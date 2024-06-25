К Константин Великий Новгород: истоки российской государственности Экскурсия очень понравилась. Интересная подача материала и много информации именно о людях, которые жили и трудились в Великом Новгороде. Погружение в историю максимальное!! А так как Максим еще и рассказчик великолепный, то время пролетает совсем незаметно.

Н Наталья Великий Новгород: истоки российской государственности Были на экскурсии 22.06. Максим отличный собеседник, интересно рассказывает и двухчасовая прогулка пролетела незаметно ☺️рекомендую однозначно!))

К Константин Великий Новгород: истоки российской государственности Можно прочитать кучу исторических книжек и статей в интернете, но профессиональный историк в качестве гида на местности все равно расскажет вам много нового и интересного.

Е Екатерина К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде Вечером 15.06 попали на экскурсию "К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде". Неожиданно и познавательно! Познакомились с историей и архитектурой части города! Прониклись атмосферой старины, которую и хотелось ощутить в таком месте. Прекрасная подача информации, теплая атмосфера!

О Олеся К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде Нам очень понравилась экскурсия и подача материала, экскурсовод замечательная, хорошо знает и любит историю своего города. Обязательно в следующий приезд сходим на экскурсию по Кремлю.

О Ольга К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде Прекрасная, душевная, интересная прогулка, которая погружает в атмосферу Древней Руси благодаря очень харизматичной ведущей Ясне, её вовлеченности в историю её города. Экскурсия передает ту самую аутентичную атмосферу, которую и хочется ощутить в таком месте. Однозначно рекомендуем 🤗

А Анна Шоколадный мастер-класс в Великом Новгороде читать дальше шоколадных батончиков и упаковал в коробочку. Было чаепитие с дегустацией сладостей, которые производит мастерская. Все очень вкусно, из натуральных ингредиентов, нет приторной сладости, как от белого сахара. Рекомендую мастер-класс и взрослым, и детям, все справятся! Организатор Татьяна очень приятная и общительная)) Очень интересный мастер-класс, узнали много нового о полезных сладостях. Группа небольшая, каждому частнику уделяется достаточно внимания. Каждый сделал по 10

К Кристина Прогулка по Губернскому городу: плотники, легенды, истории Добрый день. Были на экскурсии 1.05.24, очень приятная энергетика у Галины, интересно и легко преподносилась информация. Спасибо вам большое. Советую!!!

А Анастасия Групповой мастер-класс «Шоколадная картина» Ходили с сыном 15 лет, нам очень понравилось. Девочки прекрасно все объясняют, получились замечательные наборчики шоколадок. Нас напоили чаем с разными полезными вкусняшками. Мы в восторге!!! Спасибо Вам!!!