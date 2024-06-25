1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Групповой мастер-класс «Стань шоколатье» в Великом Новгороде
Присоединяйтесь к групповому мастер-классу «Стань шоколатье» в Великом Новгороде. Научитесь темперировать шоколад и создавайте вкусные шедевры
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник и четверг в 13:00, во вторник в 11:00, в пятницу в 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
1 250₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Истоки российской государственности: экскурсия в Великом Новгороде
Путешествие в прошлое России: уникальные памятники и зарождение государственности в Великом Новгороде
Начало: На набережной Александра Невского
6 июля в 08:00
8 июля в 13:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Истории Плотницкого конца: индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду
Погрузитесь в историю Плотницкого конца, одного из самых молодых районов Великого Новгорода. Узнайте легенды и факты о храмах, улицах и героях
Начало: На набережной Александра Невского
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
46004 370₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Шоколадный мастер-класс: создайте полезные батончики в Великом Новгороде
Присоединяйтесь к шоколадному мастер-классу в Великом Новгороде и создайте свои уникальные батончики с натуральными ингредиентами
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 17:00, во вторник и пятницу в 13:00, в среду в 11:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
1 900₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Групповой мастер-класс «Шоколадная картина»
Стать шоколадным художником и создать вкусную работу без грамма химии и вредных добавок
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник в 11:00, во вторник и субботу в 17:00, в среду в 13:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 17:00
1 450₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
Древний Торг, Новгородское Вече и легенды Торговой стороны на театрализованной групповой экскурсии
Начало: Набережная Александра Невского
6 июля в 18:00
13 июля в 18:00
900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин25 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Интересная подача материала и много информации именно о людях, которые жили и трудились в Великом Новгороде. Погружение в историю максимальное!! А так как Максим еще и рассказчик великолепный, то время пролетает совсем незаметно.
- ННаталья22 июня 2024Были на экскурсии 22.06. Максим отличный собеседник, интересно рассказывает и двухчасовая прогулка пролетела незаметно ☺️рекомендую однозначно!))
- ККонстантин17 июня 2024Можно прочитать кучу исторических книжек и статей в интернете, но профессиональный историк в качестве гида на местности все равно расскажет вам много нового и интересного.
- ЕЕкатерина17 июня 2024Вечером 15.06 попали на экскурсию "К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде". Неожиданно и познавательно! Познакомились с историей и архитектурой части города! Прониклись атмосферой старины, которую и хотелось ощутить в таком месте. Прекрасная подача информации, теплая атмосфера!
- ООлеся19 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия и подача материала, экскурсовод замечательная, хорошо знает и любит историю своего города. Обязательно в следующий приезд сходим на экскурсию по Кремлю.
- ООльга18 мая 2024Прекрасная, душевная, интересная прогулка, которая погружает в атмосферу Древней Руси благодаря очень харизматичной ведущей Ясне, её вовлеченности в историю её города. Экскурсия передает ту самую аутентичную атмосферу, которую и хочется ощутить в таком месте. Однозначно рекомендуем 🤗
- ААнна13 мая 2024Очень интересный мастер-класс, узнали много нового о полезных сладостях. Группа небольшая, каждому частнику уделяется достаточно внимания. Каждый сделал по 10
- ККристина3 мая 2024Добрый день. Были на экскурсии 1.05.24, очень приятная энергетика у Галины, интересно и легко преподносилась информация. Спасибо вам большое. Советую!!!
- ААнастасия1 мая 2024Ходили с сыном 15 лет, нам очень понравилось. Девочки прекрасно все объясняют, получились замечательные наборчики шоколадок. Нас напоили чаем с разными полезными вкусняшками. Мы в восторге!!! Спасибо Вам!!!
- ГГалина30 апреля 2024Интересный мастер класс, но больше будут заинтересованы дети.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «С набережной»
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