5 дней
Литературное путешествие по земле Новгородской
Начало: Санкт-Петербург
30 апр в 10:00
28 окт в 10:00
от 34 900₽ за человека
5 дней
Путешествие на Родину России. Осень-весна
Начало: Великий Новгород
12 фев в 10:00
26 фев в 10:00
от 36 230₽ за человека
5 дней
Летнее путешествие на Родину России
Начало: Великий Новгород
21 мая в 10:00
28 мая в 10:00
от 32 698₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ФФёдор22 января 2025Всё хорошо! Однако уже пора внедрить аудиогид. Очень удобно и для туристов и для гидов.
- ННекрасова16 января 2025Не было ни одной накладки. Особенно хочу поблагодарить за то, что мы не были голодными.
- ФФедченкова15 января 2025Хочу с удовольствием поделиться своими замечательными впечатлениями о туре! Организация очень понравилась! Большое спасибо нашему гиду Савельевой Наталье! Казалось, что
- ТТатьяна11 января 2025Большое спасибо за прекрасное время! Тур очень интересный и эмоциональный. Брала в подарок маме — удалось её порадовать. Наш гид
- ННаталья11 января 2025Всё было чётко и своевременно. С удовольствием поеду ещё и порекомендую друзьям.
- ООлеся30 декабря 2024Организация на высоте. Отличный отель Волхов с вкусными завтраками, комфортный трансфер, профессиональные экскурсоводы.
- ММарина12 октября 2024Организация отличная. Встреча, размещение, организация экскурсионной программы. Благодарим, все понравилось!
- ЕЕвхаритская23 июля 2024Экскурсии очень понравились, рассказы экскурсоводов очень интересные, много исторических фактов. Узнали много об истории Руси, вообщем остались довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «5-дневные туры»
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