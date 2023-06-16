1 день

Кремль, хищные птицы и приключения фантазёров

Прибытие в Новгород. Встреча с гидом на ж/д вокзале с табличкой у центрального входа со стороны перрона.

06:24 Встреча гостей с московского поезда.

10:17 Встреча гостей «Ласточки» из Санкт-Петербурга.

Гарантированное размещение в гостинице с 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи можно оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

Экскурсия на электромобиле «Путешествие с Онфимом».

Экскурсия для детей и семейного посещения на электромобиле по южной части Новгородского кремля — это начало большого путешествия в историю. За время комфортной поездки гости услышат рассказ о строительстве древней крепости, интересные факты о башнях и событиях, с ними связанных.

Свободное время.

Интерактивная выставка «Соколиный двор». Интерактивная выставка живых и ночных хищных птиц, оснащенная информационными материалами об этих птицах, об истории и традициях соколиной охоты на Руси.

Обед

Свободное время.

18.00 Детский спектакль «Удивительное путешествие фантазеров»

Постановка о детских приключениях по мотивам рассказов Николая Носова. Зрители видят истории, будто списанные с детства любого из нас. В основе спектакля веселое путешествие мальчишек и девчонок в мир детства прабабушек и прадедушек. Это возможность погрузиться в атмосферу счастливой беззаботной поры, когда вокруг игры и шалости, мечты и фантазии сверстников недавнего прошлого.