.
- Перепады 200 м.
Движение вверх по реке
Ничто так не бодрит с утра, как брод! Мы уже становимся профессионалами.
Продолжаем подъем.
Природа вокруг постепенно меняется: деревья становятся ниже, под ногами все больше камней.
В верховье Хойси увидим наш первый большой водопад.
- Переход 8 км.
- Набор высоты 400 м.
Между озерами Лама и Собачье
Сегодня поднимаемся на плато Путорана!
Вот мы и в облачном краю тысячи водопадов. Заросли кончились, на смену им пришел курумник.
Начинается жизнь без дров и готовка на газу. «Тропа» идет по каменистому рельефу среди освежающих летних снежников.
Здесь мы открыты всем ветрам, которые, возможно, сдуют комаров. Идем и дышим настоящим диким севером, чувствуя себя удивительно живыми.
Встаем на ночевку после водораздела между озерами Лама и Собачье.
- Переход 10 км.
- Перепад высот +/- 100 м.
Радиальный выход к водопадам Невеста и Чаша
Сегодня день отдыха от тяжелых рюкзаков.
Налегке пойдем в радиалку к водопадам Невеста и Чаша — одним из самых ярких «звезд» плато.
Масштабы пейзажа поражают — мы будто угодили в страну великанов.
Стометровые каскады воды низвергаются в скалистую бездну.
Кажется, мы подошли к краю земли и заглядываем в потустороннее, недоступное остальным.
- Переход 15 км радиально.
- Перепад высот +/- 100 м.
Хороший ходовой день
Вчера мы отдохнули, так что продолжаем наше путешествие по плато.
Рюкзаки уже немного легче, курумник — привычнее.
Идём траверсом вдоль хребта, любуясь окружающей пустотой и инопланетными пейзажами.
Двигаемся в сторону скопления озер и возле одного из них поставим лагерь.
- Переход 12 км.
- Перепад высот +/- 50 м.
Идем к реке Хикикаль
Снова ходовой день.
Идем к каньону реки Хикикаль, которая пробивает себе путь на дне глубочайшего, 200 м, каньона. Здесь проходили съемки фильма «Территория».
Место поражает своим масштабом и атмосферой, здесь в полной мере раскрывается сила труднодоступных мест. Чувствуешь себя крошечной, но в то же время сильной и смелой песчинкой.
Огибаем траверсом гору Элден и ставим лагерь. Экватор похода!
- Переход 9 км.
- Перепад высот +/- 50 м.
Запасной день. Радиальный выход - прогулка на вершину горы Элден или к озеру Бусиняк
Это запасной день на случай непогоды.
Если стихия нарушит наши планы — у нас будет время их нагнать. Если же с погодой нам везло, то сегодня опять дневка и радиальные выходы.
Прогуляемся на вершину горы Элден или к озеру Бусиняк, из которого вытекает одноименная река.
Сегодня наша последняя ночевка на плато.
И пусть места эти суровы и неулыбчивы, но прощаться с ними все равно не хочется.
Частичка нашей души так и останется носиться вместе с ветрами по северным просторам.
- Выход налегке 15 км.
- Днёвка (не снимаем лагерь).
Поход по плато к каньону реки Бунисяк
Начинаем спуск с плато.
До цивилизации еще далеко, но чувствуется приближение конца похода.
Сегодня нас ждут курумник и броды, по которым мы успели соскучиться.
Спускаемся до зоны леса, наконец-то можно развести костер и просушить мокрые вещи!
- Переход 10 км.
- Спуск 500 м.
Спуск по реке Бунисяк
Продолжаем спуск по реке Бунисяк. Нас ждут броды, болота, заросли и комары. Зато можно собирать букеты и ягоды к чаю, сидеть по вечерам у костра и устроить походную баньку, если останутся силы.
Рюкзаки уже легкие, за плечами много пройденных километров и невообразимая красота. Не верится, что мы познакомились всего десять дней назад, кажется, мы уже вечность путешествуем по дикому северу.
- Переход 9 км.
- Спуск 200 м.
Выходим к озеру Лама
После небольшого перехода выходим к озеру Лама, где все начиналось.
Встаем на поляне у базы Бунисяк.
Вечером жжем прощальный костер и делимся новыми общими воспоминаниями. Позади броды, курумник, мокрые ноги и обжигающий ветер. Позади все трудности и комары. И обо всем этом мы уже вспоминаем с теплотой и сладкой ностальгией.
- Переход 4 км.
- Спуск 50 м.
- Стоянка на озере.
- Походная банька.
Переезд до Норильска на катере
Возвращаемся в Норильск тем же путем: снова мчим по озеру Лама на быстроходном катере, напоследок любуясь северными просторами.
От порта Валёк на такси едем в Норильск, где можно будет наконец-то вкусить блага цивилизации: помыться под горячим душем и погулять по городу.
- Выброска на катере.
- Есть связь.
- Ночевка в Норильске.
Резервный день или день прогулок по городу
Резервный день на случай форс-мажора.
Если всё идёт по плану — можно сходить на экскурсию по городу Норильску, посетить местный краеведческий музей, купить рыбы на рынке, побродить по городу и почувствовать, каково это — жить на крайнем севере.
Если вы почувствуете непонятную печаль — не волнуйтесь, просто вы теперь навсегда влюбились в этот суровый и прекрасный край!
- Ночевка в Норильске.
- Есть связь.
*Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
В походной части маршрута живем в палатках (1-11 дни маршрута).
После активной части маршрута забронирован хостел на группу на 2 ночи (12 и 13 дни маршрута), одна из них — на резервный день.
Проживание по 4-10 мест в комнате. При желании вы можете забронировать другое жильё самостоятельно.
Важно! Прибыть в Норильск необходимо накануне 1 дня похода, чтобы избежать задержек авиарейсов. Ночёвки до похода не входят в стоимость похода.
Мы предоставляем 3- и 4-местные палатки Normal Zero и Red Fox.
Трехместные модели палаток: Normal Zero Z 3 PRO, Red Fox Trekking Fox 3.
- Весит всего 3,15-3,45 кг
- Просторный тент: 324×218×114 см
- Размеры внутренней палатки: 172×211×104 см
Четырёхместные модели палаток: Normal Zero Z 4 PRO, Red Fox Trekking Fox 4.
- Весит всего 4,09 кг
- Просторный тент: 380×236×140 см
- Размеры внутренней палатки: 225×235 см
Вы можете взять свою палатку, если она подходит для этого похода: обладает значительной ветроустойчивостью и водонепроницаемостью (кемпинговые палатки не подходят).
При желании подселить кого‑то из группы для экономии веса. За месяц до похода вам на почту придет анкета, где вы укажете, в какой палатке планируете ночевать — клубной или своей.
Варианты проживания
Палатка
Хостел в Норильске
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трёхразовое питание на маршруте
- Прокат общественного снаряжения (палатки, костровое, тенты, газ)
- Заброска и выброска до озера Лама на катере
- Надежные и опытные инструкторы
- Регистрация группы в МЧС и Путоранском заповеднике
- Групповая аптечка
- Спутниковый телефон Iridium
- Медицинская страховка с покрытием экстренной вертолётной эвакуации
- Ночевка в хостеле на 12 и 13 дни похода (2 ночи)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Норильска и обратно (30-40 тыс. рублей)
- Такси в Норильске
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка, треккинговые палки, одежда
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода. Правильно подобранное оборудование — залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте.
Личное снаряжение должно весить не больше 10-15 кг и занимать около 50 % объёма рюкзака.
Не забывайте, что вам ещё нести часть общественного снаряжения и модули с едой. Также рекомендуем селиться по несколько человек в палатке, чтобы экономить на весе.
Стандартный вес общественных модулей для мужчин — 10-11 кг, для женщин — 8-9 кг, в зависимости от количества людей в группе и гендерного состава.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- рюкзак для длительного похода (90 л; – мужчины, 70 л; – женщины) с поясом;
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- очки солнцезащитные (степень защиты не меньше 3);
- сидушка туристическая (хоба);
- треккинговые палки;
- гермомешок;
- накомарник;
- дождевик.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- фонарики (гамаши, бахилы);
- термофутболка;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- пуховка (теплая куртка);
- перчатки рабочие;
- перчатки;
- шапка теплая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- бафф.
Личные вещи:
- непромокаемые мешки;
- паспорт;
- деньги;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- медицинский полис;
- средство от комаров.
Рекомендуем добавить:
- термос;
- часы наручные;
- фотоаппарат;
- спички;
- пауэрбанк.
Как организованно питание на маршруте?
На маршруте всё питание входит в стоимость, и у вас нет необходимости покупать что‑то дополнительно. Мы очень тщательно занимаемся этим вопросом и с каждым годом улучшаем наше меню.
Вас ждет трёхразовое питание: завтрак, обед или сытный перекус, ужин. В дни, когда планируется долгий переход, обед заменяем перекусом.
По желанию можно взять небольшой лёгкий термос (0,5л) чтобы у вас всегда был горячий чай для перекуса.
Вегетарианцы также не останутся голодными! Для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалось мясо, также их меню будет дополнено специальными «вкусняшками».
Еду готовят участники похода под чутким руководством инструктора. Каждый день назначаются дежурные по несколько человек. Готовим еду на газовых горелках на плато и на костре в долинах рек — там, где есть доступ к дровам.
Питьевая вода всегда в доступе, по пути множество ручьев и озер с чистейшей водой.
Будет ли связь на маршруте? Есть ли возможность зарядить технику?
На маршруте связи не будет, как и возможности зарядить устройства.
У инструктора будет спутниковый телефон для экстренной связи.
Для зарядки запаситесь портативными зарядными устройствами и/или аккумуляторами.
Какая температура в это время года на плато?
Плато Путорана — край суровый, погода здесь плохо предсказуема и бывает очень переменчива. За один поход можно и «плавиться» от жары, растирая себя снежком на привалах, так и попасть в настоящую непогоду — затяжные дожди и сильный ветер.
Довольно ощутим перепад температуры днём и ночью, вполне возможны небольшие заморозки ночью. Все это должно не отпугивать туриста, а лишь предупредить его более качественно, осознанно подойти к выбору личного снаряжения и экипировки, чтобы погодные сюрпризы не помешали прочувствовать всю красоту этого дикого края, плато Путорана.
Средняя температура на плато Путорана в августе:
- днем +11 - +14°C;
- ночью +6 - +8°C (может быть легкий минус).
Каких насекомых и животных опасаться?
В июле и августе еще может быть довольно много мошкары и комаров в районе озер и каньонов рек и заболоченных местах, на плато только в ветреную погоду гнус не будет нас донимать, поэтому лучше взять хороший репеллент и обязательно накомарник.
В сентябре уже почти нет проблем с насекомыми, но по желанию можно взять репеллент на всякий случай.
Из хищных животных на маршрутах водятся медведи, росомахи, волки, но вряд ли нам доведется их встретить, — они обычно избегают группы и предпочитают не приближаться.
Можно встретить полярную крачку, орлана белохвоста, горностая и других представителей полярной фауны.
У нас с собой будут фальшфееры и пугачи для отпугивания медведей.
Где можно помыться?
На маршруте мы моемся в бодрящих горных реках или озёрах.
Можно ли с детьми?
К сожалению, нет. Поход сложный, нужно нести большой вес. Рекомендуем этот поход участникам от 18 до 55 лет.
Можно ли иностранным гражданам в этот поход?
К сожалению, нет. Норильск — закрытый город, на данный момент разрешения на поездки в рекреационных целях не выдаются.
Какая обувь нужна? Можно ли в кроссовках?
Для этого маршрута обязательны разношенные треккинговые ботинки с жесткой фиксацией голеностопа (выше щиколотки) и нескользкой подошвой, например, Vibram.
Не рекомендуем также брать ботинки, которые несколько лет пролежали в шкафу: обычно такая обувь разваливается в первый же день похода.
Как дополнение к основной обуви рекомендуем кроксы, бродные сандалии или шлепанцы.