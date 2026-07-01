Мои заказы

Тур на плато Путорана: Территория Большой Медведицы

Авторский тур на плато Путорана «Территория Большой Медведицы»
Тур на плато Путорана: Территория Большой МедведицыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур на плато Путорана: Территория Большой МедведицыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур на плато Путорана: Территория Большой МедведицыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Длительность тура: 6 дней / 5 ночей (возможно увеличение до 7 дней / 6 ночей) Группа: до 16 человек

Вид: активный водно-трекинговый маршрут

Уровень: средний, не требует физической подготовки, но предполагает умеренную физическую нагрузку. легкий (можно путешествовать с детьми)

Проживание: благоустроенный палаточный кемпинг или гостевой дом / гостиница

4 ночи благоустроенный палаточный кемпинг или гостевой дом на озере Глубокое (Омук -Кюёль)

1 ночь гостиница в г. Норильске

Заезд: отправка в понедельник, возвращение в пятницу

Питание: входит в стоимость тура

Период: июнь -сентябрь

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с плато Путорана

  • Встреча в аэропорту г. Норильска

  • Трансфер в г. Норильск

  • Завтрак в кафе, знакомство и обсуждение деталей тура (не входит в стоимость)

  • Трансфер на причал реки Норильская

  • Водный трансфер на лодке до базы Большая Медведица в глубь плато Путорана по маршруту: р. Норильская р. Талая оз. Мелкое р. Глубокая оз. Глубокое (Омук-Кюёль)

  • Заселение в базовом лагере (небольшая экскурсия, помощь с расселением)

  • Обед

  • Трекинг к панорамным видам озера Глубокого (Омук-Кюёль)

  • Свободное время

  • Ужин

Знакомство с плато ПуторанаЗнакомство с плато ПуторанаЗнакомство с плато Путорана
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

По следам фильма Территория

  • Завтрак

  • Водный трансфер по оз. Глубокое (Омук-Кюёль)

  • Трекинг к подножию плато, посещение одной из местной достопримечательности - Сухое русло

  • Ланч с панорамным видом

  • Возвращение в базовый лагерь

  • Свободное время

  • Ужин

По следам фильма ТерриторияПо следам фильма ТерриторияПо следам фильма Территория
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Знакомство с водопадами Кылтэллар

  • Завтрак

  • Водный трансфер по оз. Глубокое (Омук-Кюёль)

  • Трекинг к панорамным видам озера оз. Глубокое (Омук-Кюёль)

  • Трекинг к водопадам на горной реке Кылтэллар

  • Ланч на берегу горной реки

  • Возвращение в базовый лагерь

  • Свободное время

  • Ужин

Знакомство с водопадами КылтэлларЗнакомство с водопадами КылтэлларЗнакомство с водопадами Кылтэллар
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Знакомство с горой Сундук

  • Завтрак

  • Водный трансфер по оз. Глубокое (Омук-Кюёль)

  • Трекинг к подножию горы Сундук

  • Ланч с панорамным видом

  • Возвращение в базовый лагерь

  • Свободное время

  • Ужин

Знакомство с горой СундукЗнакомство с горой СундукЗнакомство с горой Сундук
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Прощание с плато Путорана

  • Завтрак

  • Водный трансфер на причал реки Норильская

  • Трансфер в город Норильск

  • Заселение в гостиницу г. Норильска

Прощание с плато ПуторанаПрощание с плато ПуторанаПрощание с плато Путорана
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Прощание с Таймыром

  • Трансфер в аэропорт г. Норильска к вылету вашего рейса
Прощание с ТаймыромПрощание с ТаймыромПрощание с Таймыром
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы, необходимые для реализации программы тура
  • Проживание в палаточном кемпинге / гостевом доме
  • Услуги персонала: гида, капитана судна, повара
  • Питание: завтрак, обед, ужин на территории базового лагеря, ланч-бокс на маршрутах (в зависимости от программы тура)
  • Экскурсионные маршруты, указанные в программах тура
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Проживание в гостинице
  • Личное снаряжение
  • Интернет и спутниковая связь в базовом лагере
  • Питание в кафе и ресторанах
  • Добровольное медицинское страхование
  • Услуги, не предусмотренные предварительной договоренностью
  • Баня
  • Спиртные напитки
  • Вертолетные экскурсии
  • Дополнительные услуги
О чём нужно знать до поездки

Личные вещи и Снаряжение

  • Средства личной гигиены

  • Индивидуальная аптечка

  • Очки солнцезащитные

  • Туристический нож

  • Накомарник

  • Репелленты

  • Рюкзак прогулочный/треккинговый

Одежда и обувь

  • Шапка

  • Перчатки

  • Бейсболка

  • Костюм ветро-влагозащитный

  • Термобелье

  • Легкий пуховик

  • Кофта флисовая

  • Накидка от дождя

  • Штаны

  • Футболка 3 шт.

  • Купальник

  • Носки 5 пар

  • Бафф

  • Ботинки треккинговые

  • Сапоги резиновые (короткие)

  • Сменная обувь (кроссовки, тапочки)

Пожелания к путешественнику

  • Программа тура и очередность Маршрутов может измениться в зависимости от погодных условий и прочих причин, так же тур может быть отменен (с условием возвращения задатка), в связи с невозможностью или опасностью его проведения (шторм, сильный ветер, низкий уровень воды).

  • Участники тура обязаны соблюдать инструктаж по технике безопасности.

  • Во время маршрутов участники тура должны выполнять распоряжение гидов.

  • Участники тура не допускаются ко всем видам трансфера и маршрутов программы в состоянии алкогольного опьянения.

  • Участникам требуется базовая физическая подготовка.

  • Поездка доступна только для граждан Российской Федерации.

  • Участники тура по предварительному согласованию имеют возможность заказать вертолетную экскурсию.

  • Программа туров будет проходить в труднодоступных и удаленных от цивилизации местах при наличии комаров и мошки в летний период, возможно использование репеллентов.

  • В летний период участники тура могут наблюдать северное чудо — полярный день, когда солнце не выходит за горизонт.

  • летний период участники тура могут наблюдать северное чудо — полярный день, когда солнце не выходит за горизонт.

  • В осенний период участники тура могут наблюдать северное сияние.

Визы
Не требуются
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Леонид
Леонид — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Друзья, всем привет! Меня зовут Леонид, я являюсь туроператором на территории плато Путорана, обладаю богатым профессиональным опытом в сфере туризма и путешествий. Также являюсь членом Русского географического общества. Специализируюсь на
читать дальшеуменьшить

создании активных туров на территории плато Путорана, что позволяет гостям города Норильска испытать незабываемые приключения и насладиться уникальной природой нашего региона. Благодаря своему опыту и знаниям о плато Путорана, я разрабатываю туры, которые сочетают в себе приключение, безопасность и уважение к окружающей среде. Моя команда стремится предоставить гостям незабываемые впечатления и познакомить их с уникальными природными красотами Путорана. С нашей помощью гости имеют возможность погрузиться в удивительный мир Путорана и насладиться комфортабельным размещением, разнообразными активными маршрутами и высоким уровнем сервиса.

Похожие туры на «Тур на плато Путорана: Территория Большой Медведицы»

Мы были на Таймыре. Дудинка - Талнах - Плато Путорана - Норильск
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Мы были на Таймыре. Дудинка - Талнах - Плато Путорана - Норильск
Начало: Г. Норильск
6 авг в 10:00
31 авг в 10:00
138 000 ₽ за человека
Тур на озеро Лама. Знакомство с плато Путорана
Пешая
Сплавы и рафтинг
8 дней
3 отзыва
Тур на озеро Лама. Знакомство с плато Путорана
Начало: Россия, Красноярский край, Норильск
13 июл в 10:00
от 149 000 ₽ за человека
Пеший поход к водопаду Виктория. Плато Путорана
Пешая
12 дней
3 отзыва
Пеший поход к водопаду Виктория. Плато Путорана
Начало: Россия, Красноярский край, Норильск
24 июл в 10:00
135 000 ₽ за человека
Путоранский хит с вертолетом
Пешая
8 дней
2 отзыва
Путоранский хит с вертолетом
Начало: Красноярский край, Норильск
12 июл в 10:00
26 июл в 10:00
от 765 000 ₽ за человека
от 202 000 ₽ за человека