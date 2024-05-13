Шоколадный мастер-класс в Великом Новгороде

Приготовить полезные батончики с хрустящим арахисом и солёной карамелью в мини-группе
Приглашаем на мастер-класс по созданию полезных шоколадных батончиков без красителей и ароматизаторов.

Вы самостоятельно приготовите для них начинку: тягучую солёную карамель на кокосовом сахаре с хрустящим арахисом. А затем глазируете батончики шоколадом, украсите их и красиво упакуете. Всё это — под моим чутким бережным руководством.
5
1 отзыв
Шоколадный мастер-класс в Великом Новгороде
Шоколадный мастер-класс в Великом Новгороде
Шоколадный мастер-класс в Великом Новгороде
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 17:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

В уютной мастерской в центре Великого Новгорода вы:

  • Узнаете всё про какао, настоящий шоколад и полезные сладости
  • Сравните белый сахар и природные нерафинированные сахара
  • Приготовите начинку для шоколадных батончиков
  • Выпьете ароматный чай с полезными сладостями
  • Глазируете батончики ароматным тёмным шоколадом ручной работы и украсите их
  • Красиво оформите коробочки для батончиков и упакуете их для домашнего чаепития

Организационные детали

  • Чаепитие включено в стоимость
  • Все приготовленные батончики — вам в подарок. Обычно это набор из 10 штук на человека.
  • Возраст — с 6 лет. Маленькие дети 3-5 лет могут помогать своему сопровождающему, отдельный билет для них не требуется.

в понедельник, четверг и воскресенье в 17:00, во вторник и пятницу в 13:00, в среду в 11:00

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и воскресенье в 17:00, во вторник и пятницу в 13:00, в среду в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
13 мая 2024
Очень интересный мастер-класс, узнали много нового о полезных сладостях. Группа небольшая, каждому частнику уделяется достаточно внимания. Каждый сделал по 10 шоколадных батончиков и упаковал в коробочку.
Было чаепитие с дегустацией сладостей, которые производит мастерская. Все очень вкусно, из натуральных ингредиентов, нет приторной сладости, как от белого сахара.
Рекомендую мастер-класс и взрослым, и детям, все справятся!
Организатор Татьяна очень приятная и общительная))
Очень интересный мастер-класс, узнали много нового о полезных сладостях. Группа небольшая, каждому частнику уделяется достаточно внимания.Очень интересный мастер-класс, узнали много нового о полезных сладостях. Группа небольшая, каждому частнику уделяется достаточно внимания.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Великого Новгорода

ГрупповыеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеЛетниеМастер-классыВ помещенииМастер-классы для детейДля студентовУникальный опытАктивности

Похожие экскурсии из Великого Новгорода

Великий Новгород в группе
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
16 отзывов
Групповая экскурсия Великий Новгород в группе
Погрузитесь в историю Великого Новгорода: от первых поселений до Московского царства. Узнайте о варягах, купцах и князьях, держите копии древних монет
Начало: У Горбатого моста
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
800 за человека
Великий Новгород на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
295 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: историческое путешествие на авто
Погрузитесь в удивительный мир истории Великого Новгорода, посещая его знаковые места в комфорте личного автомобиля
Начало: в районе кремля
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
8 000 за всё до 4 чел.
Здравствуй, Великий Новгород
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
274 отзыва
Здравствуй, Великий Новгород: Путешествие в сердце истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые исторические места
Начало: У Кремля
Сегодня в 11:00
14 июня в 12:00
800 за человека
У нас ещё много экскурсий в Великом Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Великом Новгороде
ХорошоТам