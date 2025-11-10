1 день

Заброска на озеро Лама

Встречаемся Норильске в 9:00 по местному времени.

В гидропорту Валёк садимся на быстроходный катер и прощаемся с цивилизацией.

Водная часть пути займет четыре часа. Постепенно пологие берега сменяются горными возвышенностями.

Пересекаем озеро Мелкое и выходим в озеро Лама. Горы здесь уже подступили к самым берегам.

Забираемся в восточную оконечность Ламы и остаемся наедине с тундрой.

Часть вещей, которые не понадобятся в походе, можно будет оставить на турбазе Бусиняк.

Отбиваясь треккинговыми палками от комаров, ставим лагерь. За ужином у костра знакомимся и делимся ожиданиями от похода. Нам предстоит стать супер-командой!

Заброска на катере 4 ч.

Стоянка на озере.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160