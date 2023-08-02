1 день

Ярославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь, «Витославлицы» и Новгородский детинец

Прибытие в Новгород:

06:24 Московский поезд 042А или 042Ч.

10:17 «Ласточка» из Санкт-Петербурга 7001А или 7001.

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Гарантированное размещение в гостинице с 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

Интерактивная программа «Великий гость». Во славном городе да Великом Новгороде, рады гостям. И каждый гость – честь для хозяина. Забава Путятишна, да Агафьюшка знахарка или дочь купеческая Ульянка, готовы встретить и угостить, да приветить каждого дорогого гостя, да покуролесить чуток с гостями (угощения – пряник, мед, конфеты).

Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!» (Внимание! Возможна замена на Хутынский Спасо-Преображенский монастырь).

Мы посетим удивительное место – Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.

Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято-Юрьев монастырь. Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.

А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в музее деревянного зодчества «Витославлицы». Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян. Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным!

Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца» 1044 г., который был заложен Ярославом Мудрым. Вы увидите:

стены и башни Древнего Кремля , здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание – Лихудов корпус;

, здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание – Лихудов корпус; Софийский собор (XI в.) – выдающийся памятник древнерусского зодчества;

(XI в.) – выдающийся памятник древнерусского зодчества; Софийская звонница и уникальная коллекция древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.);

и уникальная коллекция древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.); памятник «Тысячелетие России» – энциклопедия государства российского, запечатленная в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.

Свободное время для сувениров.