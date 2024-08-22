2 дня
Погружение в Средневековье. Осенне-зимнее семейное путешествие в Великий Новгород
Начало: Великий Новгород
26 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
от 10 900₽ за человека
3 дня
Летние семейные выходные в Великом Новгороде
Начало: Великий Новгород
16 мая в 10:00
23 мая в 10:00
от 24 448₽ за человека
1 день 8 часов
Расписание: Суббота в 06:20
12 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина22 августа 2024Брали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросам. Все экскурсоводы — профессионалы своего дела и с любовью относятся к своей работе. Опытный, аккуратный водитель.
- ООльга25 июля 2024Все посмотрели, везде успели.
- ЕЕвхаритская23 июля 2024Экскурсии очень понравились, рассказы экскурсоводов очень интересные, много исторических фактов. Узнали много об истории Руси, вообщем остались довольны.
- ААлёна10 июля 2024Организатор хороший, быстро и четко отвечали на все вопросы, оперативно
- ЗЗобнина15 мая 2024Все очень понравилось, особенно сам В. Новгород Маловато времени свободного в Старой Руссе.
- ИИрина28 февраля 2024Добрый день. Начнем сначала - с оформления заявки и тура. Менеджеры работают быстро, не приходиться ждать ответов на возникающие вопросы.
- ВВероника31 января 2024Семейные майские выходные в Великом НовгородеДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общения при заказе тура, и
- ЮЮлия16 января 2024Семейные майские выходные в Великом Новгороде"Сказочное Новогодье" в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на "УРА". Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее, за месяц, и ждали
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Семейные»
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