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мы с ней давно знакомы и она относится к нам, как к родным! Экскурсии все были интересными, вызывали желание дополнительно находить информацию. Автобусы тоже хорошие, комфортные. Хотелось бы внести предложение использовать наушники! Например, экскурсовода по Старой Руссе было плохо слышно… Надо было или стоять рядом с ней, или приходилось прислушиваться. С "Большой Страной" мы были в январе 2023 года в Пскове, прекрасно слушали экскурсоводов на улице в наушниках! Неудобства вызвали обеды. В предварительной информации нам сообщили, что можно заранее оплатить обеды, а можно и на месте. Но потом оказалось, что на месте мы смогли оплатить только в Валдае. Хотелось, чтобы информация была конкретной, а не менялась в сторону нашего неудобства. С гостиницей тоже все хорошо было организовано, благодарю менеджеров за организацию дополнительной ночи! Мы приехали на своей машине из Краснодара, и выезжать в ночь в дальнюю дорогу было бы тяжело. С удовольствием порекомендую вашу фирму и тур " Повесть временных лет" своим знакомым!!! Спасибо за новогодние праздники в Новгороде!