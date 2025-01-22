Авторские 5-дневные туры в Великий Новгород

Найдено 3 тура в категории «5-дневные туры» в Великом Новгороде, цены от 32 698 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Литературное путешествие по земле Новгородской
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Литературное путешествие по земле Новгородской
Начало: Санкт-Петербург
30 апр в 10:00
28 окт в 10:00
от 34 900 за человека
Путешествие на Родину России. Осень-весна
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Путешествие на Родину России. Осень-весна
Начало: Великий Новгород
12 фев в 10:00
26 фев в 10:00
от 36 230 за человека
Летнее путешествие на Родину России
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Летнее путешествие на Родину России
Начало: Великий Новгород
21 мая в 10:00
28 мая в 10:00
от 32 698 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ф
    Фёдор
    22 января 2025
    Путешествие на Родину России. Осень-весна
    Всё хорошо! Однако уже пора внедрить аудиогид. Очень удобно и для туристов и для гидов.
  • Н
    Некрасова
    16 января 2025
    Литературное путешествие по земле Новгородской
    Не было ни одной накладки. Особенно хочу поблагодарить за то, что мы не были голодными.
    Не было ни одной накладки. Особенно хочу поблагодарить за то, что мы не были голодными
  • Ф
    Федченкова
    15 января 2025
    Путешествие на Родину России. Осень-весна
    Хочу с удовольствием поделиться своими замечательными впечатлениями о туре! Организация очень понравилась! Большое спасибо нашему гиду Савельевой Наталье! Казалось, что
    читать дальше

    мы с ней давно знакомы и она относится к нам, как к родным! Экскурсии все были интересными, вызывали желание дополнительно находить информацию. Автобусы тоже хорошие, комфортные. Хотелось бы внести предложение использовать наушники! Например, экскурсовода по Старой Руссе было плохо слышно… Надо было или стоять рядом с ней, или приходилось прислушиваться. С "Большой Страной" мы были в январе 2023 года в Пскове, прекрасно слушали экскурсоводов на улице в наушниках! Неудобства вызвали обеды. В предварительной информации нам сообщили, что можно заранее оплатить обеды, а можно и на месте. Но потом оказалось, что на месте мы смогли оплатить только в Валдае. Хотелось, чтобы информация была конкретной, а не менялась в сторону нашего неудобства. С гостиницей тоже все хорошо было организовано, благодарю менеджеров за организацию дополнительной ночи! Мы приехали на своей машине из Краснодара, и выезжать в ночь в дальнюю дорогу было бы тяжело. С удовольствием порекомендую вашу фирму и тур " Повесть временных лет" своим знакомым!!! Спасибо за новогодние праздники в Новгороде!

    Хочу с удовольствием поделиться своими замечательными впечатлениями о туре! Организация очень понравилась! Большое спасибо нашему гидуХочу с удовольствием поделиться своими замечательными впечатлениями о туре! Организация очень понравилась! Большое спасибо нашему гидуХочу с удовольствием поделиться своими замечательными впечатлениями о туре! Организация очень понравилась! Большое спасибо нашему гидуХочу с удовольствием поделиться своими замечательными впечатлениями о туре! Организация очень понравилась! Большое спасибо нашему гидуХочу с удовольствием поделиться своими замечательными впечатлениями о туре! Организация очень понравилась! Большое спасибо нашему гидуХочу с удовольствием поделиться своими замечательными впечатлениями о туре! Организация очень понравилась! Большое спасибо нашему гидуХочу с удовольствием поделиться своими замечательными впечатлениями о туре! Организация очень понравилась! Большое спасибо нашему гиду
  • Т
    Татьяна
    11 января 2025
    Литературное путешествие по земле Новгородской
    Большое спасибо за прекрасное время! Тур очень интересный и эмоциональный. Брала в подарок маме — удалось её порадовать. Наш гид
    читать дальше

    Ирина — чудесный человек, спасибо ей большое. На протяжении всего тура была поддержка и лёгкая передача материала. Очень-очень приятный голос!))) Спасибо нашему водителю Ольге: искристый, позитивный человек. Ехали быстро, но спокойно, без дерганий (для меня это было важно, так как всегда укачивает в транспорте). В этот раз всё супер!

  • Н
    Наталья
    11 января 2025
    Литературное путешествие по земле Новгородской
    Всё было чётко и своевременно. С удовольствием поеду ещё и порекомендую друзьям.
    Всё было чётко и своевременно. С удовольствием поеду ещё и порекомендую друзьямВсё было чётко и своевременно. С удовольствием поеду ещё и порекомендую друзьямВсё было чётко и своевременно. С удовольствием поеду ещё и порекомендую друзьямВсё было чётко и своевременно. С удовольствием поеду ещё и порекомендую друзьям
  • О
    Олеся
    30 декабря 2024
    Путешествие на Родину России. Осень-весна
    Организация на высоте. Отличный отель Волхов с вкусными завтраками, комфортный трансфер, профессиональные экскурсоводы.
  • М
    Марина
    12 октября 2024
    Летнее путешествие на Родину России
    Организация отличная. Встреча, размещение, организация экскурсионной программы. Благодарим, все понравилось!
  • Е
    Евхаритская
    23 июля 2024
    Летнее путешествие на Родину России
    Экскурсии очень понравились, рассказы экскурсоводов очень интересные, много исторических фактов. Узнали много об истории Руси, вообщем остались довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «5-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Великом Новгороде
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Литературное путешествие по земле Новгородской
  2. Путешествие на Родину России. Осень-весна
  3. Летнее путешествие на Родину России
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Старый город
  2. Рюриково Городище
  3. Новгородский кремль
Сколько стоит тур в Великом Новгороде в феврале 2025
Сейчас в Великом Новгороде в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 32 698 до 36 230. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Великом Новгороде на 2025 год по теме «5-дневные туры», 9 ⭐ отзывов, цены от 32698₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель