PRO-батончики: мастер-класс по созданию идеальных карамельных батончиков Приглашаем вас на профессиональный мастер-класс, где вы научитесь готовить полезные батончики уровня PRO — без сахара и без лактозы, но с идеальным вкусом!

Описание мастер-класса Программа мастер-класса: ✅ Теория PRO-кондитера: - Чем натуральные сахара лучше белого? - Как выбрать качественный шоколад? - Секреты идеальной карамели ✅ Практика: создаём батончики: 1. Готовим солёную карамель на кокосовом сахаре 2. Собираем начинку на выбор: - «Сникерс»: карамель + арахис - «Твикс»: карамель + печенье -«Пикник»: карамель + арахис, грецкий орех, изюм и рисовые шарики 3. Глазируем тёмным шоколадом ручной работы 4. Украшаем батончики разными добавками ✅ PRO-упаковка - раскрасите коробочки на Ваш вкус и фантазию - Каждый унесёт 10+ батончиков и инструкцию для домашнего повтора

Место начала и завершения? Набережная Александра Невского, д. 22/2 Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 1.5 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.