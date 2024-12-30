А детей ждёт спектакль о приключениях фантазёров, мастер-класс о создании сувениров и возможность позвонить в колокол.
мая
Программа тура по дням
Приезд. Валдай. Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки»
Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы и Спб).
Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.
Ориентировочное время начала экскурсии в 9 утра. Если в группе будут туристы, прибывающие на «Ласточке» из Санкт-Петербурга, то время начала изменится на более позднее.
Гарантированное размещение в гостинице 14.00.
Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Завтрак в гостинице
Отъезд в г. Валдай «Жемчужину Новгородского края» (132 км).
Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки» - посещение единственного в России Музея колоколов. В музее собраны самые разные виды колоколов. Здесь, в музее можно не только узнать историю Валдая и удивительного валдайского колокольного промысла, но и собственноручно позвонить в знаменитые колокольчики (возможна замена на посещение Музейного колокольного центра).
Свободное время в гостевом комплексе «Теремок» в центре Валдая. Лавка с традиционными сувенирами и эксклюзивными валдайскими изделиями — колокольчиками, баранками, пряниками, местными сортами чая, кружками, тарелками, майками, магнитиками с валдайской символикой;
Обед.
Посещение национального парка «Валдайский» – Архитектурный ансамбль Иверского монастыря: Успенский собор (1656 г.) – первая каменная постройка монастыря, Часовня Иверского монастыря (XIXв.).
Возвращение в Великий Новгород.
Экскурсия на электромобиле "Путешествие с Онфимом". Интерактивная выставка "Соколиный двор"
Экскурсия на электромобиле «Путешествие с Онфимом». Экскурсия для детей и семейного посещения на электромобиле по южной части Новгородского кремля — это начало большого путешествия в историю. За время комфортной поездки гости услышат рассказ о строительстве древней крепости, интересные факты о башнях и событиях, с ними связанных.
Свободное время.
Интерактивная выставка «Соколиный двор». Интерактивная выставка живых и ночных хищных птиц, оснащенная информационными материалами об этих птицах, об истории и традициях соколиной охоты на Руси. На выставке представлены живые дневные и ночные хищные птицы: черный коршун, осоед, ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, сарыч, балобан, сапсан, чеглок, пустельга, филин, серая неясыть, сипуха, ушастая сова, ворон.
Обед.
Загородная экскурсия: Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!».
Мы посетим удивительное место - Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого. Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято - Юрьев монастырь. Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.
А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества "Витославлицы". Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян. Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным!
Мастер-классы по средневековым ремёслам для всей семьи. Иммерсивный спектакль. Завершение программы
Завтрак в гостинице.
Расчетный час в гостинице 12:00. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).
Мастер-классы по средневековым ремёслам для всей семьи.
Ремесленная слобода в уличном театре «Садко» — это целый квартал, в котором вы можете познакомиться со средневековыми промыслами, а самое главное, — попробовать себя в них.
- кузнечное дело;
- гончарный круг и ручная лепка из глины;Традиционная роспись по ткани; Кожевенное дело;Роспись пряника;Роспись по дереву;
- чеканка монет.
В мастер-классах могут участвовать как дети, так и взрослые — под чутким контролем мастеров слободы все останутся с памятным самодельным сувениром и яркими эмоциями от нового опыта (2 мастер-класса входят в стоимость).
Обед
15:00 ИММЕРСИВНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОНФИМА В СТРАНЕ СКАЗОК» (4+)
Предлагаем полностью погрузиться в атмосферу средневековой новгородской школы и вместе с Онфимом отправиться в увлекательное приключение в мир сказок и легенд.
Вас ждёт:
– Знакомство с героями древних городских сказок, легенд и былин.
– Огромные ростовые куклы, оригинальные костюмы и декорации.
– Впечатляющие спецэффекты и полное погружение в атмосферу средневековой новгородской школы.
Онфим — семилетний мальчик из Новгорода, который стал известен, благодаря найденным берестяным грамотам с его рисунками и занятиями по письму. В спектакле он и другие дети занимаются с учителем Мирославом. Когда Мирославу потребовалось уйти, в класс к детям пришёл Велес и предложил устроить бардак и разрушил заклинание, которое сдерживало силу Велеса. Чтобы исправить это, героям нужно восстановить заклинание, отправившись в мир сказок и легенд. Так Онфим знакомится со сказочными персонажами: Домовым, Лешим, птицей Гамаюн, Бабой Ягой, Волколаком и Кикиморой.
Формат иммерсионного спектакля подразумевает погружение в среду и участие зрителей в представлении в качестве полноценных персонажей спектакля.
Продолжительность: 1 час 05 минут.
Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в отеле на выбор в Великом Новгороде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Место в 2-местном номере
|Место в 1-местном номере
|3-ий взр. на доп. месте
|Пакет обеды (3 обеда)
|Пакет ужины (3 ужина в отеле)
«Бианки» 4*
Шведский стол
|Стандарт
|30103
|38807
|17303
|1650
|-
«Береста Парк отель» 4*
(бассейн + сауна)
|Стандарт
|26034
|34353
|17457
|1650
|-
|Бизнес
|27000
|35700
|17457
«Волхов» 4*
Шведский стол
|Стандарт
|22577
|24240
|16560
|1650
|1650
|Улучшенный
|24400
|27500
|16560
«Садко» 3*
Шведский стол
|Стандарт
|19120
|20017
|14640
|1650
|1650
|Улучшенный
|19800
|27700
|14640
«Интурист» 3*
Шведский стол
|Стандарт
|18480
|21810
|14640
|1650
|1650
|Комфорт
|19600
|27200
|14640
|«Welcome inn» 3*
Шведский стол
|Стандарт
|18993
|21169
|16050
|1650
|1650
Пакет ужины нужно оплачивать при покупке тура.
При любом варианте размещения скидка на ребёнка до 14 лет — 500 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Волхов»
Гостиница «Волхов» — старейшая действующая гостиница Великого Новгорода. Новоселье в историческом центре города на Предтеченской улице состоялось в далёком 1959 году, 8 августа и было приурочено к торжествам, посвящённым 1 100-летнему юбилею древнейшего русского города.
Первоначально гостиница насчитывала 108 номеров, её главным украшением стала мраморная лестница.
Полная реконструкция, проведенная в 1998-1999 годах, здания превратила гостиницу в современный, отвечающий всем стандартам комфортабельный отель. Причем, не нарушив первоначального архитектурного замысла, сохранив все положительные особенности добротной постройки.
В 2013-2014 годах была проведена масштабная реновация холлов и номерного фонда, и гостиница вновь преобразилась. Обновление номерного фонда и внешнего вида отеля проводится каждый год.
Для деловых людей в гостинице предусмотрены технически оснащенные конференц-залы и переговорная комната, для туристов — туристическое агентство и сувенирная лавка. И для всех — уютные номера и лобби-бар со свежей прессой, ресторан европейского уровня и библиотека.
Отель «Волхов» находится в самом центре города в двух минутах ходьбы от Кремля.
Современное техническое оснащение, сервис, близость к центру городской деловой жизни и удобное транспортное сообщение создают гостям комфортные условия, как для активной работы, так и для отдыха.
К Вашим услугам:
- 123 уютных номера;
- бесплатный Wi-Fi;
- ресторан «Marusya»;
- лобби-бар;
- два конференц-зала на 50 мест;
- автостоянка;
- бильярд;
- организация экскурсионного и транспортного обслуживания, туров, мастер-классов;
- услуги прачечной;
- сейф (у администратора), камера хранения.
Гостиница Садко
Лучший отель своего класса в Великом Новгороде. Гостиница носит имя героя русских былин. Гостиничный комплекс «Садко» расположен в исторической части Великого Новгорода недалеко от центра города – Кремля.
Памятники средневековой архитектуры, уникальные музейные коллекции, сохранившийся живописный ландшафт, удобное географическое положение создают прекрасные условия для продуктивной работы и полноценного отдыха в гостинице «Садко».
Гостиница реновировалась в 2006 г. и в данный момент проходит частичная реновация номеров (20203 г.).
Номерной фонд: 171 номер – состоит из 77 одноместных номеров (это самая крупная гостиница своего класса по наличию одноместных номеров в городе), 75 двухместных, 5 полулюксов и 14 люксов.
Номера оборудованы телевизором и телефоном, ванной/душем, туалетом, необходимым набором мебели: кровать, письменный стол, стул, тумба, кресло для отдыха (во всех, кроме двухместных), зеркало, платяной шкаф. Бесплатно предоставляется городской телефонный справочник, по просьбе – фен и утюг.
Рады сообщить Вам, что все номера гостиницы обеспечены доступом к сети WI-FI Рестораны и бары: В ресторане отеля «Садко» для гостей создана уютная домашняя атмосфера. Вас ждет доброжелательный персонал, легендарное богатство русского стола, здоровые продукты и приемлемые цены.
Меню порадует гостей обилием и разнообразием блюд, половина из которых — фирменные. Экспресс-кафе (зимний и летний вариант) К услугам гостей: На первом этаже оборудован конференц-зал на 50 мест, сувенирный киоск, парикмахерская. Иностранные языки обслуживания: английский, немецкий.
Гостиница Интурист
Интурист — удобный отель для туристов и деловых людей в центре Великого Новгорода.
В шаговой доступности от гостиницы находится Новгородский Кремль, Софийский Собор, областная и городская администрации, важные спортивные сооружения города, концертные площадки, драматический театр.
Гостиница Интурист предлагает своим гостям 118 комфортных номеров различных категорий и цен. Имеются номера для людей с ограниченными возможностями передвижения.
Бесплатный Wi-Fi на территории всей гостиницы, в том числе и в номерах.
Дополнительные сервисы: услуги ресторана, конференц-зал, услуги бизнес-центра.
Круглосуточная охрана, видео наблюдение в общественных зонах, сейфы и камерa хранения багажа - залог безопасности Вашего пребывания в гостинице «Интурист».
В номерах гостиницы Интурист не курят.
Расчетный час в гостинице 12.00, время заезда - 14:00. При наличии свободных номеров возможно заселение раньше времени заезда без дополнительной оплаты
К оплате принимаем наличные / безналичные рубли, банковские карты Visa, MasterCard, Maestro.
Интурист – надежность, качество, доступные цены!
Welcome inn 3
Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.
Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.
Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.
Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.
Береста Парк Отель 4
Гостиница Береста Парк Отель расположена в городе Великий Новгород в 2 км от центра.
Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть холодильник, телевизор, фен, утюг, сейф, отопление, терраса, мини-бар.
В гостинице есть ресторан, бар, сауна, конференц-зал. И вы наверняка захотите отдохнуть у бассейна — он тут тоже есть. Причём крытый. У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.
Если вы на машине, можете оставить её на парковке. Если вы добираетесь своим ходом, воспользуйтесь услугой трансфера.
К вашим услугам: химчистка, прачечная, обслуживание номеров, камера хранения, ускоренная регистрация заезда/отъезда.
Бианки 4
Отель Бианки находится в Великом Новгороде. К услугам гостей парковка и бесплатный Wi-Fi.
В отеле возможно размещение от одного до четырех человек. В номерах есть вся необходимая мебель, постельное белье, полотенца. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и косметические средства. За отдельную плату можно воспользоваться услугами химчистки и прачечной. Номер убирается ежедневно.
На территории есть кофейня и бар. Можно заказать завтрак в номер.
В шаговой доступности остановки общественного транспорта, сетевые магазины, некоторые местные достопримечательности. Кафе и рестораны в 100 м. Река в 200-х метрах. Расстояние до ЖД вокзала 4 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле выбранной категории
- Питание (3 завтрака + 3 обеда)
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное сопровождение по программе тура
- Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
- Ужины (оплачивать при покупке тура)
- Дополнительные экскурсии (стоимость необходимо уточнять у гида):
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Возможны ли изменения в программе?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.