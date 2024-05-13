Приглашаем на мастер-класс по созданию полезных шоколадных батончиков без красителей и ароматизаторов.
Вы самостоятельно приготовите для них начинку: тягучую солёную карамель на кокосовом сахаре с хрустящим арахисом. А затем глазируете батончики шоколадом, украсите их и красиво упакуете. Всё это — под моим чутким бережным руководством.
Вы самостоятельно приготовите для них начинку: тягучую солёную карамель на кокосовом сахаре с хрустящим арахисом. А затем глазируете батончики шоколадом, украсите их и красиво упакуете. Всё это — под моим чутким бережным руководством.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 17:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
В уютной мастерской в центре Великого Новгорода вы:
- Узнаете всё про какао, настоящий шоколад и полезные сладости
- Сравните белый сахар и природные нерафинированные сахара
- Приготовите начинку для шоколадных батончиков
- Выпьете ароматный чай с полезными сладостями
- Глазируете батончики ароматным тёмным шоколадом ручной работы и украсите их
- Красиво оформите коробочки для батончиков и упакуете их для домашнего чаепития
Организационные детали
- Чаепитие включено в стоимость
- Все приготовленные батончики — вам в подарок. Обычно это набор из 10 штук на человека.
- Возраст — с 6 лет. Маленькие дети 3-5 лет могут помогать своему сопровождающему, отдельный билет для них не требуется.
в понедельник, четверг и воскресенье в 17:00, во вторник и пятницу в 13:00, в среду в 11:00
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и воскресенье в 17:00, во вторник и пятницу в 13:00, в среду в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 51 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я представляю первую и единственную мастерскую полезных сладостей в Великом Новгороде. В наших продуктах вы не найдёте ни грамма белого сахара, красителей, ароматизаторов и прочей химии. Приглашаю вас на уютные шоколадные мастер-классы.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
13 мая 2024
Очень интересный мастер-класс, узнали много нового о полезных сладостях. Группа небольшая, каждому частнику уделяется достаточно внимания. Каждый сделал по 10 шоколадных батончиков и упаковал в коробочку.
Было чаепитие с дегустацией сладостей, которые производит мастерская. Все очень вкусно, из натуральных ингредиентов, нет приторной сладости, как от белого сахара.
Рекомендую мастер-класс и взрослым, и детям, все справятся!
Организатор Татьяна очень приятная и общительная))
Было чаепитие с дегустацией сладостей, которые производит мастерская. Все очень вкусно, из натуральных ингредиентов, нет приторной сладости, как от белого сахара.
Рекомендую мастер-класс и взрослым, и детям, все справятся!
Организатор Татьяна очень приятная и общительная))
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Великого Новгорода
Похожие экскурсии из Великого Новгорода
Групповая
2.5 часа
Групповая экскурсия Великий Новгород в группе
Погрузитесь в историю Великого Новгорода: от первых поселений до Московского царства. Узнайте о варягах, купцах и князьях, держите копии древних монет
Начало: У Горбатого моста
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
800₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: историческое путешествие на авто
Погрузитесь в удивительный мир истории Великого Новгорода, посещая его знаковые места в комфорте личного автомобиля
Начало: в районе кремля
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Здравствуй, Великий Новгород: Путешествие в сердце истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые исторические места
Начало: У Кремля
Сегодня в 11:00
14 июня в 12:00
800₽ за человека