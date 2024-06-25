Экскурсии с набережной Великого Новгорода

Найдено 6 экскурсий в категории «С набережной» в Великом Новгороде, цены от 900 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповой мастер-класс «Стань шоколатье»
Групповая
1.5 часа
2 отзыва
Групповой мастер-класс «Стань шоколатье» в Великом Новгороде
Присоединяйтесь к групповому мастер-классу «Стань шоколатье» в Великом Новгороде. Научитесь темперировать шоколад и создавайте вкусные шедевры
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник и четверг в 13:00, во вторник в 11:00, в пятницу в 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
1 250 за человека
Великий Новгород: истоки российской государственности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Истоки российской государственности: экскурсия в Великом Новгороде
Путешествие в прошлое России: уникальные памятники и зарождение государственности в Великом Новгороде
Начало: На набережной Александра Невского
6 июля в 08:00
8 июля в 13:00
5 000 за всё до 7 чел.
Прогулка по Губернскому городу: плотники, легенды, истории
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Истории Плотницкого конца: индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду
Погрузитесь в историю Плотницкого конца, одного из самых молодых районов Великого Новгорода. Узнайте легенды и факты о храмах, улицах и героях
Начало: На набережной Александра Невского
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
46004 370 за всё до 8 чел.
Шоколадный мастер-класс в Великом Новгороде
Мини-группа
1.5 часа
1 отзыв
Шоколадный мастер-класс: создайте полезные батончики в Великом Новгороде
Присоединяйтесь к шоколадному мастер-классу в Великом Новгороде и создайте свои уникальные батончики с натуральными ингредиентами
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 17:00, во вторник и пятницу в 13:00, в среду в 11:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
1 900 за человека
Групповой мастер-класс «Шоколадная картина»
Групповая
1.5 часа
2 отзыва
Групповой мастер-класс «Шоколадная картина»
Стать шоколадным художником и создать вкусную работу без грамма химии и вредных добавок
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник в 11:00, во вторник и субботу в 17:00, в среду в 13:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 17:00
1 450 за человека
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
16 отзывов
К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
Древний Торг, Новгородское Вече и легенды Торговой стороны на театрализованной групповой экскурсии
Начало: Набережная Александра Невского
6 июля в 18:00
13 июля в 18:00
900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    25 июня 2024
    Великий Новгород: истоки российской государственности
    Экскурсия очень понравилась. Интересная подача материала и много информации именно о людях, которые жили и трудились в Великом Новгороде. Погружение в историю максимальное!! А так как Максим еще и рассказчик великолепный, то время пролетает совсем незаметно.
  • Н
    Наталья
    22 июня 2024
    Великий Новгород: истоки российской государственности
    Были на экскурсии 22.06. Максим отличный собеседник, интересно рассказывает и двухчасовая прогулка пролетела незаметно ☺️рекомендую однозначно!))
  • К
    Константин
    17 июня 2024
    Великий Новгород: истоки российской государственности
    Можно прочитать кучу исторических книжек и статей в интернете, но профессиональный историк в качестве гида на местности все равно расскажет вам много нового и интересного.
  • Е
    Екатерина
    17 июня 2024
    К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
    Вечером 15.06 попали на экскурсию "К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде". Неожиданно и познавательно! Познакомились с историей и архитектурой части города! Прониклись атмосферой старины, которую и хотелось ощутить в таком месте. Прекрасная подача информации, теплая атмосфера!
  • О
    Олеся
    19 мая 2024
    К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
    Нам очень понравилась экскурсия и подача материала, экскурсовод замечательная, хорошо знает и любит историю своего города. Обязательно в следующий приезд сходим на экскурсию по Кремлю.
  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    К хозяйке Славенского конца в Великом Новгороде
    Прекрасная, душевная, интересная прогулка, которая погружает в атмосферу Древней Руси благодаря очень харизматичной ведущей Ясне, её вовлеченности в историю её города. Экскурсия передает ту самую аутентичную атмосферу, которую и хочется ощутить в таком месте. Однозначно рекомендуем 🤗
    Прекрасная, душевная, интересная прогулка, которая погружает в атмосферу Древней Руси благодаря очень харизматичной ведущей Ясне, еёПрекрасная, душевная, интересная прогулка, которая погружает в атмосферу Древней Руси благодаря очень харизматичной ведущей Ясне, её
  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Шоколадный мастер-класс в Великом Новгороде
    Очень интересный мастер-класс, узнали много нового о полезных сладостях. Группа небольшая, каждому частнику уделяется достаточно внимания. Каждый сделал по 10
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    шоколадных батончиков и упаковал в коробочку. Было чаепитие с дегустацией сладостей, которые производит мастерская. Все очень вкусно, из натуральных ингредиентов, нет приторной сладости, как от белого сахара. Рекомендую мастер-класс и взрослым, и детям, все справятся! Организатор Татьяна очень приятная и общительная))

    Очень интересный мастер-класс, узнали много нового о полезных сладостях. Группа небольшая, каждому частнику уделяется достаточно вниманияОчень интересный мастер-класс, узнали много нового о полезных сладостях. Группа небольшая, каждому частнику уделяется достаточно внимания
  • К
    Кристина
    3 мая 2024
    Прогулка по Губернскому городу: плотники, легенды, истории
    Добрый день. Были на экскурсии 1.05.24, очень приятная энергетика у Галины, интересно и легко преподносилась информация. Спасибо вам большое. Советую!!!
  • А
    Анастасия
    1 мая 2024
    Групповой мастер-класс «Шоколадная картина»
    Ходили с сыном 15 лет, нам очень понравилось. Девочки прекрасно все объясняют, получились замечательные наборчики шоколадок. Нас напоили чаем с разными полезными вкусняшками. Мы в восторге!!! Спасибо Вам!!!
  • Г
    Галина
    30 апреля 2024
    Групповой мастер-класс «Стань шоколатье»
    Интересный мастер класс, но больше будут заинтересованы дети.
    Интересный мастер класс, но больше будут заинтересованы дети

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «С набережной»

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  1. Групповой мастер-класс «Стань шоколатье»
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  4. Шоколадный мастер-класс в Великом Новгороде
  5. Групповой мастер-класс «Шоколадная картина»
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
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  2. Ярославово дворище
  3. Памятник Тысячелетию России
  4. Самое главное
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Витославлицы
  10. Горбатый мост через реку Волхов
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июле 2024
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