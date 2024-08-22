Туры для всей семьи

Найдено 3 тура в категории «Семейные» в Великом Новгороде, цены от 10 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Погружение в Средневековье. Осенне-зимнее семейное путешествие в Великий Новгород
3 отзыва
2 дня
Погружение в Средневековье. Осенне-зимнее семейное путешествие в Великий Новгород
Начало: Великий Новгород
26 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
от 10 900 за человека
Летние семейные выходные в Великом Новгороде
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Летние семейные выходные в Великом Новгороде
Начало: Великий Новгород
16 мая в 10:00
23 мая в 10:00
от 24 448 за человека
Погружение в средневековье: семейные выходные (2 дня)
1 день 8 часов
Погружение в средневековье: семейные выходные (2 дня)
Расписание: Суббота в 06:20
12 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    22 августа 2024
    Погружение в Средневековье. Осенне-зимнее семейное путешествие в Великий Новгород
    Брали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросам. Все экскурсоводы — профессионалы своего дела и с любовью относятся к своей работе. Опытный, аккуратный водитель.
    Брали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросамБрали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросамБрали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросамБрали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросамБрали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросамБрали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросамБрали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросамБрали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросамБрали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросам
  • О
    Ольга
    25 июля 2024
    Погружение в Средневековье. Осенне-зимнее семейное путешествие в Великий Новгород
    Все посмотрели, везде успели.
    Все посмотрели, везде успелиВсе посмотрели, везде успелиВсе посмотрели, везде успелиВсе посмотрели, везде успели
  • Е
    Евхаритская
    23 июля 2024
    Летние семейные выходные в Великом Новгороде
    Экскурсии очень понравились, рассказы экскурсоводов очень интересные, много исторических фактов. Узнали много об истории Руси, вообщем остались довольны.
  • А
    Алёна
    10 июля 2024
    Погружение в Средневековье. Осенне-зимнее семейное путешествие в Великий Новгород
    Организатор хороший, быстро и четко отвечали на все вопросы, оперативно
  • З
    Зобнина
    15 мая 2024
    Летние семейные выходные в Великом Новгороде
    Все очень понравилось, особенно сам В. Новгород Маловато времени свободного в Старой Руссе.
  • И
    Ирина
    28 февраля 2024
    Летние семейные выходные в Великом Новгороде
    Добрый день. Начнем сначала - с оформления заявки и тура. Менеджеры работают быстро, не приходиться ждать ответов на возникающие вопросы.
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    Никаких нареканий по оформлению поездки нет. Спасибо. Самое главное, что от путешествия осталось приятное впечатление. Во-первых, несмотря на очень ранний приезд поезда, нас сразу же по прибытии встретили, отвезли в гостиницу и даже разместили. К завтракам - нареканий нет вообще. Нормальное, здоровое питание, выбор достаточный. А вот с обедами-ужинами есть небольшая накладка. Из-за того, что обедали и ужинали мы в разных местах, пища была практически одинаковая, исключая салат. Возможно в гостинице стоило предложить гостям меню, этим избежав накладки. К качеству блюд претензий нет, но хотелось бы повкуснее. По поводу встречающего и сопровождающего. Благодарим Маргариту Казанцеву, без ее рассказов экскурсия не была бы не такой интересной. Очень позитивный человек, любящий свое дело и очень доброжелательный. Итак, Валдай. Впечатление было смазано работой экскурсовода в Музее колоколов. Ну нельзя вести рассказ скороговоркой, монотонно, без знаков препинания. А на самом то деле музей то интересный. Ну дайте меньше информации, акцентируйте внимание на любопытных вещах. Зато 2-й день - порадовал. Экскурсовод - выше всяких похвал. Прекрасная подача непростого материала. К сожалению, я забыла имя молодого человека. Прошу организаторов выразить ему благодарность. Я уже посоветовала своим знакомым обращаться в Большую Страну. Успехов.

  • В
    Вероника
    31 января 2024
    Семейные майские выходные в Великом Новгороде
    Добрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общения при заказе тура, и
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    встреча в Великом Новгороде, и все праздничные мероприятия, которые были включены в тур, прошли на высшем уровне. Столько позитива, столько приятных эмоций и воспоминаний!! Спасибо и ещё раз СПАСИБО!! И надеемся, на дальнейшее сотрудничество и интересные встречи. . С уважением, Вероника. Январь 2024г.

    Добрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общения
  • Ю
    Юлия
    16 января 2024
    Семейные майские выходные в Великом Новгороде
    "Сказочное Новогодье" в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на "УРА". Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее, за месяц, и ждали
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    в предвкушении. Организация, программа, атмосфера на 5 баллов из 5. Спасибо огромное за незабываемую встречу Нового года и яркие эмоции и впечатления.

    &quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Семейные»

Самые популярные туры этой рубрики в Великом Новгороде
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Погружение в Средневековье. Осенне-зимнее семейное путешествие в Великий Новгород
  2. Летние семейные выходные в Великом Новгороде
  3. Погружение в средневековье: семейные выходные (2 дня)
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Старый город
  2. Новгородский кремль
  3. Рюриково Городище
Сколько стоит тур в Великом Новгороде в октябре 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Семейные" можно забронировать 3 тура от 10 900 до 24 448. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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