Программа тура и очередность Маршрутов может измениться в зависимости от погодных условий и прочих причин, так же тур может быть отменен (с условием возвращения задатка), в связи с невозможностью или опасностью его проведения (шторм, сильный ветер, низкий уровень воды).

Участники тура обязаны соблюдать инструктаж по технике безопасности.

Во время маршрутов участники тура должны выполнять распоряжение гидов.

Участники тура не допускаются ко всем видам трансфера и маршрутов программы в состоянии алкогольного опьянения.

Участникам требуется базовая физическая подготовка.

Поездка доступна только для граждан Российской Федерации.

Участники тура по предварительному согласованию имеют возможность заказать вертолетную экскурсию.

Программа туров будет проходить в труднодоступных и удаленных от цивилизации местах при наличии комаров и мошки в летний период, возможно использование репеллентов.

В летний период участники тура могут наблюдать северное чудо — полярный день, когда солнце не выходит за горизонт.

летний период участники тура могут наблюдать северное чудо — полярный день, когда солнце не выходит за горизонт.