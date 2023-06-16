Семейные выходные в Великом Новгороде

Экскурсионный тур «Семейные выходные в Великом Новгороде» на 3 дня

Описание
Программа по дням
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Семейные выходные в Великом Новгороде
Семейные выходные в Великом Новгороде
Семейные выходные в Великом Новгороде
Семейные выходные в Великом Новгороде
Семейные выходные в Великом Новгороде
Семейные выходные в Великом Новгороде
Семейные выходные в Великом Новгороде
Семейные выходные в Великом Новгороде
Семейные выходные в Великом Новгороде
Семейные выходные в Великом Новгороде
Семейные выходные в Великом Новгороде
Ближайшие даты:
16
июн
23
июн
30
июн
7
июл
14
июл
21
июл
28
июл
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Прокатимся на электромобиле
Прокатимся на электромобиле
Познакомимся по южной части Новгородского кремля и услышим историю его строительства
Увидим живых и ночных хищных птиц
Увидим живых и ночных хищных птиц
Прогуляемся по интерактивной выставке и узнаем историю соколиной охоты на Руси
Позвоним в колокола
Позвоним в колокола
Услышим историю колокольного промысла и собственноручно ударим в колокола

Описание

Выходные всей семьёй — это не только прогулка по местам истоков Руси и колокольным промыслом, но ещё и путешествие на электромобиле и знакомство с хищными птицами.

А детей ждёт спектакль о приключениях фантазёров, мастер-класс о создании сувениров и возможность позвонить в колокол.

Программа тура по дням

1 день

Кремль, хищные птицы и приключения фантазёров

Прибытие в Новгород. Встреча с гидом на ж/д вокзале с табличкой у центрального входа со стороны перрона.

06:24 Встреча гостей с московского поезда.

10:17 Встреча гостей «Ласточки» из Санкт-Петербурга.

Гарантированное размещение в гостинице с 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи можно оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

Экскурсия на электромобиле «Путешествие с Онфимом».

Экскурсия для детей и семейного посещения на электромобиле по южной части Новгородского кремля — это начало большого путешествия в историю. За время комфортной поездки гости услышат рассказ о строительстве древней крепости, интересные факты о башнях и событиях, с ними связанных.

Свободное время.

Интерактивная выставка «Соколиный двор». Интерактивная выставка живых и ночных хищных птиц, оснащенная информационными материалами об этих птицах, об истории и традициях соколиной охоты на Руси.

Обед

Свободное время.

18.00 Детский спектакль «Удивительное путешествие фантазеров»

Постановка о детских приключениях по мотивам рассказов Николая Носова. Зрители видят истории, будто списанные с детства любого из нас. В основе спектакля веселое путешествие мальчишек и девчонок в мир детства прабабушек и прадедушек. Это возможность погрузиться в атмосферу счастливой беззаботной поры, когда вокруг игры и шалости, мечты и фантазии сверстников недавнего прошлого.

Кремль, хищные птицы и приключения фантазёровКремль, хищные птицы и приключения фантазёров
2 день

Ярославово дворище и мастер-класс «Новгородский сувенир»

Завтрак в гостинице.

Загородная экскурсия «К истокам Руси!» (начало ориентировочно около 10:00). Вы посетите удивительное место — Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.

Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято-Юрьев монастырь. Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.

А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества «Витославлицы». Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян.

Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным! (Внимание: возможна замена на Хутынский Спасо-Преображенский монастырь).

Продолжительность: 3 часа.

Мастер-класс «Новгородский сувенир».

Обед.

Ярославово дворище и мастер-класс «Новгородский сувенир»Ярославово дворище и мастер-класс «Новгородский сувенир»Ярославово дворище и мастер-класс «Новгородский сувенир»
3 день

Валдай и знаменитый колокольный промысел

Завтрак в гостинице.

Отъезд в г. Валдай «Жемчужину Новгородского края» (132 км).

Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки» - посещение единственного в России Музея колоколов. В музее собраны самые разные виды колоколов. Здесь, в музее можно не только узнать историю Валдая и удивительного валдайского колокольного промысла, но и собственноручно позвонить в знаменитые колокольчики. (возможно замена на посещение Музейного колокольного центра)

Свободное время в гостевом комплексе «Теремок» в центре Валдая. Лавка с традиционными сувенирами и эксклюзивными валдайскими изделиями — колокольчиками, баранками, пряниками, местными сортами чая, кружками, тарелками, майками, магнитиками с валдайской символикой;

Посещение национального парка «Валдайский» — Архитектурный ансамбль Иверского монастыря: Успенский собор (1656 г.) — первая каменная постройка монастыря, часовня Иверского монастыря (XIX век).

Ориентировочное время окончания программы: 16:00-17:00.

Возвращение в Великий Новгород около 17:00-18:00. Трансфер на ж/д вокзал.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Валдай и знаменитый колокольный промыселВалдай и знаменитый колокольный промыселВалдай и знаменитый колокольный промысел

Проживание

В туре предусмотрено размещение в отеле на выбор в Великом Новгороде.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Категория номераДвухместный номерОдноместный номерДополнительное местоПакет ужины (3 ужина в отеле)
Гостиница «Волхов» 4* шведский столСтандарт1984021120152321500
Улучшенный с кондиционером206082598415232
Гостиница «Садко» 3* шведский столСтандарт1651217600145281500
Улучшенный с кондиционером169602195214528
Гостиница «Интурист» 3* шведский столСтандарт1657618240145281500
Бизнес с кондиционером200322592014528

Пакет ужины нужно оплачивать при покупке тура, а пакет обеды — можно на месте.

При любом варианте размещения скидка на ребёнка до 16 лет — 400 рублей.

Варианты проживания

Гостиница «Волхов»

2 ночи

Гостиница «Волхов» — старейшая действующая гостиница Великого Новгорода. Новоселье в историческом центре города на Предтеченской улице состоялось в далёком 1959 году, 8 августа и было приурочено к торжествам, посвящённым 1 100-летнему юбилею древнейшего русского города.

Первоначально гостиница насчитывала 108 номеров, её главным украшением стала мраморная лестница.
Полная реконструкция, проведенная в 1998-1999 годах, здания превратила гостиницу в современный, отвечающий всем стандартам комфортабельный отель. Причем, не нарушив первоначального архитектурного замысла, сохранив все положительные особенности добротной постройки.

В 2013-2014 годах была проведена масштабная реновация холлов и номерного фонда, и гостиница вновь преобразилась. Обновление номерного фонда и внешнего вида отеля проводится каждый год.

Для деловых людей в гостинице предусмотрены технически оснащенные конференц-залы и переговорная комната, для туристов — туристическое агентство и сувенирная лавка. И для всех — уютные номера и лобби-бар со свежей прессой, ресторан европейского уровня и библиотека.

Отель «Волхов» находится в самом центре города в двух минутах ходьбы от Кремля.

Современное техническое оснащение, сервис, близость к центру городской деловой жизни и удобное транспортное сообщение создают гостям комфортные условия, как для активной работы, так и для отдыха.

К Вашим услугам:

  • 123 уютных номера;
  • бесплатный Wi-Fi;
  • ресторан «Marusya»;
  • лобби-бар;
  • два конференц-зала на 50 мест;
  • автостоянка;
  • бильярд;
  • организация экскурсионного и транспортного обслуживания, туров, мастер-классов;
  • услуги прачечной;
  • сейф (у администратора), камера хранения.
Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»

Гостиница Садко

2 ночи

Лучший отель своего класса в Великом Новгороде. Гостиница носит имя героя русских былин. Гостиничный комплекс «Садко» расположен в исторической части Великого Новгорода недалеко от центра города – Кремля.

Памятники средневековой архитектуры, уникальные музейные коллекции, сохранившийся живописный ландшафт, удобное географическое положение создают прекрасные условия для продуктивной работы и полноценного отдыха в гостинице «Садко».

Гостиница реновировалась в 2006 г. и в данный момент проходит частичная реновация номеров (20203 г.).
Номерной фонд: 171 номер – состоит из 77 одноместных номеров (это самая крупная гостиница своего класса по наличию одноместных номеров в городе), 75 двухместных, 5 полулюксов и 14 люксов.

Номера оборудованы телевизором и телефоном, ванной/душем, туалетом, необходимым набором мебели: кровать, письменный стол, стул, тумба, кресло для отдыха (во всех, кроме двухместных), зеркало, платяной шкаф. Бесплатно предоставляется городской телефонный справочник, по просьбе – фен и утюг.

Рады сообщить Вам, что все номера гостиницы обеспечены доступом к сети WI-FI Рестораны и бары: В ресторане отеля «Садко» для гостей создана уютная домашняя атмосфера. Вас ждет доброжелательный персонал, легендарное богатство русского стола, здоровые продукты и приемлемые цены.

Меню порадует гостей обилием и разнообразием блюд, половина из которых — фирменные. Экспресс-кафе (зимний и летний вариант) К услугам гостей: На первом этаже оборудован конференц-зал на 50 мест, сувенирный киоск, парикмахерская. Иностранные языки обслуживания: английский, немецкий.

Гостиница СадкоГостиница СадкоГостиница СадкоГостиница СадкоГостиница СадкоГостиница СадкоГостиница Садко

Гостиница Интурист

2 ночи

Интурист — удобный отель для туристов и деловых людей в центре Великого Новгорода.

В шаговой доступности от гостиницы находится Новгородский Кремль, Софийский Собор, областная и городская администрации, важные спортивные сооружения города, концертные площадки, драматический театр.

Гостиница Интурист предлагает своим гостям 118 комфортных номеров различных категорий и цен. Имеются номера для людей с ограниченными возможностями передвижения.

Бесплатный Wi-Fi на территории всей гостиницы, в том числе и в номерах.

Дополнительные сервисы: услуги ресторана, конференц-зал, услуги бизнес-центра.
Круглосуточная охрана, видео наблюдение в общественных зонах, сейфы и камерa хранения багажа - залог безопасности Вашего пребывания в гостинице «Интурист».

В номерах гостиницы Интурист не курят.

Расчетный час в гостинице 12.00, время заезда - 14:00. При наличии свободных номеров возможно заселение раньше времени заезда без дополнительной оплаты

К оплате принимаем наличные / безналичные рубли, банковские карты Visa, MasterCard, Maestro.

Интурист – надежность, качество, доступные цены!

Гостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница ИнтуристГостиница Интурист

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Питание (3 завтрака + 3 обеда)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное сопровождение по программе тура
  • Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
  • Услуги гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
  • Ужины (оплачивать при покупке тура)
  • Дополнительные экскурсии (стоимость стоит уточнять у гида):теплоходная экскурсия — 800 руб. (ребёнок — 400 руб.).
  • Теплоходная экскурсия — 800 руб. (ребёнок — 400 руб.)
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какой транспорт в туре?

Автомобиль на 3-4 места (Тойота Камри 2014 г/в, ФольцВаген Тигуан 2019 г/в), микроавтобус на 8 мест (марка Мерседес от 2015 г/в), микроавтобус на 19 мест (Мерседес от 2015, 2017 г/в, Фольцваген от 2013, 2015 г/в), автобусы от 35 до 45 мест (Вита, Мерседес, Дракон и т. д – год выпуска от 2009 года и более новые модели).

Рассадка производится самостоятельно, кондиционер есть во всех моделях транспорта.

Возможны ли изменения в программе?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Похожие туры из Великого Новгорода

Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
Авторский тур
3 дня
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
Великий Новгород
10 июня
16 июня
23 июня
30 июня
от 12 100 за человека
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса
Авторский тур
3 дня
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса
Великий Новгород
10 июня
16 июня
23 июня
30 июня
от 11 800 за человека
Три жемчужины Новгородчины. Великий Новгород, Старая Русса и Валдай
Авторский тур
3 дня
Три жемчужины Новгородчины. Великий Новгород, Старая Русса и Валдай
Великий Новгород
10 июня
16 июня
23 июня
30 июня
от 11 800 за человека
У нас ещё много экскурсий в Великом Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Великом Новгороде
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ