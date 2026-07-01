Описание тура
Длительность тура: 3 дня / 2 ночи Группа: до 16 человек
Вид: активный водно-трекинговый маршрут
Уровень: средний, не требует физической подготовки, но предполагает умеренную физическую нагрузку. легкий (можно путешествовать с детьми)
Проживание: благоустроенный палаточный кемпинг или гостевой дом на озере Глубокое (Омук -Кюёль)
Заезд: отправка в пятницу, возвращение в воскресенье
Питание: входит в стоимость тура
Период: июль -сентябрь
Программа тура по дням
Знакомство с плато Путорана
Встреча на причале реки Норильская
Водный трансфер на лодке до базы Большая Медведица в глубь плато Путорана по маршруту: р. Норильская р. Талая оз. Мелкое р. Глубокая оз. Глубокое (Омук Кюёль)
Заселение в базовом лагере (небольшая экскурсия, помощь с расселением)
Ужин
Знакомство с водопадами Кылтэллар
Завтрак
Водный трансфер по озеру Глубокое (Омук-Кюёль)
Трекинг к панорамным видам озера Глубокое (Омук-Кюёль)
Трекинг к водопадам на горной реке Кылтэллар
Ланч на берегу горной реки
Возвращение в базовый лагерь
Свободное время
Ужин
Прощание с плато Путорана
Завтрак
Водный трансфер на причал реки Норильская
Трансфер в город Норильск
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы, необходимые для реализации программы тура
- Проживание в палаточном кемпинге / гостевом доме
- Услуги персонала: гида, капитана судна, повара
- Питание: завтрак, обед, ужин на территории базового лагеря, ланч-бокс на маршрутах (в зависимости от программы тура)
- Экскурсионные маршруты, указанные в программах тура
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Проживание в гостинице
- Личное снаряжение
- Интернет и спутниковая связь в базовом лагере
- Питание в кафе и ресторанах
- Добровольное медицинское страхование
- Услуги, не предусмотренные предварительной договоренностью
- Баня
- Спиртные напитки
- Вертолетные экскурсии
- Дополнительные услуги
О чём нужно знать до поездки
Личные вещи и Снаряжение
Средства личной гигиены
Индивидуальная аптечка
Очки солнцезащитные
Туристический нож
Накомарник
Репелленты
Рюкзак прогулочный/треккинговый
Одежда и обувь
Шапка
Перчатки
Бейсболка
Костюм ветро-влагозащитный
Термобелье
Легкий пуховик
Кофта флисовая
Накидка от дождя
Штаны
Футболка 3 шт.
Купальник
Носки 5 пар
Бафф
Ботинки треккинговые
Сапоги резиновые (короткие)
Сменная обувь (кроссовки, тапочки)
Пожелания к путешественнику
Программа тура и очередность Маршрутов может измениться в зависимости от погодных условий и прочих причин, так же тур может быть отменен (с условием возвращения задатка), в связи с невозможностью или опасностью его проведения (шторм, сильный ветер, низкий уровень воды).
Участники тура обязаны соблюдать инструктаж по технике безопасности.
Во время маршрутов участники тура должны выполнять распоряжение гидов.
Участники тура не допускаются ко всем видам трансфера и маршрутов программы в состоянии алкогольного опьянения.
Участникам требуется базовая физическая подготовка.
Поездка доступна только для граждан Российской Федерации.
Участники тура по предварительному согласованию имеют возможность заказать вертолетную экскурсию.
Программа туров будет проходить в труднодоступных и удаленных от цивилизации местах при наличии комаров и мошки в летний период, возможно использование репеллентов.
В летний период участники тура могут наблюдать северное чудо — полярный день, когда солнце не выходит за горизонт.
летний период участники тура могут наблюдать северное чудо — полярный день, когда солнце не выходит за горизонт.
В осенний период участники тура могут наблюдать северное сияние.