Путешествие на Родину России

Экскурсионный тур «Путешествие на Родину России» на 5 дней

Описание
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Путешествие на Родину России
Путешествие на Родину России
Путешествие на Родину России
Путешествие на Родину России
Путешествие на Родину России
Путешествие на Родину России
Путешествие на Родину России
Путешествие на Родину России
Путешествие на Родину России
Путешествие на Родину России
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Что вас ожидает:

Изведаем средневековые промыслы
Изведаем средневековые промыслы
Отчеканим монеты, создадим доспехи или попробуем старинную роспись и книгопечатание
Прокатимся в машине времени
Прокатимся в машине времени
Окунёмся в жизнь средневекового Новгорода: как жили люди, чем занимались, как воспитывали детей
Позвоним в колокол
Позвоним в колокол
Прогуляемся по Валдаю и ударим в знаменитые колокольчики

Описание

Шаг за шагом мы познакомимся с историческими местами Великого Новгорода и близлежащих городков.

Мы окунёмся в атмосферу средневекового Новгорода и даже прикоснёмся к традициям русской деревни, а потом съездим в Старую Руссу с её знаменитой здравницей и Валдай, где когда-то родился местный колокольный промысел.

Программа тура по дням

1 день

Кремлёвский комплекс и памятник «Тысячелетие России»

Прибытие в Новгород. Встреча с гидом на ж/д вокзале с табличкой у центрального входа со стороны перрона.

06:24 Встреча гостей с московского поезда.

10:17 Встреча гостей «Ласточки» из Санкт-Петербурга.

Гарантированное размещение в гостинице с 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи можно оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца».

Стены и башни Древнего Кремля были заложены Ярославом Мудрым в 1044 г: здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание. Также вы увидите Лихудов корпус и Софийский собор, выдающийся памятник древнерусского зодчества, Софийскую звонницу XVI века и уникальную коллекцию древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.). Памятник «Тысячелетие России» — энциклопедия

государства российского, запечатленная в бронзе: это летопись о тысячелетней истории российского государства.

Ориентировочное время окончания программы: 15:00-16:00.

Кремлёвский комплекс и памятник «Тысячелетие России»Кремлёвский комплекс и памятник «Тысячелетие России»Кремлёвский комплекс и памятник «Тысячелетие России»
2 день

Средневековый Новгород и резиденция новгородских владык

Завтрак в гостинице.

Экскурсия в резиденцию Новгородских владык. «Грановитая палата» — сокровищница Великого Новгорода. Посещение Владычной и Крестовой палат — ювелирное искусство VI-XIX вв. Более 200 экспонатов, среди них есть шедевры мирового значения и представлены все известные техники известные в средневековом искусстве.

Экскурсия «История Новгорода с древнейших времен и до наших дней»: богатейший мир предметов древности (орудия ремесленного труда, оружие, ювелирные изделия, музыкальные инструменты, шахматы, детские игрушки, маски), относящиеся к периоду неолита и позднего средневековья.

Авторская программа «Каков город — таков и норов! На земле Садко».

Представим себе машину времени, которая перенесет нас в прошлое и позволит окунуться в жизнь средневекового Новгорода. Как жили люди, чем занимались, отношения в семье и воспитание детей. Праведники и грешники, герои и предатели, юродивые и скоморохи.

Прогуляемся по древнему Неревскому концу, полюбуемся удивительными храмами Петра и Павла апостолов в Кожевниках, Николы Белого, Симеона Богоприимца в Зверином монастыре, посетим действующий собор Покрова Богородицы.

Маршрут: 1) ул. Тихвинская (напротив ЗАГСа) – Яковлева; 2) ул. Даньславля; 3) ул. Великая; 4) Покровский собор (заход). Продолжительность: 1.5 часа.

Свободное время для сувениров.

Ориентировочное время окончания программы: 15:00-16:00.

Средневековый Новгород и резиденция новгородских владыкСредневековый Новгород и резиденция новгородских владыкСредневековый Новгород и резиденция новгородских владык
3 день

Дом Достоевского и старейшая здравница

Завтрак в гостинице.

Отъезд в г. Старая Русса (103 км).

Императорский город курорт — обзорная экскурсия по городу, посещение церкви Святого Георгия Победоносца (XV век), где хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей матери (XIX в), знакомство с историей странных храмов, в том числе с памятником архитектуры XII века — Спасо-Преображенским монастырем.

Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения: роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством писателя.

Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России курорту «Старая Русса», на территории которого находится девять минеральных источников, семь из них образуют минеральные озера, создающие в курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха.

Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана, представляющего собой самый высокий в Европе столб минеральной воды, бьющий из-под земли.

Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» (за доп. плату 300 руб).

Ориентировочное время окончания программы: 16:00-17:00.

Возвращение в Великий Новгород около 17:00-18:00.

Дом Достоевского и старейшая здравницаДом Достоевского и старейшая здравница
4 день

Ярославово дворище и ремесленные мастер-классы

Завтрак в гостинице.

Загородная экскурсия «К истокам Руси!». Вы посетите удивительное место — Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.

Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято-Юрьев монастырь. Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.

А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества «Витославлицы». Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян.

Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным! (Внимание: возможна замена на Хутынский Спасо-Преображенский монастырь).

Продолжительность: 3 часа.

Посещение Ремесленной слободы. Участие в мастер-классах по кузнечному делу, обработке глины, ткачеству, набойке по ткани, кожевенному делу, созданию

доспехов и плетению кольчуги, традиционной росписи и книгопечатанию, чеканке монет, изготовлению свечей и работе с воском (один на выбор).

Кроме того, есть возможность пострелять из лука и сфотографироваться в средневековых костюмах! Или посещение Владычной (Грановитой) палаты.

Ориентировочное время окончания программы: 15:00-16:00.

Ярославово дворище и ремесленные мастер-классыЯрославово дворище и ремесленные мастер-классыЯрославово дворище и ремесленные мастер-классы
5 день

Валдай и его колокольный промысел

Завтрак в гостинице.

Отъезд в г. Валдай «Жемчужину Новгородского края» (132 км).

Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки» - посещение единственного в России Музея колоколов. В музее собраны самые разные виды колоколов. Здесь, в музее можно не только узнать историю Валдая и удивительного валдайского колокольного промысла, но и собственноручно позвонить в знаменитые колокольчики. Возможна замена на посещение Музейного колокольного центра.

Свободное время в гостевом комплексе «Теремок» в центре Валдая. Лавка с традиционными сувенирами и эксклюзивными валдайскими изделиями — колокольчиками, баранками, пряниками, местными сортами чая, кружками, тарелками, майками, магнитиками с валдайской символикой;

Посещение национального парка «Валдайский» — Архитектурный ансамбль Иверского монастыря: Успенский собор (1656 г.) — первая каменная постройка монастыря, часовня Иверского монастыря (XIX век).

Ориентировочное время окончания программы: 16:00-17:00.

Возвращение в Великий Новгород около 17:00-18:00. Трансфер на ж/д вокзал.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Валдай и его колокольный промыселВалдай и его колокольный промысел

Проживание

В туре предусмотрено размещение в отеле на выбор в Великом Новгороде.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместный номерОдноместный номерДополнительное местоПакет обеды (5 обедов)Пакет ужины (5 ужинов в отеле)
Гостиница «Волхов» 4*, шведский стол30103326632088725002500
Гостиница «Садко» 3*, шведский стол236392581520951
Гостиница «Интурист» 3*, шведский стол237672709520951

Пакет ужины нужно оплатить при покупке тура, а пакет обеды можно оплатить на месте.

При любом варианте размещения скидка на ребёнка до 16 лет — 400 рублей.

Номера с кондиционерами по запросу.

Варианты проживания

Гостиница «Волхов»

1 ночь

Гостиница «Волхов» — старейшая действующая гостиница Великого Новгорода. Новоселье в историческом центре города на Предтеченской улице состоялось в далёком 1959 году, 8 августа и было приурочено к торжествам, посвящённым 1 100-летнему юбилею древнейшего русского города.

Первоначально гостиница насчитывала 108 номеров, её главным украшением стала мраморная лестница.
Полная реконструкция, проведенная в 1998-1999 годах, здания превратила гостиницу в современный, отвечающий всем стандартам комфортабельный отель. Причем, не нарушив первоначального архитектурного замысла, сохранив все положительные особенности добротной постройки.

В 2013-2014 годах была проведена масштабная реновация холлов и номерного фонда, и гостиница вновь преобразилась. Обновление номерного фонда и внешнего вида отеля проводится каждый год.

Для деловых людей в гостинице предусмотрены технически оснащенные конференц-залы и переговорная комната, для туристов — туристическое агентство и сувенирная лавка. И для всех — уютные номера и лобби-бар со свежей прессой, ресторан европейского уровня и библиотека.

Отель «Волхов» находится в самом центре города в двух минутах ходьбы от Кремля.

Современное техническое оснащение, сервис, близость к центру городской деловой жизни и удобное транспортное сообщение создают гостям комфортные условия, как для активной работы, так и для отдыха.

К Вашим услугам:

  • 123 уютных номера;
  • бесплатный Wi-Fi;
  • ресторан «Marusya»;
  • лобби-бар;
  • два конференц-зала на 50 мест;
  • автостоянка;
  • бильярд;
  • организация экскурсионного и транспортного обслуживания, туров, мастер-классов;
  • услуги прачечной;
  • сейф (у администратора), камера хранения.
Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»

Гостиница Садко

1 ночь

Лучший отель своего класса в Великом Новгороде. Гостиница носит имя героя русских былин. Гостиничный комплекс «Садко» расположен в исторической части Великого Новгорода недалеко от центра города – Кремля.

Памятники средневековой архитектуры, уникальные музейные коллекции, сохранившийся живописный ландшафт, удобное географическое положение создают прекрасные условия для продуктивной работы и полноценного отдыха в гостинице «Садко».

Гостиница реновировалась в 2006 г. и в данный момент проходит частичная реновация номеров (20203 г.).
Номерной фонд: 171 номер – состоит из 77 одноместных номеров (это самая крупная гостиница своего класса по наличию одноместных номеров в городе), 75 двухместных, 5 полулюксов и 14 люксов.

Номера оборудованы телевизором и телефоном, ванной/душем, туалетом, необходимым набором мебели: кровать, письменный стол, стул, тумба, кресло для отдыха (во всех, кроме двухместных), зеркало, платяной шкаф. Бесплатно предоставляется городской телефонный справочник, по просьбе – фен и утюг.

Рады сообщить Вам, что все номера гостиницы обеспечены доступом к сети WI-FI Рестораны и бары: В ресторане отеля «Садко» для гостей создана уютная домашняя атмосфера. Вас ждет доброжелательный персонал, легендарное богатство русского стола, здоровые продукты и приемлемые цены.

Меню порадует гостей обилием и разнообразием блюд, половина из которых — фирменные. Экспресс-кафе (зимний и летний вариант) К услугам гостей: На первом этаже оборудован конференц-зал на 50 мест, сувенирный киоск, парикмахерская. Иностранные языки обслуживания: английский, немецкий.

Гостиница СадкоГостиница СадкоГостиница СадкоГостиница СадкоГостиница СадкоГостиница СадкоГостиница Садко

Гостиница Интурист

1 ночь

Интурист — удобный отель для туристов и деловых людей в центре Великого Новгорода.

В шаговой доступности от гостиницы находится Новгородский Кремль, Софийский Собор, областная и городская администрации, важные спортивные сооружения города, концертные площадки, драматический театр.

Гостиница Интурист предлагает своим гостям 118 комфортных номеров различных категорий и цен. Имеются номера для людей с ограниченными возможностями передвижения.

Бесплатный Wi-Fi на территории всей гостиницы, в том числе и в номерах.

Дополнительные сервисы: услуги ресторана, конференц-зал, услуги бизнес-центра.
Круглосуточная охрана, видео наблюдение в общественных зонах, сейфы и камерa хранения багажа - залог безопасности Вашего пребывания в гостинице «Интурист».

В номерах гостиницы Интурист не курят.

Расчетный час в гостинице 12.00, время заезда - 14:00. При наличии свободных номеров возможно заселение раньше времени заезда без дополнительной оплаты

К оплате принимаем наличные / безналичные рубли, банковские карты Visa, MasterCard, Maestro.

Интурист – надежность, качество, доступные цены!

Гостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница Интурист

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Питание (5 завтраков)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное сопровождение по программе тура
  • Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
  • Услуги гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
  • Дополнительные экскурсии (стоимость стоит уточнять у гида):теплоходная экскурсия — 800 руб. (ребёнок — 400 руб.).
  • Теплоходная экскурсия — 800 руб. (ребёнок — 400 руб.)
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какой транспорт в туре?

Автомобиль на 3-4 места (Тойота Камри 2014 г/в, ФольцВаген Тигуан 2019 г/в), микроавтобус на 8 мест (марка Мерседес от 2015 г/в), микроавтобус на 19 мест (Мерседес от 2015, 2017 г/в, Фольцваген от 2013, 2015 г/в), автобусы от 35 до 45 мест (Вита, Мерседес, Дракон и т. д – год выпуска от 2009 года и более новые модели).

Рассадка производится самостоятельно, кондиционер есть во всех моделях транспорта.

Возможны ли изменения в программе?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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