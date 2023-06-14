1 день

Кремлёвский комплекс и памятник «Тысячелетие России»

Прибытие в Новгород. Встреча с гидом на ж/д вокзале с табличкой у центрального входа со стороны перрона.

06:24 Встреча гостей с московского поезда.

10:17 Встреча гостей «Ласточки» из Санкт-Петербурга.

Гарантированное размещение в гостинице с 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи можно оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца».

Стены и башни Древнего Кремля были заложены Ярославом Мудрым в 1044 г: здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание. Также вы увидите Лихудов корпус и Софийский собор, выдающийся памятник древнерусского зодчества, Софийскую звонницу XVI века и уникальную коллекцию древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.). Памятник «Тысячелетие России» — энциклопедия

государства российского, запечатленная в бронзе: это летопись о тысячелетней истории российского государства.

Ориентировочное время окончания программы: 15:00-16:00.