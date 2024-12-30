1 день

Приезд. Валдай. Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки»

Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы и Спб).

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Ориентировочное время начала экскурсии в 9 утра. Если в группе будут туристы, прибывающие на «Ласточке» из Санкт-Петербурга, то время начала изменится на более позднее.

Гарантированное размещение в гостинице 14.00.

Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице

Отъезд в г. Валдай «Жемчужину Новгородского края» (132 км).

Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки» - посещение единственного в России Музея колоколов. В музее собраны самые разные виды колоколов. Здесь, в музее можно не только узнать историю Валдая и удивительного валдайского колокольного промысла, но и собственноручно позвонить в знаменитые колокольчики (возможна замена на посещение Музейного колокольного центра).

Свободное время в гостевом комплексе «Теремок» в центре Валдая. Лавка с традиционными сувенирами и эксклюзивными валдайскими изделиями — колокольчиками, баранками, пряниками, местными сортами чая, кружками, тарелками, майками, магнитиками с валдайской символикой;

Обед.

Посещение национального парка «Валдайский» – Архитектурный ансамбль Иверского монастыря: Успенский собор (1656 г.) – первая каменная постройка монастыря, Часовня Иверского монастыря (XIXв.).

Возвращение в Великий Новгород.