Повесть временных лет
янв
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Валдай, музей колоколов и посещение национального парка «Валдайский»
Прибытие в Новгород:
06:24 Московский поезд 042А или 042Ч.
10:17 «Ласточка» из Санкт-Петербурга 7001А или 7001.
Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.
Гарантированное размещение в гостинице с 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Завтрак в гостинице.
Отъезд в г. Валдай «Жемчужину Новгородского края» (132 км).
Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки» – посещение единственного в России Музея колоколов. В музее собраны самые разные виды колоколов. Здесь, в музее можно не только узнать историю Валдая и удивительного валдайского колокольного промысла, но и собственноручно позвонить в знаменитые колокольчики. (возможно замена на посещение Музейного колокольного центра).
Свободное время в гостевом комплексе «Теремок» в центре Валдая. Вы можете посетить лавку с традиционными сувенирами и эксклюзивными валдайскими изделиями — колокольчиками, баранками, пряниками, местными сортами чая, кружками, тарелками, майками, магнитиками с валдайской символикой.
Посещение национального парка «Валдайский» – Архитектурный ансамбль Иверского монастыря: Успенский собор (1656 г.) – первая каменная постройка монастыря, Часовня Иверского монастыря (XIXв.).
Ярославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь, «Витославлицы» и Новгородский детинец
Завтрак в гостинице.
Интерактивная программа «Великий гость». Во славном городе да Великом Новгороде, рады гостям. И каждый гость – честь для хозяина. Забава Путятишна, да Агафьюшка знахарка или дочь купеческая Ульянка, готовы встретить и угостить, да приветить каждого дорогого гостя, да покуролесить чуток с гостями (угощения – пряник, мед, конфеты).
Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!» (Внимание! Возможна замена на Хутынский Спасо-Преображенский монастырь).
Мы посетим удивительное место – Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.
Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято-Юрьев монастырь. Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.
А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в музее деревянного зодчества «Витославлицы». Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян. Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным!
Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца» 1044 г., который был заложен Ярославом Мудрым. Вы увидите:
- стены и башни Древнего Кремля, здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание – Лихудов корпус;
- Софийский собор (XI в.) – выдающийся памятник древнерусского зодчества;
- Софийская звонница и уникальная коллекция древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.);
- памятник «Тысячелетие России» – энциклопедия государства российского, запечатленная в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.
Свободное время для сувениров.
Старая Русса, церковь Святого Георгия Победоносца, дом-музей Достоевского
Завтрак в гостинице.
Отъезд в г. Старая Русса (103 км). Императорский город курорт – обзорная экскурсия по городу, посещение церкви Святого Георгия Победоносца (15 в), где хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей матери (19 в). Знакомство с историей странных храмов, в том числе с памятником архитектуры 12 века – Спасо-Преображенским монастырем.
Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения – роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством писателя.
Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России курорту «Старая Русса», на территории которого находится девять минеральных источников, семь из них образуют минеральные озера, создающие в курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха.
Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана, представляющего собой самый высокий в Европе столб минеральной воды, бьющий из-под земли.
Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» (за доп. плату).
Возвращение в Великий Новгород. Трансфер на ж/д вокзал.
Отъезд:
21:10 Московский поезд 042А или 042Ч.
18:06 или 20:08 «Ласточка» из Санкт-Петербурга 7001А или 7001.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле на выбор в Великом Новгороде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
Категория
|Двухместное
|Одноместное
|Доп. место
|«Welcome inn» 3*
|Стандарт
14579
|17651
|13043
|Студия
18035
|24819
|«Интурист» 3*
|Стандарт
17395
|22131
|11891
|Комфорт
19059
|27763
|«Садко» 3*
|Стандарт
16627
|16883
|12531
|Комфорт
18547
|28403
|«Волхов» 4*
|Стандарт
19827
|20851
|14579
|Улучшенный
20595
|24947
|«Береста Парк Отель» 4*
|Стандарт
24696
|29696
|16883
|Бизнес
26780
|30886
|«Бианки» 4*
|Стандарт
24115
|31450
13811
На ребёнка до 16 лет при любом варианте размещения будет скидка 400 рублей.
Варианты проживания
Welcome inn 3
Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.
Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.
Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.
Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.
Интурист 3
Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.
К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.
По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.
Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.
Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.
Садко 3
Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода.
Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.
Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы "Садко" во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.
Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.
Волхов 4
Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной.
К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.
В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.
На территории работает финская сауна.
Юрьевское Подворье 4
Бутик-отель «Юрьевское подворье» находится рядом с живописным лесом в Великом Новгороде.
К услугам гостей 2 ресторанных зала, сауна и русская паровая баня.
Проживание предоставляется в просторных номерах и люксах с бесплатным WiFi. При всех номерах бутик-отеля «Юрьевское подворье» есть собственная ванная комната. В числе удобств каждого номера — телевизор, мини-бар и рабочий стол. Из некоторых номеров и люксов открывается вид на лес.
В ресторане, оформленном в загородном стиле, подаются блюда традиционной русской кухни, в том числе восхитительный борщ и пироги. Юным гостям предложат детское меню.
Гости отеля «Юрьевское подворье» смогут посетить ремесленные мастер-классы керамики, ткачества и пэчворка.
Отель расположен недалеко от музея деревянного народного зодчества и Юрьевского монастыря.
Размещение с животными запрещено.
Береста Парк Отель 4
Гостиница Береста Парк Отель расположена в городе Великий Новгород в 2 км от центра.
Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть холодильник, телевизор, фен, утюг, сейф, отопление, терраса, мини-бар.
В гостинице есть ресторан, бар, сауна, конференц-зал. И вы наверняка захотите отдохнуть у бассейна — он тут тоже есть. Причём крытый. У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.
Если вы на машине, можете оставить её на парковке. Если вы добираетесь своим ходом, воспользуйтесь услугой трансфера.
К вашим услугам: химчистка, прачечная, обслуживание номеров, камера хранения, ускоренная регистрация заезда/отъезда.
Бианки 4
Отель Бианки находится в Великом Новгороде. К услугам гостей парковка и бесплатный Wi-Fi.
В отеле возможно размещение от одного до четырех человек. В номерах есть вся необходимая мебель, постельное белье, полотенца. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и косметические средства. За отдельную плату можно воспользоваться услугами химчистки и прачечной. Номер убирается ежедневно.
На территории есть кофейня и бар. Можно заказать завтрак в номер.
В шаговой доступности остановки общественного транспорта, сетевые магазины, некоторые местные достопримечательности. Кафе и рестораны в 100 м. Река в 200-х метрах. Расстояние до ЖД вокзала 4 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле выбранной категории
- Питание: 3 завтрака
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Транспортное сопровождение по программе тура
- Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
- Услуги гида
- Что не входит
- Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
- Музей «Усадьба средневекового Рушанина» – 350 руб/чел.
- Обеды и ужины (ужины оплачивать при покупке тура, обеды можно на месте)
- Место начала и завершения?
- Великий Новгород
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Какой транспорт в туре?
Автомобиль на 3-4 места (Тойота Камри 2014 г/в, ФольцВаген Тигуан 2019 г/в), микроавтобус на 8 мест (марка Мерседес от 2015 г/в), микроавтобус на 19 мест (Мерседес от 2015, 2017 г/в, Фольцваген от 2013, 2015 г/в), автобусы от 35 до 45 мест (Вита, Мерседес, Дракон и т. д – год выпуска от 2009 года и более новые модели).
Рассадка производится самостоятельно, кондиционер есть во всех моделях транспорта.
- Возможны ли изменения в программе?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
- Есть ли скидки на тур?
Скидка на ребенка до 16 лет при любом варианте размещения – 400 руб.
- Какая стоимость обедов и ужинов?
Гостиница Обеды (3 обеда) Ужины (3 ужина в отеле) «Welcome inn» 3* 1 500 1 500 «Интурист» 3* 1 500 1 500 «Садко» 3* 1 500 1 500 «Волхов» 4* 1 500 1 500 «Юрьевское подворье» 4* 1 500 1 500 «Береста Парк Отель» 4* 1 500 - «Бианки» 4* 1 500 -
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.