Туры на 3 дня в Великом Новгороде

Найдено 20 туров в категории «3-дневные туры» в Великом Новгороде, цены от 11 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Жемчужины Новгородского края. Зима-весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Жемчужины Новгородского края. Зима-весна
Начало: Великий Новгород
26 янв в 10:00
2 фев в 10:00
от 21 148 за человека
Повесть временных лет. Валдай, Великий Новгород и Старая Русса
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Повесть временных лет. Валдай, Великий Новгород и Старая Русса
Начало: Великий Новгород
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 14 579 за человека
Две столицы древней руси. Старая Ладога, Великий Новгород и Валдай на 8 марта
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Две столицы древней руси. Старая Ладога, Великий Новгород и Валдай на 8 марта
Начало: Великий Новгород
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 20 659 за человека
Из Руси на Руссу. Тур для школьников на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Из Руси на Руссу. Тур для школьников на 3 дня
Начало: Великий Новгород
от 11 553 за человека
Две столицы Древней Руси
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Две столицы Древней Руси
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 25 754 за человека
Новгородские династии Рюриковичей
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новгородские династии Рюриковичей
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 11 100 за человека
Старая Русса, Новгород, Валдай: повесть временных лет
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Старая Русса, Новгород, Валдай: повесть временных лет
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 000 за человека
Семейные выходные в Великом Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Семейные выходные в Великом Новгороде
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 24 448 за человека
Окно в Европу по пути из варяг в греки. Праздничный тур по Новгородской области
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Окно в Европу по пути из варяг в греки. Праздничный тур по Новгородской области
Начало: Великий Новгород
23 фев в 10:00
8 мар в 10:00
от 13 900 за человека
Три жемчужины Новгородчины. Великий Новгород, Старая Русса и Валдай. Весна-лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три жемчужины Новгородчины. Великий Новгород, Старая Русса и Валдай. Весна-лето
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 800 за человека
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса. Весна-лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса. Весна-лето
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 12 900 за человека
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай. Весна-лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай. Весна-лето
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 12 900 за человека
Сказочное Новогодье в Великом Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сказочное Новогодье в Великом Новгороде
Начало: Великий Новгород
31 дек в 10:00
от 12 467 за человека
Две столицы древней руси. Старая Ладога, Великий Новгород и Валдай
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Две столицы древней руси. Старая Ладога, Великий Новгород и Валдай
Начало: Великий Новгород
2 ноя в 10:00
от 21 440 за человека
Жемчужина новгородского края
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Жемчужина новгородского края
Начало: Великий Новгород
31 дек в 10:00
от 17 107 за человека
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
Начало: Великий Новгород
от 12 200 за человека
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса
Начало: Великий Новгород
от 12 200 за человека
Три жемчужины Новгородчины. Великий Новгород, Старая Русса и Валдай
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три жемчужины Новгородчины. Великий Новгород, Старая Русса и Валдай
Начало: Великий Новгород
от 14 800 за человека
Жемчужины Новгородского края. Майские выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Жемчужины Новгородского края. Майские выходные
Начало: Великий Новгород
от 15 428 за человека
Старая Русса, Новгород, Валдай: повесть временных лет на майские выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Старая Русса, Новгород, Валдай: повесть временных лет на майские выходные
Начало: Великий Новгород
от 15 015 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    28 февраля 2024
    Жемчужины Новгородского края. Зима-весна
    Добрый день. Начнем сначала - с оформления заявки и тура. Менеджеры работают быстро, не приходиться ждать ответов на возникающие вопросы.
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    Никаких нареканий по оформлению поездки нет. Спасибо. Самое главное, что от путешествия осталось приятное впечатление. Во-первых, несмотря на очень ранний приезд поезда, нас сразу же по прибытии встретили, отвезли в гостиницу и даже разместили. К завтракам - нареканий нет вообще. Нормальное, здоровое питание, выбор достаточный. А вот с обедами-ужинами есть небольшая накладка. Из-за того, что обедали и ужинали мы в разных местах, пища была практически одинаковая, исключая салат. Возможно в гостинице стоило предложить гостям меню, этим избежав накладки. К качеству блюд претензий нет, но хотелось бы повкуснее. По поводу встречающего и сопровождающего. Благодарим Маргариту Казанцеву, без ее рассказов экскурсия не была бы не такой интересной. Очень позитивный человек, любящий свое дело и очень доброжелательный. Итак, Валдай. Впечатление было смазано работой экскурсовода в Музее колоколов. Ну нельзя вести рассказ скороговоркой, монотонно, без знаков препинания. А на самом то деле музей то интересный. Ну дайте меньше информации, акцентируйте внимание на любопытных вещах. Зато 2-й день - порадовал. Экскурсовод - выше всяких похвал. Прекрасная подача непростого материала. К сожалению, я забыла имя молодого человека. Прошу организаторов выразить ему благодарность. Я уже посоветовала своим знакомым обращаться в Большую Страну. Успехов.

  • А
    Анатолий
    28 февраля 2024
    Окно в Европу по пути из варяг в греки. Праздничный тур по Новгородской области
    Спасибо большое. Поездкой очень доволен. Все было хорошо организовано. Узнал много интересного о нашей истории
  • В
    Вероника
    31 января 2024
    Жемчужины Новгородского края. Зима-весна
    Добрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общения при заказе тура, и
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    встреча в Великом Новгороде, и все праздничные мероприятия, которые были включены в тур, прошли на высшем уровне. Столько позитива, столько приятных эмоций и воспоминаний!! Спасибо и ещё раз СПАСИБО!! И надеемся, на дальнейшее сотрудничество и интересные встречи. . С уважением, Вероника. Январь 2024г.

    Добрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общения
  • Ю
    Юлия
    16 января 2024
    Жемчужины Новгородского края. Зима-весна
    "Сказочное Новогодье" в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на "УРА". Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее, за месяц, и ждали
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    в предвкушении. Организация, программа, атмосфера на 5 баллов из 5. Спасибо огромное за незабываемую встречу Нового года и яркие эмоции и впечатления.

    &quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее
  • А
    Альбина
    9 января 2024
    Сказочное Новогодье в Великом Новгороде
    Тур прошёл на отлично, город понравился, узнала историю города, экскурсоводы рассказывали очень интересно.
    Тур прошёл на отлично, город понравился, узнала историю города, экскурсоводы рассказывали очень интересноТур прошёл на отлично, город понравился, узнала историю города, экскурсоводы рассказывали очень интересноТур прошёл на отлично, город понравился, узнала историю города, экскурсоводы рассказывали очень интересно
  • Л
    Лейсан
    5 января 2024
    Сказочное Новогодье в Великом Новгороде
    Хороший и познавательный тур по Великому Новгороду! Я спели многое - исторические экскурсы на тысячу лет назад и возможность повеселится
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    в музее под открытым небом Витославлицы. Отличный интерактив 31.12.23 знакомства с новгородскими обычаями и диалектом! Никакой клюквы))) Единственный момент- в связи с погодными причудами можно было оперативно изменить программу, увеличив время в помещениях, уменьшив время экскурсий на открытом воздухе.

    Хороший и познавательный тур по Великому Новгороду! Я спели многое - исторические экскурсы на тысячу летХороший и познавательный тур по Великому Новгороду! Я спели многое - исторические экскурсы на тысячу летХороший и познавательный тур по Великому Новгороду! Я спели многое - исторические экскурсы на тысячу летХороший и познавательный тур по Великому Новгороду! Я спели многое - исторические экскурсы на тысячу лет
  • А
    Анна
    2 сентября 2023
    Окно в Европу по пути из варяг в греки. Праздничный тур по Новгородской области
    Наш тур был продумано до мелочей! Спасибо организаторам тура.
  • Е
    Елена
    25 августа 2023
    Окно в Европу по пути из варяг в греки. Праздничный тур по Новгородской области
    Все прошло хорошо.
  • Л
    Любовь
    2 августа 2023
    Старая Русса, Новгород, Валдай: повесть временных лет
    Тур весьма интересный и содержательный. Многое увидели, узнали. Очень понравился экскурсовод в Старой Руссе: так воодушевлённо рассказывала о Достоевском -
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    прямо за душу берёт! Конечно, хотелось бы кое-где поподробнее услышать о некоторых вещах, но всегда поджимает время -быстрее, быстрее. В целом - всё понравилось, поездкой очень довольна. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «3-дневные туры»

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  1. Жемчужины Новгородского края. Зима-весна
  2. Повесть временных лет. Валдай, Великий Новгород и Старая Русса
  3. Две столицы древней руси. Старая Ладога, Великий Новгород и Валдай на 8 марта
  4. Из Руси на Руссу. Тур для школьников на 3 дня
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Сколько стоит тур в Великом Новгороде в июне 2024
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