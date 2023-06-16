1 день

Экскурсия по Новгороду и Ярославову городищу

Прибытие в Новгород. Встреча с гидом на ж/д вокзале с табличкой у центрального входа со стороны перрона.

06:24 Встреча гостей с московского поезда.

10:17 Встреча гостей «Ласточки» из Санкт-Петербурга.

Гарантированное размещение в гостинице с 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи можно оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

Загородная экскурсия «К истокам Руси!». Вы посетите удивительное место — Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.

Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято-Юрьев монастырь. Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.

А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества «Витославлицы». Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян.

Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным! (Внимание: возможна замена на Хутынский Спасо-Преображенский монастырь).

Продолжительность: 3 часа.

Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца».

Стены и башни Древнего Кремля были заложены Ярославом Мудрым в 1044 г: здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание. Также вы увидите Лихудов корпус и Софийский собор, выдающийся памятник древнерусского зодчества, Софийскую звонницу XVI века и уникальную коллекцию древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.). Памятник «Тысячелетие России» — энциклопедия

государства российского, запечатленная в бронзе: это летопись о тысячелетней истории российского государства.

Свободное время для сувениров.

Посещение Ремесленной слободы. Участие в мастер-классах по кузнечному делу, обработке глины, ткачеству, набойке по ткани, кожевенному делу, созданию

доспехов и плетению кольчуги, традиционной росписи и книгопечатанию, чеканке монет, изготовлению свечей и работе с воском (один на выбор).

Кроме того, есть возможность пострелять из лука и сфотографироваться в средневековых костюмах! Или посещение Владычной (Грановитой) палаты.

Ориентировочное время окончания программы: 15:00-16:00.