1 день

Великий Новгород и Ярославово городище

Прибытие в Новгород. Встреча с гидом на ж/д вокзале с табличкой у центрального входа со стороны перрона.

06:24 Встреча гостей с московского поезда.

10:26 Встреча гостей «Ласточки» из Санкт-Петербурга.

Гарантированное размещение в гостинице с 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи можно оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца» 1044 г. был заложен Ярославом Мудрым - стены и башни Древнего Кремля, здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание - Лихудов корпус; Софийский собор (XI в. ) – выдающийся памятник древнерусского зодчества; Софийская звонница XYI в. и уникальная коллекция древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.); памятник «Тысячелетие России» - энциклопедия государства российского, запечатленная в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.

Свободное время для сувениров.

Загородная экскурсия: Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!».

Мы посетим удивительное место - Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого. Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято - Юрьев монастырь. Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.

А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества "Витославлицы". Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян. Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным!

Внимание! Возможна замена на Хутынский Спасо-Преображенский монастырь.