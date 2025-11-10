PRO-батончики: мастер-класс по созданию идеальных карамельных батончиков Приглашаем вас на профессиональный мастер-класс, где вы научитесь готовить полезные батончики уровня PRO — без сахара и без лактозы, но с идеальным вкусом! .
Описание мастер-классаПрограмма мастер-класса: ✅ Теория PRO-кондитера: - Чем натуральные сахара лучше белого? - Как выбрать качественный шоколад? - Секреты идеальной карамели ✅ Практика: создаём батончики: 1. Готовим солёную карамель на кокосовом сахаре 2. Собираем начинку на выбор: - «Сникерс»: карамель + арахис - «Твикс»: карамель + печенье -«Пикник»: карамель + арахис, грецкий орех, изюм и рисовые шарики 3. Глазируем тёмным шоколадом ручной работы 4. Украшаем батончики разными добавками ✅ PRO-упаковка - раскрасите коробочки на Ваш вкус и фантазию - Каждый унесёт 10+ батончиков и инструкцию для домашнего повтора
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Набережная Александра Невского, д. 22/2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
